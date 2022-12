–

Hoy trabajadoras y trabajadores del Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora realizan una asamblea y corte de la calle Balcarce para exigir el cobro de un bono de 100 mil pesos y el pase a planta permanente de todos los trabajadores precarizados. «Queremos resaltar el trabajo en salud que hicimos en estos años para enfrentar la pandemia. Pusimos el cuerpo, estuvimos ahí y sacamos al sistema de salud adelante como pudimos, con los instrumentos que teníamos y no puede ser que a la altura que estamos no recibamos un bono. La mayoría de nuestras compañeras son madres solteras o jefas de familia y no estan pudiendo llevar un planto de comida a su hogar. Por todo esto es que salimos a las calle a reclamar». Por ANRed

En diálogo con ANRed, Natalia Ledesma Secretaria General de la Junta Interna ATE sur del Hospital Gandulfo explicó: «venimos hace tres semanas haciendo asambleas generales dentro del hospital donde nos reunimos todas las y los trabajadores para reclamar el bono navideño porque desde las cúpulas sindicales no tenemos ninguna noticia. Nos reunimos en el patio del hospital y hoy haremos una asamble de trabajadores y corte sobre la calle Balcarce, ya que no tenemos respuestas. Estamos muy inquietos, nuestros salarios estan por debajo de la canasta básica y la necesidad urgente de cobrar el bono para enfrentar las fiestas».

Asimismo la trabajadora destacó el rol que tuvieron las y los trabajadores de la salud durante la pandemia y que dicho trabajo no se ve reflejado en sus salarios. «Queremos resaltar el trabajo en salud que hicimos en estos años para enfrentar la pandemia. Pusimos el cuerpo, estuvimos ahí y sacamos al sistema de salud adelante como pudimos, con los instrumentos que teníamos y no puede ser que a la altura que estamos no recibamos un bono. La mayoría de nuestras compañeras son madres solteras o jefas de familia y no estan pudiendo llevar un planto de comida a a su hogar. Por todo esto es que salimos a las calle a reclamar» finalizó.