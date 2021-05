–

De parte de Peri贸dico El Roble May 11, 2021 62 puntos de vista

Difundimos la gacetilla de prensa de trabajadores del transporte (UTA). Ma帽ana desde las 7 de la ma帽ana estar谩n cortando accesos en zona norte, oeste y sur.

隆Los trabajadores del transporte por un plan de lucha!

Trabajadores del transporte de distintas l铆neas del amba anunciamos que el pr贸ximo martes 11/5 a primeras horas de la ma帽ana realizaremos las siguientes jornadas de protesta

Zona oeste 鈥 Liniers-7hs (Av. Gral. paz y Av. Rivadavia)

Zona sur -Puente Pueyrred贸n- 8hs (bingo Avellaneda)

Zona norte- Maschwitz- 8hs (Panamericana y puente Maschwitz)

Tambi茅n se convoca a las 08 hs en Mitre y Fraga estacion de San Miguel y de ahi marchan por Mitre hasta la Sede Norte de UTA en Mitre y Gaspar Campos

Las protestas que se llevan a cabo son en el marco de la reuni贸n de conciliaci贸n obligatoria por

nuestra paritaria luego de dos reuni贸nes suspendidas por la cartera del Ministerio de transporte.

Los trabajadores llevamos acumulados un atraso salarial de 7 meses ya que la paritaria del

a帽o anterior se cerr贸 con un bono en negro y en cuotas que a煤n no terminamos de cobrar y

que no gener贸 un aumento real de nuestro b谩sico conformado que hoy es de 63mil $ en bruto.

Los choferes, administrativo y t茅cnica estamos por debajo de lo que necesita una familia tipo

para no ser pobres.

Los trabajadores estamos pidiendo un aumento salarial que componga nuestro poder

adquisitivo arrasado por el aumento de precios de la canasta b谩sica.

Exigimos el blanqueo del 11,4% al primero de enero(71.000) como cierre de la paritaria 2020 y comenzar la paritaria 2021 con 100.000 en mano con cl谩usula gatillo

La paritaria est谩 estancada, el sindicato vacila y no es claro en lo que se exige, no consulta

con los trabajadores.

las c谩maras empresarias dicen no poder dar el aumento y solo reclaman

mayores subsidios para sus costos y ahora amenazan con medidas de fuerzas para conseguirlos.

Desde el gobierno los organismos de transporte y

trabajo no dan respuestas.

La escalada de la 2掳 ola del covid 19 aumenta los casos positivos en los trabajadores, la

falta de protocolos para proteger a los choferes y la falta de un plan de vacunaci贸n para el

transporte pone en riesgo la vida de los compa帽eros y sus familias, con una obra social

colapsada los compa帽eros esperan en ambulancia por una cama en terapia.

Por esta alarmante situaci贸n y la falta de respuestas a nuestros reclamos, es que hemos

decidido los trabajadores del transporte de distintas l铆neas, realizar las distintas jornadas de protesta con las siguientes exigencias;

-100 mil pesos en mano ya.



-Plan de vacunaci贸n para el transporte.



-Equiparaci贸n de salario entre t茅cnica, administrativos y choferes.



-Protocolos sanitarios para prevenir los contagios.

-Cumplimiento del cupo femenino en todas las empresas del transporte de pasajeros.

-Basta de subsidiar a Monopolios amigos.

La salida definitiva es la estatizaci贸n del transporte p煤blico de calidad y con control obrero.

UTA

100mil$ YA



O

PARO y PLAN de LUCHA!!!

TRABAJADORES DEL TRANSPORTE

07/05/21

Contactos.

Zona Norte.

Esteban: 1164797500

Nestor: 1164800700

Zona Sur.

H茅ctor: 1162561234

Alberto: 1158939240

Zona Oeste.

Gustavo: 1153063681

Rub茅n Ram铆rez 1157528377