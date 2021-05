–

De parte de CNT May 31, 2021 81 puntos de vista

¬ŅSAB√ćAS QUE‚Ķal igual que el alcohol, las sustancias qu√≠micas como la lej√≠a y el amoniaco, no afectan igual a mujeres que a hombres?

¬ŅSAB√ćAS QUE‚Ķ los s√≠ntomas de un infarto de miocardio no son iguales en mujeres que en hombres?

¬ŅSAB√ćAS QUE‚Ķ los riesgos y la toxicolog√≠a laboral no afectan por igual a mujeres que a hombres?

¬ŅSAB√ćAS QUE‚Ķ llevamos m√°s de 15 a√Īos con informes internacionales acerca de las diferencias de g√©nero existentes en la seguridad y salud en el trabajo, y todav√≠a no hay ley ni pol√≠tica que quiera aplicarlas?

En el a√Īo 2003 la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo emiti√≥ un informe acerca de Las cuestiones de g√©nero en relaci√≥n con la seguridad y la salud en el trabajo[1]. Dicha Agencia resume sus propias conclusiones, ampliamente publicadas, entre las que destacan:

Las diferencias entre géneros en las condiciones de trabajo tienen una gran repercusión sobre las diferencias entre géneros en cuanto a salud laboral.

Se puede mejorar la investigaci√≥n y el seguimiento de la seguridad y la salud en el traban incluyendo sistem√°ticamente la dimensi√≥n de g√©nero en la recogida de datos, adapt√°ndolo al n√ļmero de horas trabajadas y basando la evaluaci√≥n de la exposici√≥n en el trabajo verdaderamente realizado. Los m√©todos epidemiol√≥gicos han de ser evaluados para tener en cuenta cualquier desviaci√≥n por g√©nero. Los indicadores sobre sistemas de vigilancia, informes y encuestas, deber√°n cubrir los riesgos ocupacionales para la mujer.

Se han infravalorado y descuidado los riesgos laborales para la seguridad y la salud de las mujeres en comparación con la de los hombres, tanto en investigación como en prevención. Este desequilibrio debería ser objeto de investigación, toma de conciencia y prevención.

Las directivas europeas en materia de salud y seguridad no abarcan a las empleadas del hogar. Las directivas existentes podrían ponerse en práctica de una forma más sensible al género, pese a la necesidad de evaluaciones de impacto sobre los géneros y de atención a los déficits de conocimiento.

Las mujeres no están lo bastante representadas en la toma de decisiones relativas a la seguridad y salud en el trabajo en todos los niveles. Las opiniones, experiencias, conocimientos y capacidades de las mujeres deberías reflejarse a la hora de formular y poner en práctica las estrategias de seguridad y salud en el trabajo.

En 2015, la Organización Internacional del Trabajo publicó las siguientes reflexiones sobre la dimensión del género y su integración en las políticas de seguridad y salud en el trabajo[2]:

Reconocer la diversidad en la fuerza de trabajo, incluidas las diferencias de género, es esencial para garantizar la seguridad y la salud tanto de los trabajadores como de las trabajadoras. Las diferencias de género deben ser tenidas en consideración en el desarrollo de políticas y estrategias de prevención y políticas sobre seguridad y salud en el trabajo, para identificar los peligros y riesgos y aplicar soluciones eficaces.

Actualmente existen varios informes, estudios m√°s extensos y con un enfoque m√°s pr√°ctico, pero todas estas buenas intenciones y reflexiones se han quedado en el papel y no se han convertido en hechos ni realidades. A d√≠a de hoy, no se realiza ninguna evaluaci√≥n de riesgos con especificaci√≥n de g√©nero en la mayor√≠a de centros de trabajo, y los √ļnicos datos toxicol√≥gicos que muestran estas diferencias son pr√°cticamente los relativos a la salud reproductiva (embarazo y lactancia), reflejando la clara visi√≥n utilitarista de que las mujeres s√≥lo somos socialmente √ļtiles para la reproducci√≥n.

También existe un gran olvido hacia las mujeres de edad avanzada, no existen estudios específicos ni se tienen en cuenta en las políticas sobre el envejecimiento de la población activa.

Es curioso cómo con el consumo de alcohol y tabaco, sí es ampliamente reconocido que las mujeres son más vulnerables a los efectos de éstas que los hombres, y, por el contrario, respecto a sustancias tóxicas de uso laboral y doméstico, como la lejía y el amoníaco, esta información es absolutamente ignorada.

Teniendo en cuenta que la mayoría de los productos químicos tóxicos son disruptores endocrinos y cancerígenos, los pocos estudios sobre el riesgo toxicológico que existen en general, éstos se realizan sobre población masculina, obviando que se asimilan o se metabolizan de manera diferente en hombres que en mujeres.

Por otra parte, debemos se√Īalar que muchas de las actividades donde se emplean sustancias qu√≠micas corresponden a los trabajos m√°s feminizados, como la limpieza, el sector textil o la sanidad. Pero adem√°s, esta exposici√≥n a sustancias qu√≠micas es m√ļltiple, puesto que tambi√©n forman parte de productos cotidianos como antidepresivos y otros medicamentos, productos de limpieza y de higiene personal, y cosm√©ticos.

Es obvio que la poblaci√≥n masculina est√° mejor cuidada, menos medicamentada y m√°s atendida que la poblaci√≥n femenina. Cuando nos hablan de los s√≠ntomas de los infartos de miocardio, para poder reconocerlos a tiempo y salvar vidas, nos cuentan √ļnicamente los s√≠ntomas que sienten los hombres, salvando as√≠ s√≥lo a la mitad de las vidas. Cuando se enfoca la anticoncepci√≥n voluntaria, v√≠a medicamentos con una fuerte carga hormonal, s√≥lo se aplica a las mujeres, y los pocos estudios recientes de intento de sacar al mercado una pastilla anticonceptiva para hombres, han concluido que es mucha carga hormonal para los hombres. ¬ŅPerdona, es que no me he enterado bien? ¬ŅC√≥mo va a ser eso as√≠, si las mujeres con un sistema endocrino mucho m√°s complejo estamos siendo bombardeadas desde hace a√Īos con todo tipo de inventos dolorosos y con un gran impacto corporal? ¬ŅQui√©n deber√≠a de aplicarse estos m√©todos anticonceptivos?

Por todo ello, exigimos:

La normalización de las recomendaciones de la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo en relación a las cuestiones de género.

Una pol√≠tica de seguridad y salud en el trabajo transversal con perspectiva de g√©nero, que tenga en cuenta la naturaleza y propiedades de las sustancias qu√≠micas que causan enfermedades espec√≠ficas de la mujer (c√°ncer de mama y/o de ovarios, osteoporosis, alteraciones hormonales, etc.), as√≠ como una valoraci√≥n espec√≠fica biol√≥gica de este riesgo seg√ļn sexo en las evaluaciones.

Una política que tenga en cuenta el envejecimiento de la población activa con dimensión de género.

Una protección íntegra frente a los riesgos laborales a lo largo de toda nuestra vida activa, no sólo durante el embarazo y la lactancia.

¬°SALUD PARA TODAS!

[1] https://osha.europa.eu/es/publications/factsheet-42-gender-issues-safety-and-health-work/view

[2] https://www.ilo.org/safework/areasofwork/gender-and-occupational-safety-and-health/lang‚Äďes/index.htm