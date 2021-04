–

De parte de Attaque April 21, 2021 64 puntos de vista

隆Date prisa en morir!

Con la complicidad de la noche, de una pinza y de lo que se necesita para hacer un bonito brasero, he entrado en los locales del diario La D锚peche du Midi y he dado fuego a 4 camiones de reparto. He salido demasiado r谩pido para ver si habia funcionado. Lo veremos en los pr贸ximos d铆as.



Esta acci贸n individual es en solidaridad con las personas de la ex okupa de la Avenue de Front贸n, en Toulouse, metidas bajo presi贸n hasta cuando han tenido que dejar su casa, debido a una asquerosa coordinaci贸n entre el municipio, fascistas, polic铆as, vecinxs y narcotraficantes del barrio y naturalmente estos queridos medios de comunicaci贸n colaboracionistas.

El due帽o, Roland, un ex empleado de aquel periodicucho, ha usado bien sus contactos, para construir una llorosa historia sobre su triste destino, 隆a pesar de que esa casa hab铆a estado vac铆a durante tres a帽os! Y que 茅l viv铆a en un apartamento al lado de la casa de retiro medicalizada donde est谩 su esposa, aunque si dec铆a que no pod铆a estar cerca de ella por culpa de lxs malxs ocupas.

Es en este contexto que he querido paralizar por un tiempo una parte de sus medios propagand铆sticos y sobre todo mostrar a ellos que el hecho de echar a las personas de sus casas no quedar谩 impune y que yo, nosotrxs, estamos dispuestxs a defendernos y a atacar.

Esta acci贸n es tambi茅n una llamada a continuar y amplificar el ataque contra aquello que nos oprime, aunque si puede ser duro; existen tantos m茅todos para poner granos de arena en los engranajes, sin necesariamente correr grandes riesgos (palillos y pegamento fuerte en las cerraduras, por ejemplo)鈥

Dicho esto, no olvidemos cuidarnos a nosotrxs mismxs.

Tambi茅n aprovecho este comunicado para decir a nuestrxs compa帽erxs de lucha que tengan cuidado de no lastimar a personas que no tienen nada que ver con los objetivos a los que nos dirigimos. Pienso en el estudiante que muri贸 por error durante un ataque de lanzacohetes del grupo 17 de noviembre, en Grecia, en una camarera que muri贸 durante un robo de la llamada 芦banda Bonnot禄 y a lxs dem谩s 鈥

Solidaridad con las revueltas de Barcelona, 鈥嬧媍on Rigaer94 y Liebig34, con D. Koufondinas, con lxs inmigrantes de Mali que han atacado el consulado de Mali en Francia y con los anarquistas, especialmente aquellxs que sufren la represi贸n de este horrible mundo.

隆Que este peque帽o fuego encienda otros, y que quemen La D锚peche y su mundo!

PD a mis amigxs de la noche: tomad dos encendedores con vosotrxs, uno de ellos me ha abandonado en el 煤ltimo minuto鈥

Nota del traductor: seg煤n los medios de comunicaci贸n, un camionero, presente en el lugar, habr铆a notado el inicio del incendio y logr贸 apagarlo con un extintor.

[Traducci贸n: Contra Info desde el italiano]

[en fran莽ais][in italiano][auf Deutsch]