–

De parte de ANRed November 25, 2022 240 puntos de vista

Esta semana trabajadores de la salud volvieron a manifestarse en C贸rdoba, CABA, provincia de Buenos Aires, Rosario, Chaco, Hospital Posadas, Hospital Garrahan y Tucum谩n en reclamo de recomposici贸n salarial y mejoras laborales. Por Mario Hern谩ndez

Trabajadores de la salud marcharon en C贸rdoba

Cientos de trabajadores de la salud de C贸rdoba marcharon el mi茅rcoles 23 tras rechazar el acuerdo salarial entre el Gobierno y el Sindicato de Empleados P煤blicos (SEP). En el marco de una nueva jornada de protestas, el personal realiz贸 un paro y se moviliz贸 desde el Polo sanitario hacia el centro.

El reclamo sigue siendo el mismo: recomposici贸n salarial por encima del costo de la canasta b谩sica y la incorporaci贸n de m谩s recurso humano, entre otras mejoras laborales. Tras la oferta de la Provincia, los trabajadores la consideraron insuficiente y piden una mayor apertura al di谩logo, por ello marcharon al Patio Olmos.

Ante esta situaci贸n, la administraci贸n de Juan Schiaretti, a trav茅s del ministerio de Salud, convoc贸 al colectivo hospitalario a reunirse el jueves. El objetivo del Gobierno es lograr destrabar el conflicto que ya lleva m谩s de tres semanas e incontables asambleas en los nosocomios provinciales.

La reuni贸n se logr贸 despu茅s de que la Provincia reconociera la representatividad del grupo. 鈥淗ay un acercamiento y el reconocimiento por parte de las autoridades, que admiten la legitimidad del reclamo y la representatividad del descontento鈥, dijo Juan Pablo Viglione, m茅dico neur贸logo del hospital San Antonio de Padua, R铆o Cuarto, que integra la comisi贸n del colectivo interhospitalario.

Cabe recordar que por la din谩mica de este conflicto, los delegados que ir谩n a la reuni贸n no son negociadores, por lo que se espera que el d铆a viernes haya nuevamente asambleas que analizar谩n el camino que seguir谩n profesionales y trabajadores del sistema p煤blico de salud.

Importante movilizaci贸n en Tucum谩n

Reproducimos la declaraci贸n de la agrupaci贸n Salud desde las Bases tras el paro y la movilizaci贸n de los trabajadores de la salud.

En el marco de una jornada nacional de lucha motorizada por residentes de Buenos Aires, a la cual FeSProSa/SiTAS adhiri贸 y convoc贸, cientos de trabajadores de la salud recorrieron las calles de la ciudad exigiendo una recomposici贸n salarial. Es necesario que el sindicato convoque a asambleas en todos hospitales para discutir democr谩ticamente un plan de lucha.

El triunfo de residentes de CABA, luego de m谩s dos meses de movilizaciones, paros y asambleas, demostr贸 en todo el pa铆s que con organizaci贸n democr谩tica y lucha, se puede torcerle el brazo al gobierno. Las conducciones sindicales que se manten铆an al margen de esa lucha tuvieron que adherir a las acciones convocadas por los residentes luego de que se cansaron de repetir que no hay relaci贸n de fuerzas para pelear y que hay que aceptar el 芦estado actual de las cosas禄 que consiste en salarios que no cubren la canasta familiar, en ritmos extenuantes de trabajo, en el pluriempleo y en la falta de insumos para atender correctamente a los pacientes. De esta forma se pudo expresar con m谩s fuerza el descontento que hay en los trabajadores de la salud con el gobierno que tiene un plan de ajuste muy claro para descargar la crisis en la espalda de los trabajadores y as铆 satisfacer las demandas del FMI.

En nuestra provincia SiTAS convoc贸 un paro 芦sin concurrencia禄 luego de varias acciones que se vienen desarrollando desde hace semanas en varios hospitales como el de Ni帽os o el N茅stor Kirchner. Adem谩s, la semana pasada se hicieron abrazos simb贸licos y acciones callejeras en el Hospital del Este, Centro de Salud y Padilla en el marco de una jornada nacional de lucha convocada por FeSProSa y a la que SiTAS adhiri贸 con un paro 芦con concurrencia禄. Luego de la movilizaci贸n multitudinaria de ayer, la conducci贸n del gremio levant贸 las medidas programadas para los pr贸ximos d铆as de manera unilateral, sin consultar a las bases y por el solo hecho de haber recibido la promesa de 芦compromiso禄 de ser convocados a una nueva reuni贸n en Casa de gobierno.

Al mismo tiempo, residentes de todos los hospitales vienen desarrollando asambleas e iniciando un proceso de organizaci贸n por la mejora de sus salarios, la actualizaci贸n mensual de acuerdo a la inflaci贸n, el cumplimiento del reglamento de residencias ya que muchas veces por falta de personal les demandan realizar tareas que exceden a su formaci贸n. Otra de las demandas que tienen las y los trabajadores residentes es que se garantice la posibilidad de continuar su desempe帽o en el sistema p煤blico de salud con estabilidad laboral una vez terminada la residencia.

Desde Salud desde las Bases sostenemos que debemos tomar el ejemplo de la Asamblea de Residentes de CABA en todos sus sentidos. Por eso planteamos una exigencia clara al SiTAS y a todos los gremios de la salud, a que convoquen asambleas democr谩ticas donde se vote un plan de lucha serio, y se ponga en discusi贸n si se aceptan o no las propuestas del gobierno, donde cada trabajador tenga voz y voto, para que no sea la potestad de unos pocos decidir por todos de manera unilateral. Esta es una discusi贸n clave de m茅todo, para contrarrestar la burocratizaci贸n, necesitamos asambleas donde haya una lista de oradores, en la cual cualquier persona pueda plantear propuestas que se voten por mayor铆a y minor铆a con mano alzada.

La movilizaci贸n del 23N demostr贸 que las y los trabajadores de la salud tenemos predisposici贸n a luchar y pelear por lo que nos corresponde, necesitamos organizar esa fuerza poniendo la salud de pie sobre los cimientos de la unidad para imponer al gobierno las mejoras que queremos para nuestra subsistencia y en defensa de la salud p煤blica.

Se profundiza el conflicto en el Hospital Posadas

El martes 22 comenz贸 una nueva semana de lucha en el Hospital Posadas. Esta vez con un paro de 72 horas de los m茅dicos autoconvocados y profesionales de la Cicop Hospital Posadas. Hace semanas vienen reclamando por la recomposici贸n salarial y el gobierno nacional les da la espalda. Esta situaci贸n se vio agravada cuando el viernes 17 los residentes no cobraron parte de sus ingresos, por lo que realizaron protestas en la direcci贸n del Hospital.

El martes cerca del mediod铆a los trabajadores en lucha realizaron una nueva asamblea en el hall de entrada, donde ratificaron el paro de 72 horas de esta semana y votaron un nuevo paro de 96 horas la semana pr贸xima con acciones de visibilidad.

Ante la falta de respuestas por parte de las autoridades y el gobierno nacional, el mi茅rcoles 23 se movilizaron nuevamente al ministerio de Salud de la Naci贸n, junto a los trabajadores del Garrahan. El mismo d铆a hubo acciones de residentes de los hospitales bonaerenses en La Plata, movilizaci贸n de residentes y concurrentes de CABA en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, entre otras acciones en los municipios de la provincia, que se suman a los crecientes conflictos en el interior del pa铆s.

Trabajadores del Hospital Garrahan realizaron un paro y se movilizaron nuevamente

芦El 23 vamos de nuevo al paro, para que este a帽o no volvamos a perder contra la inflaci贸n y queremos el compromiso del Gobierno para que el hospital Garrahan pueda seguir funcionando y garantizando la calidad de atenci贸n禄, afirm贸 la secretaria general de la APyT, Norma Lezana.

El paro se realiz贸 el mi茅rcoles de 6 a 21 horas y la concentraci贸n comenz贸 a las 10:00 en la explanada de ingreso de la calle Combate de los Pozos, donde marcharon conjuntamente con el personal de otros hospitales.

Sobre las razones de la medida de fuerza, Lezana se帽al贸 que se tratar谩 del sexto paro que realizan e inform贸 que 芦desde 2017 el hospital sufre recortes progresivos禄.

芦Si tomamos el 2017 como punto de referencia, y actualizamos el presupuesto por inflaci贸n acumulada al 2022, el presupuesto del Garrahan deber铆a ser de 42.000 millones de pesos y, sin embargo, el Consejo de Administraci贸n del hospital solicit贸 33.000 millones para 2023: 12.000 millones menos en 2022 y m谩s ajuste para 2023鈥, sostuvo.

Para la gremialista, esa asignaci贸n presupuestaria 芦explica el porqu茅 de los salarios de miseria, la falta de insumos y la renuncia de casi 200 profesionales del hospital禄.

En respuesta, el Consejo de Administraci贸n del hospital se refiri贸 la semana pasada a los reclamos de la APyT al manifestar que en el Garrahan 芦se est谩 trabajando en la recomposici贸n progresiva del salario禄 con 芦aumentos otorgados con recursos genuinos que permiten mantener los salarios acordes a la inflaci贸n禄.

En declaraciones a T茅lam, el Consejo de Administraci贸n del centro de salud reconoci贸 que el salario 芦se deterior贸 fuertemente entre 2017 y 2018禄, en coincidencia con la gesti贸n Cambiemos, mientras que en relaci贸n a 2023 analiz贸 la asignaci贸n de fondos prevista en la Ley de presupuesto 2023 sancionada en el Congreso.

Para el a帽o pr贸ximo, indicaron las autoridades, la ley de Presupuesto contempla para el Garrahan 芦27 mil millones de pesos禄.

De esos fondos, 芦el 80% corresponde a financiamiento de la Naci贸n禄 y el 20% restante a la Ciudad de Buenos Aires.

芦La Ciudad aporta entonces a 5 mil millones de pesos, y de esta forma el presupuesto total del Garrahan para 2023 llegar谩 a los 32 mil millones de pesos, sin contemplar los sueldos de la paritaria que se definir谩n reci茅n en abril禄, resaltaron desde la entidad sanitaria.

Por su parte, la gremialista Lezana puso el foco sobre la variaci贸n anual del presupuesto que el Estado nacional destina al Garrahan y lo relacion贸 con la inflaci贸n, para luego sostener que desde la APyT 芦comprenden que hay una coyuntura禄 aunque pidi贸 芦priorizar lo que hay que priorizar禄.

Por eso, solicit贸 que el ministerio de Salud junto a al Consejo de Administraci贸n del hospital 芦descompriman禄 la situaci贸n para que el centro pedi谩trico ubicado en el barrio porte帽o de Parque Patricios 芦no sea la variable de ajuste de la salud p煤blica禄.

Para Lezana, la situaci贸n del hospital se agrav贸 con la pandemia, ya que desde entonces 芦hay m谩s demanda y pacientes m谩s cr铆ticos禄.

芦Todo el tiempo hay un 100% de camas ocupadas. Esto es porque hay agotamiento en todo Salud, hay recortes, si se cierre una unidad en un hospital del pa铆s, eso implica que el paciente va a ser derivado al Garrahan禄, diagnostic贸.

En paralelo, reconoci贸 que en los 煤ltimos dos a帽os y medio 芦si bien aument贸 el empleo, hay empleo precarizado禄, lo que implica que para esos nuevos trabajadores 芦no hay posibilidad de obra social y esto aumenta la demanda del sector p煤blico de salud禄.

La medida de fuerza convocada para el mi茅rcoles sum贸 el acompa帽amiento de la Federaci贸n Sindical de Trabajadores de la Salud (Fesintras), cuyo secretario general Pablo Maciel confirm贸 el acompa帽amiento del paro.

En simult谩neo, hubo movilizaciones de los gremios que agrupan a los profesionales de la salud de las provincias de Buenos Aires (CICOP) y en C贸rdoba en reclamo de recomposici贸n salarial para el sector.

La jornada de protestas se dio tras la reciente victoria de los residentes y concurrentes porte帽os, quienes tras nueve semanas de paro y estado de movilizaci贸n lograron que el Gobierno de Horacio Rodr铆guez Larreta les concediera un piso de 200.000 pesos a los residentes de primer a帽o.

En este contexto se suma la falta de qu贸rum que impidi贸 que la C谩mara de Diputados pudiera avanzar en la modificaci贸n de la Ley de Carreras Hospitalarias, lo que permitir铆a que 3.000 trabajadores de Enfermer铆a pasaran a ser contemplados como personal profesional del cuerpo de Salud.

Por esta raz贸n, Fesintras realiz贸 el jueves 17 un paro nacional de Salud en reclamo de 芦una paritaria nacional de salud, mayor presupuesto para la salud p煤blica, salarios dignos, el no pago del impuesto a las ganancias, 82 % m贸vil en todo el pa铆s y reconocimiento pleno para todo el equipo de salud禄.

Nueva 鈥淣oche de las Luces鈥

Desde la Asamblea de Residentes y Concurrentes de la Ciudad de Buenos Aires convocaron a una nueva Noche de las Luces, para visibilizar y acompa帽ar sus reclamos. Fue el martes 22 a las 19:30 en la esquina de Callao y Corrientes para exigir salario y ART para los y las concurrentes.

鈥淰iviste una noche muy emotiva acompa帽ando a la #mareablanca. Volvemos a las calles de noche a acompa帽ar a nuestros concurrentes. 驴Sab铆as que trabajan sin salario? 驴Sin ART? Hoy decimos #gratisnuncamas. Por #salarioparaconcurrentes te esperamos. #quenoseapaguelasalud鈥, expresan en su convocatoria.

Enfermeras y enfermeros marcharon en Chaco

En su d铆a, 21 de noviembre, las enfermeras y enfermeros movilizaron por las calles de Resistencia reclamando al gobierno provincial el reconocimiento a sus tareas profesionales y al arte del cuidado. Lo hicieron un d铆a despu茅s que el gobernador firmara un decreto de reconocimiento a la carrera de enfermer铆a.

La concentraci贸n cort贸 la avenida 9 de julio, frente al Hospital Central 鈥淛ulio C. Perrando鈥, donde se ley贸 la carta que ser铆a entregada al gobernador Jorge Capitanich. Luego recorri贸 la avenida hasta la plaza principal para rodearla y llegar hasta la Casa de gobierno. A unos 100 metros antes de llegar, la polic铆a que semanas atr谩s los reprimi贸 con el carro hidrante, form贸 una barrera para evitar el paso.Una vez acordado el paso, la marcha se detuvo en la esquina donde se concentran todas las marchas en Resistencia, frente a otra barrera policial, esperando a ser atendidos por el gobernador.

鈥淓stamos esperando que el gobierno nos reconozca como profesionales que somos. Nosotros somos todos enfermeros. Seguimos una carrera de grado, tenemos un Colegio de Enfermer铆a, tenemos especialistas en distintas 谩reas, tenemos mag铆steres y tenemos doctorados en Enfermer铆a. Entonces estamos esperando que el gobierno nos d茅 el reconocimiento como profesionales porque estamos categorizados como administrativos鈥, se帽al贸 uno de los movilizados.

鈥淓stamos colaborando lo mejor posible. Nos sentimos muy importantes, y de paso tambi茅n (nuestra lucha) por el reconocimiento lleva mucho esfuerzo. Para las personas que estuvieron con COVID, 茅ramos los mejores, los h茅roes, y hoy estamos ac谩 y no tenemos ni siquiera un pase a planta, ni un sueldo digno, no tenemos salubridad, no tenemos nada. El sueldo que nos pagan no nos alcanza, somos contratados鈥, fue el comentario de otro.En una provincia con lucha contin煤a, por la pobreza en que est谩 inmersa la gran mayor铆a de sus habitantes, el gobernador quiso dar un gesto al sector, Capitanich firm贸 el decreto que reglamentar铆a la 鈥渓ey de ejercicio profesional de la Enfermer铆a鈥.

Claudia nos coment贸 lo siguiente sobre el decreto: 鈥淓s la reglamentaci贸n de Enfermer铆a que est谩 bueno, digamos. Eso se estaba esperando desde el 2013. Est谩 bueno para toda la gente que est谩 en planta. Pero hay algo que el gobierno no ve, no mira, que es la precarizaci贸n en la que estamos sumergidos toda la salud p煤blica. Hay por lo menos un 40% de precarizaci贸n, y m谩s en Enfermer铆a, que es la rama fundamental de la salud p煤blica. Y no hay nadie que hable, que nos defienda a nosotros. Nosotros estamos a la buena de dios. Sin obra social, solos. Precarizados hace m谩s de 10 a帽os y no es justo. No es justo porque nosotros, me refiero a Enfermer铆a, da la vida, dio la vida. No solo en la pandemia, en cada emergencia, salud p煤blica estuvo ah铆 al frente, no solo Enfermer铆a, salud p煤blica, porque somos un equipo鈥.

Festival de protesta frente al Agudo 脕vila por precarizaci贸n laboral

Los trabajadores de la salud p煤blica rosarina realizaron un corte en la esquina de Santa Fe y Suipacha en reclamo de salarios dignos, continuidad de los contratos Covid, cobro en tiempo y forma, y pase a planta.

Elsa Sampallo, secretaria general de Siprus, dijo que 芦es una nueva jornada de lucha tras una sucesi贸n de reclamos en distintos hospitales por condiciones dignas de trabajo, con foco en la desprecarizaci贸n laboral y el necesario aumento salarial, para dejar de correr de trabajo en trabajo para poder tener un sueldo digno que alcance para llegar a fin de mes禄.

芦Puntualmente en el Agudo 脕vila es necesario aumentar el recurso humano, por eso pedimos que se efectivicen los contratos precarizados, que aqu铆 son m谩s del 40%, y se refleja en los distintos servicios del Hospital, sobre todo en la guardia y en internaci贸n禄, detall贸 y cerr贸: 芦Estamos en un momento cr铆tico, de alerta y movilizaci贸n禄.

Asimismo, los municipales en asamblea, de la que participaron m谩s de 200 delegados, definieron marchar el 17 de noviembre desde la Municipalidad de Rosario a la sede de Gobernaci贸n, en el marco de un paro nacional de salud al que adhiere la seccional y la CTA Aut贸noma Rosario. La huelga afect贸 al sector municipal y provincial de salud adherido a ATE Rosario y otros sindicatos. En el estamento local exigen, adem谩s de lo planteado, un bono para paliar la crisis.

鈥淭enemos la decisi贸n pol铆tica de estar en la calle reclamando la continuidad laboral de los 4.000 contratos por Covid, de seguir peleando por lo que nos corresponde: salarios acordes a las necesidades de los trabajadores y por el fin de la precarizaci贸n laboral en todos los niveles del Estado鈥, expresaron desde ATE Rosario.

Fuentes: Red Eco Alternativo, La Izquierda Diario y Resumen Latinoamericano