May 7, 2021

El estallido social en Colombia fren贸 el proyecto de reforma tributaria. 鈥淗ay protestas porque hay muchaaaa broncaaaa鈥, escribe Omar Rinc贸n sobre esta 鈥渧ictoria de los j贸venes, las mujeres, los ind铆genas, los afros, los indignados鈥 que cost贸 al menos 20 muertos. La masividad del reclamo es consecuencia del hartazgo social por la gesti贸n de la pandemia y las pol铆ticas econ贸micas. 鈥淒emasiado dolor y sangre para tan poco logro: que el presidente Duque escuche a su pueblo.鈥 Tutorial para entender la coyuntura en 10 pasos. Por Omar Rinc贸n*, para Revista Anfibia.

EL HECHO 1: En Colombia hay rabia social. Y los pol铆ticos, los medios y los due帽os del pa铆s son, como dice la canci贸n de Shakira, brutos, ciegos, sordomudos, torpes, trastes, testarudos. Al pueblo en todas las clases y culturas se nos 鈥渁cabaron los argumentos y las metodolog铆as鈥 cada vez que el presidente Iv谩n Duque 鈥渁parece con su anatom铆a鈥 porque 鈥渟e alimenta de pretextos y le faltan pantalones鈥. Eso nos ha convertido en movilizados/marchantes/protestantes. Marchamos como en un carnaval y hacemos de la democracia una fiesta. Una fiesta contra la que polic铆a y gobierno se quieren tirar.

EL HECHO 2: El acuerdo de paz firmado en 2016 liber贸 la protesta social. Antes, salir a la calle y protestar era de guerrillero. Ahora es de ciudadanos. La paz libera a la ciudadan铆a.

EL HECHO 3: Hay nuevos actores sociales en la movilizaci贸n. Y no son de izquierda ni de los sindicatos. Hoy tambi茅n protestan los j贸venes, las mujeres, las nuevas sexualidades, los ind铆genas, los afros.

EL HECHO 4: Todo comenz贸 con el paro agrario de 2013, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, y se consolid贸 en el 2019 cuando esa demanda se volvi贸 un hecho pol铆tico diverso y multi-causa. Marchar y protestar es un aprendizaje. Chile, por ejemplo, despert贸 en el 2010 y fue en el 2019 cuando se consolid贸.

EL HECHO 5: La represi贸n y la violencia policial han aumentado tanto que se han convertido (ir贸nicamente) en el s铆mbolo de las marchas. Las fuerzas de seguridad son cada vez m谩s violentas, hay cada vez m谩s represores. Este es el s铆mbolo principal contra el que se marcha; el rechazo a la violencia es lo que tambi茅n nos une.

EL HECHO 6: El status quo (medios, empresarios, pol铆ticos, gobierno, academia) no se mueve:

-El gobierno de Duque dice que va a hacer y no hace nada. S贸lo se muestra abierto al di谩logo como estrategia.

-Los legisladores no hacen nada, usan politiqueramente las causas pero no hacen nada. A los pol铆ticos no les interesa el bien com煤n o colectivo porque eso ir铆a en contra de sus intereses clientelares.

-Los empresarios y los ricos no quieren poner el cuerpo. Los l铆deres de bancos, de industrias mineras o de gaseosas, por ejemplo, no quieren quitar los costos interbancarios (son los m谩s altos del mundo) ni pagar m谩s impuestos. La defensa del medio ambiente se queda en una ret贸rica boba (el Acuerdo de Escaz煤 nunca fue aprobado).

-La soluci贸n que brindan incluye: a) militarizar, b) crear m谩s impuestos para 鈥渓os legales鈥, los de la clase media que tenemos todo legal, c) autorizar m谩s excepciones tributarias para los ricos.

EL HECHO 7: El relato oficial dice que Colombia es muy feliz: el gobierno de Duque, el establishment y los medios han estado unidos durante la pandemia. Los ciudadanos hemos obedecido. El autoritarismo gobierna por decreto, por televisi贸n y por militarizaci贸n. Este autoritarismo ha crecido desde el presidente para abajo. Por eso, Duque ha gobernado por decreto y abrazado al virus (鈥溌縌u茅 har铆a sin ti?鈥, dice un meme con una caricatura del presidente abrazado al holograma del covid). Los medios, los empresarios y los del gobierno andan felices aunque lo han hecho mal: contamos 500 v铆ctimas diarias por la pandemia, hay escasez de vacunas, se politiza cada dosis. En Colombia hay 10 mil muertos m谩s que en Argentina, y ambos pa铆ses tienen la misma poblaci贸n. En Argentina la pandemia genera un debate tenaz. Aqu铆, en cambio, todo es felicidad. En el mientras tanto, el gobierno ignora que, en promedio, hay una masacre por d铆a, hay un l铆der social asesinado por d铆a. Esta protesta ya cuenta m谩s de 20 v铆ctimas. El abuelito Uribe es noticia por un tuit en el que invitaba a los militares a usar las armas contras los marchantes. Los medios siguen a 鈥渓os violentos鈥 (que no es la polic铆a), llaman a los marchantes 鈥渓a turba鈥 y usan un discurso militarista. El relato oficial es 鈥渏api鈥. Japi de racismos, de clasismos, de machismos y de xenofobias. Medios, empresarios y pol铆ticos encerrados en su cuarentena.

HECHO 8: La reforma tributaria fue el punto que junt贸 todo el malestar porque fue contra la clase media y a favor de los empresarios. Adem谩s, insultantemente a esa reforma se llama 鈥渟olidaria鈥.

HECHO 9: La curva de contagios por Covid estaba en su pico; igual la gente sali贸 masivamente a marchar. La bronca es insostenible. Hay protestas sociales porque hay muchaaaa broncaaaa鈥 Porque todo est谩 mal. Pero fue tal la protesta que el gobierno se vio obligado a retirar el proyecto de la reforma tributaria. Es una victoria de los ciudadanos, de los j贸venes, de las mujeres, de los ind铆genas, de los afros, de los indignados; la victoria de las marchas tiene un costo de al menos 20 muertos y miles de heridos. Demasiado dolor, da帽o y sangre para tan poco logro: que el gobierno oyera al pueblo.

HECHO 10: Triste o parad贸jicamente esta es la Colombia de siempre. El statuo quo no se mueve, japy matrimonio media & politics. Todo es dif铆cil aqu铆: la clase pol铆tica y medi谩tica no quieren cambiar nada y la gente se llena de bronca. Y a quien proteste se lo acusa 鈥渄e izquierda鈥 y de querer desestabilizar el sistema bello de Colombia feliz. La pobreza no para de aumentar y dicen que es por la pandemia (隆No es cierto! Ya 茅ramos el pa铆s m谩s desigual de Am茅rica Latina despu茅s de Hait铆). Y a esperar la pr贸xima reforma financiera. Nada cambia, todo sigue igual. Menos la bronca social y la movilizaci贸n ciudadana.

NOS QUEDA POR RESOLVER:

Se帽ores medios y periodistas y gobierno y polic铆a y acad茅micos y l铆deres:

驴Qui茅nes son los violentos?

驴Qui茅n es la turba?

驴Cu谩l es el (o los) s铆mbolo(s) de la protesta social? (驴Esos 鈥渞obocops鈥 de los Escuadrones M贸viles Antidisturbios de la Polic铆a Nacional (ESMAD)? 驴La polic铆a y su violencia?)

驴Cu谩les son los actores que mueven (mujeres, j贸venes, nuevas sexualidades, ind铆genas, afros)?

驴Cu谩les son las causas que movilizan (feminismos, medio ambiente, paz)?

驴Cu谩l es la novedad?

驴C贸mo articular un cambio entre la velocidad que piden la calle y las redes y la pachorra del gobierno y legisladores? (隆Se quieren gestos y actos ya!)

驴Podr谩n los medios y el periodismo cambiar la narrativa de las protestas, dejar de cubrir a los militares violentos y narrar los conflictos que viven los ciudadanos y las causas sociales?

驴Y Cali? Cali es la reuni贸n de todos los males (olvidos y cinismos): cosa de negros e indios; es el Cauca, Nari帽o, el Pac铆fico; o sea, el pa铆s que no importa, que est谩 olvidado y en manos de terratenientes y delincuentes.

Omar Rincón nació en Maripí, Colombia, y tiene distintos roles en el campo de las ciencias de la comunicación. Es ensayista, periodista, profesor universitario, crítico de televisión y autor audiovisual.

