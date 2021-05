–

Trabajadoras de Casas Particulares resuelven extender su agrupaci贸n a todo el pa铆s, marchar al Ministerio de Trabajo e iniciar el trabajo para poner en pie un sindicato del sector armado por las propias TCPs.



Con m谩s de 7.000 inscripciones, el II Congreso del Plenario de Trabajadoras ya demuestra el potencial del movimiento de mujeres y disidencias para organizarse por sus derechos, contra las violencias, femicidios, hambre y miseria. Las trabajadoras de casas particulares ya dieron el ejemplo en cuatro comisiones masivas que resolvieron medidas de lucha para avanzar por sus derechos.

En las comisiones de Trabajadoras de Casas Particulares participaron trabajadoras de casas particulares de todo el pa铆s y se destacaron las intervenciones de C贸rdoba, Chaco, Salta, Entre R铆os, Neuqu茅n, de la 21-24, Carbonilla, Bajo Flores de la Ciudad de Buenos Aires y de varios distritos de la Provincia de Buenos Aires.

Celia de CABA dijo: 鈥淐on un d铆a de trabajo solo podr铆a comprar un kilo de carne. Nos pagan $180 la hora como mucho. Trabajo en 4 casas para poder llevar algo a la mesa. Necesitamos tener un sindicato manejado por nosotras, porque nadie nos representa ni defiende nuestros derechos.鈥

Noelia de C贸rdoba: 鈥淭enemos que hacer magia para que con lo que ganamos darles de comer a nuestros hijos. Necesitamos un sueldo digno. El gobierno tiene que escucharnos necesitamos un aumento de salario urgente. El sueldo en blanco es de 23.000 nos deja m谩s abajo que la l铆nea de pobreza.鈥

Ver贸nica C贸rdoba: 鈥淭engo 4 casas en las que trabajo y en algunas estoy 10 horas de corrido. Soy paciente de riesgo y aunque trabajo en blanco la obra social que tenemos es un desastre. Nos cobran por cada atenci贸n m茅dica, gastamos alrededor de 500 a 700 pesos por una atenci贸n m茅dica. Aunque estamos en blanco nos pagan lo que quieren, porque estamos por fuera de la ley de contratos de trabajo, nos tienen en un r茅gimen aparte. El sindicato no da respuestas.鈥

Vanesa de Zapala, Neuqu茅n: 鈥淣osotras las trabajadoras de casas trabajamos 24 horas porque despu茅s trabajar seguimos en nuestras casas con las tareas de cuidado y limpieza del hogar. Ac谩 en Neuqu茅n el fr铆o y el clima es muy adverso, cobramos muy poco por exponernos tanto. Nos quieren pagar en negro $120 que no alcanza ni para la le帽a que necesitamos para no morirnos de fr铆o ni nosotras ni nuestros hijos.鈥

Martha de CABA: 鈥淢e despidieron cuando tuve que tomarme un d铆a para llevar a mi hija al m茅dico. Adem谩s, como muchas veces los diferentes empleadores se conocen entre si me despidieron de todas las casas donde trabajaba. No hay seguro a la desocupada ni tampoco me toco indemnizaci贸n por la relaci贸n laboral trucha. Como muchas no estamos registradas no tenemos derecho a licencias ni por enfermedades nuestras ni de nuestros familiares.鈥

Charo de Rodrigo Bueno: 鈥淐on cada restricci贸n tenemos que ir a trabajar, aunque no somos esenciales porque si no no cobramos y nos quedamos sin ingresos y si no vamos nos despiden. No importa si somos grupo de riesgo por ser mayores. Exponemos nuestras vidas por un plato de comida. No tenemos vacunas no somos esenciales, pero igual tenemos que trabajar.鈥

Las comisiones resolvieron conformar un sindicato de trabajadoras de casas particulares para avanzar por todos los reclamos. Tambi茅n convoc贸 a movilizar a todas las dependencias del Ministerio de Trabajo para reclamar un aumento de emergencia del 100%, la reincorporaci贸n de las despedidas en pandemia, seguro de desempleo de $40.000 y todos los derechos que les son negados. Movilizaciones a todas las dependencias del ANSES para reclamar por el acceso a la jubilaci贸n sin requisitos de aportes. Tambi茅n llevar谩n adelante convocatorias a todas las dependencias del Ministerio de Mujeres para reclamar por el acceso al Plan Acompa帽ar de todas, cosa que nunca informaron en los 9 meses desde que se implement贸 el plan.