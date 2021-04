–

De parte de Fundacion Aurora Intermitente April 10, 2021

• Bajo el lema “Lo social no es caridad”, profesionales de todas las disciplinas del sector social, visibilizan las nefastas condiciones en que desarrollan su trabajo en una campaña bajo el lema Lo Social No Es Caridad.



UN GRUPO DE WHATSAPP Y OFERTAS DE EMPLEO PRECARIAS.

Dicen que las cosas más serias se hablan medio en broma, pero ésta es la lamentable realidad de nuestro sector… Tras compartir en un grupo de WhatsApp una oferta de trabajo con condiciones abusivas: 600 € por 36h semanales, nace la idea de viralizar un lema Lo Social No Es Caridad. Y la sorpresa fue que, de inmediato, en los primeros minutos se unieron más de 300 personas.

Trabajamos con personas vulnerables y no generamos beneficios económicos inmediatos, pero somos agentes de prevención de conflictos y de cohesión y paz social. Somos fundamentales para la sociedad. Trabajamos con personas vulnerables por su bienestar y por el Bienestar Social, y el profesional termina en la misma situación de vulnerabilidad social.

Contratos discontinuos, meses sin empleo ni sueldo. Condiciones que perpetúan la pobreza de los/las trabajadores/a.

Ofertas de empleo con condiciones precarias, instituciones que suplen nuestros puestos con voluntariado muchas veces sin cualificación, se contratan personas sin formación, intrusismo laboral continuo e institucionalizado, en connivencia con empresas, ONGs o el mismo Ayuntamiento de Madrid:

“ESTIGMATIZADAS EN LA CARIDAD”

Éste es un sector extremadamente precario, y siempre se justifica en que es algo vocacional. Pero con vocación no se pagan las facturas. Somos los únicos trabajadores obligados a ejercer gratis porque, a fin de cuentas, se sigue usando la excusa de que “ayudar a los demás” es altruismo. Por eso reclamamos que se respeten nuestros derechos constitucionales y recuperar la dignidad y respeto que merecen nuestras profesiones. Sin intrusismos ni nepotismos.

Necesitamos dejar de apretar los dientes. No podemos cargar, desamparados, con el desgaste físico y psicológico que soportamos a diario. Hemos sido absolutamente invisibilizados en estos tiempos de la COVID-19. Hemos trabajado a destajo. Y ni siquiera se nos ha dado una palmada de aplauso. Pero sí se nos ha criticado por mala gestión. “Si no llegamos a tiempo, es que no tenemos medios para poder llegar”

UN MOVIMIENTO VIRTUAL.

Y ya que, a estas alturas de la película, nos hemos dado cuenta de que vivimos en una pandemia mundial, el 5 de Abril, un movimiento de protesta a través de las redes sociales, Lo Social No Es Caridad y que no suponga daños materiales, ni tampoco un riesgo para la salud pública. Un reclamo para que, tantos sus profesionales, como los usuarios atendidos puedan acceder a condiciones dignas de verdad.

