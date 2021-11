–

“No vamos a lograr un nuevo orden mundial sin pagarlo con sangre, así como con palabras y dinero”.

Arthur Schlesinger, Jr., en “Foreign Affairs”, agosto de 1995



“La ansia tiránica de poder es una enfermedad. Se ha extendido desde las mentes enfermas de la élite gobernante y ha INFECTADO a toda nuestra sociedad. Se ha filtrado en los corazones y las mentes de las masas durmientes que aún no comprenden que están enfermas, ni tienen ojos para ver QUIÉN los ha infectado intencionalmente …

EL DESEO DE PODER ES UNA ENFERMEDAD, Y NUESTRO GOBIERNO LO TIENE …

La tiranía es la verdadera naturaleza del gobierno. Para buscar cada vez más poder sobre los que gobiernan. Ahora los políticos buscan acabar con todos los que disienten. La indignación maligna de nuestro gobierno y políticos es una enfermedad terminal. Como un caso severo de gangrena, DEBE AMPUTARSE o la infección sistémica conducirá a la muerte de la sociedad ”

TOTALITARISMO PATOLOGIZADO

La esencia del totalitarismo, independientemente del vestuario y la ideología que lleve, es el deseo de controlar por completo la sociedad, cada aspecto de la sociedad, cada comportamiento y pensamiento individual. Todo sistema totalitario, ya sea una nación entera, un pequeño culto o cualquier otra forma de cuerpo social, evoluciona hacia este objetivo inalcanzable … la transformación ideológica total y el control de cada elemento de la sociedad … Esta búsqueda fanática del control total, la uniformidad ideológica absoluta, y la eliminación de toda disidencia, es lo que hace totalitario al totalitarismo. Así, cada nuevo sistema totalitario, en algún momento de su evolución, necesita lanzar una purga de aquellos que se niegan a conformarse con su ideología oficial. Necesita hacer esto por dos razones básicas: (1) segregar o eliminar de otro modo a los opositores políticos y disidentes que representan una amenaza para el nuevo régimen; y (2) y lo que es más importante, establecer el territorio ideológico dentro del cual las masas deben ahora confinarse para evitar ser segregadas o eliminadas.

La purga debe realizarse de manera abierta, brutal, para que las masas comprendan que las reglas de la sociedad han cambiado, para siempre, que sus antiguos derechos y libertades se han ido, y que a partir de ahora no se producirá ningún tipo de resistencia o desviación de la ideología oficial. Esto no será tolerado, y será castigado sin piedad.

La purga generalmente se inicia durante un “estado de emergencia”, bajo la amenaza inminente de algún “enemigo” oficial (por ejemplo, “infiltrados comunistas”, “contrarrevolucionarios” o … ya sabes, una “pandemia devastadora”), de modo que las reglas normales de la sociedad pueden suspenderse indefinidamente “en aras de la supervivencia”. Cuanto más aterrorizadas puedan estar las masas, más dispuestas estarán a entregar su libertad y seguir órdenes, sin importar cuán locas sean.

Estrategias de los psicópatas

Un aspecto muy importante del control mundial es exactamente cómo se hace para controlar y dominar una sociedad, o para el caso, el mundo en su conjunto. Anthony Sutton lo explicó bastante bien en su libro “America’s Secret Establishment”. Expuso el hecho de que la élite global llegó a la conclusión correcta de que para controlar y manipular una sociedad para su beneficio, necesitan controlar solo un cierto aspecto finito de la sociedad. Estos son:

Educación (cómo se comportará la población del futuro)

Dinero (los medios de poseer riqueza e intercambiar bienes)

Ley (la autoridad para hacer cumplir la voluntad del estado, se necesita una ley mundial y un tribunal mundial para un estado mundial)

Política ( la dirección del Estado y la economía)

Historia (lo que la gente creía que sucedió en el pasado)

Psicología (los medios para controlar cómo piensa la gente)

Filantropía (para que la gente piense bien de los controladores)

Medicina (el poder sobre la salud, la vida y la muerte)

Religión (creencias espirituales de las personas)

Medios de comunicación (lo que la gente sabe y aprende sobre los acontecimientos actuales)

Continuidad (el poder de designar quién sigue tus pasos)

Lo que esto significa es nada menos que infiltrarse y controlar los centros de poder de una sociedad. Al colocar a su propia gente en posiciones clave, podrían llegar a controlar y dominar una sociedad por completo y dirigirla en la dirección que elijan.

La Dialéctica hegeliana es el proceso crítico mediante el cual la élite gobernante crea un problema, anticipando de antemano la reacción que tendrá la población ante la crisis dada, y condicionando así al pueblo de que se necesita un cambio. Cuando la población está debidamente condicionada, la agenda deseada de la élite gobernante se presenta como la solución. La solución no pretende resolver el problema, sino más bien servir como base para un nuevo problema o exacerbar el existente.

PSICOPATOCRACIA, EL REGLAMENTO POLÍTICO DE LOS PSICÓPATAS

La Agenda Globalista representa un plan para poner a todos los habitantes de la Tierra bajo el control de un solo estado global. Hay un grupo pequeño pero poderoso de individuos que son los arquitectos e instigadores detrás de la formación e implementación de este “Nuevo Orden Mundial”. Utilizando su influencia a través de organizaciones internacionales como el FMI, el Banco Mundial, el Real Instituto de Asuntos Internacionales (RIIA), el Consejo de Relaciones Exteriores (CFR), la Comisión Trilateral, el Grupo Bilderberg, las Naciones Unidas, la OTAN y cientos de otras organizaciones no gubernamentales, el objetivo de estos mundialistas es nada menos que el sometimiento de todos en el planeta como sirvientes de un gobierno mundial (sirvientes significa esclavos). Un gobierno dirigido por el mismo pequeño grupo de élites que ha gobernado a las masas durante mucho tiempo bajo diversas formas. Esta élite son los descendientes de aquellos que gobernaron durante al menos los últimos dos siglos: reyes y reinas, banqueros, barones ladrones, sacerdotes y una variedad de oligarcas subordinados y representantes de los medios de comunicación. Su deseo de volver a un estado feudal mundial no debería sorprender a nadie que haya leído un poco de historia. Después de todo, es su naturaleza.

En la manifestación moderna, estas personas pueden verse como reyes y reinas, banqueros internacionales, el complejo industrial militar y sus sirvientes: los directores ejecutivos corporativos, científicos, profesores, abogados, jefes de ONG, políticos y líderes de los medios de comunicación, todos ellos la élite. controlar parcial o completamente. Triste pero cierto: puedes comprar o lavar el cerebro a la mayoría de los banqueros, soldados, burocratas, directores ejecutivos, científicos, abogados, ONG, políticos y periodistas nacionales para que digan lo que quieres que digan.

Si permite que prosigan sus planes, verá cómo, con el pretexto de mantenernos a todos a salvo con leyes antiterroristas, los globalistas verán que todos los ciudadanos pierden gradualmente y gradualmente sus libertades civiles evitando cualquier disidencia contra el gobierno o la élite gobernante. que dan al gobierno sus órdenes.

La agenda globalista: cómo la élite controla tu mente y tu vida

“Al buscar un nuevo enemigo que nos uniera, se nos ocurrió la idea de que la contaminación, la amenaza del calentamiento global, la escasez de agua, el hambre y cosas por el estilo encajarían bien”.

La Primera Revolución Global, Informe del Consejo del Club de Roma por Alexander King y Bertrand Schneider 1991



“La banca fue concebida en la iniquidad y nació en el pecado. Los banqueros son dueños de la tierra. Quítelos, pero déjeles el poder de crear dinero, y con el movimiento del bolígrafo crearán suficientes depósitos para volver a comprarlo. Sin embargo, quíteselo, y todas las grandes fortunas como la mía desaparecerán y deberían desaparecer, porque este sería un mundo mejor y más feliz para vivir. Pero, si deseas seguir siendo esclavo de los banqueros y pagar la costo de su propia esclavitud, déjeles que sigan generando dinero “.

Sir Josiah Stamp, ex director del Banco de Inglaterra



¿Alguna vez has pensado que algo anda mal? ¿Alguna vez pensó que sus políticos, gobierno, maestros le estaban mintiendo? ¿Alguna vez pensó que estaba siendo manipulado por la televisión? ¿Alguna vez te has preguntado cómo funciona realmente el mundo? ¿Alguna vez ha pillado a los medios de comunicación en una mentira? ¿Quieres saber cómo funciona realmente el dinero? ¿Alguna vez te has preguntado qué cree la élite de este mundo y adónde nos llevan?

¿Quiénes son los globalistas?

En pocas palabras, el movimiento globalista es una alianza basada en el interés propio de los financistas internacionales privados y las familias reales, dinásticas y hereditarias propietarias de tierras de Gran Bretaña, Europa y América que a lo largo de los años se han casado entre sí para crear una estructura de poder autorregeneradora. que a través de la mentira y el engaño busca controlar todo y a todos en la tierra. A través de su control de la capacidad de crear dinero, pueden ejercer control sobre todos los centros de poder de la sociedad, incluidas las corporaciones, los medios de comunicación, la creación de cultura, el sistema educativo, las sociedades históricas, el sistema político, el ejército, la religión, fundaciones y otras ONG, medicina y derecho. Con el tiempo, han ampliado su red de control para incluir a las élites de países de todo el mundo que trabajan con el mismo fin.

El sistema de valores de la élite

Darwinismo social / elitismo

La élite cree que es una forma más avanzada de ser humano. Para justificar su creencia, injertaron las teorías de la evolución biológica de Darwin en la organización social para crear el darwinismo social. A lo largo de los siglos se han referido al público de diversas formas como ganado vacuno, ovino y “su” (como hizo Platón en La República) y el darwinismo social es simplemente la expresión moderna de esta actitud y su sistema de creencias elitistas. Bajo este sistema de creencias, solo aquellos que han demostrado su valía durante muchas generaciones de dominio y control son dignos de ingresar a los círculos de alta élite.



Eugenesia / crianza selectiva

La élite a lo largo de la historia en apoyo de la creencia en su propia superioridad sobre la persona común ha practicado el mestizaje entre ellos. Lo hacen para preservar la inteligencia, el amor al poder y, sobre todo, la crueldad y la voluntad de matar según sea necesario. Todavía practican esto hoy. Además, en líneas similares creen y practican la eugenesia en el público para controlar a la población y hacerla más dócil, controlada, estúpida y dócil. Habiendo sido expuesta por las atrocidades de Hitler, la élite pasó a la clandestinidad, por ejemplo, cambiando el nombre de Eugenics Quarterly a Social Biology en 1969.

No se trata de una creencia, sino de un hecho aleccionador que debe tenerse en cuenta al evaluar los valores y las acciones de la élite. Está bien establecido, como lo muestra Andrew Lobaczewski en su libro “Ponerología política” y espionaje de teléfonos celulares, que la élite y aquellos que son más capaces de llegar a la cima de un sistema basado en el dinero son psicópatas. Esto incluye a los líderes de todos los centros de poder, incluidos los negocios y la política. Como psicópatas, no tienen conciencia, anhelan el poder y el control y son literalmente capaces de cualquier cosa.

El fin justifica los medios

Debido a que la élite cree verdaderamente que el fin justifica los medios y el hecho de que son en su mayor parte psicopáticos, no tienen absolutamente ningún problema en mentir al público. Esto también se conoce como la ética de la guerra, donde el único acto moralmente aborrecible es perder.

Religiones misteriosas / Oculto

La élite practica una forma de religión basada en “la escuela de misterios” de Sumeria y Babilonia bajo las cuales buscan alcanzar la divinidad. Igualmente importante es el uso de la religión para controlar a las masas y con ese fin crean religiones exotéricas (visibles) para las masas mientras incorporan en esas religiones significados esotéricos (ocultos) que solo aquellos iluminados como ellos lo llaman, son capaz de entender. En consecuencia, los símbolos antiguos utilizados hace miles de años todavía se pueden ver en la religión, los negocios y los medios de comunicación de hoy.

Después de experimentar durante cientos de años con diferentes formas de organización social, la élite ha llegado a la conclusión de que la mejor forma de control sociales el de la China totalitaria Por eso, y según Naciones Unidas es considerada el estado modelo para el futuro.



Superpoblación

La élite ha visto durante mucho tiempo una población en aumento como una amenaza para su dominio. Se dieron cuenta de que, eventualmente, un gran número de personas inevitablemente los derrocará y los sacará del poder. En consecuencia, la élite planea hacer que todo el público sea igualmente pobre y, por lo tanto, incapaz de rebelarse.

Planificación multigeneracional

La evolución de la sociedad no es algo que la élite pueda dejar al azar, ya que la sociedad podría evolucionar de miles de formas diferentes e impredecibles. Si alguna vez permitieran esto, podrían perder su control y dominio sobre nosotros. Para continuar su posición como minoría dominante, planean con décadas e incluso siglos de anticipación.

Revelación del Método

La élite nos dice a través de sus libros y publicaciones, películas y comunicados de prensa lo que están haciendo; esto se llama Revelación del Método. Si eres demasiado estúpido para reconocerlo por lo que es tu problema desde su punto de vista. Es una forma de burla ritual de la víctima.



Sus metas: “El Nuevo Orden Mundial, aunque no lo es en realidad, se llama Nuevo Orden Mundial, es una vieja, vieja idea de tener una sociedad mundial controlada y planificada que realmente es una fusión de dos sistemas y ese era el sistema soviético y el sistema capitalista . Pero de ella saldrá una sociedad planificada eficiente. En otras palabras, en el futuro, todos los que nacen, nacerán solo si tienen una función que cumplir, y esa es la palabra clave para servir, y es servir al estado mundial. Las personas han sido categorizadas a lo largo de sus vidas, desde la escuela en adelante, de generación en generación, en un programa de eugenesia donde la élite ha decidido hace mucho tiempo quiénes eran los genes basura, es decir, los plebeyos en la parte inferior, ¿habrá un futuro para ellos? Bien, no los necesitan, así que los van a erradicar con el pretexto de la superpoblación. Y curiosamente, debido a que saben que la mayoría de las personas viven toda su vida sin un pensamiento original (realmente no lo hacen, los pensamientos se descargan en ellos, se les dan opiniones, adoptan opiniones), deben tener el consentimiento del público para esta agenda incluye, en el futuro, de hecho, la esterilización voluntaria para salvar a la pobre madre tierra y reducir la población. Y cuando miras lo que se ha enseñado científicamente, un socialismo científico, podrías decir, lo que se enseña incluso desde el jardín de infantes en adelante, lo están entregando hacia este mundo donde te sacrificarás si es necesario por la madre tierra. Es una especie de religión: utiliza todas las técnicas de la religión porque la religión ha funcionado muy bien en el pasado. Michael Gorbachev, que forma parte de esta estructura para una sociedad global, dijo: “Estamos creando una nueva religión mundial y se basará en una forma de adoración a la tierra”. Con eso quiso decir que literalmente vivirás para servir a la madre tierra. Por supuesto, la Madre Tierra tiene un nuevo sacerdocio, siempre hay un sacerdocio, y encuentras que son los expertos, una sociedad científica, que ya han declarado que son demasiado superiores para el resto de nosotros y tienen el derecho natural: ellos Son la aristocracia natural como se llaman a sí mismos, pero en realidad, todos los científicos que dependen de subvenciones o fondos de los ricos, la élite adinerada ya establecida, son solo lacayos de los que están en la cima.



La élite quiere cambiar por completo y reordenar la sociedad. Lo llaman el “Nuevo Orden Mundial” y luego lo rebautizaron como “Globalización” cuando la gente comenzó a hacer demasiadas preguntas sobre lo que querían decir con un Nuevo Orden Mundial. Las características de su nueva sociedad se analizan en las secciones siguientes.



Gobernanza mundial, no gobierno mundial

Es importante entender que la élite no quiere un gobierno mundial per se, sino más bien una forma de gobernanza mundial bajo su control personal. Un gobierno mundial implicaría algún tipo de aportación y oportunidad para la participación del público. No tienen ninguna intención de permitir que esto suceda. Las Naciones Unidas, como órgano no elegido y, como tal, que no rinde cuentas, se han creado para cumplir este propósito.



Fusión de capitalismo y comunismo

Para lograr la gobernanza global, es imperativo que el comunismo y el capitalismo se fusionen en un nuevo sistema donde el control económico permanece y se concentra en manos privadas y el control social se basa en el colectivismo. Como lo estableció una investigación del Congreso de los Estados Unidos encabezada por el senador Norman Dodd sobre las grandes fundaciones en la década de 1960, este fue de hecho uno de los principales propósitos para los cuales se crearon las fundaciones.

Regreso al feudalismo

La élite cree que el mundo simplemente está consumiendo demasiados recursos, recursos que les pertenecen a ellos y a sus descendientes y, en consecuencia, como se describe en la Convención de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica y la Agenda 21, debemos volver a una forma de feudalismo y a un pos- era industrial. Esta nueva sociedad tendrá diferentes características para diferentes grupos de personas o clases, dirigida de manera científica por un grupo subordinado de élite científica tecnocrática. De hecho, hoy ya vivimos en una forma de dictadura científica donde a la mayoría de las personas se les lava el cerebro desde su nacimiento a través de los medios de comunicación y el sistema educativo. En última instancia, quieren desarrollar humanos creados con un propósito, diseñados genéticamente y solo aquellos con un propósito que sirva al estado podrán nacer y nunca podrán comprender la verdad sobre el mundo en el que viven.

