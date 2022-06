–

De la pluma del compa A. nos llega una traducci贸n del franc茅s de un art铆culo de la publicaci贸n Avis de Temp锚tes sobre otro golpe al movimiento anarquista, que se podr铆a enmarcar dentro de los 煤ltimos ataques a quienes se dedican a difundir ideas, impresos… anarquistas. Casos recientes: Inglaterra: Op. Adream, Toby Shone (325.nostate.net y publicaci贸n papel 325) Italia: Op. Sibilla (peri贸dico Vetriolo, webs roundrobin.info – malacoda.noblogs.org, Alfredo Cospito),

Con las primeras luces del alba, un cami贸n de 40 toneladas se pone en marcha bajo una ligera lluvia. Sin embargo, no es uno de los miles de camiones que transportan mercanc铆as por carretera, y su misi贸n es mucho menos trivial. Con los faros encendidos, el cami贸n atraviesa los suburbios de la capital b谩vara, M煤nich. A su paso aparece la tenebrosa silueta de una gr煤a que parece dispuesta a clavar sus garras mecanizadas sobre alguna presa. Es un aut茅ntico convoy: el cami贸n va escoltado por coches de polic铆a con las luces apagadas. Cuando llegan a su destino, los agentes de polic铆a saltan de sus veh铆culos, derriban una puerta y se apresuran a entrar en las habitaciones. La operaci贸n no consiste en descubrir algo, est谩n ah铆 para requisar. En contra de lo que se podr铆a imaginar, no ponen sus manos sobre ning煤n sospechoso. Tampoco encuentran botes herm茅ticos de explosivos ni armas bien escondidas, cuya ausencia no es en absoluto prueba de una inocencia poco recomendable en este mundo mortal. Ni siquiera alguna garrafa de gasolina por ah铆. De todos modos eso no era lo que la polic铆a buscaba. Hab铆an venido para hacerse con un arma completamente diferente, una que agudiza la mente y fortalece el esp铆ritu. En Munich, el 22 de abril de 2022, la polic铆a vino a confiscar… una imprenta dedicada a escritos anarquistas.

Seg煤n relataron posteriormente compa帽eros de all铆, los polic铆as se llevaron toda la imprenta: “Desde el Risograph (una m谩quina de impresi贸n) con los correspondientes tambores hasta la guillotina, desde la compaginadora hasta la encoladora, e incluso una hist贸rica tipograf铆a con sus juegos de plomo, todo acab贸 en la sala de pruebas de la polic铆a“. Tambi茅n se han secuestrado decenas de miles de hojas de papel en blanco, litros de tinta y otros consumibles de impresi贸n, as铆 como miles de libros, folletos y peri贸dicos. Un transporte considerable, lo que explica la presencia del cami贸n y la gr煤a en este detestable convoy matutino.

En otros lugares de la ciudad, otros equipos policiales coordinados por el Servicio de Protecci贸n del Estado (Secci贸n K43, “Delitos de motivaci贸n pol铆tica”) echaron abajo las puertas de cuatro pisos, registraron varios s贸tanos y la biblioteca anarquista Frevel. El pretexto judicial para toda la operaci贸n no es muy original: se trata del sulfuroso 搂129, el art铆culo del c贸digo penal alem谩n que persigue “la creaci贸n de una organizaci贸n criminal“. Desde tiempos inmemoriales, los anarquistas, los proscritos por excelencia 鈥 al menos en idea (pues sus filas no se han librado de la enfermedad del legalismo y del miedo paralizante o calculado a cualquier transgresi贸n de la ley) 鈥, han sido perseguidos por los Estados utilizando dichos art铆culos del c贸digo penal. A d铆a de hoy, vemos c贸mo los Estados recurren a estos instrumentos legales para reprimir a los grupos anarquistas, para atacar la informalidad organizativa y las constelaciones de afinidad que huyen de los esquemas demasiado r铆gidos de una Organizaci贸n capitalizada, para limitar el margen siempre precario de las iniciativas p煤blicas y los espacios de encuentro y difusi贸n, para disuadir a quienes escriben y distribuyen escritos anarquistas, como el semanario anarquista Zundlumpen, que est谩 en el punto de mira de la polic铆a b谩vara y que parece ser uno de los bastidores en los que la polic铆a pretende colgar otros elementos de su investigaci贸n.

Contrariamente a cierta ret贸rica, desgraciadamente todav铆a en boga entre compa帽erxs, que parece tratarse m谩s bien de una terapia de autoconsuelo, no pensamos que el Estado est茅 atacando nuestros espacios, publicaciones e imprentas porque tenga miedo del discurso anarquista, o se sienta amenazado por nuestra distribuci贸n de libros y peri贸dicos. Simplemente, para 茅l, es una de esas cosas que se han vuelto tan f谩ciles de hacer. El “movimiento” anarquista y antiautoritario de hoy en d铆a no es capaz de sacar a miles de personas a la calle cuando se incauta una de sus imprentas (aunque s铆 lo ha hecho en momentos puntuales de la historia), ni es capaz de levantarse cuando sus iniciativas p煤blicas son sofocadas por el ensa帽amiento policial. Y esto no s贸lo tiene que ver con una reducci贸n cuantitativa -muy importante- de las filas anarquistas, sino tambi茅n con la profunda transformaci贸n de las relaciones sociales de las 煤ltimas d茅cadas. La reestructuraci贸n tecnol贸gica de la explotaci贸n capitalista, la inclusi贸n de casi todos los 谩mbitos de la vida en la gesti贸n estatal y la esfera capitalista, la erradicaci贸n de cualquier comunidad que no sea la (m煤ltiple, es cierto) producida por la hidra tecnol贸gica, por no hablar del atroz asalto al lenguaje, de su terrible empobrecimiento y sustituci贸n por las im谩genes transmitidas en las omnipresentes pantallas, o del abismo de inconsciencia y embrutecimiento al que se est谩 arrojando (o empujando, al fin y al cabo, da igual) una buena parte de la humanidad: todo esto no est谩 exento de consecuencias para la acci贸n y la difusi贸n de las ideas anarquistas. En la misma l铆nea, los anarquistas tampoco permanecen indemnes: ellos tambi茅n se ven afectados, incluso absorbidos, por la avalancha de las nuevas tecnolog铆as, de la comunicaci贸n mediada instant谩nea, por la dificultad de proyectarse m谩s all谩 del ma帽ana, o por la incapacidad de distinguir entre lo que ser铆a importante publicar y difundir hoy, y lo que s贸lo es un triste testimonio del vac铆o existencial que se apodera de ellos y de sus contempor谩neos.

En resumen, el hecho de que el Estado ataque regularmente y con una despreocupaci贸n cada vez m谩s temeraria los pocos espacios anarquistas que a煤n son visibles no es un testimonio de nuestra fuerza, sino de nuestra debilidad. Sinceramente, todo lo dem谩s parece ser mera verborrea que no hace avanzar la necesaria reflexi贸n, un juego ret贸rico para no tener que enfrentarse a la cuesti贸n que se hace ineludible con cada incautaci贸n de un peri贸dico, con cada persecuci贸n de anarquistas con el pobre pretexto de la organizaci贸n il铆cita (con la variante de “criminal”, “terrorista”, “subversivo”, “ilegal”…): 驴C贸mo seguir actuando en esta 茅poca de oscuridad tecnol贸gica en la que la conciencia se extingue y nuestros bosques mentales son arrasados?

驴Con qu茅 metodolog铆a, con qu茅 formas de organizaci贸n, con qu茅 intentos para cometer los mismos errores? Si s贸lo podemos compartir la orgullosa afirmaci贸n de que nos negaremos a adaptar nuestras ideas hasta el final, de que nos resistiremos al sometimiento, aunque eso signifique convertirnos en el 煤ltimo de los mohicanos para defender la idea de una libertad total, creemos que debemos aprehender las condiciones en las que actuamos y no ignorarlas.

Una operaci贸n tan burdamente totalitaria como la incautaci贸n de las m谩quinas de impresi贸n (recordemos que en la 茅poca de la censura sistem谩tica de las publicaciones anarquistas, el Estado se limitaba sobre todo a tachar los pasajes considerados demasiado virulentos o que iban m谩s all谩 de la “libertad de expresi贸n” para convertirse en “incitaci贸n al crimen”, y en los casos m谩s extremos a la incautaci贸n del material impreso 鈥 no de las herramientas de impresi贸n) es algo que concierne a todxs lxs anarquistas, independientemente de las actividades a las que se dediquen o de los caminos que elijan seguir. No porque ofrezca pruebas de que el discurso anarquista sigue siendo una amenaza para la estabilidad del Estado, ni porque actualice la vieja creencia que imagina el advenimiento de la revoluci贸n como el resultado del despertar de las conciencias dormidas gracias a los incansables esfuerzos de los propagandistas anarquistas que nunca duermen. No, nos concierne a todxs porque es indicativo del estado del mundo, del estado de las relaciones sociales y del futuro pr贸ximo en el que nos veremos abocados a actuar 鈥 o a renunciar. Sin sumarse al coro de la indignaci贸n legalista, puede decirse que la incautaci贸n de imprentas, el cierre de locales p煤blicos, la disoluci贸n de grupos relativamente abiertos, nos transportan a otra dimensi贸n distinta a la de la represi贸n, en 煤ltima instancia “normal” o “l贸gica”, que pretende dejar fuera de juego a quienes atacan f铆sicamente las estructuras y las personas de la dominaci贸n. Aunque estas dos dimensiones siempre van juntas y no est谩n tan separadas como algunos quieren creer, traer un cami贸n de 40 toneladas para incautar una guillotina y una imprenta tipogr谩fica de plomo recuerda bastante a las medidas habituales en otros reg铆menes. Y en esta 茅poca de carrera hacia adelante industrial y tecnol贸gica abiertamente pluralista pero profundamente totalitaria, una pr谩ctica que parec铆a obsoleta bien podr铆a sorprendernos de nuevo, sobre todo porque la mejor manera de desactivar cualquier posible peligro de la difusi贸n de textos anarquistas es, por supuesto, su continua virtualizaci贸n, su desrealizaci贸n tecnol贸gica. Pero nada desaparece para siempre y todo permanece potencialmente presente.

La generalizaci贸n del trabajo asalariado no ha abolido definitivamente la esclavitud, la creaci贸n de centrales nucleares no ha hecho desaparecer las minas de carb贸n, la racionalizaci贸n de la producci贸n no ha enviado las minas artesanales al basurero de la historia. Este mito del progreso parece sufrir ahora los reveses de la realidad, que desgarra el velo de la desrealizaci贸n. Muchas de las cosas que este mito hab铆a relegado a un pasado que nunca volver铆a ocupan ahora su lugar en una realidad de la que, al fin y al cabo, nunca hab铆an desaparecido del todo. La guerra vuelve a estallar en el continente europeo, la escasez se hace visible incluso en los estantes de los supermercados, la amenaza de aniquilaci贸n nuclear se suma a las pr谩cticas genocidas que acompa帽an a los conflictos, el cambio clim谩tico agita el espectro del hambre y el exterminio para cada vez m谩s habitantes de este planeta que agoniza. En este escenario, la incautaci贸n de una imprenta anarquista no deber铆a sorprender. La 茅poca en la que hab铆a que ocultar las imprentas, en la que hab铆a que conseguir discretas reservas de papel, en la que hab铆a que organizar las noticias de la lucha y de la profundizaci贸n del pensamiento de forma clandestina y a trav茅s de una red capilar, no ha desaparecido definitivamente de la escena de la historia. Las condiciones para estos escenarios, incluso a la sombra de las tolerantes democracias occidentales, son cada vez m谩s comunes y se acentuar谩n a medida que aumenten las presiones sociales y se extiendan los desequilibrios.

Por eso, la incautaci贸n de una imprenta anarquista en M煤nich es un asunto que nos concierne a todas y todos.

