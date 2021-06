–

De parte de Nodo50 June 6, 2021 186 puntos de vista

Primero, en los a帽os 50 y 60, fueron los valles. Aquellos pantanos que inauguraba Franco, en cuya construcci贸n todav铆a se emplearon presos pol铆ticos como mano de obra. Las aguas embalsadas cubrieron decenas de miles de hect谩reas de la tierra m谩s f茅rtil, pagada a precios de desierto, y hasta pueblos enteros. Millares de personas tuvieron que mudarse. Mientras las grandes turbinas produc铆an energ铆a, en su entorno cientos de aldeas carec铆an de luz el茅ctrica. A finales de los 70 fue el turno de los enormes yacimientos de lignito. M谩s gente sin casa y con sus tierras convertidas en un enorme cr谩ter. La de los 90 fue la d茅cada de sacarle rendimiento a los r铆os menores y la oportunidad de hacer una peque帽a fortuna de los no-tan-ricos (alcaldes, altos cargos, empresarios medianos tirando a grandes, primos y cu帽ados de todos ellos) a base de construir minicentrales. En marzo de este a帽o, el Registro de Instalaciones de Produccio虂n de Energi虂a Ele虂ctrica contabilizaba en Galicia dos plantas t茅rmicas (ya condenadas), 40 grandes centrales y 94 minis. Pero ahora el dinero, como el amor en la canci贸n que cantaba Tom Jones, est谩 en el aire. En los molinos de viento.

La ventaja de los parques e贸licos es que la construcci贸n es m谩s econ贸mica, no hay que respetar caudales ecol贸gicos para que los r铆os sigan siendo, en lo posible, r铆os y, sobre todo, evitan esas escenas de se帽oras de luto enfrent谩ndose a la guardia civil a paraguazos. No hay que echar a nadie. Los ind铆genas pueden seguir en sus casas, aunque con la sensaci贸n auditiva de tener por ah铆 en alg煤n sitio una lavadora centrifugando y la presencia visual de un ventilador de hasta 200 metros de alto (la Torre Eiffel tiene 300) a tan solo 300 metros de casa.

Galicia es, despu茅s de Castilla y Le贸n, la comunidad m谩s generadora de energ铆a e贸lica: entre las dos aportan casi la mitad de los 55 Gigavatios hora que se produjeron en Espa帽a en 2020

Galicia fue de las comunidades pioneras en aprovechamiento e贸lico y es una de las zonas con m谩s potencial, ya que no deja de ser un rompeolas en el Atl谩ntico. Los primeros molinos se instalaron en Estaca de Bares en 1988. Hasta 1995 no hubo normativa alguna e incluso despu茅s los parques siguieron instal谩ndose por el mismo sistema que los buscadores de oro en el Oeste: presentando una solicitud indicando en qu茅 sitio quer铆an plantar los molinos y qu茅 potencia pretend铆an obtener. El primer plan sectorial (Plan Sectorial E贸lico de Galicia, PSEG), que se aprob贸 en 1997, permit铆a el aprovechamiento del 21% del territorio gallego, m谩s de 600.000 hect谩reas. Pero ya estaban 鈥減lantadas鈥 casi 500.000. Una modificaci贸n del PSEG que hizo en 2002 el Gobierno de Manuel Fraga permit铆a las instalaciones en tierras de la Red Natura, porque se consideraba que los valores ambientales no se ve铆an afectados. Una modificaci贸n posterior ampliaba los cotos de caza a los lugares de alto valor paisaj铆stico. Los ventiladores no solo eran compatibles con aquellos marcos incomparables que vend铆a Fraga cuando era el responsable franquista de Turismo, sino 鈥渦na se帽a de identidad de la Galicia del futuro鈥, rezaba el decreto.

Aunque la proliferaci贸n de macroaerogeneradores no es precisamente espec铆fica de Galicia y amenaza a toda la cornisa cant谩brica, lo de la 鈥渟e帽a de identidad鈥 que dec铆a el exministro convertido en presidente auton贸mico ha resultado ser una profec铆a que sus sucesores se han encargado de cumplir. Con creces. En 2019, se contabilizaban 4.026 aerogeneradores, agrupados en 180 parques, seg煤n el Observatorio E贸lico de Galicia, (OEGA, dependiente de la Universidad de Vigo). Galicia es, despu茅s de Castilla y Le贸n (la web de Red El茅ctrica de Espa帽a no me dejar谩 mentir), la comunidad m谩s generadora de energ铆a e贸lica: entre las dos aportan casi la mitad de los 55 Gigavatios hora (GWh) que se produjeron en Espa帽a en 2020, una cantidad similar a la de origen nuclear. En lo que llevamos de a帽o, el viento gana por goleada al 谩tomo. Las fuentes de energ铆a renovables tienden en el sistema nacional o peninsular a converger con las no renovables: el 46% frente al 54% el a帽o pasado. En Galicia esa era la proporci贸n en 2017. En 2020 fue de 75,6% de origen renovable (aqu铆 se incluye la hidr谩ulica, por cierto) y el 24,4% no renovable. Esa es la otra enorme ventaja de la e贸lica: tiene buena imagen, es renovable y 鈥渧erde鈥. Incluso dicen que contribuye a fijar poblaci贸n en la tra铆da y llevada Espa帽a vaciada, esa que todos a帽oran, pero a la que nadie se muda. Parece algo casi dise帽ado para cumplir todos los criterios para la obtenci贸n de los fondos Next Generation.

Fuente: Red El茅ctrica de Espa帽a

Entonces, 驴por qu茅 decenas y decenas de colectivos vecinales, las grandes organizaciones ecologistas y las que se montan exprofeso, grupos de monta帽eros y asociaciones culturales de distintas zonas del rural est谩n en guerra contra el despliegue de parques? La explicaci贸n corta es, por una parte, porque se avecina un futuro inmediato con un ventilador en todos y cada uno de los montes y, por otra y, sobre todo, porque es, simple y llanamente, un expolio.

Un monte, un molino

En cuanto al n煤mero de aerogeneradores previstos, como dijo aquella autoridad hablando del petr贸leo derramado por el Prestige (autoridad hoy sentada en el Consejo de Administraci贸n de Red El茅ctrica), hay una cifra clara, y es que la cantidad no se sabe. 鈥淣o lo sabe ni la Administraci贸n. De hecho, creo que est谩n pensando crear una comisi贸n conjunta entre el Ministerio y la Conseller铆a de Industria para echar las cuentas. Porque todo pasa en el oscurantismo m谩s absoluto鈥, dice Leandro del R铆o, un arquitecto miembro de la plataforma Salvemos a Comarca de Ordes. Sobre esta zona, a medio camino de los 60 kil贸metros que separan A Coru帽a de Santiago (y en la que se ubica una central t茅rmica y uno de los principales nodos de energ铆a el茅ctrica del norte de Galicia) planea un rosario de parques que sumar铆an casi medio centenar de kil贸metros. En la Costa da Morte, que en la actualidad cuenta con 34 parques activos (600 aerogeneradores), est谩n en fase de tramitaci贸n otros 24 y hay 15 solicitudes pendientes m谩s. Al lado, en la comarca de Berganti帽os, una de las de mayor producci贸n forestal, hay dos parques que suman 59 km.

En el mapa del Rexistro E贸lico de Galicia, los puntos que indican proyectos o solicitudes configuran una imagen que parece un rostro adolescente con acn茅 severo

No solo son esos, ni mucho menos. En el mapa del Rexistro E贸lico de Galicia, los puntos que indican proyectos o solicitudes configuran una imagen que parece un rostro adolescente con acn茅 severo. Y tan solo aparecen los que dependen de la Administraci贸n auton贸mica, los que tienen menos de 50 Megawatios. Claro que, si tienen m谩s de 50, y no conviene que el proyecto pase a la jurisdicci贸n del Ministerio, al parecer m谩s estricta, siempre queda el recurso de presentar los proyectos fraccionados, como las urbanizaciones de adosados. Ya hay sentencias del Tribunal Superior de Galicia declarando ilegal el m茅todo.

Aunque hay quien afirma que la norma sobre la que se sostiene todo el sistema, la de 2008 que desarrollaba aquel Plan Sectorial de 1997, es de hecho ilegal. 鈥淎dem谩s de que va contra la Ley de Medio Ambiente de 2013, el Plan Sectorial nunca fue publicado en el Diario Oficial de Galicia. Se publicaron las sucesivas modificaciones normativas, pero no el plan. Hoy en d铆a, un ciudadano no tiene forma de saber cu谩ntos parques e贸licos est谩n previstos para su municipio, o para su parroquia鈥, asegura Ana Varela, abogada de la asociaci贸n ecologista Pet贸n do Lobo. 鈥淪e entera cuando aparecen por casa los agentes de las empresas, esgrimiendo la expropiaci贸n como arma, gracias a que los parques e贸licos han sido declarados de utilidad p煤blica鈥, seg煤n Varela.

Los sucesivos cambios en la norma 鈥渉an reducido la distancia m铆nima entre aerogeneradores y viviendas desde los 500 a los 300 metros, tambi茅n han simplificaci贸n el proceso de tramitaci贸n e incluso se admite el silencio administrativo positivo en algunos pasos鈥, dice Del R铆o.

Hay otros cambios. Los montes comunales (ni p煤blicos, ni privados: propiedad de la comunidad de vecinos que reside habitualmente en la zona) constituyen la cuarta parte de toda la superficie de Galicia. 700.000 hect谩reas que gestionan 2.800 comunidades de montes. La p谩gina web de la Xunta asegura que 鈥渆sta figura no solo tiene importancia como una se帽al de identidad y de la cultura de nuestro Pa铆s, sino tambi茅n como un claro indicador econ贸mico y productivo [鈥 el Gobierno gallego quiere ser un aliado de las comunidades de montes a la hora de valorar el monte como elemento de generaci贸n de riqueza [鈥 aprovechamiento forestal, ganadero, frutos del bosque, zonas recreativas 鈥︹. Sin embargo, hasta la promulgaci贸n de la Ley de fomento de la implantaci贸n de iniciativas empresariales de 2017 (conocida como Ley de Depredaci贸n, por sus medidas desregularizadoras), 鈥渆l monte comunal era prevalente, desde entonces prevalecen los proyectos e贸licos鈥, lamenta Del R铆o.

A la hora de situar los parques, las empresas promotoras no parecen tener m谩s consideraciones que la cantidad y frecuencia del viento. La multinacional Greenalia (que ha tenido el acierto de incorporar como directora de Desarrollo Corporativo y Sostenibilidad a la ex conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, y la acaba de sentar en su consejo de administraci贸n) proyect贸 seis parques e贸licos con 40 aerogeneradores en la zona de Betanzos, pero no repar贸 que all铆 donde pretend铆a levantarlos, en el Monte do Gato, existe un castillo de la Edad Media, la Torre de Teodomiro, que est谩 catalogado como bien de inter茅s cultural (BIC) e incluso figura en el PGOM del ayuntamiento de Aranga. El proyecto de Green Capital Power (una de las sociedades m谩s activas, propiedad de Jes煤s Mart铆 Buezas, exyerno de Florentino P茅rez) de instalar 20 aerogeneradores de 125 metros en los montes de Lal铆n mencionaba de pasada la 鈥渁ldea deshabitada鈥 de Sant贸n, lo que constituy贸, cuando se enteraron, toda una sorpresa para los vecinos de Sant贸n, que no son muchos 鈥損oco m谩s de una docena鈥 pero son y est谩n.

Que el mirador de A Gurita, en Ponteceso sea, como dice el percebeiro y escritor Suso Lista, 鈥渆l 煤nico desde el que se ven todos los faros de la Costa da Morte, desde la Torre de H茅rcules hasta Cabo Vil谩n鈥 no impidi贸 que all铆 plantaran una de las torres de los macrogeneradores. O el monte Iribio. Est谩 en la entrada a Galicia del Camino de Santiago y es una atalaya desde la que se ve todo el sur de la provincia de Lugo. 鈥淓s, por supuesto, zona Red Natura, de protecci贸n del oso pardo y de 谩guila real y all铆 est谩n localizados desde monumentos megal铆ticos a 鈥榥eveiros鈥, construcciones de la 茅poca romana que se utilizaban para conservar la nieve鈥, detalla Nery D铆az, que se enter贸 en mayo de 2019 de que iban a convertir aquello en un parque e贸lico. 鈥淓mpezamos a organizar caminatas para dar a conocer la zona, y cada vez se implic贸 m谩s gente. Imprimimos carteles, repart铆amos folletos a los peregrinos. El logotipo de 鈥楽alvemos o Iribio鈥 estaba por todas partes鈥. Adem谩s de la presi贸n social, los argumentos legales consiguieron, en octubre de 2019, que el Tribunal Superior decretase la paralizaci贸n cautelar de las obras. 鈥淵 aun as铆, siguieron, y tuvimos que pedir que se ejecutara la sentencia鈥, recuerda Nery D铆az.

Salvemos o Iribio es uno m谩s de las decenas de colectivos que surgen en contra de los parques. Tantos que hay tres coordinadoras: la Plataforma por un Rural Vivo (diez asociaciones), Rede Galega Stop E贸licos (treinta) y la Coordinadora Berganti帽谩 pola Defensa da Terra (ocho). 鈥淭rabajamos en cooperaci贸n, como una bandada de estorninos. Todo lo que se hace se pone en com煤n a todas las plataformas鈥, dice Leandro del R铆o. Por ejemplo, un contencioso presentado contra la exposici贸n p煤blica de la Xunta de Galicia de 975 proyectos con tramitaci贸n ambiental simult谩nea, el 4 de mayo de 2020, que presentaron 103 colectivos. O lo que llaman 鈥渢alleres de ciudadan铆a activa鈥 para saber qu茅 hacer desde el momento en que se tiene conocimiento de que existe una solicitud de parque, 鈥渁unque yo los llamo 鈥榯alleres de habilidades para la vida鈥, porque son cosas que necesitamos saber para defender nuestros derechos鈥, dice Ana Valera, la encargada de impartirlos.

El expolio

Aun con todo a favor, las empresas el茅ctricas necesitan llegar a acuerdos con los propietarios de los terrenos, sea para alquilarlos (caso de los montes comunales) o comprarlos (si son privados), le planteo a los opositores. 鈥淟a amenaza de la expropiaci贸n si no venden es muy poderosa, y as铆 consiguen tierras a un euro el metro cuadrado o menos鈥, contesta Del R铆o. 鈥淓n las aldeas, la mayor parte de los propietarios son gente mayor, que lo que quiere es tranquilidad. No afecta tanto a ellos, que ya han visto c贸mo el mundo que conoc铆an se muere, sino a la gente joven que pretende desarrollar proyectos de agricultura, ganader铆a o turismo rural. Y la mayor铆a de los pol铆ticos locales est谩n a favor, abiertamente o no, porque el dinero de las licencias de obra les vendr谩 muy bien en las elecciones para realizar esos proyectos que dan votos鈥, afirma Varela.

El arquitecto cuestiona que la implantaci贸n de e贸licos suponga alg煤n tipo de retorno para los vecinos

Tambi茅n est谩n los sistemas de negociaci贸n. O lo que Del R铆o llama directamente pirater铆a: 鈥淗ace tres semanas me llamaron de un parque de Greenalia en el que pretend铆an pagar solo la superficie que ocupaba la plataforma, ni los pol铆gonos de afecci贸n, ni los taludes para allanar el terreno ni la madera que necesitaron talar, y que encima pretend铆an llevarse鈥. El arquitecto cuestiona que la implantaci贸n de e贸licos suponga alg煤n tipo de retorno para los vecinos. 鈥淗ay estudios que establecen que donde se implanta un parque e贸lico, el valor del suelo desciende entre un 30% y un 40%. Si coges la suma de todas las 谩reas que contempla el Plan E贸lico de Galicia, y si todas fuesen suelo r煤stico, el m谩s m谩s b谩sico, con los precios oficiales del jurado gallego de expropiaci贸n y le aplicas una depreciaci贸n del 30%, el valor de todos esos terrenos ser铆a de 12.000 millones de euros. Y ah铆 no contamos casas, granjas, n煤cleos rurales, solo la tierra. 驴Han recibido los propietarios ese dinero, lo han desembolsado las el茅ctricas?”. Seg煤n un c谩lculo del OEGA, Enel Green Power Espa帽a (100% Endesa) paga 750 euros al a帽o por las tierras agrarias que ocupa en Serra das Penas (Paradela, Lugo). Cada turbina produce 227.742,80 euros. El negocio es tan redondo que el propio OEGA ha observado otra pr谩ctica que remite a la conquista del Oeste: 鈥渋ntermediarios buscadores de rentas que, sin tener proyecto e贸lico, pretenden firmar contratos con condiciones inaceptables para las comunidades rurales: precios tan bajos que se pueden calificar de rid铆culos; derechos exclusivos sobre todas las tierras del propietario, y no solo sobre las que conforman el parque e贸lico; per铆odos de carencia que llegan a los 10 a帽os鈥︹.

鈥淓n aquellas zonas donde se implantaron parques no se ha revertido la ca铆da demogr谩fica, ni sus habitantes han aumentado sus ingresos. Al contrario, se siguen abandonando los sistemas productivos tradicionales y contin煤a el envejecimiento鈥, considera Fins Eirexas, secretario t茅cnico de ADEGA. La afirmaci贸n del representante de la asociaci贸n ecologista decana en Galicia se puede constatar en el norte de Lugo, en Muras, el ayuntamiento que ostenta el r茅cord de aerogeneradores instalados, 381, para una poblaci贸n de 648 vecinos, que eran m谩s del doble en 1994, cuando se empezaron a instalar los molinos. Cuando Manuel Requeijo (BNG) lleg贸 a la alcald铆a en 2015, todav铆a hab铆a aldeas sin luz el茅ctrica. Requeijo al menos puede ara帽ar en impuestos 66.000 euros anuales, que destina a subvencionar el recibo de la luz de los vecinos, total o parcialmente. 鈥淟os cantos de sirena prometiendo empleo local son falsos, porque los puestos de trabajo directos son casi inexistentes, excepto en la instalaci贸n, los beneficios netos no se reinvierten en la localidad 鈥搚 menos en el pa铆s鈥, y la riqueza que se crea marcha a la velocidad de la luz hacia para铆sos fiscales鈥, escribi贸 el pasado mes en la revista Luzes.

Pero la energ铆a que se genera, 驴es o no verde? S铆, pero no, o no tanto como aparece en la denominaci贸n de las empresas que la explotan.

鈥淓l monte gallego es una fuente de descarbonizaci贸n, contribuye a mitigar el cambio clim谩tico, y cumpl铆a ya en 2012 con los objetivos de Kioto. Es adem谩s el sustento de 80.000 familias y podr铆a serlo de m谩s. Los e贸licos arrasan hect谩reas y hect谩reas鈥, se encrespa Ana Varela. 鈥淪i son tan necesarios, no lo son aqu铆. Que los pongan en la sierra de Madrid, entre los chal茅s de los ministros y de los miembros de los consejos de administraci贸n de las el茅ctricas. All铆 es donde hay consumo鈥.

Flashback

Hay una 煤nica empresa p煤blica que participa en la rebati帽a e贸lica en Galicia. Es noruega, Statkraft (el nombre no es muy imaginativo: Energ铆a Estatal). Pero a finales de 2008, la parte nacionalista del gobierno auton贸mico bipartito PSdeG-BNG sac贸 a concurso la concesi贸n de cerca de 2.300 MW de energ铆a e贸lica, y los candidatos a obtener concesiones deb铆an ceder a la Xunta parte de los beneficios al capital p煤blico, y a la vez presentar planes de inversi贸n ligados a la creaci贸n de industrias y empleo en las zonas en las que se presentaban las solicitudes. Los primeros en desmarcarse p煤blicamente fueron los socios de gobierno y la oposici贸n, que entonces lideraba Alberto N煤帽ez Feij贸o, no perdi贸 la oportunidad de sembrar dudas sobre la legalidad de la medida y la imparcialidad del concurso.

Pero, sobre todo, el mar de fondo estaba en los grandes grupos el茅ctricos. 鈥淭uve entrevistas con gente de Fenosa, de Endesa, de Iberdrola鈥︹, recordaba Anxo Quintana, el entonces vicepresidente y l铆der del BNG, en una entrevista en 2018. 鈥淢e dec铆an que ellos no estaban de acuerdo, que no se iban a quedar parados, que ese era su mundo. Y yo siempre les respond铆a que no estaban excluidos del concurso, que si quer铆an tener concesiones, que se leyesen bien las bases porque ser铆a la mesa de contrataci贸n y no yo quien las adjudicar铆a. No se lo cre铆an鈥. Quintana prefiere no volver sobre aquello, pero en su Facebook, en marzo de 2016, describi贸 la reuni贸n que mantuvo con el editor de La Voz de Galicia. 鈥淢e quisieron hacer ver 鈥榪ue las cosas no se hacen as铆鈥. Se afirm贸 delante de m铆, como si yo no estuviera delante, que 鈥榰n enfermero de Allariz no puede venir a cambiar el marco econ贸mico de Galicia鈥. Me avisaron de que tendr铆a que atenerme a las consecuencias. Mi respuesta fue 鈥榥o鈥 y mi r茅plica una recomendaci贸n: quien quiera mandar en Galicia que se presente a las elecciones鈥.

Nunca se han desmentido estas afirmaciones (por otra parte apenas difundidas). A partir de ah铆, surg铆an noticias como que en las guarder铆as dependientes de vicepresidencia, a los ni帽os de un a帽o se les ense帽aba el himno antes que a hablar. 鈥淭odav铆a, trece a帽os despu茅s, me produce urticaria recordar aquello. Las veces que o铆a: 鈥榚sto lo podemos arreglar en una comida鈥. Y cada ma帽ana te levantabas sabiendo que te esperaba en los medios alguna salvajada鈥, recuerda el entonces responsable de Industria, Fernando Blanco. Ni 茅l ni Quintana siguen en la pol铆tica activa. El BNG perdi贸 30.000 votos, un diputado, y la coalici贸n progresista la mayor铆a absoluta. Feij贸o tard贸 tres meses en anular la adjudicaci贸n del concurso, invocando 鈥渋rregularidades鈥 y convoc贸 uno nuevo, sin los requisitos del anterior. El Tribunal Superior primero y el Supremo despu茅s respaldaron la legalidad del primer reparto, y poco despu茅s anularon el que hizo a continuaci贸n el gobierno del PP. Pero Alberto N煤帽ez ya hab铆a tomado posesi贸n. En el acto multitudinario en la Plaza del Obradoiro, pese a la efusi贸n general, llam贸 la atenci贸n el entusiasmo con el que un caballero de traje se abrazaba al nuevo presidente. Era Ignacio S谩nchez Gal谩n, presidente de Iberdrola. Los dos aseguraron que no se conoc铆an de antemano, pero aquello fue sin duda el comienzo de una buena amistad.

———–

Puede consultarse aqu铆 el mapa del Rexistro E贸lico de Galicia.

Nota: Este s谩bado 5 de junio varias organizaciones ambientalistas han convocado una manifestaci贸n en Santiago y una concentraci贸n en Ponferrada por un nuevo modelo de energ铆a e贸lica.