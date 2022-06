–

La corrupci贸n no nace cuando la autoridad se corrompe. La corrupci贸n nace con el surgimiento de la autoridad, con su propio poder cotidiano.

A veces pasa. Se corre el velo y sale a la luz lo que realmente se piensa. A despecho de todas esas zarandajas con las que nos engalanan tanto; 芦somos servidores p煤blicos禄, 芦el pueblo es soberano禄, 芦estamos a su servicio禄 ; viene un tipo rico, insulta y se queda tan ancho tom谩ndonos por idiotas a todos. As铆, de memoria, recuerdo a la ministra de Aznar, Ana de Palacio, dici茅ndonos en relaci贸n con la invasi贸n militar amerikkkana de Irak y en respuesta a la amplia oposici贸n popular a la misma, que 芦la gasolina nos saldr铆a m谩s barata禄 (隆qu茅 nos importaba a nosotros la gasolina! la gasolina le importaba a quien no le importaba la sangre). O a Rodrigo Rato diciendo aquello de 芦es el mercado, amigo禄 o a Ana Botella vendiendo a fondos buitre viviendas de protecci贸n oficial por un precio irrisorio que despu茅s se multiplicaba por cuatro si quer铆as seguir viviendo en el o te dec铆an que ten铆as que pagar . . . el bloque entero con el argumento de que 芦tan s贸lo cambia la titularidad de la vivienda. El precio del alquiler seguir谩 siendo el mismo禄 ( toma relaxing cup caf茅 con leche in plaza mayor ).

Viene esto a colaci贸n por el presidente de Iberdrola que llam贸 tontos a los abonados cuya factura de la luz no se reg铆a por el mercado libre. S铆, somos tontos. Tontos por seguir pagando a Iberdrola -total, si me cambio, 驴qu茅 cosa diferente me voy a encontrar?. Me topar茅 con gente quiz谩 m谩s discreta pero no menos codiciosa. Tontos por hacer millonarios a los herederos de los que hicieron fortuna con el trabajo esclavo franquista en la construcci贸n de pantanos. Tontos porque el viento, el sol y el agua y si me apuran, el gas y el petr贸leo no son de nadie pero est谩n expropiados, privatizados, esquilmados y extra铆dos por gente que no tiene el derecho, la raz贸n ni ning煤n argumento l贸gico en los que sustentarse para ser sus due帽os.

Tontos porque permitimos que una caterva de engre铆dos, soberbios, mentirosos, macarras y chulos nos sigan mangoneando y manipulando d铆a a d铆a. Tontos porque la gente pierde el culo por un partido de f煤tbol o un reality show o un programa del coraz贸n mientras que sus vac铆as vidas est谩n cada vez m谩s controladas, programadas y dise帽adas -eso s铆, con un toque Calatrava- para seguir sirviendo de justificaci贸n a los listos. Tontos por creer en sus montajes medi谩ticos, policiales y judiciales y llamar terroristas a los que combaten su terrorismo. Tontos por mantener las prebendas, los privilegios y las sinecuras de los listos. Tontos por no salir todos los d铆as a la calle a increpar a sus esbirros que tambi茅n nos consideran como tontos y como materia apaleable. Tontos por aguantar una monarqu铆a y sus dimes y diretes. Tontos por no liberarnos de una vez de este puto tinglado que nos tiene a todos ciegos, sordos y mudos a merced de los periolistos y otros presuntos formadores e int茅rpretes de la 芦opini贸n p煤blica禄. Tontos porque m谩s vale el suicidio que perecer cotidianamente 鈥 y de hecho, 驴por qu茅 se suicida tanta gente? S铆, somos tontos. En ocasiones se les escapa y nos lo sueltan.

P.D: Cu谩nto viviremos / cu谩nto tiempo moriremos / en esta absurda / derrota sin final. La polla records

Aciago Bill