–

De parte de ANRed December 22, 2021 47 puntos de vista

Durante toda esta semana, trabajadores de estaciones de servicio se encuentran realizando movilizaciones y asambleas informativas alertando incumplimientos por parte de la c谩mara empresaria que nuclea a petroleras como Shell, AXION y Puma Energy. Desde el sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garages, Playas de Estacionamiento y Lavaderos Autom谩ticos de Capital Federal y Provincia de Buenos Aire (S.O.E.S G y P.E), advierten que de no llegar a un acuerdo se realizar谩 un paro general la semana que viene. Por ANRed.

Entre los principales reclamos se encuentra el aumento salarial del 16%, adicional al 34 por ciento de aumento pactado a principios de a帽o, considerando la inflaci贸n anual del 50%, y las horas extras de los d铆as s谩bados y domingo que las empresas no est谩n reconociendo en las estaciones de servicio del corredor AMBA.

Estas demandas forman parte del Convenio Colectivo de Trabajo 488/07. En el mismo, el art铆culo 4 habla de la aplicaci贸n de los beneficios convenidos en toda la Rep煤blica Argentina, pero mientras en el interior de la provincia son reconocidos, no sucede lo mismo en el corredor AMBA donde la c谩mara empresaria se niega a reconocerlos. El art铆culo 17 afirma que tareas realizadas por playeros/as como lavado, engrase y cambio de aceite deber铆an ser reconocidas como horas extra a partir del s谩bado a las 13hs hasta las 0hs del d铆a lunes. El art铆culo 18 afirma que el reconocimiento de horas extras en los horarios mencionados en el art铆culo anterior abarca a la totalidad de trabajadores dentro del convenio.

Tambi茅n reclaman que la patronal no reconoce el d铆a femenino incumpliendo el art铆culo 63 del convenio que afirma que el personal femenino gozar谩 de un d铆a de licencia paga por mes calendario.

Entre otros beneficios no reconocidos se encuentra el de la bonificaci贸n en reconocimiento a la capacitaci贸n, que seg煤n el art铆culo 67 del convenio corresponde una bonificaci贸n del 5% del salario a quienes tienen el titulo secundario, un 10% al t铆tulo terciario y un 15% a quienes tengan un t铆tulo universitario.

Estos son algunos de los beneficios no reconocidos que motivan el conflicto pertinente. Durante toda esta semana, en distintas estaciones de servicio sus trabajadores se encuentran en asamblea, realizando acciones informativas. El personal que se encuentra dentro del convenio no est谩 atendiendo, pero le informa a sus clientes que quien va a realizar la carga de combustible es personal fuera de convenio (gerente y encargados). De esta manera, si bien no hay un cese que interrumpa el servicio, adem谩s de la asamblea a y las protestas, se informa a sus clientes cual es la situaci贸n, que de no llegar a un acuerdo la semana pr贸xima podr铆a suponer un paro general en las estaciones de servicio.