De parte de ANRed February 24, 2022 43 puntos de vista

El cuerpo de delegados de la Línea 60 MONSA, que gerencia el Gruto DOTA, anunciaron que hoy comenzaron un paro total en rechazo a despidos por goteo en el último mes: «hemos llegado a esta resolución luego de que los directivos del grupo DOTA (actual gerenciador de la línea) despidieran a cuatro trabajadores, los cuales eran candidatos a delegados de manera arbitraria y sin motivo alguno». Asimismo, advierten: » de no mediar respuesta positiva, continuaremos con nuestro plan de lucha el próximo miércoles 4 de marzo». En diálogo con ANRed, el delegado Santiago Menconi amplió: «no es casualidad que un día después de que anunciaran la quita de subsidios nos llegara el primer telegrama por la 245 – en referencia al artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo – Entendemos que el grupo DOTA parasita los servicios, recorta los recorridos y servicios, no renueva las unidades, no garantiza las condiciones de seguridad e higiene y, encima, se da el tupé de despedir a trabajadores para poder sentarse en una mesa de negociación para poder discutir los subsidios que siempre piden». Por ANRed.

Así lo anunció en un comunicado el cuerpo de delegados de la Línea 60, que opera la empresa Microomnibus Norte S.A. (MONSA) y gerencia el Grupo Doscientos Ocho Transporte Automotor S. A. (DOTA): «informamos al público usuario y a la comunidad toda que, desde el jueves 24 del corriente, realizaremos medidas de fuerza que repercutirán en el normal funcionamiento de los servicios. Hemos llegado a esta resolución luego de que los directivos del grupo DOTA (actual gerenciador de la línea) despidieran a cuatro trabajadores, los cuales eran Candidatos a Delegados de manera arbitraria y sin motivo alguno«, explicaron los trabajadores choferes, luego de que ayer realizaran asambleas en las cabeceras de la línea y votaran la medida de fuerza.

En tanto, en diálogo con ANRed, Santiago Menconi, delegado de la Línea 60, amplió: «no es casualidad que un día después de que anunciaran la quita de subsidios nos llegara el primer telegrama por la 245 – en referencia al artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, que permite despedir trabajadores – Todos los despidos son sin causa. Nosotros entendemos que el grupo DOTA parasita los servicios, recorta los recorridos y servicios, no renueva las unidades, no garantiza las condiciones de seguridad e higiene y, encima, se dá el tupé de despedir a trabajadores para poder sentarse en una mesa de negociación para poder discutir los subsidios que siempre piden».

Asimismo, los choferes también apuntaron como uno de los motivos del paro las malas condiciones de trabajo: «denunciamos las pésimas condiciones laborales (con cabeceras sin agua ni elementos básicos de seguridad e higiene y con unidades con diez años de antigüedad), persecución laboral y suspensiones caprichosas. Y denunciamos, además, que la empresa parasita los subsidios del Estado, resultando de esto el pésimo servicio brindado al público usuario de nuestra línea», denuncian.

Asimismo, con respecto a las decisiones de la patronal, interpretan: «entendemos que estos despidos obedecen a una pelea interna – entre el grupo DOTA y el Estado – por el reparto de los subsidios. Por esta razón, advertimos que mantendremos el estado de asamblea permanente y que, de no mediar respuesta positiva, continuaremos con nuestro plan de lucha el próximo miércoles 4 de marzo», advierten.