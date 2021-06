–

Desde hace m谩s de dos a帽os, que la empresa metal煤rgica Sempere S.A no paga el sueldo de sus empleados de forma completa y regular. Un comunicado de los trabajadores con fecha de marzo del 2021 explica con m谩s detalles esta situaci贸n de atropello patronal sobre sus derechos laborales: 鈥淓l incumplimiento en los pagos se acumula desde noviembre 2018 hasta la fecha, constituido por diferencias salariales, falta de pago de aguinaldos, falta de otorgamiento y pago de vacaciones, actualizaci贸n salarial seg煤n convenio entre la UOM y las C谩maras empresariales.鈥

Luego de que la patronal incumpliera todos los acuerdos alcanzados en instancias de negociacion, desde finales de marzo de este a帽o, 16 trabajadores est谩n tomando la f谩brica en defensa de su fuente de trabajo.

Compartimos la entrevista realizada a Hugo, delegado de la planta metal煤rgica:

驴C贸mo arranca todo esto?

Esta situaci贸n empieza hace dos a帽os y medio atr谩s, cuando la empresa nos empez贸 a pagar la quincena de a puchos, nunca completaban una quincena, ni siquiera el recibo de sueldo recib铆amos.

As铆 nos tuvieron hasta que en diciembre del 2018 les lleg贸 un pedido de quiebra, y la situaci贸n empeor贸 m谩s a煤n, nos dejaron de pagar el aguinaldo, las vacaciones, nos daban cinco mil, tres mil, dos mil pesos, hasta 500 pesos nos llegaron a dar por semana.

Despu茅s de esto pasaron a estar en convocatoria de acreedores, para marzo del 2019. A partir de ah铆 se supon铆a que no tendr铆an que crear m谩s deudas, pero no fue as铆. A nosotros nos siguieron pagando de a pucho por semana nada que ver a lo que ser铆a una quincena. Durante todo ese tiempo hicimos denuncias al ministerio, los citaron, nunca se presentaron.

Despu茅s de eso ellos se presentaron en un juzgado de capital, queriendo llegar a un acuerdo, nosotros nos presentamos tambi茅n y ante esta situaci贸n les hicimos una oferta, que era, no trabajar los cinco d铆as de la semana, sino s贸lo tres y que nos paguen los tres d铆as, o sea los por los otros dos d铆as no nos pagaban nada, bueno ellos aceptaron eso, que era por tres meses, pero ni eso cumplieron.

Esto fue durante octubre, noviembre y diciembre de 2019, nos terminaron de pagar reci茅n en marzo de 2020, y ni siquiera, porque a algunos compa帽eros no les terminaron de entregar los recibos de sueldo as铆 que no sabemos si nos pagaron bien o no.

驴Y con la pandemia como hicieron?

Ya a partir de marzo con la pandemia, nos dijeron que no vengamos m谩s hasta nuevo aviso. Les respondimos que como nos iban a hacer llegar los sueldos y nos respondieron que iban a ver, que no pod铆an salir, etc. Despu茅s de eso, al siguiente viernes, nos presentamos los delegados, y nos dieron tres mil pesos para cada compa帽ero que nosotros mismos tuvimos que repartir. Al siguiente viernes, nos comunicamos de nuevo, y nos dijeron que no ten铆an plata, nos dieron una bolsita con mercader铆a, ellos pusieron que nos entregaron un bols贸n, y no era una bolsita que compraron ac谩 en el D铆a y con eso nos tuvieron tres meses, abril, mayo y junio. Reci茅n a fines de Junio, cuando se levant贸 la cuarentena y se volvieron a abrir algunas f谩bricas, nos volvimos a presentar y volvimos a hacer un acuerdo, que era trabajar en grupos. Tres grupos de cinco, cinco compa帽eros no se presentaban porque son de riesgo, trabaj谩bamos de 8 a 14 de la tarde y nos ten铆an que pagar seis mil pesos por semana a los que 铆bamos y dos mil a los que no iban, era eso o nada. Aceptamos.

Empezamos a trabajar y las dos o tres semanas, otra vez se vuelve a cerrar todo y otra vez a nuestras casas, sin plata y sin mercader铆a. Tres semanas estuvimos as铆, hasta que volvimos con un arreglo similar.

Pero llegando a fin de a帽o vimos que est谩 situaci贸n no daba para m谩s, y les volvimos a decir que necesit谩bamos respuestas m谩s contundentes. Ah铆 ellos nos ofrecen veinticinco mil pesos m谩s la semana a los que estaban trabajando y los dos mil a los que no pod铆an ir, o sea que en diciembre nos llevamos entre treinta y veintisiete mil pesos cada uno pero nos dijeron que las dos semana de las fiestas no 铆bamos a trabajar, les dijimos que no 铆bamos a ir esas dos semana, pero que a partir del 2021, nos 铆bamos a sentar a hablar de otra manera porque est谩 situaci贸n no se aguantaba m谩s.

El 4 enero nos llaman y nos dicen que no nos presentemos a trabajar, porque quer铆an tomarse una semana para evaluar y organizar como seguir. Nosotros nos opusimos, les dejamos en claro que nos 铆bamos a presentar y que no se pod铆a seguir as铆. Tuvimos una nueva reuni贸n con ellos, donde nos ofrecieron treinta mil pesos por el mes de enero, nosotros aceptamos, pero por el mes de enero solamente, y que nos ten铆amos que sentar a charlar, nosotros la uom y el contador, para poner en claro c贸mo nos iban a pagar la deuda y que a partir de febrero ten铆an que regularizar el aguinaldo. Vino el contador de la UOM se junt贸 con ellos, pero nunca les entregaron nada.

En febrero, nos ofrecieron otra vez treinta mil pesos, y en marzo bueno llego el golpe de gracia.

Primero nos dijeron que no vayamos porque hab铆a un caso de covid, nosotros les dijimos que de ninguna manera, porque la persona afectada era ajena al taller, por lo que nos presentamos, esto era un viernes y la empresa no nos dej贸 pasar, tampoco nos pag贸 esa semana. Nos comunicamos con ellos, les preguntamos como nos iban a pagar la semana, dec铆an que no pod铆an salir que hab铆an tenido contacto con esta persona que estuvo con ellos, sin embargo la gente de administraci贸n estaba, pero bueno no pudimos pasar ese d铆a tampoco nos pagaron esa semana, por lo que nos quedamos todo el d铆a en el port贸n, hasta las cinco de la tarde m谩s o menos. Ellos aparecieron o bien ese mismo viernes despu茅s de las cinco o el s谩bado a llevarse algunas cosas, no sabemos muy qu茅 pero se llevaron algunas cosas.

驴Qu茅 pas贸 despu茅s de ese viernes que no pudieron pasar?

A partir de ah铆, el lunes volvemos a presentarnos, otra vez no nos dejan pasar. Y ya el martes decidimos entrar y quedarnos. Esto fue m谩s o menos el 24 de marzo.

Desde ese d铆a estamos tomando la f谩brica, nos arreglamos como se puede, con ayuda de la UOM, con la ayuda de todos los compa帽eros metal煤rgicos que por suerte nos vienen bancando, tambi茅n con el apoyo de otras cooperativas. Estuvimos haciendo un locro para recaudar plata, porque desde el d铆a que entramos a la f谩brica no recibimos un solo peso, tampoco volvieron a aparecer.

Hoy no estamos cobrando absolutamente nada, no podemos cobrar ninguna ayuda del gobierno y lo que nos parece raro es que ellos nunca hicieron el tr谩mite para que podemos cobrar el ATP, nosotros no cobramos nada, todo este tiempo de pandemia, estuvimos con una bolsita de mercader铆a con monedas.

As铆 es nuestra historia y como estamos hoy.

銆婥omunicado de los trabajadores al momento de tomar la f谩brica 鈥 Marzo 2021:

La paciencia ha sido mucha, pero no damos m谩s, la situaci贸n econ贸mica es agobiante y no podemos dejar a nuestras familias sin el pan en la mesa. Por eso hemos decidido hacer p煤blico el conflicto e iniciar una serie de medidas porque queremos respuestas, queremos trabajar en paz y cobrar lo que nos corresponde, estamos abiertos al di谩logo como lo hemos hecho siempre, pero las soluciones no llegan.

Es por eso que estamos unidos y movilizados en busca de poder obtener soluciones.

NECESITAMOS RESPUESTAS Y SOLUCIONES AHORA!!!!!

Entrevista y fotos: Corresponsal para El Roble