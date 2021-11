–

De parte de ANRed November 11, 2021

Bajo la consigna 芦Basta de Violencia Institucional禄 鈥 porque consideran que las situaciones de precarizaci贸n y vulnerabilidad que sufren son una forma de violencia institucional 鈥 trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe se movilizaron a la Plataforma Lavard茅n con tres reclamos puntuales: el pago de salarios adeudados, igual remuneraci贸n por igual tarea y pase a planta permanente. La medida cont贸 con la solidaridad y el apoyo de la seccional local de la Asociaci贸n de Trabajadores del Estado (ATE 鈥 Rosario) y retoma reclamos que el inicio de la pandemia dej贸 pendientes, en especial la concreci贸n del pase a planta, reivindicaci贸n hist贸rica del sector, que tom贸 particular fuerza durante 2019. Por Julia Soul, para ANRed.

Referentes de la Asamblea de Trabajadores del Ministerio de Cultura especificaron los tres reclamos m谩s urgentes: primero que nada el pago de salarios adeudados del personal contratado, que es el grueso en el Museo del Deporte santafesino. No cobran desde hace siete meses y siguen prestando servicios, tienen que pagarse el monotributo y los gastos de traslado al trabajo. Despu茅s, una serie de trabajadores con contratos m谩s regulares, que no van a pasar a planta, pero exigen igual remuneraci贸n por igual tarea. Son trabajadores que cumplen funciones similares a trabajadores de planta, y tienen salarios que rondan los $ 28 mil pesos bolsillo, cuando la Canasta B谩sica ronda los $67 mil.

Se trata de contratos mensuales por los cu谩les los y las trabajadoras no son considerados empleados, sino prestadores de servicios. La din谩mica de la precarizaci贸n no hace sino profundizarse hasta situaciones extremas cuando no pueden cumplir los requisitos burocr谩ticos que garanticen su contrataci贸n: 芦hay un bucle perverso con algunos compa帽eres que, al no ser considerados trabajadores, tienen que inscribirse en el registro de proveedores del Estado. Para eso les piden un certificado de libre deuda, cosa imposible de tener si no cobras el salario禄.

Consultados sobre los principales programas o las tareas que realizan los y las trabajadores precarizados, los referentes se帽alaron que el principal n煤cleo de vulnerabilidad es el Museo del Deporte donde todas las funciones de coordinaci贸n y sostenimiento del espacio 鈥 desde la apertura y el cierre hasta las visitas guiadas y la preparaci贸n de los espacios 鈥 est谩n a cargo de compa帽eres que no cobran desde marzo, a pesar de haber presentado las facturas que les fueran requeridas. Casa Arij贸n, que presta servicios educativos y recreativos a la comunidad, y Los Aleros, en Villa Gobernador G谩lvez, son otros espacios sostenidos por trabajadores precarizados.

芦La movilizaci贸n por estos reclamos se vio dificultada por la situaci贸n de pandemia, cuando los reclamos no pudieron concretarse, no pudimos hacer medidas de lucha y eso ocasion贸 que los problemas continuaran y se profundizaran, sobre todo demoras en los pagos para los contratos m谩s vulnerables y los tr谩mites para el pase a planta que se ten铆an que dar en diferentes fechas del a帽o se fueron postergando much铆simo 鈥 expresaron los y las trabajadoras 鈥 De all铆 que el colectivo se encuentra en un proceso de asamblea permanente. Durante la semana evaluamos las consecuencias y los avances de las medidas que tomamos, pero b谩sicamente no aflojamos al plan de lucha exigi茅ndoles al ministro Jorge Lloch y al Gobernador Omar Perotti la resoluci贸n de los tres reclamos禄.