De parte de ANRed March 28, 2023 348 puntos de vista

Trabajadores y trabajadoras de las Casas de Atenci贸n Comunitaria (CAAC), que dependen de la Cooperativa Red Puentes (Casa Glew) y Secretar铆a de Pol铆ticas Integrales sobre Drogas de la Naci贸n Argentina (SEDRONAR) exigen mejoras salariales y contrataci贸n de personal especializado en salud mental para brindar una mejora en el servicio. 芦Nos vimos obligados a reducir acompa帽amientos y la calidad en las intervenciones con les asistentes. Limit谩ndonos a funcionar asistencialmente, garantizando 煤nicamente la alimentaci贸n, con los recursos cada vez m谩s acotados para solventar la olla diaria. Esto profundiz贸 la polivalencia de tareas y terminamos siendo un pulpo atendiendo asistencia concreta, escucha, trabajo social, psicol贸gico, y m谩s. Necesitamos que se contrate m谩s personal de manera inmediata禄 expresaron mediante un comunicado. Por ANRed

Las Casas de Atenci贸n Comunitaria (CAAC) son espacios que funcionan en los barrios m谩s vulnerables de la provincia de Buenos Aires como lugares de atenci贸n, acompa帽amiento e inclusi贸n social con equipos interdisciplinarios para trabajar con personas que atraviesan un consumo problem谩tico de sustancias. Las mismas funcionan con el financiamiento del Sedronar.

En Glew localidad al sur del conurbano bonaerense, trabajadores y trabajadoras de la CAAC que funciona bajo la 贸rbita de la Cooperativa Red Puentes, expresaron su descontento sobre el funcionamiento del espacio y las condiciones salariales de los integrantes del equipo profesional.

芦Nuestro trabajo profesional comenz贸 a menospreciarse con discursos y argumentos que subestiman la cuesti贸n t茅cnica. No se apuesta a lo interdisciplinario ni al abordaje integral. Todo esto a costa de la salud y los cuerpos de les participantes, asistentes del dispositivo Casa y les trabajadorxs. Esto hizo que un sinf铆n de compa帽eres se tengan que ir a buscar otro trabajo, a pesar de su deseo de continuar. Esto rompe con el proceso de atenci贸n y acompa帽amiento a las personas asistentes de Puentes en general; acentuando m谩s aun, la idea de comedor que de espacio de salud mental禄 expresaron mediante un comunicado las y los trabajadores.

Agregaron 芦comenzamos a visualizar este cambio de rumbo, casi en simult谩neo, al momento en que les trabajadores del espacio planteamos la necesidad de una actualizaci贸n salarial teniendo en cuenta el contexto inflacionario. Actualmente el valor hora ronda los $700. Empujando a muches compa帽eres a buscar nuevos empleos, con una doble consecuencia. Por un lado, menor cantidad de trabajadores en la CAAC, ya que no hubo contrataciones nuevas pese a los pedidos reiterados realizados por parte del equipo. Pasamos de ser 19 trabajadores, incluyendo talleristas, a ser 9 trabajadores dentro del espacio. Y por otra parte, nos vimos obligades a reducir acompa帽amientos y la calidad en las intervenciones con les asistentes. Limitandonos a funcionar asistencialmente, garantizando 煤nicamente la alimentaci贸n, con los recursos cada vez m谩s acotados para solventar la olla diaria禄.

En este contexto los profesionales denuncian que deben sostener infinidad de tareas en el espacio 芦terminamos siendo un pulpo atendiendo asistencia concreta, escucha, trabajo social, psicol贸gico, y m谩s禄 comentaron.

Asimismo remarcaron que el desplazamiento de quien era la coordinadora del espacio y referencia para las y los trabajores se trat贸 por cuestiones pol铆ticas, ocasionando que actualmente la instituci贸n est茅 ac茅fala. 芦No s贸lo no la reemplazan sino que, quien supuestamente se encuentra a cargo, no participa del cotidiano y desconoce a las personas con las cuales trabaja y sus particularidades. En consecuencia, dejan una instituci贸n ac茅fala, donde quien deber铆a m铆nimo responder mensajes, no lo hace. Qui茅n deber铆a acompa帽ar las situaciones cotidianas, plantea en la reuni贸n de equipo: si ya van a hablar de les asistentes me retiro. No son propositivos y no existe apertura a la escucha ni al di谩logo. Necesitamos un coordinador/a que independientemente a su afinidad con la organizaci贸n pol铆tica, y que est茅 formado y presente, construyendo a la par salud comunitaria y popular. El destrato que sufrimos es violencia laboral禄 finalizaron.