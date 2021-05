–

May 3, 2021

Las 47 camas para casos graves del hospital de Parque Centenario est谩n ocupadas. Trabajadores denuncian que hay una cuarta sala que ya funcion贸 como terapia y podr铆a rehabilitarse. 鈥淣o queremos decidir a qui茅n le tenemos que poner el respirador鈥, alertan.

鈥淪e est谩n ventilando pacientes en la guardia, algunos se tienen que intubar de urgencia ah铆. Estamos trabajando a cama caliente. Tenemos salas con covid moderado y se est谩n complicando algunos: si hay requerimiento de terapia, es un tema. No queremos esconder eso鈥, advirti贸 H茅ctor Ortiz, delegado y Coordinador de Hospitales de la Ciudad de ATE, para difundir un pedido de trabajadores de ese espacio para que se abra otra sala de terapia. Y cont贸 que existe una sala en condiciones de utilizarse, pero est谩 cerrada y vac铆a.

鈥淓ra la terapia original del hospital, que se cerr贸 para armar otro servicio y est谩 en condiciones. Hay que poner camas, respiradores y recursos humanos. No sabemos qu茅 pas贸 con el presupuesto que estaba destinado: est谩 vac铆a, no se us贸 para nada鈥, dijo Ortiz a Tiempo. Y adelant贸 que desde el espacio que representa se est谩 convocando a un paro para el 12 de mayo: 鈥淰amos a salir a una medida de fuerza porque no se banca m谩s. Estamos agotados, desbordados, y no frenan la circulaci贸n鈥.

鈥淟as 47 camas UTI est谩n completas, 94 camas destinadas a pacientes moderados y los pacientes se est谩n duplicando, necesitan respirador鈥, dijo Luis Ortiz, secretario gremial de ATE en el Hospital Durand -en Parque Centenario- para reflejar la necesidad de abrir 鈥渙tra sala de terapia intensiva porque la guardia est谩 colapsada鈥.

鈥淣o queremos decidir a qui茅n le tenemos que poner el respirador. Necesitamos derivar. Seguimos con falta de personal de enfermeros en todas las cl铆nicas鈥, cont贸 en una entrevista con Nobleza Hormiga, por FM La Patriada, y remarc贸 que 鈥渆l gobierno de la Ciudad no entrega ropa de trabajo. Tampoco hay burbujas para el personal sanitario del hospital鈥.

Ortiz cuestion贸 la postura del oficialismo porte帽o, que sostiene que todav铆a 鈥渉ay margen en el sistema de salud鈥. Por el contrario, consider贸 que 鈥渆s una mentira. No encontramos camas en ning煤n lado, est谩 todo colapsado鈥. Se帽al贸 adem谩s que en esta segunda ola de coronavirus 鈥渉ay j贸venes de entre 30 a 40 a帽os que est谩n entrando en terapia intensiva. Es un signo de alarma鈥.

