July 24, 2021

Jes煤s era un anarquista muy conocido y apreciado en Valladolid y los pueblos de su entorno. A causa de las torturas a que fue sometido por los sublevados, la gente le recordaba como 鈥渆l crucificado de Tudela鈥

por Orosia Cast谩n

Jes煤s de Diego pertenec铆a a una de las familias de industriales m谩s pr贸speras de Tudela.

Sus padres eran Bernardo de Diego Franco y Mar铆a Delgado Llopis, ambos naturales de Tudela de Duero. La familia tuvo nueve hijos: Ovidio, Acindina, Vicenta, Cristina, Jes煤s, Juliana, Mar铆a, Eustaquio y Herminia.

Mar铆a Delgado y sus hijos

Jes煤s de Diego, el quinto hijo, naci贸 en Tudela de Duero a las cinco de la tarde del d铆a 15 de octubre de 1900 en la casa de sus padres, en la calle 29 de Diciembre.

Sus padres eran panaderos y llegar铆an a tener dos hornos. Adem谩s, la familia consigui贸 la concesi贸n de la gasolinera del pueblo, situada en la Avenida de Valladolid, ante la casa adonde se trasladar铆an. Precisamente esta concesi贸n, ambicionada por otra familia del pueblo, ser铆a motivo de enemistades que culminar铆an en acusaciones, calumnias y denuncias contra Jes煤s de Diego.

Gasolinera en la avenida Valladolid

En la familia hubo dos v铆ctimas de los sublevados franquistas, Jes煤s y su cu帽ado Domingo Alc谩zar, que estaba casado con su hermana Mar铆a de Diego. Los dem谩s hermanos no tuvieron problemas, aunque la familia sufri贸 acoso y expolio econ贸mico. El hermano mayor, Ovidio, tambi茅n ten铆a ideas anarquistas, pero viv铆a en Francia y la represi贸n no pudo alcanzarle.

Durante su primera juventud, Jes煤s sufri贸 un accidente que le dejar铆a cojo de la pierna derecha (en Valladolid se le conoc铆a como “El Cojo de Tudela”). Acerca de este accidente hay dos versiones; una dice que se produjo trabajando en el ferrocarril, cuando se le clav贸 un hierro en el pie, pero tambi茅n nos han contado que sufri贸 un accidente de moto. La consecuencia del accidente es que perdi贸 la movilidad de la pierna, que le qued贸 r铆gida.

Tarjeta de identificaci贸n de Jes煤s de Diego durante su estancia en Saint Denis

En 1929 se march贸 a Francia, donde ya resid铆a su hermano Ovidio. All铆, en el barrio de Saint-Denis, hab铆a una gran colonia de espa帽oles, la mayor铆a de los cuales se hab铆a exiliado en la 茅poca de la dictadura de Primo de Rivera, huyendo de la Guerra de Marruecos. Se trataba de personas concienciadas pol铆ticamente, y muchas de ellas regresar铆an a Espa帽a en 1931 con el triunfo de la Rep煤blica. Eso es lo que hizo Jes煤s, que lleg贸 a Madrid a finales de noviembre de 1931.

Jes煤s de Diego (derecha) con su hermano Ovidio en Par铆s

En la capital tom贸 contacto con la CNT (Confederaci贸n Nacional del Trabajo), donde conoci贸 a Luz Araujo, perteneciente a una familia asturiana que se hab铆a establecido en Carabanchel, en cuyo ayuntamiento se casar铆an unos meses m谩s tarde civilmente.

Luz Araujo

Pero en aquel momento, Jes煤s intent贸 encontrar trabajo en Madrid sin conseguirlo, por lo que a mediados de diciembre decidi贸 regresar a Tudela, donde estaba su familia, que necesitaba su ayuda para llevar los negocios, ya que el padre hab铆a fallecido.

Jes煤s de Diego Delgado fotografiado por Alfonso en Madrid Nada m谩s llegar a Tudela, Jes煤s de Diego fue detenido por la Guardia Civil a causa de unas octavillas que hab铆a tra铆do de Madrid y que criticaban la actuaci贸n del gobierno en los sucesos de Casas Viejas; se le form贸 expediente, pero no fue condenado. Esta detenci贸n temprana ya indica el seguimiento de las fuerzas del orden sobre su persona. Hab铆a repartido los panfletos en la Casa del Pueblo y tambi茅n en la plaza principal, entre los jornaleros que buscaban trabajo, seg煤n declar贸 ante la autoridad.

Denuncia de la Guardia Civil

Jes煤s era anarquista, primero de la CNT y m谩s delante de la FAI (Federaci贸n Anarquista Ib茅rica), aunque manten铆a relaciones estrechas con los vecinos de todas las ideolog铆as izquierdistas: con los del Partido Socialista, con los de UGT y con los comunista; hablaba con todos y con todos colaboraba. De hecho, compart铆a espacio con ellos, pues ten铆a un despacho en la Casa del Pueblo; y entre sus amistades personales se encontraba el alcalde socialista de la ciudad de Valladolid, Antonio Garc铆a de Quintana, quien se acercaba a Tudela junto con su familia para visitar a Jes煤s, seg煤n recuerda su hija Teresa, presente en esas excursiones.

Enseguida se hizo popular y conocido en la ciudad y tambi茅n en las localidades cercanas a Tudela de Duero, que recorr铆a vendiendo su famoso pan integral, una novedad en aquellos tiempos. Porque Jes煤s de Diego, como buen libertario, era naturista y practicante de la medicina natural, de los ba帽os de sol y de la alimentaci贸n sana, conceptos muy innovadores para la 茅poca.

Jes煤s Vendiendo Pan integral de Tudela

En el a帽o 1936 Jes煤s estaba casado con Luz Araujo y ten铆an un ni帽o, al que hab铆an puesto el nombre de Helios; adem谩s, Luz estaba embarazada por segunda vez. Viv铆an en la casa familiar de los de Diego y trabajaban en el horno y en el reparto del pan por toda la zona. Jes煤s iba a Valladolid todas las semanas en el autob煤s de los Herguedas, con los que hab铆a llegado a un arreglo: iba gratis a cambio de hacer de cobrador del autob煤s y llevaba el pan en un carro de reparto.

Cuando se produjo la sublevaci贸n, grupos armados llegaron a Tudela, detuvieron a las autoridades municipales y comenzaron a producirse asesinatos, malos tratos y desapariciones de vecinos. Jes煤s se march贸 a Valladolid y fue acogido en casa de una familia amiga, en los alrededores de la calle Pi i Margall (hoy Panaderos). La se帽ora era comadrona y se llamaba Amparo. Su marido tambi茅n fue detenido. Ambas familias eran amigas y afines pol铆ticamente y ten铆an un trato muy cercano.

Fotograf铆a de boda de Luz y Jes煤s de Diego

Luz se arriesg贸 a visitar a su marido en su escondite de Valladolid. La tercera vez que lo hizo fue seguida por cuatro falangistas de Tudela. De esta forma llegaron hasta la casa, donde entraron por la fuerza. En el transcurso de la detenci贸n, Jes煤s fue herido, aunque despu茅s se dijo que hab铆a intentado suicidarse. Este hecho tuvo lugar el d铆a 19 de Agosto de 1936. Los due帽os de la casa tambi茅n fueron detenidos, ya que en esos d铆as se consideraba un delito grave el tener acogido a un fugitivo en casa.

A continuaci贸n le condujeron a Tudela, a los calabozos del Ayuntamiento. La captura de Jes煤s de Diego tuvo car谩cter de acontecimiento, de tal manera que los captores lo exhibieron en el balc贸n del Ayuntamiento, donde ya algunos vecinos y vecinas lo insultaron y amenazaron.

Despu茅s sufri贸 un primer interrogatorio acerca de un posible arsenal; como 茅l lo negaba, los asesinos le maltrataron y lo retuvieron en los locales. Por fin, tras una larga sesi贸n de torturas, finalizaron por clavarle un r贸tulo en la espalda, en el que seg煤n los testimonios hab铆an escrito: 鈥済asolina para quemar a los ricos鈥 y hacerlo desfilar por la Calle Mayor hacia la zona del r铆o conocida como Los Castrilleros, en cuya poza declar贸 que hab铆a tirado al agua una pistola. Este trayecto de Jes煤s de Diego supone y supondr谩 para siempre el gran bald贸n y la gran verg眉enza de Tudela. Jes煤s, sangrando profusamente por sus heridas, maniatado, sin camisa y con un cartel clavado con clavos en su espalda, era conducido por la calle Mayor entre golpes, insultos y empujones. Iba seguido por una gran cantidad de gente, entre los que destacaban una veintena de mujeres, algunas de ellas vestidas con el uniforme de la Falange, que lo empujaban y le pegaban. Una de ellas, cuya identidad no queda clara, se le acerc贸 y le lleg贸 a pinchar con una aguja de hacer media; otros le insultaban desde los balcones. La due帽a de una carnicer铆a intent贸 arrojarle una sart茅n de aceite hirviendo desde el balc贸n de la calle Mayor.

Este espect谩culo indigno de seres civilizados fue contemplado por todo el que quiso verlo, incluyendo a la madre de Jes煤s, quien pudo ver la agon铆a de su propio hijo, y a muchos ni帽os, a quienes se les qued贸 grabado de forma indeleble, y a fecha de hoy, ochenta a帽os despu茅s, no pueden evitar las l谩grimas al referirlo. Cuentan tambi茅n c贸mo los verdugos daban pu帽etazos en la cabeza a Jes煤s, exigi茅ndole que gritara 鈥渧iva Espa帽a鈥; y que 茅l, sin camisa y ensangrentado, murmuraba sin cesar: 鈥淓spa帽a imp铆a; Espa帽a asesina鈥.

Lugar del r铆o donde se busc贸 el supuesto arsenal

Al llegar a la poza donde se supon铆a que hab铆a arrojado unas armas, pidi贸 que lo dejaran tirarse. No sab铆a nadar y quiz谩 quer铆a morir de una vez; pero sus asesinos no le dieron la opci贸n, y le ataron una cuerda a la cintura antes de tirarlo al agua. El cartel ignominioso qued贸 flotando en el agua. Las supuestas armas no aparecieron jam谩s. Jes煤s ten铆a una pistola, que entreg贸 cuando fue detenido. De esa pistola no sali贸 ni un solo tiro.

Para justificar este aquelarre sangriento, los vecinos derechistas le acusaban de todo tipo de cosas: de tirar al r铆o la imagen de la Virgen de la Gu铆a, que hab铆a desaparecido de su hornacina; de haber facilitado la gasolina para quemar la casa de un vecino del pueblo鈥ue despu茅s se aprovech贸 de esta acusaci贸n para arrebatar a la familia la gasolinera; de haber participado en la quema de iglesias en Barcelona鈥 justificaban con mentiras un episodio que pasar谩 a los anales de la locura homicida humana y de la crueldad m谩s espantosa ejercida por una multitud contra un hombre indefenso.

Fue un linchamiento en toda regla.

Federica Montseny en Tudela de Duero (La Revista Blanca, a帽o 10, n煤mero 225, 1 de octubre de 1932, p.272) (FUENTE)

La causa real es que Jes煤s de Diego era un hombre de ideas avanzadas y con muchas relaciones importantes. Hab铆a viajado; ten铆a formaci贸n; dominaba la lengua francesa; recib铆a prensa de todas partes y en su casa hab铆a cientos de libros y publicaciones (que su familia quem贸 en los hornos de la panader铆a: dos carretadas); y la propia Federica Montseny, famosa dirigente anarquista y despu茅s Ministra de Sanidad, acudi贸 en tres ocasiones a Tudela, aloj谩ndose en casa de los de Diego, visitas de las que existen fotos y un testimonio escrito por la propia Montseny.

Segunda visita. Se帽alados Jes煤s de Diego y Federica Montseny

Estas eran las razones por las que Jes煤s era considerado muy peligroso y por las que fue linchado.

Tras la escena del r铆o, Jes煤s fue conducido de nuevo a los calabozos del Ayuntamiento, donde lo retuvieron una tarde y una noche. En la madrugada siguiente lo sacaron del edificio. Era el 21 de Agosto de 1936.

Hubo testigos presenciales, que contaron que cuando lo subieron a la camioneta estaba ya muerto. En el grupo que lo sac贸 del ayuntamiento y lo subi贸 a la camioneta estaba una mujer tudelana perteneciente a Falange y temida por llevar encima y utilizar una pistola; un guardia civil del puesto de Tudela y dos o tres hombres m谩s. La camioneta sali贸 del pueblo por el puente sobre el Duero.

Los mismos integrantes del grupo dijeron que hab铆an dejado el cad谩ver en un pinar de las afueras de Tudela. Su cu帽ado Agapito D铆ez fue a recoger el cuerpo con un carro de mano. Al final del puente se encontr贸 con un piquete armado que custodiaba una metralleta que se emplaz贸 en el lugar el d铆a 20 o 21. Le preguntaron a d贸nde iba, y 茅l contest贸 que a recoger el cad谩ver de su cu帽ado, que hab铆a sido fusilado. Los del ret茅n le increparon, diciendo que 鈥渉abr铆a muerto, pero que nadie lo hab铆a matado鈥. Los sublevados no quer铆an asumir sus asesinatos en esos momentos inciertos. Por fin, y despu茅s de discutir, Luis pudo llegar hasta el cad谩ver y se lo llev贸 al cementerio de Tudela. Lo enterraron all铆, cerca de la pared, a la izquierda de la entrada. Su madre le puso una l谩pida en forma de coraz贸n con la leyenda 鈥淎 mi Jes煤s鈥.

Tumba de Jes煤s de Diego. Cementerio de Tudela de Duero

Muchos a帽os m谩s tarde, el enterrador se atrevi贸 a contar algunos detalles acerca del caso, como que lo enterr贸 sin caja; que iba envuelto en una manta y que 鈥渓levaba tal cantidad de hierro en el cuerpo, que pesaba de forma incre铆ble; iba lleno de agujas, alfileres y clavos, de manera que pesar铆a m谩s todo aquello que el propio cuerpo鈥︹

Su mujer, Luz Araujo, con un ni帽o de dos a帽os y embarazada de siete meses, fue acosada, perseguida, insultada y atacada. Cada vez que ca铆a una capital en manos de los nacionales, los falangistas la sacaban de casa y la obligaban a desfilar brazo en alto. La obligaron a bautizar a su hijo Helios, cambi谩ndole el nombre por el de Ram贸n. Poco despu茅s de estos sucesos naci贸 el segundo hijo de la pareja, un ni帽o p贸stumo al que pusieron el mismo nombre que su padre.

Toda la familia de su marido la proteg铆a y amparaba, y sobre todos ellos, Mar铆a, su suegra, que quer铆a a Luz como a una hija propia; pero no pod铆an evitar el acoso, los insultos y los ataques a que los golpistas y muchos vecinos de la localidad la somet铆an.

Ese fue el motivo de su marcha del pueblo, agobiada por la presi贸n que no cesaba y por el recuerdo de lo que aquel pueblo hab铆a hecho con su marido. Luz Araujo ha sido una v铆ctima propiciatoria, a la que los verdugos no dejaron en paz jam谩s; a pesar de salir del pueblo, intentaron destruir su nombre y su honor, malquist谩ndola incluso con las generaciones m谩s j贸venes por medio de habladur铆as y calumnias que intentaban justificar la sa帽a con la que destruyeron su vida y la de sus dos hijos.

Poco tiempo despu茅s, las 鈥渘uevas autoridades鈥 citaron a la madre de Jes煤s, Mar铆a Delgado, y la obligaron a firmar unos documentos en los que renunciaba a la concesi贸n de la gasolinera, que pas贸 a manos de una familia rival, la misma que en su d铆a se la hab铆a disputado y que hab铆a llegado a acusar a Jes煤s de facilitar la gasolina con la que alguien intent贸 quemar la puerta de su casa. Esta grave acusaci贸n fue el origen de la agresi贸n sufrida por Jes煤s cuando fue detenido, as铆 como la base de la condena a muerte de Luciano Montalvillo, un joven tudelano que fue fusilado por estas acusaciones.

Ofrenda floral a las v铆ctimas del franquismo en Tudela de Duero, octubre de 2011

Durante los a帽os del franquismo, las autoridades pusieron todas las dificultades que pudieron a los hijos y a la viuda de Jes煤s de Diego, llegando incluso a negarles documentos necesarios para realizar su vida normal. Esta persecuci贸n fue sa帽uda desde el Ayuntamiento de Tudela, cuyo secretario obstaculiz贸 incluso la boda del menor de los hijos por el procedimiento de no entregarle la documentaci贸n; les negaron tambi茅n los documentos del enterramiento de su padre, y as铆 sucesivamente. Cuando esto ocurri贸 hab铆an transcurrido m谩s de 25 a帽os del asesinato de Jes煤s, lo que indica que nadie, para bien o para mal, hab铆a olvidado lo sucedido.

Ya en la democracia, Helios de Diego pudo recuperar su aut茅ntico nombre, el que sus padres hab铆an elegido para 茅l y que le fue arrebatado por los poderes fascistas, tal y como hab铆an hecho con su padre, con sus bienes y con su futuro.

CNT Valladolid despide al compa帽ero Helios, hijo de Jesús de Diego, militante de la CNT asesinado en 1936 en Tudela de Duero

Helios y Jesús de Diego Araujo

por Rubén Ruiz, militante de la CNT

Conocí a Helios y a Jesús (hijos de Jesús de Diego) en aquellas intensas jornadas donde empezábamos a organizar (casi sin medios) los actos que se llevaron a cabo en Tudela de Duero para resarcir la memoria de las víctimas y represaliados del régimen franquista.

Tudela se acuerda de sus represaliados

El municipio rinde homenaje a sus 57 asesinados. También hubo más de 160 perseguidos por sus ideas republicanas

por Genuino Madrid | Tudela de Duero

Otros ejemplos destacados los encontramos en el ilustre Antonino Jarabo, que pasó por 22 cárceles diferentes en los 17 años que permaneció prisionero del régimen, hasta que terminó exiliado en Tudela de Duero, tras su liberación. Otro destacado preso del franquismo fue Francisco Paisa, que salió de la cárcel en 1956 tras batir el tiempo de pena en presidio entre todos los represaliados tudelanos. También es destacada la historia de Pedro Peñalba, que perdió 25 años de su vida entre el servicio militar, la guerra y la cárcel. Otros, tuvieron menos suerte y fueron fusilados, como el guardia jurado Domingo Alcázar, el alcalde republicano Pablo Arranz Sanz, sus concejales Teófilo Peñalva Nicolás y Serapio González Sanz, el presidente de la Casa del Pueblo, Guillermo González Ramos, o el presidente de la Sociedad Agraria, Fortunato Román Abad.