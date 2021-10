–

El d铆a 30 de junio de 2021, el gobierno PSOE-Unidas Podemos compareci贸 ante el Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea en el asunto C-389/20, defendiendo la desprotecci贸n de las trabajadoras de hogar ante el desempleo. He decidido que tambi茅n yo voy a viajar al pasado. Contribuyo as铆 a la memoria hist贸rica con dos breves trazos de la propaganda del nacionalcatolicismo respecto al empleo de hogar.

Corr铆a el a帽o 1959, acababa de crearse el Montep铆o del Servicio Dom茅stico, y su revista Nuestra Casa, se dirig铆a as铆 a las afiliadas en el primer ejemplar: 鈥淣o menospreci茅is vuestro trabajo (鈥). En fin de cuentas, la Virgen tambi茅n era pobre, su casa m谩s modesta que la que ten茅is en el pueblo; se cas贸 con San Jos茅, un carpintero, y eso no impidi贸 que hoy la Virgen tenga el puesto m谩s alto en el cielo鈥. En el n煤mero cuatro de la revista, podemos leer: 鈥淩ecordamos aqu铆, por ejemplo, a la madre de un emperador romano, el gran Constantino (鈥). Fue, adem谩s de emperatriz, una gran santa (鈥). Pues bien, de joven hab铆a servido en una posada (鈥). Llegar a emperatriz como ella, es imposible, pero llegar a santa 驴por qu茅 no?鈥. Opio de suma pureza.

驴A qu茅 viene esto? Pues a que, cambiando el premio celestial por el reconocimiento en la tierra (trabajadoras esenciales, cuidados en el centro, etc.), el Gobierno actual, como los anteriores, elude abordar de una vez su obligaci贸n de hacer justicia al sector. Las alegaciones del juicio han sido aproximadamente las mismas que sirvieron en el pasado para negar al empleo de hogar los derechos m谩s dispares: peligro de fraude, imposibilidad de control, previsi贸n de que iban a preferir vivir de la prestaci贸n que trabajar,鈥 Esto debi贸 ser el motivo de que hasta el a帽o 2012 la baja de enfermedad (no se reconoc铆a el accidente laboral), se comenzase a cobrar a partir del d铆a 29, quedando sin cobertura las cuatro primeras semanas.

La primera raz贸n que han planteado ha sido que reconocer la prestaci贸n encarecer铆a los costes de seguridad social para los 鈥渃abezas de familia鈥 (sic); que si se hiciese tal cosa es f谩cil que pasasen a la econom铆a sumergida, y por tanto la situaci贸n de vulnerabilidad de las trabajadoras ser铆a mayor鈥 Vaya, que no cotizan al desempleo por su propio bien.

Sobre dar o no las prestaciones seg煤n la capacidad econ贸mica de la empresa: en el 煤ltimo a帽o y medio hemos visto un ejemplo de c贸mo el Estado interviene en el mercado de trabajo cuando lo considera preciso. Condiciones excepcionales en los ERTE, prestaciones de desempleo saltando todas las normas anteriores a la pandemia, bonificaciones en las cuotas de la Seguridad social a empresas y a las personas aut贸nomas鈥 para qu茅 seguir.

El privar a las trabajadoras del derecho a la protecci贸n en caso de desempleo por no encarecer el coste para los empleadores va contra el art铆culo 41 de la Constituci贸n espa帽ola. Yo, por comentarlo. La Constituci贸n no encomienda a los empleadores sino al Estado garantizar la cobertura, as铆 que el mandato es ver c贸mo hacerlo posible en igualdad de condiciones respecto al resto. Esta justificaci贸n preconstitucional y por tanto imposible, retrotrae a los debates que tuvieron lugar a principios del siglo XX para negar los seguros sociales al entonces llamado servicio dom茅stico. Cuando menos, deber铆an haber tenido el detalle de actualizar el discurso. Por cierto, los ch贸feres particulares, que eran y son legalmente trabajadores de hogar, siempre han tenido la prestaci贸n de desempleo. Cosas del patriarcado.

Otra raz贸n ha sido la posibilidad de fraude y econom铆a sumergida. En hogar es innegable, y tiene muchas caras y protagonistas. Empecemos por el fraude ya existente, quien quiera m谩s concreci贸n tiene las estad铆sticas anuales de la ATH-ELE.

La bolsa mayor de econom铆a sumergida est谩 en las trabajadoras en situaci贸n irregular, que pasan como m铆nimo tres a帽os, normalmente unos cuantos m谩s, resolviendo necesidades sociales sin poder cotizar a la Seguridad Social. En un momento dado se presentar谩n en la Oficina de Extranjer铆a con el certificado de llevar a帽os empadronadas (muchas veces en la casa donde trabajan) y la correspondiente oferta de empleo, que muestran cuant铆sima econom铆a sumergida se ha producido mientras las autoridades miraban para otro lado porque las necesitan.

En el trabajo interno, el fraude est谩 generalizado con jornadas superiores y salarios inferiores a los legales; en el trabajo por horas es frecuente la falta de alta en la Seguridad Social. Con conocimiento pleno y directo de la TGSS, durante a帽os las cotizaciones a la Seguridad Social no se han ajustado a los salarios percibidos, ni siquiera a los m铆nimos. Hasta el a帽o 2021 no se control贸 la situaci贸n, y entonces se hizo a medias.

La norma que regula el empleo de hogar, RD 1620/2011, es una pista de aterrizaje para la econom铆a sumergida. En el trabajo interno, no aclara los t茅rminos de lo que es tiempo de presencia o pacto de pernocta, qu茅 horario debe comprender, qu茅 se tiene por trabajo cuando hay que atender a alguien en horas nocturnas, aunque sea en tiempos breves鈥 Un porcentaje no despreciable de internas pasa la noche en duermevela, o s贸lo puede acostarse a la hora que lo hace la persona atendida, viendo defraudado su derecho al descanso y la salud laboral.

Han utilizado tambi茅n el argumento de la inviolabilidad del domicilio, que explicar铆a la imposibilidad de controlar el fraude. Claro est谩, la defensa del gobierno se refer铆a s贸lo al fraude que, digamos, favorecer铆a a las trabajadoras y que algunas veces podr谩 estar al alcance de unas pocas: simultanear trabajo de hogar y cobro de prestaciones. No creo que vaya a ser para tanto; en todo caso, que piensen algo. El problema es que no invierten lo que se deber铆a en personal de Inspecci贸n para controlar no solo el empleo de hogar sino todo el trabajo precario que inunda el mercado laboral.

La econom铆a sumergida sale impune de los juzgados de lo social, que se niegan a reconocer que las trabajadoras que viven solas con personas con dependencias avanzadas trabajan m谩s de 40 horas semanales; el sector est谩 excluido de ninguna medida de control de jornada. La extremada lentitud de los juzgados juega a favor de la parte empleadora, que se sabe en posici贸n de fuerza: las trabajadoras negocian a la baja porque no pueden esperar. Fraude institucional, lo llamar铆a. La falta de prestaci贸n de desempleo contribuye a esto.

Especialmente odiosa ha resultado esta otra l铆nea de defensa: plantearon que el reconocimiento de la prestaci贸n tendr铆a escaso impacto, dado que el sector siempre ha tenido un 铆ndice de ocupaci贸n elevado. Participo todas las semanas en una asesor铆a en la que las trabajadoras, una vez informadas sobre los derechos que tienen, salen por la puerta sabiendo que no podr谩n ejercerlos so pena de ser despedidas sin cobertura de desempleo; tambi茅n contribuyen al alto 铆ndice de ocupaci贸n las paradas que, tras conocer las condiciones que deber铆an tener, se ven en la necesidad de aceptar ofertas inferiores.

Muy ligado a lo anterior, se aleg贸 que al ser un sector de bajos salarios iban a preferir vivir de las prestaciones de desempleo que de su trabajo. Como muy bien les respondi贸 el Abogado General en sus conclusiones, este argumento deber铆a ser v谩lido para el resto de la gente trabajadora que recibiendo el salario m铆nimo no ve cuestionado su derecho a la prestaci贸n.

驴Qu茅 va a pasar ahora? El pacto PSOE-Unidas Podemos para los Presupuestos Generales de 2019 fijaba la plena igualdad con el R茅gimen General, incluida la prestaci贸n de desempleo, para el a帽o 2021. Pero el posterior acuerdo de gobierno rectifica lo pactado, atras谩ndolo. En este momento, el asunto est谩 as铆: la cotizaci贸n por salarios reales y la cobertura de vac铆os en el c谩lculo de las pensiones se aplazan otros dos a帽os, hasta el 1 de enero de 2023. La prestaci贸n de desempleo, si se cumpliese lo acordado, deber谩 reconocerse antes de que termine la legislatura, el mes de noviembre de 2023.

驴Va a esperar el Gobierno hasta que se pronuncie el TJUE? Es posible, a no ser que se le exija una acci贸n inmediata. No es costumbre, pero me voy a permitir transcribir la Disposici贸n Adicional Segunda del Real Decreto 1620/2011, sobre empleo de hogar:

En el mes siguiente a la entrada en vigor de este real decreto, el Ministerio de Trabajo e Inmigraci贸n proceder谩 a la constituci贸n de un grupo de expertos, integrado por un m谩ximo de seis personas propuestas por el propio Ministerio y las organizaciones empresariales y sindicales m谩s representativas, para que realice un informe con anterioridad al 31 de diciembre de 2012 sobre las siguientes cuestiones:

2.陋 La viabilidad de establecer un sistema de protecci贸n por desempleo adaptado a las peculiaridades de la actividad del servicio del hogar familiar que garantice los principios de contributividad, solidaridad y sostenibilidad financiera.

3. El Gobierno, teniendo presente la evaluaci贸n (鈥) a que se refiere el apartado 2, adoptar谩 con anterioridad al 31 de diciembre de 2013 y previa consulta y negociaci贸n con las organizaciones empresariales y sindicales m谩s representativas, las decisiones que correspondan sobre las cuestiones se帽aladas en el apartado anterior.

No se cumpli贸 el mandato, no hay diagn贸stico, no hubo negociaci贸n, han pasado casi ocho a帽os. 驴A qu茅 esperamos?

