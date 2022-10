–

De parte de Kurdistan America Latina October 17, 2022 174 puntos de vista

Est谩n surgiendo nuevos detalles sobre el asesinato de la feminista kurda Nagihan Akarsel en la provincia de Sulaymaniyah, del Kurdist谩n iraqu铆, el pasado 4 de octubre.

Las fuerzas de seguridad de la provincia, la Asayish, hab铆an anunciado la detenci贸n de sospechosos en un puesto de control cerca de la capital regional de Erbil (Hewl锚r). No se dio a conocer m谩s informaci贸n al p煤blico y, aunque se especul贸 mucho sobre las identidades de los sospechosos, no se confirm贸 nada. El 谩rea est谩 bajo el control del gobernante Partido Democr谩tico del Kurdist谩n (PDK).

El martes, el servicio kurdo de la Voz de Am茅rica, de propiedad estatal, public贸 una noticia sobre Sulaymaniyah. Apareci贸 una historia impactante basada en informaci贸n proporcionada por la Asayish. El video mostraba a un hombre con una m谩scara y las manos atadas. Tambi茅n hab铆a un oficial de seguridad en el video, brindando informaci贸n sobre el asesinato de Akarsel.

Sin embargo, la historia fue retirada poco despu茅s de su publicaci贸n. Hubo afirmaciones de que la Asayish en Sulaymaniyah, que opera bajo el control de la Uni贸n Patri贸tica de Kurdist谩n (UPKK), hab铆a presionado al reportero para que retirara la historia. La Voz de Am茅rica no se ha pronunciado, y el reportero tampoco lo hizo. Si bien las afirmaciones sobre presiones no han sido corroboradas, la publicaci贸n de la Voz de Am茅rica y luego la extracci贸n de la historia, despertaron sospechas. Claramente, algunas personas intentaron correr la voz, pero otras quer铆an evitarlo.

Hablando con fuentes locales, pude verificar en su mayor parte la informaci贸n que menciona parcialmente la historia de la Voz de Am茅rica.

Varias personas fueron arrestadas como sospechosas, ninguna de las cuales se menciona en algunos informes. El video muestra solo a uno de ellos, y no hay informaci贸n sobre nadie m谩s.

Se dice que el hombre en el video fue enviado al Kurdist谩n iraqu铆 y Sulaymaniyah por el Servicio de Inteligencia Nacional de Turqu铆a (M陌T) hace tres meses. Supuestamente, fue entrenado en Turqu铆a y enviado a la regi贸n. Varias fuentes han confirmado que uno de los hombres encargados del asesinato era de Haymana, un distrito rural de Ankara, aunque no pueden confirmar si el hombre del v铆deo era la misma persona.

Uno puede pensar que el asesino era kurdo, dado que Haymana tiene una poblaci贸n kurda considerable, pero aparentemente el hombre en cuesti贸n es turco. Seg煤n los informes, cruz贸 al Kurdist谩n iraqu铆 con una visa de un mes y permaneci贸 en Erbil durante dos meses. En su tercer mes, lleg贸 a Sulaymaniyah y se qued贸 all铆 hasta el asesinato de la acad茅mica y escritora kurda.

Mientras tanto, los periodistas de la regi贸n dicen que los funcionarios de la Asayish no estaban dispuestos a dar detalles, citando la investigaci贸n en curso. Esto es probablemente cierto. Despu茅s de todo, la Asayish de Sulaymaniyah se enfrenta a un asesinato profesional. Que el M陌T est茅 involucrado en el asunto tambi茅n requiere un enfoque m谩s sensible y confidencial. Esto tambi茅n podr铆a explicar por qu茅 se elimin贸 la historia de la Voz de Am茅rica, aunque nuevamente no tenemos confirmaci贸n de que esa haya sido la raz贸n.

Pasemos a las declaraciones del embajador de Turqu铆a en Bagdad, Ali R谋za G眉ney.

El embajador G眉ney defendi贸 claramente futuros asesinatos contra el Partido de los Trabajadores del Kurdist谩n (PKK) durante una conferencia de prensa en Erbil. En su respuesta a una pregunta sobre Akarsel, G眉ney casi admiti贸 su responsabilidad por el asesinato. Sus palabras insinuaron claramente que el M陌T cometi贸 este asesinato. 鈥淟os miembros del PKK o aquellos que est谩n afiliados al PKK son, de hecho, nuestros objetivos鈥, dijo, como si fuera casi una confesi贸n.

Hay otras piezas de informaci贸n. Por un lado, las autoridades turcas habr铆an discutido el asesinato de Akarsel con el PDK y funcionarios del gobierno local. Hay rumores de que Turqu铆a ha exigido la repatriaci贸n del asesino. Otros rumores incluyen a Turqu铆a pidiendo que el asunto se mantenga en secreto.

Al final, estas conexiones nos muestran que Turqu铆a ha sido atrapada una vez m谩s con las manos en la masa, en el asesinato de Akarsel. Ankara ha demostrado su implicaci贸n en este asesinato con las declaraciones del embajador y el camino que habr铆a seguido durante la investigaci贸n.

FUENTE: Fehim I艧谋k / Medya News / Traducci贸n y edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

<!–

–>