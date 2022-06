–

La pandemia de covid las dej贸 atrapadas a uno y otro lado de la frontera con el cierre unilateral por parte de Marruecos. Despu茅s vino la apertura con exigencia de visado. Todo ello ha dejado al descubierto la precariedad de sus vidas y de sus derechos laborales.

Naema se queja de un dolor continuo de cabeza. Tiene tres hijos en Marruecos de 12, ocho y cuatro a帽os a cargo de su suegra a los que no ve hace m谩s de dos a帽os. El covid la dej贸 atrapada en Ceuta donde trabaja como ayudante de cocina en un restaurante desde 2004. Antes de la pandemia, su condici贸n de transfronteriza le permit铆a trabajar en esta Comunidad Aut贸noma y le obligaba a volver cada d铆a a su casa en Tetu谩n. El viernes, 13 de marzo de 2020, cuando Marruecos cerr贸 la frontera, Naema Hemdewi (Tetu谩n, 1981) decidi贸 quedarse en Ceuta 鈥減orque el restaurante ten铆a muchas reservas para el fin de semana y el jefe nos necesitaba鈥. Pero dos d铆as despu茅s comenz贸 el confinamiento en Espa帽a y se qued贸 encerrada en el restaurante junto a Mohcen, su compa帽ero de trabajo, tambi茅n trabajador transfronterizo. 鈥淓l jefe nos llevaba la comida cada d铆a. All铆 pasamos todo el encierro, sin ventanas, sin aire鈥, explica Naema. Despu茅s del confinamiento, ella y su compa帽ero, alquilaron un piso donde viven desde entonces, y volvieron a trabajar cuando el restaurante abri贸 de nuevo sus puertas al p煤blico.

El pasado 17 de mayo, Marruecos abri贸 la frontera, pero no fue hasta el 31 del mismo mes cuando pudieron cruzar las trabajadoras transfronterizas. Una apertura muy esperada para poder reunirse con la familia despu茅s de m谩s de dos a帽os. Sin embargo, Naema no fue a ver a sus hijos porque las condiciones que ha impuesto el Ministerio de Asuntos Exteriores de Espa帽a le plantea un dilema dif铆cil de solucionar. Si viaja a Marruecos no puede volver hasta que actualice su situaci贸n laboral. Durante estos dos 煤ltimos a帽os ha caducado su Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) y su pasaporte, y para renovarlos tiene que ir a Marruecos sin posibilidad de volver, solicitar un certificado de empadronamiento en Tetu谩n, enviarlo a la oficina de Extranjer铆a de Ceuta, y con el visto bueno de la misma dirigirse al Consulado de Espa帽a. All铆 solicitar铆a un visado de un d铆a que le permitir铆a entrar en Ceuta para hacer el tr谩mite de la huella dactilar en la oficina de Extranjer铆a. Todo esto puede demorar mes y medio y 鈥渆l jefe dice que ahora viene la temporada alta y me necesita鈥, explica Naema, angustiada por temor a perder su trabajo durante todo el tr谩mite. La otra opci贸n es quedarse en Ceuta trabajando, como hasta ahora, sin actualizar su situaci贸n y sin ver a sus hijos. Una encrucijada que mina su salud afectada por un estado de estr茅s continuo.

Naema es una de las trescientas trabajadoras y trabajadores transfronterizos que se quedaron atrapados en Ceuta desde el 13 de marzo de 2020. En Melilla fueron 90

En la misma situaci贸n de Naema, se encuentra una gran parte de las trescientas trabajadoras y trabajadores transfronterizos que se quedaron atrapados en Ceuta desde el 13 de marzo de 2020. En Melilla fueron 90. Seg煤n la Delegaci贸n del Gobierno, el n煤mero de trabajadoras transfronterizas dadas de alta en la Seguridad Social, en Ceuta, en el momento del cierre de la frontera era de 2.406 y 1.847 en Melilla. De ellas, 2.109 eran empleadas de hogar. Los hombres acaparan principalmente el sector servicio y la construcci贸n. Pero el n煤mero puede ser mayor ya que las cifras oficiales no contabilizan a las trabajadoras sin contrato. Seg煤n la Uni贸n Marroqu铆 del Trabajo, antes del cierre hab铆a 8.400 trabajadores transfronterizos en total. De ellos, 3.600 trabajaban en Ceuta y 5.000 en Melilla. Sin embargo, solo 200 tienen sus contratos en vigor seg煤n el Ministerio del Interior.

Mohcen Ait El Hadj (Tetu谩n, 1985), compa帽ero de trabajo de Naema, tuvo la suerte de poder pasar el 31 de mayo a Marruecos despu茅s de dejar la compra hecha para el restaurante. Su pasaporte est谩 en vigor y solo tuvo que renovar la tarjeta transfronteriza en la oficina de Extranjer铆a hace unos d铆as. Cuando lleg贸 a su casa, su hijo de seis a帽os y medio no lo conoc铆a, la 煤ltima vez que lo vio ten铆a cuatro a帽os. 鈥淟e ha cambiado la voz鈥, asegura Mohcen nervioso de la emoci贸n. A los dos d铆as pudo volver a su trabajo en Ceuta porque ten铆a su pasaporte en vigor y el resguardo de su nueva TIE que le hab铆a caducado el 22 de mayo. Con la frontera abierta, tiene la obligaci贸n de volver cada d铆a a su casa despu茅s de terminar su jornada laboral. Pero est谩 preocupado porque, aunque tiene un contrato con una jornada laboral de ocho horas, 鈥渘unca se sabe cu谩ndo vas a terminar en la cocina y ya mismo comienza la operaci贸n Paso del Estrecho. Eso me puede llevar horas de cola en la frontera y yo tengo que levantarme temprano para volver al trabajo otra vez鈥, explica Mohcen. Por eso, le ha pedido a su jefe que hable con la Subdelegada del Gobierno sobre la posibilidad de extender un permiso especial para pernoctar en Ceuta algunos d铆as a la semana. Pero no tiene esperanza de que esto suceda. La rigidez de las normas para los transfronterizos multiplica los problemas, y la forma de enfrentarlos son inciertas.

Desde Ceuta

Al otro lado de las fronteras de El Tarajal (Ceuta) y de Beni Enzar (Melilla), los problemas no son menores. La gran mayor铆a de trabajadores transfronterizos, que se quedaron en suelo marroqu铆 cuando se cerr贸 la frontera, perdieron sus trabajos y todos sus derechos como cuenta Marouan Chabik, secretario general de los Trabajadores Transfronterizos de la ciudad de Ceuta y representante del sindicato Uni贸n Marroqu铆 del Trabajo. 鈥淵 ahora les piden un visado especial para volver a Ceuta a regularizar su situaci贸n, es de locos鈥, a帽ade Chabik. Por esta exigencia, ninguno de ellos pudieron pasar la frontera el d铆a 31.

Muchos de los transfronterizos no se beneficiaron del subsidio por desempleo, ni de los ERTE a pesar de haber estado cotizando, muchos de ellos, m谩s de 30 a帽os

La mayor铆a de estos trabajadores fueron sustituidos por desempleados nacionales y nunca pudieron acceder al finiquito de finalizaci贸n de sus contratos. Tampoco se beneficiaron del subsidio por desempleo por su condici贸n de transfronterizos, ni del ERTE a pesar de haber estado cotizando, muchos de ellos, m谩s de 30 a帽os. 鈥淪i Espa帽a es una democracia que respeta los derechos humanos, no podemos entender que no se respeten nuestros derechos como trabajadores鈥, a帽ade Chabik. La cotizaci贸n que aportan estos trabajadores a las arcas del Estado es del 24%, mayor que la de cualquier trabajador de la misma categor铆a profesional. 鈥淭odos los trabajadores han tenido ayudas durante el covid, incluso un pa铆s como Marruecos ayud贸 a los trabajadores con 200 euros durante seis meses, y 160 euros a los ciudadanos que no ten铆an trabajo. Sin embargo, Espa帽a no nos ayud贸 con nada a los trabajadores que hemos estado cotizando toda la vida鈥, se queja Chabik.

Tener acceso a la indemnizaci贸n por terminaci贸n del contrato, ha quedado relegado a la voluntad del empleador. Marouan Chabik ha trabajado de metre en un restaurante durante 13 a帽os, 20 a帽os en total en Ceuta. Con el cierre de fronteras, se qued贸 en El Rinc贸n del Medik (Marruecos), su pueblo natal. El patr贸n le enviaba algo de dinero todos los meses y, poco despu茅s, comenz贸 a pagarle el finiquito poco a poco hasta completar lo que le correspond铆a por sus a帽os de trabajo. 鈥淧ero no todos mis compa帽eros han tenido la misma suerte que yo鈥, aclara este representante de los trabajadores que, durante estos dos a帽os y medio, se ha puesto en contacto con varios ministros marroqu铆es e instituciones, incluida la oficina del rey, para buscar una soluci贸n favorable a los trabajadores. Pero hay m谩s, Chabik no podr铆a seguir trabajando en el mismo restaurante porque su jefe ha traspasado la empresa a su hijo y su mujer y, por tanto, no se considerar铆a renovaci贸n de contrato sino nueva contrataci贸n con otra empresa, y los transfronterizos no pueden cambiar de empresa, excepto las empleadas de hogar.

No puedo perdonar a las autoridades de Ceuta por lo que nos han hecho sufrir, durante m谩s de dos a帽os no hemos podido ver a nuestros hijos. Eso no lo olvidar茅 jam谩s鈥, dice Bouchra

El visado especial solo lo pueden conseguir aquellas trabajadoras y trabajadores que tienen concedida la autorizaci贸n de trabajo fronterizo en vigor y los que tienen la autorizaci贸n anterior pero pendiente de alta en la Seguridad Social. Nunca para nueva contrataci贸n. Y esta situaci贸n depende de que sus empleadores no les hayan dado de baja en estos dos a帽os atr谩s. Esta situaci贸n excluye a la mayor铆a de los que quedaron en el lado marroqu铆. Chabik explica que hay trabajadoras que han estado trabajando como empleadas del hogar cerca de treinta a帽os, han criado a los hijos de sus patronas y a sus nietos. Toda una vida trabajando y cotizando y ahora no pueden acudir a las citas m茅dicas que ten铆an prevista antes de la pandemia para operarse. Lo mismo ocurre con los jubilados. Cobran la pensi贸n en un banco espa帽ol y ahora no pueden tener acceso a su dinero ni viajar a Ceuta para buscar una soluci贸n.

Bouchra (nombre ficticio), tiene tres hijos mayores de edad y ha trabajado 24 a帽os como empleada de hogar en Ceuta, veinte de ellos con la misma patrona. Pero solo ha cotizado los 煤ltimos cuatro a帽os. El pasado 31 de mayo pudo, por fin, viajar a Marruecos. No puede volver mientras realiza todos los tr谩mites necesarios para actualizar su pasaporte y su TIE caducados. Pero su patrona la espera y le va a renovar el contrato. 鈥淐onozco a muchas vecinas que se han quedado sin trabajo porque se quedaron aqu铆 cuando comenz贸 la pandemia y no tienen medios para vivir鈥, explica Bouchra. Y a帽ade: 鈥淣o puedo perdonar a las autoridades de Ceuta por lo que nos han hecho sufrir, durante m谩s de dos a帽os no hemos podido ver a nuestros hijos, ni han buscado una soluci贸n a nuestros problemas, eso no lo olvidar茅 jam谩s鈥.

Unas doscientas trabajadoras se concentraron en Fnideq (antigua Castillejos), el mismo d铆a que deb铆an entrar en Ceuta despu茅s de m谩s de dos a帽os sin poder acceder a sus trabajos. Exig铆an la anulaci贸n del visado, poder circular por la frontera con el TIE aunque este caducado, y un plazo de al menos dos meses para poder actualizar la documentaci贸n. De esta manera, seg煤n el representante de los trabajadores, podr铆an, o bien actualizar sus contrato de trabajo, o solicitar el finiquito a los empleadores en caso de despido. Y por 煤ltimo, en el caso de despido, contar con la opci贸n de solicitar la devoluci贸n del monto total de los a帽os cotizados. 鈥淓se dinero cotizado pertenece a los trabajadores, y si no les permiten trabajar m谩s, tienen derecho a la devoluci贸n del dinero鈥, argumenta Chebik, que anuncia que llevar谩n el caso ante los tribunales internacionales para defender sus derechos si 87esas reivindicaciones no se cumplen por parte del Gobierno espa帽ol.

Ni una sola trabajadora ha conseguido el arraigo laboral en suelo espa帽ol a pesar de haberlo solicitado. A pesar de llevar, muchas de ellas, m谩s de 20 a帽os trabajando en Espa帽a

Las movilizaciones y la lucha tambi茅n se producen en Ceuta. Desde hace m谩s de ocho meses, las trabajadoras transfronterizas se concentran en la plaza de los Reyes todos los lunes frente a la Delegaci贸n del Gobierno. Exig铆an a Espa帽a y Marruecos, una soluci贸n al drama humanitario que viv铆an alejadas de sus familiares debido al cierre de la frontera. Algunas de ellas han vivido desde la lejan铆a la muerte de sus seres queridos sin poder despedirse de ellos. Tambi茅n exigen el permiso de residencia o el arraigo laboral. Sin embargo, los a帽os de trabajo en suelo espa帽ol, no les da derecho a acogerse a la Ley de Extranjer铆a, como s铆 lo hacen el resto de trabajadores migrantes. Tampoco pueden empadronarse en Ceuta aunque han permanecido encerradas m谩s de dos a帽os en esta ciudad. Esta situaci贸n ha sido especialmente grave ya que, este certificado, era una exigencia para alquilar una vivienda donde poder pasar todo este tiempo de cierre de frontera.

Rachida Jraifi, portavoz de las trabajadoras en Ceuta lo explica as铆: 鈥淟levo dos a帽os y medio encerrada en Ceuta y no me puedo empadronar en esta ciudad por ser transfronteriza. Ahora tengo que ir a Fnideq a pedir un certificado de empadronamiento y me va a costar la misma vida que me lo den porque ya no vivo all铆. Adem谩s no quiero salir a Marruecos porque todos los tr谩mites me llevar铆an m谩s de un mes. La mujer a la que cuido no puede quedarse sola y puedo perder el trabajo. Mi familia depende de mi sustento鈥. Una situaci贸n tan contradictoria que deja a las trabajadoras en un callej贸n sin salida. Ni una sola trabajadora ha conseguido el arraigo laboral en suelo espa帽ol a pesar de haberlo solicitado. A pesar de llevar, muchas de ellas, m谩s de 20 a帽os trabajando en Espa帽a. 鈥淟a condici贸n de transfronteriza es una condena鈥, apunta Jraifi. La lucha de las transfronterizas no solo ha pasado por multitud de reuniones con la Delegaci贸n del Gobierno en Ceuta. Tambi茅n se han dirigido, por escrito, a organismos internacionales como la Organizaci贸n Internacional del Trabajo (OIT) explicando el embrollo administrativo en el que est谩n enredados. Pero nunca obtuvieron respuesta, seg煤n Jraifa. La ausencia de v铆as de soluci贸n ha llevado a algunas mujeres transfronterizas a ponerse en manos de las mafias y a cruzar el Estrecho en pateras.

鈥淓n vez de mejorar, nuestra situaci贸n ha empeorado con el tiempo鈥, cuenta Mohcen. Hasta 2013, la tarjeta transfronteriza (Tarjeta de Identidad de Extranjero) se renovaba cada dos a帽os. Despu茅s de esa fecha, la caducidad se redujo a un a帽o. 鈥淓sto significa m谩s gasto. Ochenta euros de tasa de la tarjeta, unos 20 euros para la huella, 50 euros de la traducci贸n del certificado de empadronamiento y de penales. Es decir, adem谩s de pagar las cotizaciones m谩s altas, tenemos que hacer un desembolso anual de m谩s de 160 euros para la renovaci贸n de la tarjeta鈥, a帽ade Mohcen.

鈥淟o peor de la epidemia pas贸, las relaciones diplom谩ticas entre Espa帽a y Marruecos han mejorado, el presidente del Gobierno de Espa帽a ha visitado Rabat, muy bien, y ahora tienen que buscar una soluci贸n para nosotros鈥, comenta Chabik. Pero lo cierto es que, por ahora, solo podr谩n obtener el visado especial, para entrar en Ceuta o Melilla, aquellas trabajadoras que sus empleadores las reclamen para renovar un contrato paralizado hace m谩s de dos a帽os.

