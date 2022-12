–

De parte de SAS Madrid December 30, 2022

M谩s de un millar de trabajadoras de residencias de mayores de titularidad p煤blica gestionadas por el grupo Centenari no han recibido la paga extra y sufren cuantiosos atrasos en la revalorizaci贸n de sus n贸minas. La empresa argumenta que no puede hacer frente a los pagos y las administraciones se amparan en que deben cumplir con los contratos.

Un grupo de familiares en la puerta de la Residencia Parque de Los Frailes de Legan茅s (Madrid), de titularidad p煤blica, pero con su gesti贸n privatizada, comenta que por fin van a arreglar las tuber铆as del inmueble y los residentes disfrutar谩n de agua potable, problema que arrastran desde verano. Al mismo tiempo, las representantes del comit茅 de empresa de las trabajadoras, mayor铆a en este feminizado sector, salen a la puerta, pancarta en mano, para denunciar que desde el 15 de diciembre llevan esperando una paga de navidad que no llega y que adem谩s la empresa les adeuda el 6,5% de incremento en los conceptos de sus n贸minas entre enero y octubre de 2022, seg煤n dicta el convenio y seg煤n ganaron en los juzgados.

En la fachada de este edificio, que vive el caos en silencio, se arremolina un conato de indignaci贸n, mientras El Salto fotograf铆a a las trabajadoras y trabajadores que hoy se atreven a protestar, no muchos. Un empleo precario, con n贸minas que apenas alcanzan los 1.000 euros, enfr铆a las ganas de pancartas. 鈥淟levo 18 trabajando aqu铆, he pasado por cinco empresas. Nunca en la vida se ha dado una situaci贸n as铆. Lo que nos est谩 pasando con la empresa Centenari no ha pasado nunca en la residencia鈥, explica Pilar Torres, delegada del comit茅 de empresa de esta residencia.

Grupo Centenari, la empresa que lleva gestionando este servicio desde septiembre de 2021, adeuda la paga extra y los atrasos en la subida salarial a m谩s de 1.000 trabajadoras, seg煤n estimaciones sindicales, de una docena de centros de Castilla La Mancha y de tres de Madrid. En un comunicado interno, al que ha tenido acceso El Salto, la entidad asegura que tiene un 鈥渄esequilibrio econ贸mico鈥 en los contratos de licitaci贸n p煤blica, como consecuencia 鈥渄el desmedido aumento de los costes salariales y de los suministros energ茅ticos鈥.

Detr谩s de esto, una victoria sindical, tal y como explica Torres. El convenio colectivo del sector establece una subida salarial en la misma cuant铆a que el IPC, siempre que el PIB sea superior a un 2%, circunstancia que se dio en 2021. Es por ello que desde enero de 2022 鈥渢odos los conceptos de nuestros contratos deber铆an haber subido un 6,5%鈥, explica Garrido. CC OO y UGT denunciaron a las patronales, que se negaron a actualizar las tablas salariales conforme a este convenio, y en noviembre de este a帽o las trabajadoras de este sector recibieron la victoria que resolvi贸 la Audiencia Nacional: todas las empresas deb铆an aumentar las n贸minas de sus trabajadoras y pagar los atrasos. 鈥淣os deben los atrasos desde enero hasta octubre, adem谩s de la paga de navidad. A m铆 me deben 1.800 euros y trabajo en el centro de d铆a como gerocultora. Soy de los casos menos graves porque hay personal del turno de noche que cobra m谩s por los pluses de nocturnidad. A lo mejor a una gerocultora o a una DUE del turno de noche le suponen 2.500 euros鈥, explica.

Una situaci贸n cr铆tica que se vive entre las plantillas, compuestas de muchas madres de familias monomarentales, para quienes no cobrar una paga significa un gran agujero. Torres explica que, gracias a las familias, han organizado una recogida de alimentos que se han repartido entre las compa帽eras.

El mismo escenario dibuja Rosa Serna, presidenta del comit茅 de la residencia Ensanche de Vallecas. 鈥淪omos trabajadoras con salarios de alrededor de 1.000 euros y muchas con contratos parciales. Mujeres con carga de hijos y en situaciones complicadas. La paga extra supone pasar unas mejores navidades, poder comprarles regalos a tus hijos. La gente se ha gastado la n贸mina porque esperaba esa paga鈥, cuenta Serna, que a帽ade que ha habilitado el cuarto sindical de 12:00 a 14:00 para que la gente traiga comida y as铆 poder repartirla.

Revisi贸n al alza

Mientras, desde grupo Centenari, entidad con la que ha intentado contactar El Salto sin 茅xito, exigen una 鈥渞evisi贸n al alza鈥 de los precios que la Administraci贸n abona por plaza en el equivalente al que han sufrido los costes salariales.

Por su parte, la Consejer铆a de Familia, Juventud y Pol铆tica Social de la Comunidad de Madrid, en declaraciones a El Salto, asegura que ha requerido oficialmente a la empresa a cumplir con sus obligaciones con los trabajadores y recuerda que el impago de los salarios es causa de resoluci贸n del contrato. 鈥淓sta medida conllevar铆a la incautaci贸n de la garant铆a que se exigi贸 a la empresa en el momento de su formalizaci贸n, y la prohibici贸n de volver a contratar con la Administraci贸n鈥, a帽aden mientras piden a los trabajadores que hayan visto vulnerados sus derechos que denuncien ante la inspecci贸n de trabajo. 鈥淟a Comunidad de Madrid est谩 estudiando todas las medidas a su alcance para que los trabajadores de las residencias cobren lo que les corresponde鈥, a帽aden.

鈥淓l grupo Centenari se dedica a licitar a la baja, lo que m谩s prima en estos concursos es el precio, a costa de lo que est谩 sucediendo ahora鈥, se queja Ra煤l Carvajal, secretario del comit茅 por UGT de la residencia N煤帽ez de Balboa en Albacete. Solo en esta provincia, donde esta empresa tiene su sede, grupo Centenari gestiona una decena de centros p煤blicos. El pasado martes 27 de diciembre se manifestaban frente a su sede para exigir el pago de los atrasos y de las n贸minas extras.

Carvajal pide a la administraci贸n, sea del signo que sea, que intervenga para resolver estos desequilibrios y que pidan avales antes de contratar a empresas 鈥渂uitre鈥. Se queja de que hasta el 22 de diciembre la Secretar铆a General de Bienestar Social de Junta de Castilla La Mancha no se posicion贸 con un comunicado en el que se habla de 鈥減osible incumplimiento en el pago de los salarios鈥. En este comunicado daba un d铆a a la empresa para que demostrara que hab铆a cumplido con el pago de salarios. Pero la situaci贸n sigue igual y mientras, explica Carvajal, 鈥渁qu铆 hay una compa帽era que no tiene dinero para echarle gasolina al coche para ir a trabajar鈥.

La puja a la baja de grupo Centenari se ve clara en el ejemplo de la residencia Parque de Los Frailes. En 2020, mientras la concesi贸n con la anterior empresa, Aralia, se ampliaba por un tiempo de manera forzada a causa de la pandemia, la licitaci贸n sali贸 a concurso. Se ofrec铆an 15.671.038,24 euros. El grupo Centenari lo consegu铆a por 15.357.617,48, es decir, bajando el precio de salida en m谩s de 300.000 euros. El 22 de septiembre de 2021 se formalizaba el contrato.

Un contrato que ha cristalizado en este 鈥渃allej贸n sin salida鈥 en el que se encuentra Pilar Torres, seg煤n denuncia. 鈥淎lguien tiene que hacerse cargo de esta residencia y de los trabajadores. No nos pueden dejar de la mano de dios. Entre empresa y administraci贸n se tiran la pelota unos a otros y nadie resuelve鈥, se queja mientras anuncia futuras movilizaciones: 鈥淓l d铆a 11 de enero habr谩 una concentraci贸n en la puerta de esta residencia. Luego habr谩 otra en Agust铆n de Foxa , en la sede de la Direcci贸n General del Mayor. Y, si tenemos que ir hasta la Asamblea de Madrid all铆 iremos鈥, avisa para quien la lucha, por desgracia, solo acaba de empezar.

