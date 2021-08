–

De parte de Indymedia Argentina August 21, 2021

Este viernes trabajadores de la l铆nea 60 y familiares de David Ramallo se movilizaron a Tribunales para rechazar el pedido del fiscal Marcelo Retes, quien solicitaba el sobreseimiento de los responsables y cierre de la causa. Durante la jornada, se recibi贸 la novedad de que el juez Manuel Gorostiaga tomar谩 declaraci贸n a dos testigos de la causa, que hab铆an denunciado el mal funcionamiento del colectivo a la empresa, e indagar谩 al encargado del taller, Almicar Tripaldi.

Por Ana C谩ceres 鈥 Red Eco.

El 9 de septiembre de 2016 todos los trabajadores de la l铆nea 60 recibieron el tremendo golpe de la muerte de su compa帽ero David Ramallo, a d铆as de haber denunciado los desperfectos t茅cnicos de elevadores y colectivos de la empresa Dota. Para los trabajadores de la 60 lo sucedido con David no fue un accidente, fue un asesinato con responsables claros: 鈥淐uando decimos asesinados no exageramos porque garantizar las condiciones laborales es responsabilidad de la patronal y los jueces no quieren verlo as铆鈥.

Este viernes, los trabajadores de la l铆nea 60 y familiares de David Ramallo se movilizaron a los tribunales porte帽os para rechazar el pedido del fiscal Marcelo Retes, quien solicitaba el sobreseimiento de los responsables y cierre de la causa. Al respecto, N茅stor Marcol铆n, delegado de la l铆nea 60, explic贸: 鈥淓l fiscal en una maniobra muy burda desestim贸 las pericias de la Polic铆a Federal, pericias de la CNRT( Comisi贸n Nacional de Regulaci贸n del transporte) y de nuestros peritos de parte鈥. Uno de los peritos de parte de la familia Ramallo es Edgardo Castro, el ingeniero en seguridad e higiene que clausur贸 8 veces el dep贸sito de la empresa Iron Mountain, donde murieron 8 bomberos en un incendio y posterior derrumbe.

鈥淟o que dice el fiscal y el perito del INTI es que nuestro compa帽ero David Ramallo arranc贸, le sac贸 el freno de mano, lo puso directa y se meti贸 abajo, y eso ser铆a suicidio. No hay compa帽ero de la l铆nea 60 que crea esto鈥, agreg贸 Marcol铆n.

Durante la movilizaci贸n se recibi贸 la noticia de que el juez Manuel Gorostiaga tomar谩 declaraci贸n a los dos testigos de la causa, que hab铆an denunciado a la empresa el mal funcionamiento del colectivo; e indagar谩 al encargado del taller, Almicar Tripaldi.

Al tomar la palabra durante el acto frente a los Tribunales, un trabajador de la l铆nea 60 se帽al贸: 鈥淣os movilizamos para rechazar esa posici贸n de la fiscal铆a y le pedimos al juez que tome declaraci贸n a los choferes que hab铆an denunciado a la empresa que el coche se pon铆a en cambio鈥, y en este sentido se pregunt贸 鈥溌緾贸mo en la causa no est谩 la declaraci贸n del encargado con lo que le pidi贸 reparar a David? Es fundamental saber eso. Por suerte dio lugar a nuestro pedido y llama a indagatoria al encargado. Eso nos pone contentos, pero no desestim贸 el pedido de la fiscal铆a, lo deja abierto, lo tiene en cuenta鈥.

Eva Puente, madre de David Ramallo, afirm贸: 鈥淗ace cuatro a帽os y medio que no tenemos ninguna novedad y de golpe nos aparece que el fiscal quiere cerrar, el fiscal Marcelo Retes quiere cerrar la causa de David diciendo que 茅l es el culpable, que 茅l se mat贸, por eso le pido al se帽or juez Manuel Gorostiaga que investigue, que investigue todo lo que se hizo. Conociendo a David, conociendo como era, era responsable de lo que 茅l hac铆a. Desde los 14 a帽os era electricista; y yo tambi茅n acuso a Almicar, al encargado del sector donde estaba 茅l鈥

鈥溌緿贸nde est谩 la justicia? Se帽or juez lea la causa de David鈥, cerr贸 Puente.

Fuente: https://www.redeco.com.ar/nacional/trabajadorxs/33679-movilizaci%C3%B3n-%C2%A1no-al-cierre-de-la-causa-de-david-ramallo