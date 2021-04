–

De parte de ANRed April 6, 2021 3 puntos de vista

La Federaci贸n Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados, que conduce Alberto Jos茅 Fantini, destac贸 su intervenci贸n en el conflicto que llevan adelante los y las obreras de Frigor铆fico ArreBeef SA contra los despidos, en reclamo del ingreso de todos y el pago de la quincena. Los y las trabajadoras, junto con la Comisi贸n de Solidaridad con la Lucha Obrera en Arrebeef, respondieron a la federaci贸n: 芦las condiciones del regreso al trabajo no est谩n claras para nadie, y la Federaci贸n acepta que se hable de despidos de los compa帽eros que participaron de la lucha m谩s importante de los 煤ltimos 30 a帽os. Es claro que la empresa quiere sacarse de encima a quienes organizaron la justa lucha por el salario y por una representaci贸n que no los traicione. Lo m谩s vergonzoso es que Fantini acepte que la patronal imponga como condicion el despido de m谩s de 60 trabajadores, posiblemente los que m谩s enfrentaron a Luis P茅rez y sus traiciones. 驴C贸mo es posible que quien dice representar a los trabajadores empiece aceptando dejar afuera a quienes encabezaron la leg铆tima lucha obrera?禄, se preguntan. Por ANRed.

El comunicado conjunto de los trabajadores, las trabajadoras, y Comisi贸n de Solidaridad con la Lucha Obrera en Arrebeef, fue en respuesta al emitido el s谩bado 3 por la Federaci贸n Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados, que conduce Alberto Jos茅 Fantini, donde la federaci贸n destaca positivamente su intervenci贸n en el conflicto que vienen llevando adelante los trabajadores de ArreBeef S.A. contra los despidos, por el ingreso de todos los despedidos, por el pago completo de la quincena y por suedos dignos.

Una lucha por la cual ya fueron reprimidos a mediados de marzo por la Polic铆a Bonaerense cuando se encontraban con sus familias haciendo guardia en el Sindicato de la Carne 鈥 dirigido por P茅rez Mill谩n 鈥 reclamando que el Secretario General Luis P茅rez e integrantes de su comisi贸n directiva, que se encontraban dentro de la sede, 芦salgan a dar la cara luego de varias semanas de protesta obrera禄. La represi贸n policial dej贸 aquella vez heridos a hombres, mujeres y ni帽os.

En el comunicado, los trabajadores emitieron un comunicado para salir a responderle a la federaci贸n y 芦advertir a todos de la trampa que se est谩 organizando con la empresa禄. 芦El cierre nunca fue verdad y Borrel amenaz贸 con eso para intentar quebrar la enorme lucha obrera 鈥 comienza el comunicado 鈥 Ahora, la Federaci贸n presenta como un gran logro la reapertura, cuando en ning煤n momento estuvo cerrado. La verdad es que Borrel y sus hijos se llenaron de dinero durante d茅cadas a costa del trabajo obrero y nadie cierra su empresa simplemente por un justo reclamo obrero. Las condiciones del regreso al trabajo no est谩n claras para nadie, y la Federaci贸n acepta que se hable de despidos de los compa帽eros que participaron de la lucha m谩s importante de los 煤ltimos 30 a帽os. Es claro que la empresa quiere sacarse de encima a quienes organizaron la justa lucha por el salario y por una representaci贸n que no los traicione, como Luis Perez. Tampoco se sabe por qu茅 unos cobraron y muchos otros no recibieron un peso禄, denuncian.

As铆 mismo, apuntaron contra la figura de Luis P茅rez: 芦fue el agente de Fantini durante 30 a帽os. Pese a todas las traiciones y los delitos cometidos por P茅rez contra las familias obreras, Fantini lo protegi贸 siempre. Que ahora digan que ya no estar谩, es fruto del repudio masivo su figura. Pero lo cierto es que Fantini no acept贸 que los referentes de la lucha obrera participaran de las negociaciones禄.

En cuanto a las condiciones del acuerdo, se帽alan que 芦se dice que la empresa 鈥榓ccedi贸 a ponernos algo de dinero en el bolsillo, a煤n cuando violamos la conciliaci贸n obligatoria y sin haber trabajado鈥, cuando la verdad es que much铆simos contratados ni recibieron paga ni saben qu茅 ser谩 de ellos. Borrel y Fantini dejaron correr todo este tiempo para cansar y debilitar la enorme lucha. Ahora creen llegado el momento de dar un golpe a la voluntad de lucha de la gente禄, destacan, y agregan: 芦pero lo m谩s vergonzoso es que Fantini acepte que la patronal imponga la condicion el despido de m谩s de 60 trabajadores, posiblemente los que m谩s enfrentaron a Luis Perez y sus traiciones. 驴C贸mo es posible que quien dice representar a los trabajadores empiece aceptando dejar afuera a quienes encabezaron la leg铆tima lucha obrera?禄, se preguntan.

芦Al final, el montaje de la Federaci贸n, con Fantini, Tapia y sus agentes, habla de que despu茅s de las paritarias se hablar谩 de salarios, siendo que los salarios de hambre fueron el principal motivo de la lucha obrera. O sea, estuvieron trabajando para que Borrel no aumente los salarios y quiera imponernos de nuevo la esclavitud laboral contra la que nos levantamos masivamente禄, sentencian.

Es por eso que en este contexto de la lucha, remarcan: 芦compa帽eras y compa帽eros: la lucha que libramos debe ser motivo de orgullo para nosotros y nuestras familias. Fuimos quienes pusimos en evidencia el millonario negocio del se帽or Borrel y su familia, as铆 como la complicidad de Luis Perez y la Federaci贸n. Somos quienes seguimos cocinando para todas las familias que se quedaron sin sustento, organizando la solidaridad y buscando ayuda entre otros trabajadores. Que ahora Tapia o Fantini quieran aparecer como salvadores es un burdo montaje, para retomar el control y volver a ejercer el mismo sindicalismo de Luis Perez禄.

Es por eso que llaman a rechazar 芦los despidos que se anuncian en complicidad entre empresa y sindicato. Si todos salimos a luchar por un salario mejor y contra los tr谩nsfugas como P茅rez, no podemos ser nosotros los perjudicados. Todos debemos volver a nuestros puestos de trabajo por que lo que hicimos fue un reclamo leg铆timo y genuino, un ejemplo que fue apoyado y saludado por muchos otros trabajadores del pa铆s. Ahora la Federaci贸n nos echa la culpa a nosotros por la lucha, por que seg煤n ellos eso trajo 鈥榲iolencia e incertidumbre鈥, cuando en realidad sufrimos represi贸n policial por reclamar lo justo. Nos preguntamos: 驴acaso es un delito reclamar, organizarnos y luchar? Llamamos a las y los compa帽eros a no dejarse enga帽ar, a rechazar los despidos, a exigir el ingreso de todos, as铆 como el pago de la quincena para todos禄, finaliza el comunicado de los trabajadores.