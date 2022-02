–

Un contrato mediado por el hermano de Ayuso, y por el que podr铆a haber cobrado una mordida de 286.000 euros, ha dinamitado el Partido Popular en una guerra interna que hoy viernes a煤n no ha bajado de intensidad. Sin embargo, y tal y como ha comprobado El Salto en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid, Tom谩s D铆az Ayuso ha recibido hasta 18 contratos m谩s.

Seg煤n su perfil de Linkedin, el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid ejerce como Proyect Development Manager en la empresa Artesolar Iluminaci贸n LED desde mayo de 2016. En septiembre de 2017, Ayuso fue nombrada Viceconsejera de Presidencia y Justicia y, desde esa fecha, esta empresa ha firmado 18 contratos que tienen que ver con el suministro de material el茅ctrico y l谩mparas, en su mayor铆a.

Destacan un total de cinco contratos menores firmados en en la misma fecha, y troceados que, en conjunto, ascienden a una cantidad de 17.800 euros

El primero de ellos, con fecha 24 enero 2018, son unas luminarias con destino Alcobendas, por un montante de 17.794,43. Destacan tambi茅n un conjunto de contratos, todos con fecha 7 de mayo de 2019, que suponen 1.609,3 de euros de desembolso por un proyector, un tubo fluorescente por 560,84, una l谩mpara LED por 4.390,17, unas luminarias por 10.894,84 y otra l谩mpara LED por 346,59. Un total de cinco contratos menores firmados en la misma fecha, y troceados que, en conjunto, ascienden a una cantidad de 17.800 euros.

En total, todos los contratos suman un montante de 113.180 euros y la mayor铆a de ellos tienen como objeto l谩mparas y pantallas para el Hospital Ram贸n y Cajal y el Hospital La Paz. Seg煤n aseguraba D铆az Ayuso su hermano lleva m谩s de 26 a帽os trabajando en el sector de la sanidad.

Ayuso reconoce 55.850鈧 de ganancias

Mientras la presidenta del gobierno regional, quien siempre ha reconocido la relaci贸n comercial existente entre su hermano y Priviet Sportive SL para comprar 250.000 mascarillas para IFEMA a raz贸n de 1,5 millones de euros, ha puesto hoy cifras sobre la mesa. Una empresa dedicada al 谩rea textil, cuyo administrador 煤nico es Daniel Alc谩zar, amigo 铆ntimo del hermano de la presidenta.

鈥淪iempre me he negado a dar explicaciones sobre la actividad laboral de mi hermano porque nunca he interferido en ella鈥, ha asegurado en un comunicado en el que ha explicado que su hermano recibi贸 una factura de 55.850 euros, pese a los 286.000 euros de mordida que se帽ala la direcci贸n del Partido Popular.

鈥淒el resto de las facturas no tengo que dar cuenta porque no tienen relaci贸n con la Comunidad de Madrid y mi hermano tiene derecho a su privacidad鈥, ha a帽adido.

鈥淟a factura a Priviet Sportive no es una comisi贸n por obtener el contrato de la Administraci贸n, sino el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid鈥

鈥淟a factura a Priviet Sportive no es una comisi贸n por obtener el contrato de la Administraci贸n, sino el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid, que es distinto. Es una contraprestaci贸n por su trabajo, no una comisi贸n por intermediaci贸n鈥, ha precisado la presidenta de la Comunidad de Madrid.