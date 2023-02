–

De parte de La Oveja Negra February 15, 2023

En la ciudad de Rosario ocurri贸 un hecho

brutal. Chuparon al azar en auto a una persona que volv铆a caminando de

noche a su casa, lo pasearon, lo bajaron y le metieron tres tiros para

una vez baleado dejarle una nota en sus ropas.

Todas las

semanas mueren en Rosario personas a manos de la violencia mafiosa:

tiratiros, balaceras, balas perdidas y ajustes de cuenta. Cada

d铆a escuchamos las detonaciones o nos lo cuenta alguien cercano, sino

basta con abrir los diarios locales, prender la radio o la televisi贸n

para enterarnos sobre nuevas muertes y heridos de bala. 隆Hasta eso

铆bamos normalizando! Pero este caso es un

salto en la gravedad de los asesinatos a los que nos habituamos desde

hace ya m谩s de diez a帽os en la ciudad. Jimi no ten铆a absolutamente nada

que ver con las tramas mafiosas que se disputan los territorios,

tribunas y venta de drogas, ni siquiera simpatizaba por el

f煤tbol. Ni siquiera fue v铆ctima de un tiroteo a una casa, negocio o

instituci贸n y se cruz贸 una bala que no iba dirigida a 茅l. Los cuales son

hechos grav铆simos pero corrientes. A Jimi lo mataron solo para dejar un

mensaje, antes de volver a su casa, un mensaje mafioso a alg煤n rival,

pero dejando impl铆citamente otro mensaje mafioso a toda la poblaci贸n:

parece no importar la vida de casi nadie.

Lo primero que sali贸 a decir p煤blicamente

un fiscal fue que se trataba de un problema entre barrabravas, ya que el

cuerpo fue dejado en la puerta del estadio de Newell鈥檚. Si se asume que

鈥渟e matan entre ellos鈥 el hecho es socialmente aceptable y parece menos

grave. Pero no, nos est谩n matando, los empresarios de la legalidad y la

ilegalidad, sus soldaditos. Quienes por unos pesos tirotean, matan,

golpean y tambi茅n mueren, todo bajo el

amparo del Estado, sus fuerzas de seguridad y sus funcionarios que por

complicidad de negocios o por omisi贸n tambi茅n tienen las manos manchadas

de sangre. Ese mismo aparato estatal que ni siquiera fue capaz

de notificar a la familia de Jimi acerca de su muerte. Por eso puede ser

que ninguno sale a dar la cara, o la dar谩n cuando el caso sea lo

suficientemente medi谩tico o utilizable pol铆ticamente, porque para eso

est谩n. Quiz谩s cuando la escalada de violencia crezca y est茅n en peligro

sus hijos en sus barrios privados, o empiecen a secuestrar y matar

polic铆as, pol铆ticos y periodistas.

Mientras tanto matan a los nuestros. El

d铆a 1 de febrero despu茅s de pasar un d铆a con amigos y ensayar con su

banda punk asesinaron a Lorenzo Altamirano (Jimi) de 28 a帽os quien,

entre otras cosas, tocaba el bajo y era malabarista. El hecho

sucedi贸 cerca de la medianoche, cuando lo cargaron violentamente en un

auto, y lo remataron en una de las puertas de la cancha de Newell鈥檚.

En este contexto de tristeza y rabia el

domingo 5 hubo una manifestaci贸n convocada por sus cercanos, amigos,

familiares. El cierre del volante difundido dec铆a: 芦Jimi era un pibe

como vos y como yo, malabarista y m煤sico, que solo volv铆a a su casa

despu茅s de compartir una tarde con amigos. No sea indiferente, no espere a que le pase a uno de los suyos.

Justicia x Jimi禄. As铆 fue que varias personas nos concentramos en 27 de

febrero y Oro帽o, esquina donde 茅l hac铆a malabares para ganar unos pesos

y donde lo despidieron sus amistades por 煤ltima vez. Al aproximarnos al

punto de encuentro se ve铆a gente con remeras de bandas, muchos punkis

que en otro contexto nos cruzamos en recitales, varios ni帽os y tambi茅n

gente mayor, todos con la angustia impregnada en las caras y los

cuerpos. Luego de algunas breves palabras de quienes pod铆an emitir un

mensaje sin quebrarse, con volantes, pintura, ruido, pancartas y

banderas arranc贸 una marcha por Oro帽o hacia Pellegrini, donde se

encuentran los Tribunales. All铆 se cort贸 el tr谩nsito en la rotonda y se

decidi贸 ir hacia el estadio de Newell鈥檚, a la puerta donde fue

encontrado el cuerpo de Jimi. En ese lugar, despu茅s de un rato de

concentraci贸n, aparecieron polic铆as motorizados a toda velocidad, y

otros con armas en mano para proteger unas paredes y dar otro mensaje

mafioso: que ellos y solo ellos son el

monopolio de violencia, que comparten por unos millones de pesos con

quien pueda pagar una porci贸n de dicho monopolio. Esa polic铆a

que, al igual que un ministerio, no significa seguridad, y que por m谩s

que cambie su jefe o el ministro una y otra vez, incluso si 鈥渉iciera

bien su trabajo鈥 no est谩 para protegernos a nosotros sino a la propiedad

y al buen funcionamiento de las instituciones. No debemos olvidar que

el Estado est谩 constituido a fin de cuentas por una 鈥渂anda de hombres

armados鈥 en defensa de la propiedad, el intercambio y el trabajo

asalariado.

As铆 como para los asesinos no vali贸 nada

la vida de Jimi, tampoco la vali贸 para las autoridades estatales que

salieron a decir que era una m谩s del mont贸n de muertes de personas

relacionadas al narcotr谩fico en Rosario, presentando de alguna manera

este caso como algo normal y preocup谩ndose en primera instancia por

garantizar que se juegue con p煤blico el partido del viernes 3 en dicho

estadio, cosa que sucedi贸 para la tranquilidad de la ciudadan铆a que mira

para otro lado.

Ante toda esta tristeza y malestar es

necesario dar importancia a las instancias de encuentros genuinos donde

nos podemos reconocer en el otro y canalizar el miedo y el hartazgo en

la complicidad de los que estamos podridos de esta vida de mierda y

somos cada d铆a m谩s v铆ctimas de esta sociedad violenta.

芦Por m谩s que callen, por m谩s vueltas que

d茅 el mundo, por m谩s que nieguen los acontecimientos, por m谩s represi贸n

que el Estado instaure; por m谩s que se laven la cara con la democracia

burguesa; (鈥) por m谩s pactos que desarrollen con los controladores de

clase; por m谩s guerras y represi贸n que impongan; por m谩s que intenten

negar la historia y la memoria de nuestra clase. M谩s alto diremos:

asesinos de pueblos, miseria de hambre y libertad, negociadores de vidas

ajenas, m谩s alto que nunca, en grito o en silencio, recordaremos

vuestros asesinatos de gentes, vidas, pueblos y naturaleza. De labio en

labio, paso a paso, poco a poco.禄 (Salvador Puig Antich)

Jimi presente.