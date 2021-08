–

Nota del traductor: Hasta donde sabemos, estas acciones no est谩n relacionadas de ninguna manera entre s铆. El 煤nico punto en com煤n es que todas tuvieron lugar en Toulouse (Francia) y sus alrededores. Traducimos sus reivindicaciones todas juntas simplemente por comodidad.

[Traducci贸n (desde el italiano) : Contra Info]

Ramonville-Saint-Agne: apagar la luz civilizada

A principios de junio hemos atacado la subestaci贸n el茅ctrica de Lespinat (63kV), en el municipio de Ramonville-Saint-Agne. Hemos elegido este peque帽o lugar de transformaci贸n porque tenemos que empezar por alg煤n lado. Porque estas estructuras son nudos sensibles de la red el茅ctrica. Porque nos parece que la electricidad es, hoy, la sangre de la civilizaci贸n. Porque somos prisioneros del imperio humano. Hasta tal punto que, incluso cuando intentamos evadir contemplando las estrellas, los sat茅lites nos siguen. Queremos apagar la luz civilizada, porque esta nos ciega.



Un chapuz贸n en lo desconocido. Entrando en la zona vallada, nos preguntamos si 铆bamos a morir. Pero no ha pasado nada, ni siquiera a 2-3 metros de los transformadores. Al prenderles fuego, nos hemos preguntado si habr铆amos reducido la estructura en cenizas y hundido parte de la ciudad en la oscuridad. Si habr铆a habido una explosi贸n, si las f谩bricas cercanas habr铆an parado, si las farolas de la calle se habr铆an apagado. Pero ni siquiera esto ha sucedido.

La estructura sigue funcionando todav铆a, solo un transformador de tres est谩 un poco ennegrecido por las llamas y no sabemos si est谩 averiado o no.

Hab铆amos colocado dos neum谩ticos llenos de telas empapadas de gasolina debajo del transformador, al nivel de los ventiladores. No sabemos por qu茅 no ha funcionado: tal vez una r谩pida intervenci贸n de los bomberos, una cantidad insuficiente de material para quemar o, m谩s globalmente, un m茅todo incorrecto.

Estamos un poco decepcionadxs, pero ha sido emocionante ir m谩s all谩 de nuestros miedos por una noche y ver bailar las llamas.

Un gui帽o c贸mplice a las personas que atacan el avance del progreso, a aquellas que por esta raz贸n han ca铆do y a aquellas que toman en consideraci贸n la idea de dar el gran paso.

*****

En Toulouse, una respuesta a los desalojos.

Es a causa de una angustia que me impide dormir, a causa de una idea de venganza, que a principios de junio me he levantado de mi cama, escondido en las sombras pero con ganas de salir de ella. El martillo rompe cristales como amigo, las amigas como amigas. Y una ventana de una agencia inmobiliaria en el barrio de Croix-Daurade (en Toulouse) para romper el angustioso silencio que recorre la noche y para recordar que habr谩 respuestas a los desalojos.

*****

Incendio de un coche el茅ctrico Tesla, de un veh铆culo de la empresa Socorep y de un veh铆culo de la Scopelec

La noche del 16 al 17 de junio hemos incendiado tres veh铆culos: un coche el茅ctrico Tesla, una furgoneta de la empresa Socorep y uno de la Scopelec, con de las pastillas para la barbacu谩 colocada debajo de las ruedas delanteras o sino sobre la rueda trasera, debajo del dep贸sito de combustible.

鈥 La Tesla porque los materiales que la componen, tierras raras, metales raros, pl谩sticos, metal, proceden de las peores condiciones de extracci贸n y porque estas m谩quinas funcionan con electricidad tambi茅n ella producida gracias a la extracci贸n de uranio. Este extractivismo mantiene numerosos lugares y personas bajo la dependencia neocolonial de Occidente, destruyendo al mismo tiempo el medio ambiente (se vean los libros 芦Dossiers noirs 芦, una coproducci贸n de la Associati贸n Survie , u otros textos que hablan de extractivismo y de neocolonialismo).

Esta es la raz贸n por la cual este capitalismo pintado de verde nos repugna, porque este depende, como todo lo dem谩s, de la explotaci贸n del mundo para fines econ贸micos y que sus productos no son en absoluto reciclables.

鈥 La furgoneta de la Socorep porque se trata de una empresa de grandes constricciones, que participa en la extensi贸n de las ciudades y de la civilizaci贸n, mientras que en Toulouse 40.000 viviendas (por hablar s贸lo de viviendas) est谩n en desuso, cuando tanta gente est谩 en la calle y hay tantas expulsiones de personas exiliadas hacia sus pa铆ses de origen.

鈥 La furgoneta Scopelec porque esta empresa instala redes de telecomunicaciones, especialmente el 5G, cosa que participa a la dependencia de la tecnolog铆a y de la sociedad del espect谩culo, que adormece totalmente a tanta gente. Adem谩s, esta tecnolog铆a conectar谩 cada vez m谩s objetos cotidianos y, si esta viene desplegada, permitir谩 una mayor vigilancia de las poblaciones y de los flujos. 隆Cort茅mosle su vitalidad!

Queremos poner fin a la extensi贸n de esta civilizaci贸n que hace vomitar.

隆Que se extiendan las llamas y nuestra anarqu铆a con ellas!

Apoyo a B., acusado del incendio de dos repetidores telef贸nicos.

*****

Incendio de una furgoneta de Toulouse Metropole

En una noche de principios de mayo, he prendido fuego a un veh铆culo del ente territorial Toulouse Metropole, que depende directamente del municipio.

Esta acci贸n es parte de mantenimiento de la hostilidad hacia aquellos y aquellas que quieren gobernarnos y contra sus asquerosas pol铆ticas locales, ya sea la ambici贸n de hacer de Toulouse una 芦smart city禄, con las centenares de c谩maras instaladas en estos 煤ltimos a帽os, su ideolog铆a pro-tecnolog铆a mort铆fera, con la representaci贸n de Airbus [gran industria de la aeron谩utica, basada en el 谩rea de Toulouse; NdT.] y del sector aeroespacial, que la convierten en la capital nacional de estas industrias y que participan en la extensi贸n de la civilizaci贸n m谩s all谩 del planeta Tierra.

Se inscribe, tambi茅n, contra las pol铆ticas sociales de mierda de esta administraci贸n municipal de derecha y anti-LGBTQ, con Jean-Luc Moudenc, el alcalde apoyado por LREM et LR [La R茅pubique en Marche es el partido de centro derecha guiado por el presidente E. Macron; Les R茅publicains son el partido principal de la derecha francesa; NdT.], Que va a la Manif pour tous [manifestaciones de la derecha conservadora de matriz cat贸lica, que se moviliza en particular modo contra los derechos de las personas homosexuales; NdT.] o las normas de estos 煤ltimos a帽os contra la permanencia en el espacio p煤blico o contra la prostituci贸n, acompa帽adas de las intenciones muy expl铆citas del concejal de Seguridad, Olivier Arsac: 芦no duden en agredir a las personas que se prostituyen, para que abandonen su territorio禄.

Debeis saber, banda de asquerosos, que os odio y que mi 煤nica esperanza es que la hostilidad contra vosotros se intensifique.

隆Por la anarqu铆a negra, verde y rosa!

Apoyo a lxs prisionerxs anarquistas y a aquellos y aquellas que luchan contra las opresiones.

PD: ser铆a bello romper las c谩maras, las cerraduras de los casilleros en la base de sus postes tienen forma de tri谩ngulo y un pedazo de diablolina (pastillas para la barbacoa) es suficiente para hacer da帽os. No olvidaros de cubriros.

*****

Ataque a la oficina de un oficial judiciario

隆Solidaridad con las personas que han sido desalojadas!

En esta temporada de desalojos, la noche de Toulouse del lunes [14 de junio; NdT.] ten铆a algunas cuantas estrellas m谩s, tras los golpes de un martillo rompe cristales sobre la ventana de la oficina de un oficial judiciario y de una inmobiliaria que, mira que la mala suerte, estaba all铆 cerca.

隆Solidaridad con las personas que han sido desalojadas!

隆Viva las ocupaciones!

隆Viva la noche!

隆Viva el vandalismo!

