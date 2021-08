–

De parte de Amor Y Rabia August 27, 2021



por Orosia Cast谩n

2 de diciembre de 2013

Durante el proceso de represi贸n que sigui贸 al golpe militar en nuestra ciudad, se produjeron casos verdaderamente incre铆bles por su crueldad, y m谩s parece que los autores de tales salvajadas fueran sic贸patas, personas trastornadas y despojadas por completo de humanidad. Uno de los casos m谩s espeluznantes es el del doctor Emilio Pedrero Mardones, un m茅dico libertario se帽alado como objetivo por los fascistas, perseguido y acosado hasta su detenci贸n, torturado hasta hacerle perder la raz贸n y finalmente fusilado en las cascajeras de San Isidro en Valladolid.

Emilio Cruz Rafael Pedrero Mardones naci贸 en Le贸n en el a帽o 1911 y tras estudiar el bachillerato en Oviedo, hizo la carrera de medicina en Valladolid, donde se doctor贸. Viv铆a en la calle Caba帽uelas, hoy Arzobispo Gand谩segui, que va desde la plaza de la Universidad hacia el teatro Calder贸n.

En el a帽o 1932 entr贸 como alumno interno en la c谩tedra del profesor Rafael Arg眉elles L贸pez, Vicerrector de esa Facultad, puesto que logr贸 por oposici贸n.

Emilio Pedrero no pasaba inadvertido en la universidad por su brillantez como estudiante, pero tambi茅n era llamativo personalmente. Su estatura sobrepasaba el metro noventa, y era un l铆der natural. Pronto se afili贸 a la CNT y en 1936 era dirigente de la FAI.

Emilio Pedrero Mardones, alumno Interno de la Facultad de Medicina de Valladolid (1932)

Emilio Pedrero era ya un objetivo de la derecha en la universidad, donde era l铆der de la FUE, pero la verdadera persecuci贸n, que acabar铆a con su muerte, comenz贸 en el a帽o 1934.

El d铆a 4 de marzo de 1934 tuvo lugar en Valladolid el acto de unificaci贸n de la FE y las JONS. Ambas organizaciones ultraderechistas un铆an sus fuerzas de la mano de sus respectivos l铆deres, Jos茅 Antonio Primo de Rivera y On茅simo Redondo, en el teatro Calder贸n de Valladolid. El acto hab铆a generado inquietud y protestas en la ciudad, y se esperaban des贸rdenes p煤blicos.

Y efectivamente, al terminar el acto se produjeron enfrentamientos y peleas en los alrededores del Teatro Calder贸n, que culminaron con la muerte de un estudiante falangista llamado Abella. Este hecho tuvo lugar en las cercan铆as de la plaza de los Arces, a menos de 50 metros de la sede de la CNT.

De inmediato surgieron las acusaciones que se帽alaban a los miembros de esta organizaci贸n como autores del asesinato, y se produjeron muchas detenciones.

Entre los detenidos se encontraba Emilio Pedrero, acusado de participar en la agresi贸n mortal, quien siempre neg贸 haber tenido ni la m谩s m铆nima participaci贸n en los sucesos.

Licencia de Medicina y Cirug铆a de Emilio Pedrero Mardones por la Universidad de Valladolid (1934)

La acusaci贸n se fundamentaba en el testimonio de varias personas, que dijeron haberlo visto por la zona; pero Pedrero viv铆a muy cerca del teatro Calder贸n, y para acudir al local de la CNT, en la calle Francisco Zarandona, hab铆a que pasar por los alrededores de dicho Teatro.

La endeblez de los testimonios y la falta de pruebas hicieron que Pedrero no llegara siquiera a ser juzgado, a pesar de lo cual la falsa acusaci贸n volvi贸 a aparecer durante el juicio de 1937, donde se dio por cierta y fue utilizada como agravante para condenarle a la pena de muerte.

En octubre de 1934 se convoc贸 una huelga general revolucionaria en todo el pa铆s, con un seguimiento irregular; en nuestra provincia se produjeron varios incidentes relacionados con la huelga, sald谩ndose con centenares de detenidos, destituci贸n de las corporaciones municipales, clausura de los Centros Obreros y cierre de las sedes de las organizaciones pol铆ticas y sindicales, entre las que se encontraba la CNT vallisoletana. Entre los dirigentes detenidos se encontraba Pedrero Mardones, que fue juzgado por tenencia de armas y condenado a ocho meses de c谩rcel, tal y como recog铆a el diario La Libertad el d铆a 4 de noviembre de 1934:

Valladolid.鈥擟ondenando a Rom谩n Gonz谩lez Escudero a cuatro meses y un d铆a de arresto mayor, accesorias y costas por tenencia il铆cita de armas.

Ambrosio Torres, a dos meses y un d铆a de arresto mayor, accesorias y costas por insultos.

Emilio Pedrero Mardones, a ocho meses de prisi贸n menor, accesorias y costas por tenencia il铆cita de armas de fuego.

Pedrero entr贸 en prisi贸n y fue trasladado a la c谩rcel de El Dueso, donde permaneci贸 algunos meses. Estaba ya en el punto de mira, pero esta condena agrav贸 su situaci贸n, y 茅l era muy consciente de esto.

Es posible que esta conciencia del peligro que corr铆a en la ciudad hiciera que no se presentara en la Casa del Pueblo aquel 18 de julio. El partido socialista hab铆a hecho un llamamiento a sus afiliados y tambi茅n al resto de los partidos, asociaciones y a los ciudadanos en general para que se reunieran en la Casa del Pueblo de Valladolid con el fin de organizar la resistencia al anunciado golpe fascista.

Algunos cenetistas acudieron al centro obrero, mientras otros dispusieron una guardia en su local de la calle Zarandona, pero Pedrero Mardones no estuvo en ninguno de los dos centros aquella noche.

Informaciones cercanas a la CNT dicen que anduvo por las calles para hacerse idea de la situaci贸n en la ciudad, y que cuando comprendi贸 que Valladolid ca铆a en manos de los sublevados, sali贸 a las afueras y se refugi贸 en una zona conocida por la existencia de cuevas naturales. All铆 le sit煤a 脕ngel Galv谩n, que tambi茅n se ocult贸 all铆 tras la ca铆da de la Casa del Pueblo el domingo 19.

As铆 pues, el s谩bado 18 de julio del 36, hacia las cinco de la madrugada, un nutrido grupo de paisanos y falangistas encabezados por Jos茅 Antonio Gir贸n de Velasco, jefe de Falange, se dirigi贸 al local de la CNT; derrib贸 la puerta y destroz贸 todo el interior, arrojando los muebles, enseres y papeles por las ventanas; a continuaci贸n hicieron una hoguera y quemaron todo. En su furor destructivo no cayeron en la cuenta de que en la hoguera quemaban los documentos, las listas y todos los papeles relacionados con la organizaci贸n, por fortuna para muchos convecinos libertarios.

Emilio Pedrero Mardones

Pedrero pudo escapar a la espera de los acontecimientos, pero la situaci贸n pronto se revel贸 mucho m谩s complicada de lo que todos pensaron en un primer momento. Cuando los que estaban escondidos tomaron conciencia de la verdadera magnitud del alzamiento y comprobaron que los fascistas estaban asesinando a cualquiera que hubiera estado al lado de la Rep煤blica, ya era tarde para salir de la zona e intentar pasar a zona republicana.

Emilio Pedrero, seg煤n refiere su familia, estuvo oculto en el domicilio de una familia amiga, que lo atendi贸 durante bastante tiempo a cambio de cantidades sustanciosas de dinero que les entreg贸 Eloisa Mardones, t铆a de Emilio, residente en Le贸n. Emilio ten铆a una hermana menor, y ambos eran hu茅rfanos desde la ni帽ez. La 煤ltima entrega que se hizo a estas personas importaba 1.000 pesetas, cantidad verdaderamente elevad铆sima en aquella 茅poca. Para conseguir que el banco le facilitase esas cantidades, la familia Pedrero se arriesg贸 a ser detenida, pues los golpistas hab铆an prohibido sacar dinero de los bancos. Si se logr贸 env铆ar a Valladolid esas cantidades, fue por la mediaci贸n del obispo de Le贸n, a quien se dirigi贸 la t铆a de los hermanos Pedrero Mardones. Pero los que ocultaban a Emilio ped铆an m谩s, y al no ser posible conseguir el dinero, no quisieron seguir protegi茅ndolo. Puestas as铆 las cosas, Emilio Pedrero decidi贸 salir a la calle y entr贸 en un bar. Estaba tomando un caf茅 cuando fue reconocido por unos parroquianos, detenido y encarcelado. Esto sucedi贸 al atardecer del 23 de septiembre de 1937. Pedrero Mardones llevaba enclaustrado 14 meses.

Informe gubernamental recogido por Ignacio Mart铆n Jim茅nez en su libro 鈥淟a guerra civil en Valladolid (1936-1939), ed. 脕mbito, publicado el a帽o 2000

Los golpistas hab铆an cazado a una de sus 鈥渂estias negras鈥. Pedrero Mardones era un hombre joven, decidido, convencido de sus ideas y muy bien situado. Profesionalmente, era brillante y muy apreciado por sus colegas. Adem谩s ten铆a una presencia f铆sica espectacular, pues casi alcanzaba los dos metros de estatura.

Por todo esto, cuando fue localizado y detenido, los fascistas se desquitaron con 茅l b谩rbaramente, como era de prever y como el propio Pedrero tem铆a. Los malos tratos, las torturas y las palizas que le dieron lo sacaron por completo de su ser. Por fin lo condujeron a Las Cocheras. Su entrada, destrozado, sangrante y delirando, caus贸 tal efecto entre los detenidos, que se plantaron. Esto no era nada frecuente. Dado el r茅gimen de palizas, sacas y terror en que se viv铆a all铆 dentro, los detenidos intentaban pasar desapercibidos para conservar la vida.

PEDRERO MARDONES EN LAS COCHERAS

Tenemos dos testimonios que nos relatan la entrada de Pedrero en Las Cocheras, que se produjo en una noche de septiembre. El estado del preso era tal que ocasion贸 un disturbio y sus correspondientes represalias, por lo que el hecho qued贸 grabado en la memoria de los detenidos.

TESTIMONIO DE LEOPOLDO GARC脥A ORTEGA, 17 a帽os, afiliado de CNT y detenido en las Cocheras de Tranv铆as de Valladolid

鈥淯na noche vimos que met铆an en la nave a un hombre. Ven铆an a trav茅s de las oficinas, que estaban en el piso superior, as铆 que todos los que est谩bamos cerca lo pudimos ver. Lo llevaban medio en volandas, porque no pod铆a andar. Lo iban arrastrando, iba tapado con una manta.

Cuando lo bajaron y lo dejaron en el suelo, vimos que era Emilio Pedrero, 隆en qu茅 estado! lo hab铆an destrozado a golpes. Estaba deformado, no se le pod铆an reconocer los rasgos. Le faltaban los dientes, ten铆a los ojos casi salidos. Daba miedo verlo. Adem谩s, no contestaba, no reaccionaba. Estaba medio muerto鈥.

Leopoldo Ortega, que entonces era un adolescente, casi no pod铆a relatarnos la escena, a pesar de haber transcurrido m谩s de 70 a帽os. Porque aunque fue testigo en primera fila de hechos monstruosos, lo ocurrido a Pedrero Mardones lo traumatiz贸.

Pero lo ocurrido aquella noche tuvo como testigos a otros cientos de detenidos que no pudieron soportar el espect谩culo y protestaron, pagando un alto precio por su actitud.

TESTIMONIO DE PATRICIO MART脥NEZ

Patricio Mart铆nez, vecino de Mayorga, fue detenido y encarcelado en las Cocheras de Tranv铆as de Valladolid, donde permaneci贸 a la espera de juicio. Durante ese tiempo conoci贸 y convivi贸 con muchos detenidos de Valladolid y de muchos de los pueblos de la provincia. Muchos de ellos sufrir铆an las sacas nocturnas y ser铆an asesinados por grupos de falangistas, a menudo vecinos del mismo pueblo que iban a matar a los detenidos para evitar juicios o que salieran en libertad. Otros detenidos, la gran mayor铆a, sufrieron agresiones, palizas, malos tratos, hambre y fr铆o.

Patricio refiere que estaba presente la noche en que Emilio Pedrero Mardones, dirigente de CNT, m茅dico y profesor de la Facultad de Medicina de Valladolid fue ingresado en las Cocheras:

鈥淐uando llegaban los primeros fr铆os ingres贸 Emilio Pedrero, un m茅dico de Valladolid. Hab铆a estado escondido mucho tiempo y ven铆a completamente desquiciado. A todos los detenidos les daban malos tratos, pero Pedrero estaba machacado, fuera de s铆, y al meterle en el recinto, comenz贸 a dar vivas a la Rep煤blica, al Socialismo… Los guardias empezaron a pegarle all铆 mismo con las porras, con los vergajos, lo tiraron al suelo y le daban patadas en todos los lados鈥 Se o铆an unos gritos que aquello era insoportable, y empezamos a ponernos de pie, gritando: 隆Asesinos, asesinos! Entonces se llevaron a Pedrero, arrastr谩ndolo hacia las oficinas. Desde abajo le o铆amos gritar. Despu茅s lo juzgaron y lo fusilaron en San Isidro. 隆Pobre Pedrero, las ganas que le ten铆an y lo que le hicieron pasar!

Cuando ya estaba todo en calma, cerca de la medianoche, bajan los guardias de la oficina y se ponen a diezmar. Estab谩mos ya acostados todos en el suelo; ellos llegan y comienzan a contar: uno, dos, tres… hasta llegar al n煤mero diez: 隆T煤, fuera! Y me toc贸 a m铆. Nos hicieron salir al patio; all铆 hab铆a un tablado donde el cura hac铆a la misa; nos hicieron subir al tablado; hac铆a much铆simo fr铆o.

Adem谩s de los n煤meros diez sacaron a dos m谩s, acusados por un maestro falangista que estaba preso junto con otros dos falangistas de Siete Iglesias de Trabancos, que les dijo a los guardias que eran de los que m谩s hab铆an gritado.鈥

Patricio no nos quiso contar qu茅 es lo que les hicieron aquella noche.

La detenci贸n de Emilio Pedrero se produjo en la tarde del 23 de septiembre de 1937, y tras los tr谩mites de rigor por parte de la polic铆a, fue ingresado en las Cocheras de tranv铆as. Como hemos visto, el estado al que lo hab铆an reducido era muy preocupante. Pedrero, seg煤n sus compa帽eros, pasaba los d铆as y las noches recostado contra la pared, sin hablar ni contestar, tap谩ndose la cabeza con su manta. Por fin se decidi贸 su traslado a la C谩rcel Nueva, donde era posible vigilarlo mejor, ya que los detenidos estaban en celdas. All铆 no mejor贸 la situaci贸n del detenido, a pesar de estar rodeado de compa帽eros que intentaron atenderle y acompa帽arle, adem谩s de dispensarle todos los cuidados que los carceleros permit铆an.

En esta situaci贸n pas贸 los 煤ltimos meses de su vida.

C谩rcel Nueva de Valladolid

PEDRERO EN LA C脕RCEL NUEVA

TESTIMONIO DE ANGEL GALV脕N, preso en la C谩rcel Nueva

Emilio Pedrero era alt铆simo, fuerte y joven. Cuando lo ingresaron en Cocheras estaba destruido f铆sica y moralmente. Hab铆a estado escondido en una cueva de La Cuesta de la Maruquesa, pero por fin lo capturaron. Le ten铆an muchas ganas, pues era el m谩ximo dirigente anarquista de Valladolid. Era m茅dico y profesor. En 1934 le hab铆an acusado de la muerte de Abella, pero no pudieron ni detenerlo por falta de pruebas. Tambi茅n acusaron al maestro Francisco Calles; a 茅ste 煤ltimo s铆 que lo juzgaron, aunque ninguno de los dos tuvo nada que ver con los hechos.

Por fin lo llevaron a la c谩rcel Nueva. A pesar de que ya hab铆a transcurrido un tiempo, 脕ngel recuerda que estaba 鈥渓leno de moratones, hecho una piltrafa, con heridas鈥 le hab铆an dado unas palizas tremendas鈥. En la c谩rcel Nueva estaba detenido el m茅dico Jos茅 Getino, compa帽ero de Pedrero en la Universidad y de una edad parecida. Enseguida se hizo cargo de 茅l y lo llev贸 al botiqu铆n, donde le practic贸 todas las curas que pudo. Getino fue sacado poco despu茅s por una patrulla de falangistas que lo asesin贸 en los alrededores de Laguna de Duero.

Emilio Pedrero estaba enfermo, deprimido. Una noche intent贸 suicidarse colg谩ndose de las tuber铆as del ba帽o con unos cinturones. Otro detenido, encargado de vigilar el ba帽o, lo evit贸 empuj谩ndole con su cuerpo y manteni茅ndole en vilo, dando voces hasta que llegaron los guardias. El preso que evit贸 el suicidio de Pedrero era un delincuente com煤n apodado 鈥淓l Chaval鈥, que hab铆a atracado el Bazar Parisi茅n en uni贸n de sus compinches 鈥淓l Porras鈥 y 鈥淓l Pu帽ales鈥.

Por esta causa, el director de la prisi贸n orden贸 que lo trasladaran de celda, meti茅ndolo en la que ocupaban los menores, entre los que estaba 脕ngel Galv谩n, que dorm铆a a su lado. Dice Galv谩n que Pedrero ten铆a el cuerpo lleno de heridas y una especialmente grave en un brazo, herida antigua y sin curar, infectada de una manera terrible.

Durante ese tiempo, los menores hablaron mucho con 茅l, quien les cont贸 bastantes cosas acerca de su fuga, la detenci贸n y otros datos acerca de su vida. Por ejemplo, les cont贸 que el 煤nico delito cometido por sus compa帽eros de CNT fue hacia 1934, cuando pas贸 un militar por delante de la sede hacia el cuartel de San Quint铆n, y entonces, un asociado le dispar贸 un tiro desde la ventana. Pedrero baj贸 de inmediato junto con otros compa帽eros; llevaron al militar a su sede y all铆 le sac贸 la bala y le cur贸, d谩ndole todo tipo de explicaciones. El militar fue acompa帽ado hasta su casa, y explic贸 que se le hab铆a disparado el arma cuando la limpiaba.

Pedrero afirmaba que la CNT y 茅l en particular eran inocentes de todos los cargos. Desmoralizado por lo que estaba pasando, y sabiendo que lo iban a matar, comenz贸 a pasar las noches murmurando. Ten铆a un gesto muy particular, que era taparse la cabeza con su manta.

As铆 sali贸 una madrugada de 1938 hacia el pared贸n. Con la cabeza totalmente tapada y sostenido por dos guardias, que lo apoyaban contra la pared porque no se ten铆a en pie.

A las 6.30 de la ma帽ana del d铆a 2 de junio de 1938, Emilio Pedrero fue fusilado en las graveras de San Isidro de Valladolid junto con un compa帽ero llamado 脕ngel Ega帽a. Ambos fueron enterrados una fosa com煤n del Cementerio de Valladolid.

Orden de ejecuci贸n

JUICIO Y SENTENCIA

El d铆a 17 de enero de 1938 se celebr贸 el consejo de guerra que le condenar铆a a muerte. Tras conocer la sentencia, tuvo que esperar m谩s de cuatro meses, d铆a por d铆a y noche por noche hasta que le comunicaron la fecha de la ejecuci贸n.

Pedrero fue fusilado en la madrugada del 2 de junio de 1938.

COPIA DE LA SENTENCIA

Causa 2001/1937, instruida en la plaza de Valladolid, el d铆a 17-1-1938, seguida contra D. EMILIO PEDRERO MARDONES por un presunto delito de 鈥淎dhesi贸n a la Rebeli贸n鈥, previsto en el c贸digo de Justicia Militar. Result贸 condenado a la pena de muerte; de la misma resultan los siguientes datos, seg煤n documentaci贸n obrante en el sumario:

Prisi贸n el d铆a 23 de septiembre de 1937. Ejecutada la sentencia el d铆a 2 de junio de 1938. Tiempo de estancia en prisi贸n 8 meses y 9 d铆as.

SENTENCIA

En la Plaza de Valladolid a diez y siete de Enero de mil novecientos treinta y ocho.Reunido el Consejo de Guerra ordinario de Plaza para ver y fallar en juicio sumar铆simo la causa instruida contra el procesado paisano Emilio Pedrero Mardones, por el delito de adhesi贸n a la rebeli贸n. O铆das las acusaciones y la defensa.

RESULTADO:

En 1934 se le vio capitaneando un grupo de los que intervinieron en el asesinato del estudiante Abella en 1934, cuando el p煤blico sal铆a de un mitin fascista.

El 5 octubre de 1934, fue detenido cuando hu铆a de un lugar en el que explotaba un petardo ocup谩ndosele una pistola ametralladora, siendo condenado por tenencia il铆cita de armas.

En su 茅poca de estudiante fue directivo de la FUE y despu茅s form贸 parte de la FAI. Durante los meses del frente popular, ya con la carrera de m茅dico terminada era jefe de la FAI de Valladolid, no solo dirig铆a todos los des贸rdenes callejeros de dicho per铆odo, si no que, adem谩s, envenenaba a la clase obrera con conferencias que daba en los locales de la CNT, y por 煤ltimo el d铆a 18 de julio de 1936 despu茅s de iniciado el Movimiento Nacional distribuy贸 armas entre elementos extremistas para lanzarlos contra la fuerza p煤blica, trat谩ndose, en suma, de uno de los m谩s peligrosos extremistas de esta ciudad, habiendo desaparecido desde dicha fecha hasta el mes de septiembre de 1937 que fue detenido.

HECHOS PROBADOS

CONSIDERANDO: Que los hechos referidos son constitutivos de delito de adhesi贸n a la rebeli贸n previsto en el p谩rrafo 2潞 del art铆culo 238, en relaci贸n con el 237 del C贸digo de Justicia Militar.

CONSIDERANDO: que es de apreciar la enorme transcendencia de la actuaci贸n del procesado y su perversidad por su eficaz contribuci贸n al envenenamiento de las masas obreras de esta ciudad.

VISTOS los art铆culos citados y dem谩s de general aplicaci贸n,

FALLAMOS: que debemos condenar y condenamos al procesado Emilio Pedrero Mardones a la pena de muerte, declar谩ndosele responsable civilmente ante el estado y particulares perjudicados por la rebeli贸n, a quienes se reservan las acciones pertinentes, de acuerdo con el art铆culo 8潞 del Decreto de 10 de Enero de 1937.As铆 por esta nuestra sentencia lo pronunciamos y mandamos y firmamos.

Diligencia de notificaci贸n y entrada en capilla: Valladolid 1-6-1938 a las 23 horas Ejecutado a las seis horas y media de la ma帽ana del d铆a 2 de junio de 1938.Enterrado en el Cementerio Municipal de Valladolid en la fosa com煤n n煤mero siete.

La condena y ejecuci贸n de Emilio Pedrero Mardones no acab贸 aqu铆. Sus perseguidores, revestidos fraudulentamente con la toga, continuaron acosando a su familia. Porque tras su ejecuci贸n, fue expedientado por el Tribunal de Responsabilidades Pol铆ticas, que cit贸 a su 煤nico familiar, su hermana, para que declarara los bienes pertenecientes a su difunto hermano. En su declaraci贸n, la hermana se帽alaba que Pedrero no dej贸 bien alguno, y que 煤nicamente ten铆a ciertas deudas que no fueron reclamadas. El Tribunal, sin embargo, dict贸 sentencia condenatoria, multando a Pedrero con 600 pesetas por 鈥渓as responsabilidades pol铆ticas鈥.

Por fin, el fiscal decret贸 la finalizaci贸n del expediente, por considerar que el condenado (y a esas alturas, muerto y enterrado) carec铆a totalmente de bienes.

El caso de Pedrero Mardones nos ilustra acerca de los procedimientos judiciales franquistas: acusaciones sin pruebas, indefensi贸n del acusado, abusos, malos tratos y declaraciones no v谩lidas, juicios retroactivos鈥 Lo mismo que se aplic贸 a otros miles y miles de juzgados.

Y estos son los juicios que la incre铆ble ley de Memoria Hist贸rica se neg贸 a declarar ilegales.

Descansen tranquilas las conciencias de sus se帽or铆as, los diputados, los ministros, los partidos y las organizaciones que sancionaron con su firma esta indignidad, pero que no se extra帽en de que los damnificados no puedan descansar con tanta paz como debieran.