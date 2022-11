Tortura y detención arbitraria de parte de autoridades generan dilación procesal y sentencias a inocentes

Tuxtla Guti茅rrez, Chiapas a 10 de noviembre de 2022

A la Opini贸n P煤blica

A Organismos Internacionales de Derechos Humanos

A Organizaciones Civiles y Defensores de los Derechos Humanos

A Organismos Nacionales, Estatal e Independientes de Derechos Humanos A los Medios de Comunicaciones Local, Estatal, Nacional, Internacional e Independientes

PRESENTE.

La Organizaci贸n 鈥淔amilias Unidas contra la tortura y en defensa de los derechos humanos鈥 seguimos elevando nuestra voz, para que m谩s personas conozcan de las malas practicas de tortura y detenci贸n arbitraria realizadas por la Fiscal铆a General del Estado en contubernio con Jueces de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Estado de Chiapas, que han generado acciones de dilaci贸n procesal a nuestros familiares y pretenden sentenciarlos por delitos que no cometieron.

Nuestra postura es que en Chiapas la tortura sea erradicada y las v铆ctimas sean reparadas de los da帽os que el estado mexicano les ha causado, que la Fiscal铆a Antitortura realice indagaciones eficientes y eficaces sobre los casos de v铆ctimas de tortura y se castiguen a los agentes perpetradores.

En este contexto queremos exhortar al Poder Judicial del Estado de Chiapas y al Juez de control del distrito judicial de Cintalapa, Chiapas, que se dirija con apego a derecho y en todo momento se apliquen los est谩ndares internacionales de derechos humanos, as铆 como los principios pro personae e indubio pro reo que mayor favorezcan a las v铆ctimas y en el marco de 3 a帽os de impunidad siendo que el d铆a 10 de noviembre de la presente anualidad nuestro compa帽ero Carlos Antonio L贸pez Robles (Carlos Antonio) llevara a cabo Audiencia de Juicio Oral, el Juzgado del distrito de Cintalapa, Chiapas.

Queremos mencionar que nuestro compa帽ero se encuentra arbitrariamente detenido desde el 29 de octubre del 2019 con n煤mero de expediente penal: 443/2019. Carlos Antonio manifest贸 ser v铆ctima de tortura, por hechos ocurridos durante su detenci贸n sin orden judicial, seguido a ello durante las primeras audiencias autoridades no se condujeron bajo el debido proceso y de defensa adecuada.

El 29 de octubre de 2019 Carlos Antonio, fue detenido de manera ilegal y arbitraria en el municipio de Tuxtla Guti茅rrez, por agentes de la Fiscal铆a de Alto Impacto o FAT (actualmente Fiscal铆a de Asuntos Especiales o FAE) 鈥渧imos que aproximadamente cuarenta polic铆as vestidos de civiles con la cara totalmente cubierta, tiraban el port贸n de la casa en la que nos encontr谩bamos, llegaron tirando todo y rompiendo todo, nos gritaban que 驴donde estaban las drogas? 驴donde estaban las armas? 驴donde estaba el dinero?鈥. Adem谩s, fue sometido a actos de tortura y a tratos cueles, inhumanos y/o degradantes 鈥溾o nos ense帽aron ning煤n papel, ninguna orden de aprehensi贸n, a mi me comenzaron a golpear, me vendaron los ojos y me obligaron a subir a una de sus camioneta, abordo de la camioneta me siguieron golpeando, me llevaron a la Fiscal铆a de Alto Impacto, esto lo se porque escuchaba a los fiscales hablar entre ellos y los sonidos de las maquinas de escribir, en esta Fiscal铆a fui torturado y obligado a firmar papeles y expedientes de los que hasta el d铆a de hoy desconozco su contenido. Fui desnudado, colgado, electrocutado y golpeado a tal grado que tuvieron que llevarme al Hospital Hospital General 鈥淕ilberto G贸mez Maza鈥, donde tuve que ser intervenido con una cirug铆a de emergencia鈥︹

1El 2 de noviembre de 2019, Carlos Antonio lleg贸 al CERSS No. 14 鈥淓L AMATE鈥 de Cintalapa, Chiapas, d铆a en que se llev贸 a cabo la audiencia inicial sin que el pudiera comprender los delitos por los que se le acusaba y las manifestaciones del Ministerio P煤blico, ya que no pod铆a ni hablar ni caminar despu茅s de la Tortura de la que refiere haber sido v铆ctima. En esta audiencia su abogada, defensora de oficio, no manifest贸 en ning煤n momento las violaciones cometidas en contra de los Derechos Humanos de Carlos Antonio, tampoco recab贸 ni present贸 ning煤n tipo de prueba a fin de desvirtuar las acusaciones del Ministerio P煤blico.

Sumando que sus familiares han recibido amenazas por parte de la Fiscal铆a, se les ha dicho que no vayan a visitar al Carlos Antonio, que no pueden ayudarle en nada y que no deben de denunciar lo sucedido o se tomara represalias en contra de la familia. Estos hechos corresponde a una clara violaci贸n a Derechos Humanos y Violaci贸n a las Garant铆as Judiciales seg煤n la Convenci贸n Americana de Derechos Humanos as铆 como la Constituci贸n Pol铆tica de los Estados Unidos Mexicanos en el Art铆culo 20.B Fracciones II y III.- Imponen que 鈥淎 declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detenci贸n se le har谩n saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podr谩 ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y ser谩 sancionada por la ley penal, toda incomunicaci贸n, intimidaci贸n o tortura. La confesi贸n rendida sin la asistencia del defensor carecer谩 de todo valor probatorio;鈥濃滱 que se le informe, tanto en el momento de su detenci贸n como en su comparecencia ante el Ministerio P煤blico o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Trat谩ndose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podr谩 autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador.鈥

Solicitamos la solidaridad Nacional e Internacional de Organismos de Derechos Humanos, Sociedad Civil y familiares v铆ctimas de estas malas practicas para visibilizar la grave situaci贸n de justicia en el Estado de Chiapas y pronunciarse en contra de este sistema de criminalizaci贸n a intereses del Estado mexicano.

Exigimos a los Jueces de Control y Tribunales de Enjuiciamiento, que celebrara la Audiencia de Juicio Oral de Carlos Antonio L贸pez Robles la exclusi贸n de pruebas que en su valoraci贸n humana y precisa fueron obtenidas con violaciones a derechos humanos y hayan sido obtenidos con vicios formales por parte de la Fiscal铆a de Alto Impacto en su momento, con el objetivo de procesar a nuestros familiares injustamente presos. As铆 como de resolver con su inmediata libertad.

Demandamos a la Fiscal铆a General del Estado de Chiapas, al cese absoluto de la reiterada situaci贸n de terror judicial, manifestada en investigaciones con fines de criminalizar a personas inocentes y nuestros familiares.

Reclamamos investigaciones profundas y efectivas a perpetradores de violaciones a derechos humanos en el presente caso, puesto que tienen conocimiento de estos hechos garrafales.

ATENTAMENTE,

Organizaci贸n 鈥淔amilias Unidas contra la Tortura y en Defensa de los Derechos Humanos鈥 Chil贸n,

Cintalapa,

Jiquipilas,

La Concordia,

Palenque,

Pichucalco,

Playas de Catazaj谩,

San Crist贸bal de Las Casas,

Teopisca,

Venustiano Carranza.

Villaflores.