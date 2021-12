–

De parte de SAS Madrid December 22, 2021 77 puntos de vista

El viernes por la tarde la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un acto en el Hospital Universitario de La Paz, aseguraba que los 11.300 refuerzos covid contratados para sofocar la pandemia se mantendrían en las filas del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). “Hemos sido una de las pocas comunidades autónomas que seguimos con los mismos profesionales”, aseguraba Ayuso.

Previa a esta declaración, muchos sanitarios y sanitarias habían sido informados de que prescindirían de sus servicios a 31 de diciembre, en un último mes de incertidumbre y cambios de parecer, con la sexta ola de fondo. Hoy, según confirman trabajadores a El Salto, el gobierno regional no ha cumplido su promesa. Así, muchos profesionales verán relegado su contrato covid a finales de este mes.

Las cinco organizaciones sindicales que conforman la mesa sectorial (AMYTS, CC OO, SATSE, CSIT y UGT) han presentado hoy una queja ante el defensor del pueblo por la situación de precariedad e inestabilidad que se está produciendo

En este contexto, las cinco organizaciones sindicales que conforman la mesa sectorial (AMYTS, CC OO, SATSE, CSIT y UGT) han presentado hoy una queja ante el defensor del pueblo por la situación “de precariedad e inestabilidad que se está produciendo respecto a los profesionales que en la actualidad ostentan los denominados contratos covid-19, personal estatutario, en su mayoría, con nombramiento denominado eventual”.

“A toda la gente que tenía un contrato eventual anterior al covid —reducciones de jornadas, becas o refuerzos de de jornada—no se le va renovar el contrato covid y va a volver a lo que tenía previamente. Muchos de estos contratos parciales ya están cubiertos por terceras personas, por lo que va a haber despidos seguro. Dos personas no pueden ocupar la misma plaza”, expresan desde la plataforma de Médicos Precarios de Madrid, que aglutina a sanitarios y sanitarias con contratos covid.

“A toda la gente que tenía un contrato eventual anterior al covid, no se le va renovar el contrato covid y va a volver a lo que tenía previamente. Muchos de estos contratos parciales ya están cubiertos por terceras personas, por lo que va a haber despidos seguro”

No pueden dar cifras porque la incertidumbre es una de las características de su situación, pero sí aseguran que el 100% de los sanitarios no continuarán. “No sabemos los números porque la información es muy difusa. En el Hospital Gregorio Marañón han enviado en masa SMS para decir a los sanitarios que vayan a recursos humanos a firmar pero no se sabe el qué. En La Paz o en el Doce de Octubre renovarán los contratos covid nuevos pero la gente que estaba antes de la pandemia con contratos eventuales tendrán que volver al contrato previo con previsibles conflictos”, explica.

Los cinco sindicatos de la mesa sectorial exponen en su denuncia ante el Defensor del Pueblo, a la que ha tenido acceso El Salto una situación preocupante con “el escenario que para el presente y futuro más inmediato se nos presenta ante dicha falta de personal, aun cuando es conocido la evidente necesidad de tener un sistema sanitario fuerte y con recursos suficientes, cuestión que ha quedado sobradamente demostrada a raíz de la presente emergencia sanitaria mundial sin precedentes”.

La historia de las renovaciones

A finales de octubre la Comunidad de Madrid comunicó en mesa sectorial que solo renovaría a aproximadamente un 45% de los contratos covid. Cifra que bajó hasta el 35% según las informaciones que iban transcendiendo en centros de salud y hospitales. En algunos centros se llegó a comunicar la rescisión de los mismos mediante un SMS, tal y como adelantaba El Salto.

Tras la presión de los trabajadores y los sindicatos, y la escalada de contagios, el gobierno regional prometía la ampliación de estos contratos hasta el 31 de marzo. Pero no está siendo así en todos los casos.

Desde la plataforma Médicos Precarios informan de que aquellos que continuarán hasta marzo son profesionales que serán trasladados hasta el hospital de pandemias, el Enfermera Isabel Zendal. “Hay profesionales de neumología, medicina interna o enfermedades infeccionas que van a ser renovados con la idea de poner de nuevo en marcha el Isabel Zendal, que ahora está funcionando a medio gas”. Esta plataforma asegura que ya ha habido dos peticiones de médicos: a finales de noviembre y a principios de diciembre. Consideran que estas ampliaciones son traslados forzosos: “O vas al Zendal o no se te renueva a 31 de diciembre, así estamos”, se quejan.

Miguel Ángel Salvador es médico neumólogo en el Hospital Clínico. Este profesional llegó a encadenar hasta veinte contratos en siete meses en el Hospital de Móstoles. “He tenido diez contratos de un día”

Miguel Ángel Salvador es médico neumólogo en el Hospital Clínico y, previsiblemente, verá alargar su contrato hasta el 31 de marzo. Este profesional acabó la residencia hace tres años y llegó a encadenar hasta veinte contratos en siete meses en el Hospital de Móstoles, donde comenzó su carrera profesional. “He tenido diez contratos de un día”, explica a El Salto.

Cuando empezó la pandemia se encontraba cubriendo una baja de maternidad en el Hospital Infanta Sofía. “Me reconvirtieron en contrato covid, me trasladaron al Zendal dos veces, luego volví al Infanta Sofía y cambié al Hospital Clínico porque me interesaba”. Salvador tenía la promesa en el aire de algún puesto fijo en este hospital. Mientras, su contrato se acaba a 31 de diciembre. “La jefa de servicio me ha dicho que se prolongará hasta el 31 de marzo, pero no me ha llegado ningún mensaje para firmar. Hay un silencio hasta que te dicen que te vas a la calle o te renuevan”, se queja.

Este profesional insiste en que los llamados refuerzos covid no son contratos nuevos, ya que lo que se hizo fue convertir contratos eventuales de personas que ya estaban trabajando para el SERMAS. “Somos plantilla estructural, aunque tengamos contrato temporal. Yo tengo una consulta abierta a mi nombre, soy un contrato estructural”, insiste.

“El colectivo médico es muy transigente. Al final, dices que sí a todo porque “es lo que hay”. Pero el sentimiento está empezando a cambiar y están empezando a darse cuenta de que quizás esto no tiene que ser “lo que hay”. La gente está con hartazgo y más tras la lucha contra el covid-19”, alerta este médico neumólogo mientras insiste en que una sanidad sin profesionales estables es un riesgo.

Enlace relacionado ElSaltoDiario.com (21/12/2021).