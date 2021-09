–

De parte de ANRed September 3, 2021 26 puntos de vista

脡sta ma帽ana trabajadores tercerizados de la empresa EMA, tercerizada de Edesur, realizaron un corte junto a trabajadores de otras ramas en el Puente Pueyrred贸n para exigir la reincorporaci贸n de los obreros depespedidos en el marco de la pandemia. 芦Como lo volvemos a demostrar hoy desde el Puente Pueyrred贸n con esta nueva protesta, estamos dispuestos a seguir adelante con todas las acciones de lucha que sean necesaria ya que entendemos que se tiene que o铆r la voz de todos los trabajadores que trabajan precarizados y terciarizados. Somos trabajadores de la electricidad que por reclamar que se nos encuadre en el convenio correspondiente (Luz y Fuerza), fuimos despedidos junto a otros trabajadores en igual situaci贸n.Dijimos basta de fraude laboral, y la respuesta de la empresa Edesur y de la tercerizada EMA fue lisa y llanamente el despido masivo禄. Por ANRed

Desde hace 7 meses, trabajadores de la empresa EMA Servicios, tercerizada de Edesur, contin煤an luchando para lograr la reicorporaci贸n de los 60 trabajadores despedidos en plena pandemia.

芦Como lo volvemos a demostrar hoy desde el Puente Pueyrred贸n con esta nueva protesta, estamos dispuestos a seguir adelante con todas las acciones de lucha que sean necesaria ya que entendemos que se tiene que o铆r la voz de todos los trabajadores que trabajan precarizados y terciarizados. Somos trabajadores de la electricidad que por reclamar que se nos encuadre en el convenio correspondiente (Luz y Fuerza), fuimos despedidos junto a otros trabajadores en igual situaci贸n.Dijimos basta de fraude laboral, y la respuesta de la empresa Edesur y de la tercerizada EMA fue lisa y llanamente el despido masivo禄 explicaron los trabajadores mediante un comunicado.

Agregaron 芦es largo el camino recorrido pero seguimos dando la pelea por nuestros derechos y por nuestros puestos de trabajo. Las audiencias en diferentes ministerios no han resultado en una soluci贸n a nuestro reclamo. En el ministerio de Trabajo se presentaron en varias ocasiones representantes de Edesur y Ema donde solo 鈥渙frecieron鈥 una indemnizaci贸n monetaria. Pero nosotros queremos trabajar. Edesur sigue mintiendo y dice que no necesitan tomar personal porque no tienen problemas de abastecimiento en su servicio, cuando es evidente que en zona sur son cada vez m谩s recurrentes los cortes de luz y son muchos los usuarios que apoyan nuestra lucha y que firmaron los petitorios exigiendo un mejor servicio a esta empresa禄.

Finalmente agradecieron el acompa帽amiento de trabajadores de otras ramas como LATAM, ArgenCorbra y Luminitec entre otras, durante el corte en el Puente Pueyrred贸n. 芦Decimos basta a este sistema de tercerizaci贸n que solo disminuye la calidad de vida del trabajador y aumenta las ganancias empresarias, y por eso vamos a seguir adelante con nuestra lucha sin dar el brazo a torcer禄.