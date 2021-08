Bolet铆n Tokata, 26 de agosto 2021. – Escribe Xavier Corporales Barruecos desde la c谩rcel de Puerto III comunicando que est谩 en huelga de hambre desde el 13 de agosto Para exigir atenci贸n m茅dica frente al COVID en lugar de privaci贸n de derechos. Denuncia tambi茅n malos tratos a los compa帽eros y pide que contin煤e la lucha y, en concreto, las huelgas de hambre rotativas, que 茅l considera necesarias en segundo grado lo mismo que en primero.

Centro de exterminio Puerto III, agosto de 2021

Comunicado desde el m贸dulo 6. Presxs en lucha activa. 隆A煤pa, compa帽eros! segundo grado lo mismo

Os comunico a todos que desde que empez贸 la mierda del COVID 19 han ampezado a reprimirnos todos nuestros derechos como personas humanas. Hemos estado confinados durante siete d铆as en nuesteras mazmorras, las 24 horas, sin salir para nada, ni para cagar. En el m贸dulo 6 ha habido ocho postivos. Y, con 130 t铆os metidos en una sala, qui茅n sbae qui茅n es psoitivo y qui茅n no. Por no hacernos, no nos han hecho ni na PCR. Tres m贸dulos confinados y, para no variar, los m茅dicos ni aparecen. La m茅dica borracha no ejerce sus funciones. Y, luego, hay un carcelero nazi que se dedica a pegar a los chavales y, si le replican, viene toda la plantilla con porras, escudos, esprais y todo lo que conlleva, que ya sabemos lo que conlleva. A partir del d铆a 13 de agosto de 2021 procedo a una huelga de hambre para que estos carceleros nos hagan la PCR a todxs lxs que estamos presxs en todas las c谩rceles del Estado epa帽ol, porque no tenemos ninguna informaci贸n al respecto.

Y a ver cuando reiniciamos las huelgas rotativas, porque yo no tengo informaci贸n sobre esto y, aunque est茅 en segundo grado, sigo siendo un preso en lucha activa. Por lo cual, enviadme las fechas y los compis con loa que vamos a participar. Hay gente que cuando salen del b煤nker se olvidan de los que est谩n all铆 encerrados y de todo lo que all铆 pasa, pero no es micaso, por lo cual sigo siendo el mismo preso en lucha, en el b煤nker y en el m贸dulo este de sumisos, porque la pe帽a pasa de todo, solo se preocupan de sus pastillas, sus metadonas y sus mierdas.

Escribidme al m贸dulo 6 de Puerto III con todos los comunicados.

Un saludo libertario. Salud y libertad

Xavi