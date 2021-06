–

De parte de Arrezafe June 18, 2021 18 puntos de vista

Miko Peled – The Struggle for a Free Palestine

[La lucha por una Palestina libre] 07/06/2021

Transcripci贸n del ingl茅s: Arrezafe

Hoy hace exactamente 54

a帽os, el ej茅rcito israel铆 recibi贸 luz verde del gobierno para

lanzar un ataque, primero contra Egipto. Esta luz verde del gobierno

israel铆 lleg贸 tras semanas de presi贸n del alto mando militar

israel铆 que exig铆a el inicio de la guerra. Mi padre era general y

miembro del alto mando israel铆 en aquel momento. Tengo las

aut茅nticas actas de las reuniones de estos generales que explican

por qu茅 quer铆an la guerra. No fue porque hubiera una amenaza, no

fue porque Israel estaba siendo amenazado o porque los jud铆os

estaban siendo amenazados, quer铆an la guerra porque vieron una

oportunidad. Y comenzaron un ataque masivo contra Egipto, y puesto

que sali贸 muy bien decidieron tomar Cisjordania, la Franja de Gaza y

las alturas del Gol谩n, que eran territorios que de todos modos ya ten铆an planeado

ocupar.

Fue un ataque masivo de

Israel contra estos vecinos 谩rabes porque quer铆an destruir su poder

militar y porque quer铆an la tierra. Y en seis d铆as se acab贸. Aunque luego perpetuaron este mito, a煤n vigente, del cual la gente habla

como si fuera verdad: que Israel estaba bajo una amenaza existencial,

que los ej茅rcitos 谩rabes estaban listos para venir, matar, destruir

y as铆 sucesivamente. Nada de eso era cierto.

En sus reuniones, en

las mismas reuniones de los generales del alto mando israel铆, del que

como he dicho formaba parte mi padre, se hablaba de la oportunidad de

atacar a los ej茅rcitos 谩rabes dado que no estaban preparados para

la guerra. Eso es lo que dijeron los generales, que los ej茅rcitos

谩rabes no estaban preparados para la guerra y que por eso ten铆an

que atacar de inmediato. De hecho, en un punto de las actas, mi padre

se帽ala que el ej茅rcito egipcio, que era el m谩s grande, necesitar铆a

al menos un a帽o y medio o dos antes de estar listo para la guerra,

as铆 que esta es la oportunidad. El t茅rmino oportunidad

surge muchas veces en sus conversaciones, la palabra amenaza

nunca, excepto cuando acuerdan que deb铆an perpetuar la historia de la

amenaza como un medio para presionar a la opini贸n p煤blica y al

gobierno para que diera luz verde. Y eso es lo que pas贸.

La gente estaba asustada

y el gobierno presionado dio luz verde a una guerra que en cinco d铆as se acab贸. La

llamaron Guerra de los Seis D铆as porque hay una conexi贸n

b铆blica seg煤n la cual el mundo fue creado en seis d铆as, por lo que

en la oraci贸n jud铆a los seis d铆as surgen a menudo, los seis

d铆as de la creaci贸n. Por ello deciden llamarla Guerra de

los Seis D铆as. Incre铆blemente, las mentiras acerca de una amenaza

existencial urdidas hace 54 a帽os se han perpetuado hasta hoy, a

pesar de que ha quedado demostrado que son mentiras, no solo por m铆,

sino por gente antes y despu茅s de m铆, incluidos algunos de aquellos

generales que, m谩s tarde, vinieron a confirmarlo. Pero esta imagen

de la amenaza existencial sobre los pobres israel铆es contin煤a hasta el presente, a

pesar de ser mentira entonces y ser mentira hoy.

Acabo de

llegar de Palestina hace dos d铆as. Permanec铆 all铆

unas tres semanas. Seguramente todo el mundo ha visto las im谩genes

de los hechos acaecidos en Al-Aqsa durante Ramad谩n. Las expulsiones

e intentos de expulsi贸n de palestinos de los barrios de Jerusal茅n y

de Sheik-Jarrah, barrio musulm谩n dentro de la ciudad vieja. Este es

un proceso que nunca se ha detenido. De vez en cuando algo llega a los titulares, algo llega puntualmente a ser noticia y por eso hablamos de ello,

pero este es un proceso que se est谩 llevando a cabo hace mucho tiempo y que

actualmente sigue su curso: la expulsi贸n de los palestinos de sus

hogares y de sus tierras y la apropiaci贸n y ocupaci贸n de los mismos

por parte de los colonos israel铆es. Esto no es nada nuevo, esto ha

estado sucediendo durante 75 a帽os.

De vez en cuando una peque帽a erupci贸n permite que nos enteramos de lo que est谩 sucediendo,

primero en Sheik-Jarrah, despu茅s en Silu谩n y luego, por supuesto,

en el complejo de Al Aqsa y la mezquita. Y todo esto, como

seguramente sab茅is, ocurre durante el Ramad谩n. Posiblemente hay谩is

visto las im谩genes de j贸venes israel铆es corriendo por las calles y convocando a 鈥渕atar 谩rabes鈥. Un grupo festivo conocido

porque, en ocasiones como esta, se manifiesta en la plaza, justo

debajo de Al-Aqsa, donde se encuentra el muro, y bailan

agitando la bandera israel铆 mientras al fondo vemos llamas, porque

como resultado del tiroteo de las fuerzas israel铆es se produjo un

incendio, no en la mezquita sino en los aleda帽os de la misma. Y

mientras contemplaba todo esto record茅 que, tras la guerra de 1967 y

hasta el d铆a de hoy, la oraci贸n m谩s ic贸nica, la que todos los

israel铆es recuerdan, no s茅 si los jud铆os estadounidenses, pero

ciertamente los israel铆es, la oraci贸n m谩s ic贸nica que recuerdan

es aquella del comandante de las fuerzas que tomaron la ciudad vieja

y ocuparon Al-Aqsa, cuando este dijo por su altavoz: 鈥淓l monte del

templo est谩 en nuestras manos鈥 (el monte del templo es el nombre

del complejo de Al-Aqsa, el Haram Sharif). Lo que dio lugar a una

serie de 鈥漜onmovedoras鈥 im谩genes de emocionados soldados

abraz谩ndose y lloriqueando.

Ahora bien, las all铆 congregadas no eran

personas religiosas, eran israel铆es laicos, la mayor铆a de los

israel铆es son laicos. Esta idea de que Al-Aqsa es el monte del

templo y de que en realidad pertenece a los jud铆os, no es una idea

religiosa, es una idea nacionalista que se convirti贸 en una especie

de s铆mbolo nacional-sionista. Inmediatamente despu茅s de la

guerra, el poeta nacional de Israel tambi茅n escribi贸 una canci贸n

llamada Jerusalem of Gold, tal vez algunos la hay谩is o铆do,

porque tambi茅n se volvi贸 ic贸nica. Y en esta canci贸n, escrita en

hebreo por supuesto, hay varias l铆neas que reflejan la narrativa

b铆blica, en ellas se habla de pozos sin agua, mercados vac铆os,

Haram esh-Sharif vac铆o, sin fieles porque nadie acude a orar. La

ciudad vieja se describe como un lugar vac铆o, un poblado fantasma. Adem谩s

ya nadie transita por el camino que va de Jerusal茅n al mar

muerto. En otras palabras, no hay nadie all铆, nadie, es una tierra

sin pueblo, una ciudad despoblada que redimimos, que recuperamos y que ahora es nuestra.



Esta canci贸n se

volvi贸 ic贸nica porque utiliza el juda铆smo como s铆mbolo para

impulsar esta ideolog铆a laica, esta ideolog铆a nacionalista y

filofascista. 驴El mercado estaba vac铆o? 驴Jerusal茅n estaba vac铆a?

驴Nadie fue a rezar al monte del templo? Hay una enorme mezquita all铆

que es el s铆mbolo m谩s emblem谩tico de Jerusal茅n. La c煤pula dorada

y esas incre铆bles estructuras arquitect贸nicas que han estado all铆

durante unos 1500 a帽os, m谩s tiempo que cualquier otra cosa, con un

significado enorme, un significado no s贸lo religioso, sino hist贸rico

y cultural. Una ciudad musulmana y 谩rabe durante 1500 a帽os, de la

que hablan como si de una ciudad abandonada se tratara, como si en ella no hubiera nada. “El monte del templo

est谩 de nuevo en nuestras manos, la ciudad estaba vac铆a, no hab铆a

nadie en el mercado, nadie en la mezquita”. Esto es lo que perpet煤a

la ideolog铆a sionista, la narrativa sionista de que Palestina estaba

vac铆a y que durante dos mil a帽os en Palestina no pas贸 nada. Los

jud铆os estuvimos all铆 hace dos mil o tres mil a帽os, fuimos

expulsados y ahora estamos de regreso, eso es todo, retomamos el hilo

por donde lo dejamos, en el intervalo no pas贸 nada. Esta narrativa

ignora por completo una historia de 1500 a帽os y a la gente que estaba

y sigue estando all铆, al pueblo palestino.

Este es el coraz贸n y el

alma de la narrativa sionista. As铆 que, destruir Al-Aqsa y

reemplazarla por alguna estructura a la que ellos denominen templo no tiene fundamento

religioso en absoluto. Es un ideal sionista al que los jud铆os

ortodoxos siempre se han opuesto firmemente. Y estas im谩genes que hemos visto en

las 煤ltimas semanas son muy preocupantes, porque eso es lo que los

sionistas seculares quieren que suceda. Me refiero al inimaginable horror. Tengo amigos palestinos que estaban en la

mezquita de Alaxa mientras las fuerzas israel铆es atacaban. Los

disparos, los gases lacrim贸genos, las balas volando… Qu茅 f谩cil

es provocar un incendio y luego decir 鈥渓o siento, fue un

accidente鈥. As铆, tal cu谩l.

Se tiene la sensaci贸n de que

algo que est谩 cambiando, pero muy, muy lentamente. Y debemos dejar de ser tan pacientes, no esperar que sean otros los hagan algo. Todos y cada

uno de nosotros debemos alzar nuestra voz con todos los medios a nuestro

alcance, porque el proceso de destrucci贸n de Palestina avanza con

arrolladora fuerza. Los israel铆es no descansan, los sionistas no

descansan, nunca descansan. Disponen de poderosas y efectivas

organizaciones en Estados Unidos, en Europa, en Am茅rica Latina, en

la India. Su agenda se va cumpliendo en todas partes. Y es de crucial

importancia entenderlo.

La gente siempre pregunta

si habr谩 por fin paz, si Palestina ser谩 libre. Depende de nosotros,

no va a venir de otro lado, va a venir de nosotros. Los palestinos

est谩n haciendo todo lo que pueden en Palestina y, si te fijas, una

de las cosas notables que vimos en este 煤ltimo levantamiento es que

los palestinos han respondido como uno solo, no como Cisjordania y

Gaza, conceptos sionistas, sino como Palestina 驴Qui茅n cre贸 la

ribera occidental? Antes de 1948 no exist铆a tal cosa. 驴Qu茅 es la

Franja de Gaza, de d贸nde proviene tal cosa? Estos enclaves fueron

construidos por los sionistas con el fin de dividir y dominar a la

poblaci贸n palestina. Pero estos l铆mites artificialmente impuestos

desaparecieron en las recientes protestas.



Han intentado imponer

esta idea de que no hay palestinos, no hay unidad palestina, no hay

entidad palestina. Pero todo es Palestina, desde el r铆o Jord谩n

hasta el mar Mediterr谩neo, desde la frontera norte con el L铆bano

hasta el Golfo de Aqaba, todo es Palestina. La mayor铆a de las

personas que viven all铆 son 谩rabes palestinos, y todos est谩n

controlados por lo que, hoy lo sabemos oficialmente, es un r茅gimen

de apartheid llamado Israel. Pero es la unidad Palestina lo que vimos en las

煤ltimas semanas, las banderas palestinas estaban en

todas partes, en todas partes, en cada ciudad, en cada pueblo de

Cisjordania, en Gaza, Nakaba, Yelil, en todos los rincones de Palestina y por supuesto en Jerusal茅n. Y es eso lo que precisamente es necesario alentar y apoyar.

Probablemente habr茅is

o铆do hablar de las recientes elecciones en Israel, la cuarta en dos

a帽os, y de las noticias y comentarios acerca de qui茅n gan贸, qui茅n

perdi贸, que si Netanyahu esto, que si Netanyahu aquello… 驴A qui茅n

le importa? 驴A qui茅n le importa? Hay un tren a punto de estrellarse

contra un muro y no importa qui茅n lo conduzca porque todos son

lun谩ticos, unos lun谩ticos racistas y violentos. Deber铆amos m谩s bien estar

preocupados por la gente que va en el tren, deber铆amos estar

preocupados por Palestina, por el pueblo palestino que est谩

sufriendo las consecuencias, deber铆amos estar hablando de c贸mo

liberar Palestina, deber铆amos estar hablando de c贸mo sacar a miles

de palestinos de las c谩rceles israel铆es y de la principal de ellas,

que es la Franja de Gaza con sus m谩s de 2 millones de personas

prisioneras.



Yo estaba en Jerusal茅n

mientras Gaza era bombardeada. Conducir de Jerusal茅n a Gaza toma aproximadamente una hora, son menos de 100 millas. Podr铆a haber estado all铆 en

45 minutos en autom贸vil, est谩 muy cerca. Durante el bombardeo, yo recib铆a mensajes de amigos que viven en Gaza,

familias con ni帽os viendo c贸mo bombardeaban a sus amigos y mataban

a sus vecinos. Sin embargo, donde yo me encontraba, a menos de una hora de

distancia, todo estaba bien: la gente iba a trabajar con normalidad,

hab铆a gente sentada en las cafeter铆as, hab铆a electricidad… todo estaba tranquilo. La segregaci贸n que Israel impuso en Palestina es tan, tan

efectiva que puedes estar a menos de 100 millas de ese infierno que

estaba sucediendo en Gaza y no enterarte de nada. Es m谩s, podr铆as

estar a 10 millas de distancia, siempre y cuando fuese una ciudad

o asentamiento israel铆, y todo estar谩 bien. Se puede ver el humo, s铆, y algunas personas lo ven, el humo y los aviones arrojando sus bombas,

pero siguen llevando a los ni帽os a la escuela y siguen degustando su caf茅

tranquilamente. Con total normalidad.

Cual si de un espect谩culo se tratara, colonos israel铆es

contemplan el bombardeo de Gaza





Y sin embargo, han urdido esta falsa impresi贸n de que los israel铆es est谩n bajo ataque

y tuvieran que defenderse. 驴Defenderse de qu茅 y de quienes? 驴De

dos millones de personas bombardeadas, de las cuales m谩s de la mitad son refugiados,

personas sin hogar, sin acceso al agua, sin atenci贸n

m茅dica? 驴Defenderse de qu茅 exactamente? 驴Qu茅 t茅trica broma es esta?

Pero descubrieron esta f贸rmula y les funciona. Aunque la Franja de

Gaza sea una cat谩strofe humanitaria y dos millones de personas

sobrevivan en un campo de concentraci贸n. No obstante, algo tienen que

hacer. La soluci贸n obvia ser铆a abrir las puertas, permitir que

la gente regrese a sus hogares, que no todos est谩n en la Franja de

Gaza, que puedan regresar a sus hogares, a sus tierras, a su agua, a

sus derechos que est谩n en muchos otros lugares de Palestina. Y, por

cierto, si les preguntas a los ni帽os m谩s peque帽os de Gaza, te

dir谩n exactamente de qu茅 pueblo vinieron. As铆 pues, eso ser铆a lo

m谩s obvio, dejar que vuelvan a sus casas, indemnizarlos

adecuadamente, compensarlos, reconstruir Gaza, reconstruir estas

comunidades. Porque son personas que poseen un alto nivel educativo, no estamos hablando

de millones de personas sin educaci贸n, estamos hablando de una

comunidad sumamente formada que puede y quiere contribuir a la

construcci贸n de una sociedad pr贸spera.

Pero Israel no quiere

eso, 隆no por Dios!, no quiere que los palestinos regresen a sus

hogares. Pero claro, no puedes simplemente quedarte ah铆 sentado sin

hacer nada. As铆 que salieron con esta demon铆aca f贸rmula: m谩talos

y 茅chales la culpa a ellos, m谩talos y di que es culpa suya por ser

terroristas. Y por absurdo que suene, por demente que suene, el resto

del mundo simplemente asiente con la cabeza y dice, pues s铆, eso

tiene sentido, son terroristas, por lo tanto Israel tiene derecho a

matarlos.



Salvo los israel铆es,

nunca ha habido un tanque en Gaza, nunca ha habido una fuerza militar

palestina, nunca ha habido un ej茅rcito, los palestinos nunca han

tenido un ej茅rcito, los palestinos nunca han tenido un tanque, y

mucho menos un F-16. Pero Israel aprendi贸 que esta f贸rmula 鈥測o

bueno, t煤 malo鈥 funciona. Matan a civiles inocentes y luego los

culpan de ser terroristas, y cuando los palestinos se defienden

disparando cohetes, dicen, aj谩, lo ves, son terroristas. As铆 que

Israel tiene derecho a defenderse pero los palestinos no, Israel

tiene derecho a bombardear y masacrar a civiles inocentes, pero los

palestinos no tienen derecho a defenderse porque cuando lo hacen es

terrorismo.

Esta es una f贸rmula

incre铆blemente perversa y quienes lo sabemos tenemos el deber de

denunciarla. Lo cual nos lleva a otra cuesti贸n: si criticas a

Israel, entonces eres antisemita. Y muchos callan porque, claro,

nadie quiere ser acusado de antisemita, nadie quiere ser acusado de

racista. Pero lo cierto es que el sionismo es una ideolog铆a racista

y que el estado de Israel se basa en una ideolog铆a racista, que un

r茅gimen violento y racista de apartheid se ha apoderado de

Palestina, y as铆 es como debemos hablar de ello. Antisemitismo,

islamofobia, sionismo, supremac铆a blanca, todas estas son formas de

racismo. Oponerse a ellos es lo correcto, a todos ellos. La mayor铆a

de los jud铆os ortodoxos se oponen al sionismo, siempre lo han hecho.

En realidad, el sionismo no tiene nada que ver con el juda铆smo.

Robaron la identidad jud铆a, la utilizaron y la utilizan. S铆, Israel

es un estado donde viven jud铆os, pero el r茅gimen es un r茅gimen de

apartheid racista, violento y opresivo. El apartheid es un crimen

jur铆dicamente bien definido, como lo son el genocidio y la limpieza

茅tnica, y el estado de Israel est谩 involucrado en los tres

cr铆menes.

Se puede calificar como

accidente un bombazo, pero si bombardeas a una poblaci贸n

durante 75 a帽os, de manera sistem谩tica y regular, es un genocidio.

Y eso es lo que estamos viendo en Gaza.

Por todo ello, creo que es

importante utilizar estos precisos t茅rminos, porque son delitos bien

definidos.