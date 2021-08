–

De parte de ANRed August 21, 2021 35 puntos de vista

La UBA despidi贸 en pandemia a Pablo Boglio, trabajador no docente del Hospital Roffo, quien desde febrero se encuentra de licencia por tratamiento psiqui谩trico. La universidad decidi贸 echarlo por no haber presentado documentaci贸n a tiempo. La medida se revirti贸 el jueves 12 de agosto, en el cumplea帽os 200 de la instituci贸n. Ahora sus compa帽eros esperan se haga efectiva la reincorporaci贸n. Por Melina S谩nchez para ANRed.

Pese a que se encuentra en plena vigencia el decreto presidencial por el cual son ilegales los despidos, si bien estos estuvieron a la orden del d铆a en todos los sectores los durante la pandemia, tanto m谩s grave se vuelve el asunto si se traslada la situaci贸n a un lugar de salud, que adem谩s es una dependencia de la Universidad de Buenos Aires. El damnificado fue un trabajador de la salud con m谩s de quince a帽os de servicio, que durante 2020 cumpli贸 funciones en el sector febriles. En febrero de este a帽o, present贸 茅l mismo los papeles que acreditaban su tratamiento para pedir licencia; posteriormente lo despidieron, ajenos totalmente a los protocolos propios en relaci贸n con esta situaci贸n, aunque abunde la literatura sobre salud mental frente al COVID y particularmente las recomendaciones sobre el cuidado de la salud mental en relaci贸n con el personal del sector hospitalario, hayan sido objeto inclusive de documentos del ministerio correspondiente [1].

Hablamos con trabajadores del Hospital Roffo al respecto.

-驴Cu谩l es la situaci贸n de salud, laboral y habitacional actual de Pablo?

-El compa帽ero Pablo se encuentra desde enero bajo tratamiento m茅dico psiqui谩trico, actualmente atendido y contenido. Su cuadro se fue agravando, lo cual lo llev贸 a pedir la licencia laboral el 12 de febrero de 2021.

-驴Cu谩l es la legislaci贸n que lo ampara y que se incumple con el despido que hace la UBA?

-El convenio 366/06 de los trabajadores no docentes de la UBA nos ampara en cuanto a derechos y a obligaciones. Ha quedado demostrado que no intervino Medicina Laboral en la atenci贸n al compa帽ero, ni le han sido notificadas las advertencias vigentes.

-驴El despido responde a una mera desprolijidad o se podr铆a atribuir a una represalia?

鈥El despido corresponde a una irregularidad desde cero, ya que le imponen el art 143 del Convenio bajo la tutela de 芦abandono de servicio禄, lo cual no fue real. 脡l no se encontraba en sus labores, sino de licencia bajo salud mental, la cual fue solicitada en la oficina de RRHH. La inacci贸n de la CGI del Instituto habla por s铆 sola. El compa帽ero no era af铆n desde hace tiempo.

-驴Hay otros compa帽eros cuyo trabajo peligra?

-A partir del caso de Pablo, nos vimos todos desprotegidos, por tal motivo levantamos 芦Todos somos Pablo禄, ya que fueron avasallados todos los derechos que tenemos. En nuestra dependencia tenemos un alto grado de precariedad y trabajo contractual inestable, as铆 que s铆.

-El Facebook de Trabajadores del Roffo informa que desde principios de a帽o se vienen organizando para visibilizar diversas situaciones de incumplimiento de derechos por parte de las autoridades y de la representaci贸n gremial del hospital, 驴esto se profundiz贸 con la pandemia?

-La pandemia agudiz贸 las demandas postergadas, gener贸 cansancio, y un sector de trabajadores comenz贸 a reclamar y a organizarse frente a varios reclamos candentes y condiciones laborales.

-驴Tuvieron alg煤n tipo de novedad respecto del despido por parte de autoridades y gremio en los 煤ltimos d铆as?

-El pasado 12 de agosto, el Consejo Superior de la Facultad de Medicina, de la cual depende el Instituto de Oncolog铆a A. H. Roffo, ha dejado sin efecto el procedimiento que deriv贸 en la resoluci贸n de cesant铆a. Estamos muy contentos de que la lucha que emprendimos logr贸 su objetivo. Fue un resultado justo.



-驴Qu茅 adhesiones y solidaridad recibieron?

-Innumerables apoyos de trabajadores de la salud, comisiones internas, personalidades de cultura y artistas, integrantes de organismos de derechos humanos, como Nora Corti帽as de Madres de Plaza de Mayo 鈥 L铆nea Fundadora, y muchas fuerzas de distintos sectores de trabajadores y gremios de diferentes puntos del pa铆s, periodistas y medios audiovisuales que han ayudado a difundir el caso. La consternaci贸n que sufrimos dentro del Instituto por esta noticia, contagi贸 y nos sorprendi贸 gratamente. Hemos sido invitados a m煤ltiples asambleas de trabajadores y recibimos una gran contenci贸n por lo cual estaremos eternamente agradecidos y siempre a disposici贸n.

-驴Hay alguna actividad convocada para los pr贸ximos d铆as?

-En este momento estamos abocados a seguir que la resoluci贸n del Consejo Superior se haga efectiva y se active el procedimiento para que pronto reincorporen al compa帽ero y pueda cobrar sus haberes. Estaremos publicando un nuevo parte sobre esto en estos d铆as.

[1] Recomendaciones para equipos de salud mental en el cuidado de la salud mental de los trabajadores, profesionales y no profesionales en hospitales generales