–

De parte de ANRed April 24, 2021 101 puntos de vista

Rumbo al piquete de salud en Añelo, una médica ginecóloga le contesta al titular del gremio petrolero. El vídeo se viraliz9 luego de que Guillermo Pereyra amenazara en declaraciones radiales: «vamos a salir a la ruta, vamos a movilizar 20 mil o 30 mil trabajadores» para «pedir amablemente a los, entre comillas, trabajadores, que nos dejen transitar” dijo y agregó “les vamos a dar una lección de cómo se deben hacer las cosas cuando están en conflicto”. Pereyra y las burocracias sindicales reciben el amplio repudio de los y las trabajadoras autoconvocados que cuentan desde hace 54 días de lucha con el apoyo de toda la comunidad neuquina, mapuche y trabajadores petroleros y camioneros. Por ANRed

En un escenario pandemico donde el sistema de salud público sigue colapsado, las y los trabajadores sanitarios cortan las rutas desde hace 18 días con el apoyo de la comunidad neuquina y trabajadores camioneros y petroleros.

Pero ante las consecuencias de los bloqueos a los yacimientos petroleros, Guillermo Pereyra, el titular del gremio petrolero expresó en la radio Fuego 24: “Vamos a salir a la ruta, vamos a movilizar 20 mil o 30 mil trabajadores, porque van a participar otros gremios que también están seriamente afectados como el personal de Jerárquicos, o los compañeros camioneros” y agregó: “Vamos salir a la ruta y le vamos a pedir amablemente a los, entre comillas, trabajadores, que nos dejen transitar. Porque los trabajadores reales se están rompiendo el culo en los hospitales enfrentando la pandemia, no estos grupos anárquicos que tratan de desestabilizar”.

Rápidamente la amenaza concreta hacia los y las trabajadoras tuvo repercusiones y repudio de las bases de salud. “Dio un mensaje mafioso y mas allá de la gravedad, tampoco es la realidad de los trabajadores petroleros que apoyan nuestra lucha”, indicó en declaraciones a Radio Nacional Julieta Tarifeño, psicóloga del hospital Ramón Carrillo.

Las declaraciones de Pereyra sobre las represalias al paro de trabajadores autoconvocados de salud están en la vereda opuesta por ejemplo, del secretario adjunto del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, que expresó públicamente su total apoyo y solidaridad a la lucha de autoconvocados de salud, afirmando «La única lucha que se pierde es la que se abandona».

Las Piqueteras de Salud se plantan

“Estoy yendo al piquete de Añelo”, “soy ginecóloga del centro de salud Almafuerte. Nadie me está obligando ir al piquete” dijo una ginecóloga y le dedicó una respuesta al titular de petroleros. Ariana Pérez Guerreiro se filmó mientras cerraba la puerta y bajaba las escaleras de su casa y publicó el video que se viralizó.

Ariana Pérez Guerreiro cuestionó directamente el rol patriarcal que subyace en las declaraciones de Pereyra en medio del conflicto de salud: “Con Gendarmería y con los trabajadores que vos decís que me van a venir a pasar por encima», indicó. “¿A vos te parece bien? ¿Un hombre decir eso?”.

“Pereyra te olvidaste que cuando hacías la carpa el día de la mujer, la ginecóloga que iba a hablar era yo. Ahora querés pasar por arriba mío porque no te conviene«, mencionó la ginecóloga en su video y añadió: “Yo iba gratis a hablarle a tu gente”. En mayo de 2013 en Neuquén capital durante el encuentro de “Mujeres del Petróleo de Río Negro, Neuquén y La Pampa” participaron 200 trabajadoras del petróleo y Guerreiro fue una de las expositoras. «Y ahora te voy a mostrar un videito de todas las mujeres que vamos a ir al corte» le remarcó a Pereyra; «4 mujeres nos vamos en un auto, y nos juntamos con cuatro más que van, y cuatro van de otro lugar».

En estos 54 días de asambleas interhospitalarias a lo largo y ancho de la provincia de Neuquén el modelo de organización autoconvocado y asambleario se ha fortalecido, luego de tomar por sorpresa al gobierno que había pactado en febrero con los gremios ATE y UPCN un 12 y luego un 15 % de aumento salarial.

Luego de un 2020 sin aumentos, las y los trabajadores de salud reclaman con firmeza un aumento del 40% y pase a planta de trabajadores/as eventuales.

Una lucha en la voz de sus trabajadoras

Priscila Barreto, del hospital Heller de Neuquén Capital titula «Crónicas de un gobierno que no quiere escuchar» al diario que escribe desde hace 18 días cuando junto a sus compañeras y compañeros decidieron que tenían que cortar las rutas del corazón de la industria petrolera de Vaca Muerta si querían impactar luego de un mes de paros, marchas, piquetes y silencio atroz por parte del Gobierno de Omar Gutiérrez.

«Nos levantamos con la energía de los compañeros que vienen a relevarnos. Dormir más de 5hs seguidas se agradece tanto como el cambio de menú a la noche. Los abrazos espontáneos, las lágrimas del cansancio» escribió al octavo día en la ruta a Añelo. «Preguntarnos una y mil veces cómo llegamos a este lugar. Cómo se está barajando nuestro futuro minuto a minuto. Seguimos en pie. Somos personal de salud. Somos más de 10. No hay nada más justo que esta lucha».

Sol Martin es una de las delegadas interhospitalarias que ha estado presente en todas las reuniones citadas por el gobierno de Omar Gutiérrez. Las únicas ofertas salariales fueron bonos en negro sin sumas al básico y la provocación de la ministra de Salud Andrea Peve de cuestionar «cuánto más pueden estar en la ruta».

«La población está aportando desde sus impuestos para que la plata llegue sobretodo a la salud en contexto de pandemia. Pero todos y todas tenemos alguna compañera de trabajo o familiar que perdimos, y nos hemos encontrado con las dificultades de salud, en los pasillos, sin camas sin respirador, los servicios criticos sin profesionales vaciándose porque no se puede sostener el cúmulo de tareas y la economía familiar con el salario que te proponen en salud publica» dice Sol Martin entrevistada por Cártago Televisión.

«Esto la población lo está viendo y está diciendo basta. Y estamos en una provincia que se rige por la producción de petróleo, y eso lo vemos en los valores del costo de vida. Entonces no nos pueden decir desde el gobierno que no se tiene dinero cuando todo el país se sirve de esta producción. Cómo puede ser que una provincia con tamaña circulación de dinero sostenga a su pueblo en condiciones de miseria. Hay decisiones políticas claras que el dinero va para otro lado, no para los trabajadores» afirma.

«La lucha sigue hoy día mucho más firme que el primer día»

«Carlos Quintriqueo, el secretario de ATE nos dijo que los autoconvocados nos asemejábamos a este animal diciendo al principio de la lucha que intentar hablar con los autoconvocados era como intentar bailar con un elefante, no sabes donde agarrar, las orejas o la trompa o la cola. Y nosotros entendemos y hasta mi sobrina de 10 años decia cómo puede ser que no le encuentre la forma a un elefante» dice Sol Martin.

«Queremos decir que la forma que tenemos de organización es La forma que se tiene que asumir para salir a la lucha por la defensa de los y las trabajadoras. Pero no lo pueden reconocer porque ellos vienen construyendo una forma burocrática y nos vino bien que nos digan elefante porque no pudo haber elegido un animal más noble, el cuidado del elefante, y es el mejor símbolo porque somos una manada, de norte a centro capital el huecú, el cholar, y tenemos la memoria del elefante».

Martin señala «nuestra lucha hoy se alimenta de luchas pasadas, sabemos como se conformó el partido que gobierna hace más de 60 años. Vivimos y luchamos con conocimiento. La lucha sigue hoy día mucho más firme que el primer día»

«Nosotras trabajamos en salud y la salud es un área de cuidado y relegada a las mujeres, por eso también está tan mal pago, la salud, la educación. Nosotras somos más mujeres bancando este conflicto y la primera línea cuando se presenta policía y gendarmería. Y lo que implementamos es lo que venimos construyendo de los distintos feminismos. Queremos una sociedad en la que no estemos pensando en sobrevivir día a día. Tenemos que aceptar las bases de otro modo de organización social»

«Es un desafío muy grande intentar en lo gremial esos modos de construcción pero nosotras lo tenemos a diario en cada uno de los lugares donde desarrollamos nuestra vida. Es una posición de vida y tenemos con qué para seguir avanzando y construyendo otros mecanismos desde la amorosidad y cuidado»

«Y esto te lo digo yo pero me lo dice por mensajito una compañera desde San MArtín, o desde el norte. No tiene que ver con cuestiones individuales. Ahí radica nuestra fortaleza porque no estamos buscando ponderar o otro sujeto o sujeta sobre los demás» aclara Sol y dice: «Acá la voz de cada compañero y compañera vale. Y lo estamos haciendo fortaleciendo. Definimos por el objetivo que tenemos todas y todos de conjunto. Sabemos que esto no es una cuestión salarial nada más. Son los intereses del gobierno, de las petroleras, a costa del hambre de la enfermedad de la gente de Neuquén. Ellos tampoco pensaron el grado de conflictividad social que podía mantener toda la sociedad de Neuquén»