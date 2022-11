–

De parte de Indymedia Argentina November 15, 2022 puntos de vista

Cuatro colectivas de mujeres trabajadoras del Poder Judicial repudiaron la demora en la sanci贸n del Fiscal Federal de Salta, Francisco Santiago Snopek, denunciado por reiterados hechos de violencia machista. En este sentido, denunciaron 鈥渆l accionar dilatorio de la Procuraci贸n General de la Naci贸n, que procura la impunidad de un magistrado鈥.

Compartimos el comunicado de las Colectivas de mujeres trabajadoras:

Preocupaci贸n ante las maniobras disuasivas del Ministerio P煤blico Fiscal frente a las denuncias de violencia de g茅nero contra el Fiscal Federal Snopek

Condenamos la demora en la sanci贸n de la conducta reiteradamente violenta y machista por parte del Fiscal Federal de Salta, Francisco Santiago Snopek.

Las Colectivas de mujeres trabajadoras de Comodoro Py, de Trabajadorxs del Ministerio P煤blico Fiscal (MPF), del Ministerio P煤blico de la Defensa (MPD) y de Trabajadoras de Judiciales de la Prov. de Buenos Aires repudiamos el accionar dilatorio de la Procuraci贸n General de la Naci贸n, que procura la impunidad de un magistrado.

En el mes de julio del corriente a帽o tomaron estado p煤blico un incidente grave de violencia dom茅stica y resistencia a la autoridad protagonizado por el Fiscal Snopek, as铆 como tambi茅n la denuncia por violencia de g茅nero en su contra por los hostigamientos y malos tratos hacia la Dra. Clarisa Gal谩n Mu帽oz, Defensora P煤blica Oficial de la provincia de Salta. Ante ello, la Procuraci贸n General de la Naci贸n (PGN) inici贸 una investigaci贸n y recomend贸 al Consejo Evaluador la apertura de la instancia ante el Tribunal de Enjuiciamiento del MPF, am茅n de propiciar la suspensi贸n en el ejercicio de sus funciones. Para ello, se tuvo en cuenta una nota firmada por dos fiscales de la jurisdicci贸n y las medidas de protecci贸n dictadas en favor de la Dra. Clarisa Gal谩n Mu帽oz, como indicios de que no se pod铆a garantizar un 谩mbito laboral seguro. Mientras tanto, el fiscal solicit贸 una licencia por enfermedad de largo tratamiento, en este caso, una licencia psiqui谩trica.

El 8 de agosto de 2022 la PGN resolvi贸 abrir la instancia ante el Tribunal de Enjuiciamiento del MPF y solicitar al Tribunal de enjuiciamiento la suspensi贸n del fiscal en el ejercicio de sus funciones en caso de que sea dado de alta y cese su licencia por enfermedad.

Luego de que se le otorgara esa licencia psiqui谩trica, el fiscal Snopek logr贸 paralizar el Jury de Enjuiciamiento resuelto por el MPF. No obstante, lo cual, a trav茅s de su representante legal, solicit贸 tres veces a la jueza de violencia familiar y de g茅nero que levantase las medidas ordenadas y archivara la causa. No conforme con ello, y en goce de la licencia por enfermedad mental, se present贸 ante la DGN a fin de desacreditar el actuar institucional de la Dra. Gal谩n Mu帽oz. En el mes de octubre, la Defensora General de la Naci贸n, emiti贸 una resoluci贸n que sostuvo que no se vislumbraba ning煤n acto llevado adelante por la magistrada que comprometiese la actuaci贸n institucional de ese 贸rgano constitucional.

Las maniobras disuasivas puestas en pr谩ctica por el Fiscal Snopek para eludir las responsabilidades ante sus v铆ctimas, la justicia y la PGN, sumadas al tiempo sin avances en el Jury de enjuiciamiento, la continuidad del hostigamiento del fiscal hacia la Defensora y la falta de respuestas concretas que condenen los hechos sucedidos generan un contexto que apunta a garantizar la impunidad de un fiscal y ponen en riesgo la integridad y seguridad de la Dra. Clarisa Gal谩n Mu帽oz.

Ante estos hechos, las Colectivas de Mujeres trabajadoras de Comodoro Py, de Trabajadorxs del Ministerio P煤blico Fiscal (MPF), del Ministerio P煤blico de la Defensa (MPD) y de Trabajadoras de Judiciales de la Prov. de Buenos Aires instamos a la continuidad del proceso de enjuiciamiento del Fiscal Federal Francisco Santiago Snopek y llamamos la atenci贸n sobre el hecho de que su archivo o paralizaci贸n visibiliza la complicidad e impunidad patriarcal dentro del propio sistema judicial. La ausencia de respuesta ante los hechos denunciados env铆a un mensaje a toda la sociedad y espec铆ficamente disciplina a las propias trabajadoras del sistema de justicia que vivencian violencias cotidianamente.

Por 煤ltimo, en nuestra calidad de trabajadoras del sistema de administraci贸n de justicia exigimos respuestas institucionales acordes a la gravedad de los hechos denunciados, una participaci贸n m谩s activa y presente en el Jury de Enjuiciamiento al Fiscal por parte de la DGN, as铆 como tambi茅n un acompa帽amiento y contenci贸n a nuestras compa帽eras v铆ctimas de violencia de g茅nero del Fiscal Snopek.

Nunca m谩s contar谩n con la complicidad de nuestro silencio.

Alzamos nuestra voz por un servicio de justicia libre de violencias, democr谩tico y feminista

BASTA DE JUSTICIA PATRIARCAL!!

Comunicado Conjunto Salta Snopek FINAL