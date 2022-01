–

El n煤mero de siniestros mortales en el trabajo sigue siendo preocupantemente elevado. La falta de prevenci贸n de riesgos laborales o el hecho de anteponer la productividad a la seguridad lo condicionan, pero tambi茅n se vinculan a este 铆ndice la alta temporalidad, la externalizaci贸n, la rotaci贸n y la inexperiencia, caracter铆sticas que pueden explicar que sea entre los j贸venes trabajadores donde mayor incidencia de accidentes laborales se concentra.

Con su primer sueldo, V铆ctor pensaba sacarse el carn茅 de conducir. Ten铆a las aspiraciones que tiene un chico de 18 a帽os, y el primer paso para lograr muchas de ellas era tener ingresos. Empez贸 a echar curriculums: 鈥淔ue todo muy r谩pido, le llamaron un martes, le entrevistaron un mi茅rcoles y empez贸 a trabajar un jueves鈥, narra su madre, Noelia Salvador. 脡l acud铆a ilusionado a la empresa y su familia estaba feliz por 茅l: la tasa de desempleo juvenil 鈥38%, valor que ubica a Espa帽a a la cabeza en la Uni贸n Europea鈥 y el hecho de que el joven tuviera una discapacidad reconocida pod铆an no resultar muy halag眉e帽as para que V铆ctor lograra un empleo, pero lo hizo. La alegr铆a dur贸 poco, concretamente once d铆as h谩biles: en su duod茅cima jornada de trabajo, V铆ctor fue atrapado por una m谩quina y falleci贸.

Fue un 27 de noviembre de 2020. El joven hab铆a entrado como ayudante en Ferros Sabadell S.L., una empresa de hierros en la que invert铆a horas sentado apilando l谩minas de hierro, seg煤n le contaba a su madre. 鈥淪e ve que ese d铆a no hab铆a suficiente faena en ese puesto de trabajo y lo enviaron a una m谩quina que carec铆a de los sistemas de seguridad y para quien nadie le hab铆a hecho ninguna formaci贸n鈥, afirma Noelia, que trabaja en una empresa de formaci贸n en materia de prevenci贸n de riesgos laborales. Unos compa帽eros de trabajo, alertados por unos ruidos extra帽os, fueron a ver qu茅 pasaba en la nave donde hab铆an dejado a V铆ctor a solas con la m谩quina, pero cuando llegaron era demasiado tarde. La m谩quina, seg煤n determin贸 el informe de Inspecci贸 de Treball, llevaba diez a帽os en desuso y ten铆a deshabilitados los sistemas de seguridad que podr铆an haber evitado la muerte del joven. Por eso, uno de los sentimientos que Noelia es capaz de identificar es la rabia: 鈥淣o puedo entender c贸mo han podido hacer esto a alguien, c贸mo pudieron dejar a un chaval en una m谩quina de matar personas, porque ten铆a todo para que pasara una desgracia鈥.

Entre enero y noviembre de 2021 鈥斆簂timos datos publicados鈥 se produjeron en el pa铆s 527.448 accidentes laborales con baja, la inmensa mayor铆a 鈥87%鈥 durante la jornada de trabajo y el resto in itinere. De ellos, 4.216 fueron graves y 649 resultaron mortales. En 2020 fueron 712 personas las que fallecieron en su puesto de trabajo, o yendo o viniendo de 茅l en el mismo periodo. Durante el 2019 murieron 695, y el a帽o anterior 717. Dicho de otra forma: alrededor de 700 personas pierden la vida cada a帽o en el trabajo, sin contar las enfermedades laborales 鈥攖anto reconocidas como no reconocidas鈥 o las que se derivan de una mala salud laboral. Y cuando se busca la causa de estas muertes, tanto expertos como sindicatos y familias de las v铆ctimas apuntan en una direcci贸n: la inseguridad en las empresas y la precariedad del mercado laboral. Para la primera, el pasado mes de diciembre la ministra de Trabajo, Yolanda D铆az, anunci贸 un plan de choque contra los accidentes mortales en el trabajo. Pero familias, expertos y sindicatos ven urgente atacar por varias v铆as si realmente se quiere acabar con esta lacra que, a nivel mundial, en 2020 caus贸 m谩s muertes que el coronavirus: 2,7 millones de personas fallecieron ese a帽o a causa de enfermedades y siniestros laborales, seg煤n la Organizaci贸n Internacional del Trabajo (OIT).

T茅rmino err贸neo

Al arrancar la conversaci贸n, antes siquiera de narrar el caso de su hijo, Ana Corres hace una afirmaci贸n rotunda: 鈥淣o nos gusta llamarlo accidentes de trabajo porque lo nuestro no han sido accidentes鈥. La portavoz de la Plataforma 28 de abril – Stop Accidentes Laborales perdi贸 a su hijo el 25 de febrero de 2020 durante su jornada en Nidec Arisa, una empresa riojana dedicada a la fabricaci贸n de prensas y servoprensas destinadas al sector del autom贸vil. Robert, as铆 se llamaba este trabajador de 35 a帽os y padre de dos hijos de 10 y 2 a帽os, ya ven铆a comentando a sus familiares y amigos la inseguridad que percib铆a en su puesto de trabajo. 鈥淗ablaba de cosas que le mandaban hacer de forma totalmente improvisada, sin protocolos, sin medidas de seguridad, para ma帽ana no, para ayer, y de aquella manera鈥, rememora su madre. 鈥淓staba preocupado, y no s茅 si era por intuici贸n o porque verdaderamente resultaba escandaloso鈥. El d铆a en que ocurri贸 todo, Robert y su compa帽ero Jes煤s Mar铆a, de 55 a帽os, estaban manejando una de las pesadas presas. 鈥淟leg贸 un momento que le pararon porque hab铆a un problema y mandaron al compa帽ero de mi hijo meterse debajo de la estructura y desencallar lo que hab铆a que desmontar, y le cay贸 una de las dos estructuras 鈥榝ijas鈥 que deb铆an estar ancladas al suelo porque no lo estaban鈥. Robert, que estaba fuera de la zona de riesgo, muri贸 cuando la otra estructura cay贸 sobre 茅l al intentar socorrer a su compa帽ero.

Por eso Ana lamenta el silencio 鈥攄e la empresa, de las instituciones, social鈥 que trajo consigo el accidente. 鈥淵o s茅 c贸mo era mi hijo; no quer铆a ascender, 茅l ten铆a claras sus prioridades y era buen compa帽ero鈥. 脡l llevaba unos cuatro a帽os en la empresa y hab铆a trabajado en otros pa铆ses. 鈥淪iempre dec铆a que donde peor se trabajaba era aqu铆鈥. En el art铆culo acad茅mico Seguridad y salud laboral en el 谩rea mediterr谩nea de relaciones laborales: factores determinantes y an谩lisis comparado, el investigador Ra煤l Pay脿 concluye que la suma de 鈥渇actores contextuales 鈥攁ltas tasas de temporalidad y rotaci贸n鈥, estructurales 鈥攅specializaci贸n productiva en sectores intensivos en mano de obra y elevada fragmentaci贸n del tejido empresarial鈥, e institucionales 鈥攔educci贸n del poder estructural y asociativo de los sindicatos, agresi贸n sobre el poder institucional, reducci贸n de la cobertura de la negociaci贸n colectiva y debilitamiento de la inspecci贸n de trabajo鈥 han tenido un impacto diferencial sobre el repunte de la siniestralidad laboral鈥. Es decir, m谩s all谩 de los planes de prevenci贸n de riesgos laborales 鈥攐 la ausencia de ellos鈥 y los peligros derivados de la manipulaci贸n de m谩quinas o la presi贸n temporal a los trabajadores para aumentar la productividad, el mercado laboral espa帽ol no ayuda a que el entorno laboral sea seguro. En esa direcci贸n apuntan Inmaculada Garc铆a y V铆ctor Manuel Montuengan cuando concluyen en otra investigaci贸n sobre siniestralidad que 鈥渓as jornadas de trabajo m谩s largas est谩n vinculadas con m谩s accidentes mortales, por lo que se deber铆a evitar un uso excesivo de las horas extra y cubrir el trabajo extra con nuevas contrataciones鈥. Pero todav铆a hay quien prefiere llamar al estr茅s laboral 鈥渁drenalina positiva鈥.

N煤ria Soto, portavoz de Riders x derechos, un colectivo que denuncia la precariedad del colectivo de repartidores a domicilio, tambi茅n ampl铆a la mirada cuando busca la causa de las muertes o accidentes de riders que saltan a las noticias, pero que quedan fuera de las cifras oficiales por la relaci贸n contractual, adem谩s de aquellas 鈥渄e los que no nos enteraremos porque estaban con cuentas alquiladas y antes de perderla han preferido quedarse dos meses en la cama hechos una mierda鈥. Recuerda a Idone, compa帽era de Madrid que sufri贸 un accidente con Deliveroo que deriv贸 en un alto porcentaje de incapacidad y nula indemnizaci贸n; o la muerte de Pujan Koirala, nepal铆 de 22 a帽os que lleg贸 solo a Barcelona y que muri贸 al ser arrollado por un cami贸n de la basura en Barcelona mientras trabajaba para Glovo alquilando una cuenta, como tantos otros migrantes que intentan generar ingresos a trav茅s de estas aplicaciones para sobrevivir y enviar a sus familias. Para Soto, es precariedad sobre precariedad, y a veces termina de la manera m谩s dram谩tica. Por eso culpa a las empresas y a su uso de la figura de falso aut贸nomo: 鈥淎 los trabajadores asalariados les corresponde una prevenci贸n en riesgos laborales, y estas plataformas se la est谩n saltando. Est谩n quit谩ndoles un derecho que les corresponder铆a, como muchos otros tantos que la empresa ha ido cargando a la espalda de los propios repartidores鈥. Para ella, afirmar que se haya mejorado la situaci贸n del colectivo tras la aprobaci贸n de la llamada Ley rider no es suficiente: 鈥淗a muerto gente sin tener acceso a un derecho b谩sico, y eso es grav铆simo鈥.

Ana Ercoreca, inspectora de trabajo y presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (SITTS), reconoce en este sentido que 鈥渃ada vez hay nuevas f贸rmulas de trabajo que complican la labor inspectora y que requieren ir primero a clarificar si es o no una relaci贸n laboral鈥. Aparte de las nuevas realidades del mercado, hay cuestiones que se mantienen desde la crisis del 2011 y la reforma laboral, como son la precarizaci贸n y externalizaci贸n de diversos puestos de trabajo y la inseguridad derivada de ellos. En 2019 y seg煤n datos del Ministerio de Trabajo, la mayor parte de los accidentes laborales (36%) fueron causados por sobreesfuerzos. 鈥淪i te pasas muchas horas haciendo el trabajo es m谩s f谩cil que no est茅s tanto por la prevenci贸n y la vigilancia; los accidentes laborales a veces pasan por descuidos o por querer ir r谩pido, por la falta de personal o porque el empresario quiera sacar un n煤mero determinado de piezas en un periodo determinado de tiempo鈥, resume Josep Molins, que est谩 detr谩s de la cuenta de Twitter @AcLabEsp, un perfil que se hace eco de los siniestros laborales que aparecen en prensa.

Xavi Cayuela, de 19 a帽os, hac铆a jornadas de 12 horas en Cidac, una empresa de tela asf谩ltica ubicada en Cornell脿 de Llobregat. No era el primer empleo del joven, aunque s铆 el primero con contrato: anteriormente estuvo en un restaurante, donde tambi茅n hac铆a largas jornadas. 鈥淓l chaval, con 17 a帽os, ya estaba trabajando, y despu茅s de ser despedido del restaurante sin finiquito ni derecho a ERTE tras el inicio de la pandemia, se vino con nosotros para trabajar en la f谩brica鈥, cuenta Paco Mar铆n, pareja de la t铆a del joven. El hermano de Xavi estaba desempleado y su madre ten铆a una enfermedad por la cual pod铆a trabajar pocas horas al d铆a, con lo que necesitaba ayudar con los ingresos familiares. Fue a parar a una empresa 鈥渜ue no cumple ning煤n tipo de normativa, algo b谩rbaro鈥, seg煤n describe Paco y corrobora Joaqu铆n Mar铆n, secretario de comunicaci贸n de la CGT Baix Llobregat, el sindicato que ha acompa帽ado a la familia y celebrado diversas movilizaciones para denunciar el caso de Xavi, acontecido el pasado 30 de abril. 鈥淯n d铆a lo colocaron en esa m谩quina, sin experiencia ni cursos de formaci贸n ni nada鈥, narra su t铆o. Llevaba apenas cuatro meses en el trabajo. 鈥淯na semana antes ya hab铆a tenido un amago de engancharse, pero lleg贸 el d铆a que finalmente se enganch贸鈥. Los trabajadores ya hab铆an alertado del mal estado de la m谩quina, que ten铆a los sensores de seguridad rotos. Seg煤n narra el familiar, la empresa hab铆a llamado a un electricista antes del accidente para reparar la m谩quina que acab贸 con la vida de Xavi, pero les cobraban 200 euros 鈥測 el jefe dijo que pasaba鈥. 鈥淭uvieron que arrancar los cables de la m谩quina porque no hab铆a ni fusibles, y lo fuerte es que ocho meses despu茅s esta empresa todav铆a sigue abierta鈥.

Por eso Joaqu铆n Mar铆n retoma la idea de que la nomenclatura 鈥渁ccidente鈥 no es correcta. 鈥淪i a ti t煤 jefe te da un coche sabiendo que no tiene frenos y t煤 te estampas y te mueres, eso es un homicidio. Pero en el 谩mbito laboral, si a ti t煤 jefe te da una m谩quina que no tiene frenos no es considerado homicidio, 驴por qu茅 esa diferencia?鈥. Para Noelia Salvador, a su hijo se lo mataron. 鈥淐uando una empresa puentea la m谩quina y antepone la producci贸n a la seguridad del trabajador, es homicidio imprudente. Porque ya sabes que puede pasar una desgracia ah铆鈥. Y en esa misma direcci贸n apunta Alba Carcedo cuando utiliza el t茅rmino de delito laboral para poner nombre a lo que le pas贸 a su marido Daniel Almonacid, de 32 a帽os, en el turno de noche del 11 de diciembre de 2019 en la empresa GeoPannel: muri贸 porque la m谩quina que hubo de manipular ten铆a todos los mecanismos inhabilitados para producir m谩s cantidad y hacerlo m谩s deprisa. 鈥淎 los d铆as de ocurrir el accidente nos dejaron ir a la f谩brica para ver la m谩quina e intentar entender c贸mo hab铆a podido ocurrir鈥. Cuatro o cinco d铆as despu茅s del accidente hab铆an instalado, narra Alba, un peque帽o piloto que avisara a los trabajadores de que esa m谩quina no se pod铆a abrir manualmente. 鈥淓l precio para hacer eso fue la vida de mi marido y una lucecita que a lo mejor cost贸 cuarenta euros, no lo s茅. Todo esto te hace estar m谩s cabreada a煤n con la vida, con los jefes y con la empresa, y al final terminas pensando que todo esto es una mierda, una mierda de vida donde te quedas sola y desamparada鈥.

Edad, un determinante

Estos casos tienen varios factores en com煤n, y uno de ellos es la edad de las v铆ctimas. En t茅rminos de incidencia, los trabajadores m谩s j贸venes son los que mayor n煤mero de siniestros laborales concentran, aunque la mortalidad se concentra en los rangos de edad superiores a los 45 a帽os. Para Molins, este hecho se puede explicar por la precariedad y la falta de experiencia. 鈥淣ormalmente a m谩s experiencia m谩s protecci贸n. Al tener unos contratos temporales a lo mejor no reciben formaci贸n en prevenci贸n de riesgos laborales; simplemente les ponen delante de una m谩quina sin explicarles nada y sin que sepan si la m谩quina es peligrosa o est谩 en las condiciones que debe estar鈥. Los 煤ltimos casos que Ercoreca ha tenido que trabajar tambi茅n respond铆an al perfil de trabajador joven. Apunta a la cuesti贸n de la temporalidad 鈥9 de cada 10 nuevos contratos firmados por j贸venes en el Estado son temporales, seg煤n un reciente informe del Consejo de la Juventud de Espa帽a鈥 como posible motivo, por no haber tenido tiempo suficiente a recibir la formaci贸n adecuada o aprender a trabajar adecuadamente con maquinaria peligrosa.

Para Mar铆n, no obstante, hay que poner el foco en la coyuntura: 鈥淯n chico as铆 lo que quiere es darlo todo porque, por desgracia, lo 煤nico que ve es que a final de mes le llega un sueldo, que va haciendo dinerillo para su casa, para estar con su novia, para su coche… Una cosa que le dec铆an mucho en la empresa es que 鈥榚sto es lo que hay鈥欌. Llegan a asumir la precariedad de tal manera, defiende, que a veces ni se dan cuenta de que viven en ella. Robert, el hijo de Ana, era bien consciente de ella, pero no ten铆a alternativa: 鈥淪i segu铆a ah铆 era porque ten铆a dos hijos, 茅l ve铆a lo que ve铆a y nos lo coment贸, y estoy segura de que, si no hubiese estado en el contexto de que era padre y necesitaba el dinero, lo hubiera dejado鈥. En la misma direcci贸n apunta el t铆o de Xavi: 鈥淪e aprovechan de los chavales j贸venes porque no tienen experiencia, de la gente mayor porque no tiene otra cosa… Se aprovechan de gente que no tiene capacidad de trabajar en otro sitio o que, debido a su situaci贸n personal, no puede dejar de hacerlo; el empresario no es tonto y lo sabe鈥.

Todos ellos, no obstante, coinciden en algo: el rodaje en el trabajo aporta conocimiento del entorno laboral y mayor capacidad de detectar los peligros, as铆 como saber ad贸nde acudir para denunciar lo que est谩 mal, ya sea a nivel sindical o de inspecci贸n de trabajo. Escoreca lanza un mensaje en este sentido pensando en trabajadores con contratos temporales o reci茅n ingresados en el mercado que tengan miedo a denunciar a su empresa: 鈥淟es dir铆a que no se preocupen, que la denuncia es an贸nima y confidencial, que nunca se dice que se act煤a por denuncia. Que lo expongan si consideran que su entorno laboral es inseguro, y que, si ven que hay un riesgo laboral inminente, se pueden negar a hacer su trabajo鈥. Porque si hay un despido en ese caso, recuerda, es nulo. 鈥淧ero que nunca se pongan en peligro, que no merece la pena arriesgar la vida鈥. Soto a帽ade otro recordatorio: los accidentes laborales pueden tardar hasta cinco a帽os en prescribir.

El precio de una vida

Hay m谩s denominadores comunes en los testimonios de estas familias aparte de la edad. La lentitud de los juicios es uno de ellos, y algo que subrayan es lo irrisorio de las multas a la que se enfrentan las empresas que acaban con las vidas de sus trabajadores. Solo en el caso de Xavi la sanci贸n propuesta es elevada 鈥328.000 euros鈥 en comparaci贸n con las del resto, aunque no haya cuant铆a econ贸mica que pueda consolar a una familia por un fallecimiento que se podr铆a haber evitado, aseveran. La cantidad que hubo de pagar la empresa por la muerte de Dani fue de 6.000 euros. La de Robert y su compa帽ero Jes煤s, 20.000. La de V铆ctor, 40.000, aunque fue reducida a casi la mitad por pronto pago y reconocimiento de la culpa, una cuant铆a que Noelia define como 鈥渦na burla鈥 para su hijo. Ella incide en una idea: 鈥淣o me lo pagan a m铆 porque yo no reclamo nada, se lo pagan a Inspecci贸n de Trabajo鈥, lo que no quita, a su parecer, que la sanci贸n deba de ser m谩s dura: Noelia debe tomar a diario un desv铆o para evitar pasar por la f谩brica por el dolor que le causa verla abierta.

Si bien Yolanda D铆az anunci贸 en rueda de prensa que la cuant铆a de sanciones por muertes en el trabajo se ver铆an incrementadas con el plan de choque 鈥攍as infracciones muy graves podr谩n llegar hasta casi un mill贸n de euros, asegur贸鈥, Ana Escorcera incide en la necesidad de reforzar la inspecci贸n de trabajo para llevar a cabo estos cometidos: la estrategia anunciada por la ministra, alude, no es m谩s que el trabajo que el equipo realiza habitualmente. Por eso el sindicato de inspectores de trabajo ha amenazado recientemente con una huelga entre febrero y marzo si no se pone en marcha el acuerdo alcanzado en junio para paliar la sobrecarga del colectivo y dotar de m谩s recursos al cuerpo. En la actualidad, en el Estado espa帽ol hay 858 inspectores y 994 subinspectores. Mientras en la Uni贸n Europea el ratio es de un inspector por cada 7.300 trabajadores, aqu铆 se toca a uno por cada 15.000 trabajadores. 鈥淥 refuerzas la inspecci贸n o de poco sirven los planes y las reformas laborales鈥, sentencia la hija y nieta de inspectores.

Desde la Plataforma 28 de abril han lanzado m谩s propuestas para reducir la incidencia de siniestros en el trabajo, como condicionar las ayudas p煤blicas a empresas al cumplimiento real en materia de ley de prevenci贸n de riesgos y condiciones dignas para la plantilla. 鈥淭odo es tema de dinero鈥, resume Paco Mar铆n. Si no hay sanciones, si no hay inspectores, si no hay una fiscalizaci贸n a las mutuas, si no se invierte en campa帽as de concienciaci贸n, si no se persuade a las empresas para que no pongan en riesgo la vida de los trabajadores, no se va a llegar a ning煤n lado, resume. Alba Carcedo y Joaqu铆n Mar铆n apuntan en una misma direcci贸n: se debe imponer penas de c谩rcel a quienes cometen delitos laborales. Pero no se muestran optimistas sobre que esto suceda en alg煤n momento. 鈥淓xiste toda una inercia establecida: desde dentro no se vigila porque faltan inspectores, fuera no se visibiliza porque falta conciencia social鈥 Hay todo un sistema montado que hace que las v铆ctimas acaben renunciando a que se haga justicia鈥. De hecho, Noelia no cree que vaya a cerrar la empresa donde muri贸 su hijo, ni que ning煤n empresario acabe en la c谩rcel, porque tiene visto y comprobado que la ley, dice, va a favor de la empresa y no de los trabajadores. 鈥溌縌u茅 esperanza me queda? Pues ninguna, pero voy a ir hasta el final para ayudar a futuros trabajadores, porque son vidas lo que est谩n en juego y mi hijo careci贸 de todo鈥.

No solo el recuerdo

La idea de crear la asociaci贸n V铆ctor Nu帽o Salvador la tuvieron los compa帽eros de Noelia el d铆a del funeral de su hijo. En ese momento no estaba lista para plante谩rselo, pero a las semanas se puso con ello. El objetivo de la iniciativa es claro: formar a personas j贸venes para que no les pase, o al menos tengan menos probabilidades de que les pase, lo que le pas贸 a V铆ctor. Para ello, desde la asociaci贸n plantean becar formaciones en prevenci贸n de riesgos laborales y colaborar a que cada vez un mayor n煤mero de trabajadores conozcan las obligaciones de sus empresarios y sus derechos. Las inaugurales arrancar谩n la tercera semana de enero y los primeros de la lista son, en su mayor铆a, amigos de V铆ctor que requieren de esas formaciones. Para ella no ha sido f谩cil movilizarse ni hacer una llamada de atenci贸n a la opini贸n p煤blica y a las instituciones compartiendo lo que le pas贸 a su hijo, pero siente que su muerte no puede ser en vano. 鈥淣o puede ser que una persona que est谩 en la flor de la vida y que va con toda su ilusi贸n no vuelva a casa despu茅s de trabajar. No hacer nada ser铆a como si mi hijo hubiera muerto in煤tilmente鈥.

Josep Molins coincide: la normativa existe, falta que se cumpla y que se conozca, adem谩s de un mayor n煤mero de inspecciones. Ecorcera apoya que la reducci贸n de siniestralidad laboral pasa por darle medios a las personas trabajadoras y asegurar su integridad, y porque sean conscientes de sus derechos, algo dif铆cil cuando llevas poco tiempo en el puesto de trabajo o has recibido nula informaci贸n al respecto. En la misma direcci贸n apuntan Joaqu铆n y Paco Mar铆n cuando comparten sus planes: montar una asociaci贸n desde la cual favorecer charlas sobre derechos laborales en centros de formaci贸n profesional, institutos o universidades, para que los j贸venes accedan al mercado laboral formados en esta materia. Desde la Plataforma 28 de abril, Ana Corres y Alba Carcedo aluden a la necesidad de visibilizar las muertes que se producen en el trabajo, as铆 como sus causas y consecuencias. Ana asegura que jam谩s hubiera imaginado que su hijo corriera peligro por ir a trabajar: 鈥淐reo que nunca he sido una madre sobreprotectora, pero pod铆a tener miedo de otras cosas; nunca de que se fuera a trabajar鈥. No le cabe en la cabeza, lamenta, que se pueda jugar con la seguridad de una persona y el dolor de una familia entera. 鈥淧orque si mi hijo lo ve铆a, 驴c贸mo no lo iban a ver sus encargados?鈥.

Son muchas preguntas las que han quedado sin respuestas, aunque las soluciones est谩n bastante se帽aladas por las familias: denunciar lo que, insisten, no son accidentes. Y hacerlo a todos los niveles: a Inspecci贸n, judicial, socialmente. 鈥淟a gente habla muy poco de los problemas en el trabajo; no s茅 qu茅 miedo tenemos, porque perder la vida es mucho peor que perder un empleo. Pero claro, la gente no lo piensa, como yo tampoco pensaba que a mi hijo pudiera ocurrirle esto鈥. Alba apoya las palabras de Ana y recurre a la primera persona plural: 鈥淐omo trabajadores debemos exigir esta seguridad, no podemos tener miedo de que nos echen por hacerlo鈥. Y justifica el llamamiento con un argumento irrebatible: hay vida m谩s all谩 del trabajo.

