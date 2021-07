–

Ma帽ana, jueves 15, trabajadores del Hospital Garrahan participar谩n de un nuevo paro de 24hs. Los reclamos votados en asamblea incluyen: 50% de aumento en una cuota, salario inicial igual a la canasta familiar ($99000), actualizaci贸n mensual seg煤n inflaci贸n, r茅gimen de insalubridad, que el bono de $22000 sea para todos y todas, pase a planta de quienes se encuentran con contrato de locaci贸n o tercerizado, 谩rea cerrada para el centro quir煤rgico, 20% adicional para el 谩rea covid y el 谩rea emergencias y UCE, pago correcto de feriados nuevos al turno franquero, actualizaci贸n de asignaciones familiares congeladas desde 2013 y que el CCT sea debatido y decidido por sus trabajadores. La actividad es parte de una lucha que vienen llevando adelante desde hace semanas sin la respuesta pertinente de las autoridades. Por ANRed.

Luego de tres semanas de paros escalonados y ante la falta de respuesta por parte del Consejo de Administraci贸n, los trabajadores decidieron realizar una movilizaci贸n a las 9hs. desde el Hospital Garrahan (Combate de los Pozos 1881) hasta el Ministerio de Trabajo (sede Callao). Rechazan el acuerdo de 35% firmado por el Consejo con UPCN y SUTECBA por considerarlo completamente insuficiente. Tambi茅n se帽alan que dicha rebaja salarial fue impulsada sin convocarse ninguna reuni贸n paritaria, por lo que exigen que se abra la paritaria y se d茅 curso a sus reclamos.

En relaci贸n al 20% para las 谩reas covid y emergencias, est谩 planteado por la gran actividad que tuvieron algunos trabajadores relacion谩ndose con el paso continuo de pacientes, lo que hace que tengan un mayor riesgo en relaci贸n a otros sectores. 芦Desde el inicio de la pandemia y que llegaron pacientes con el virus al hospital, se cerr贸 un sector y se convirti贸 de un polivalente a un infecto-contagioso nivel 3, y a estos compa帽eros nunca les pagaron un peso m谩s cuando este virus mortal tiene dando vueltas al mundo desde hace un a帽o y medio. Esto implic贸 trabajar con materiales de bioseguridad que signific贸 un extremo cuidado porque al principio de la pandemia no sab铆amos casi nada de el y se muri贸 mucha gente (m茅dicos, docentes, etc.). Afortunadamente no tuvimos la desgracia de que se murieran compa帽eros pero s铆 de que se mueran familiares contagiados porque nosotros estamos vacunados, pero nuestras familias no. Por eso hay compa帽eros que reclaman ese 20% mas. Nosotros no cambiamos guita por vidas, pero consideramos que es un reclamo genuino por la tarea que realizan禄, coment贸 Diego Saavedra, delegado y trabajador del hospital, a ANRed.

La semana pasada se desarroll贸 un paro de 48hs entre los d铆as martes y jueves y el s谩bado adhirieron los franqueros con la misma medida en los tres turnos de ese d铆a.

