–

De parte de IWW Solidaridad June 10, 2023 469 puntos de vista

Han sido unos meses muy ocupados y radicales para los ayudantes docentes de la U de M

por Zachary Guerra

ANN ARBOR, MI 鈥 Est谩 lloviendo y la graduaci贸n est谩 a punto de comenzar. Hay una l铆nea de dos millas alrededor del estadio, y grupos de estudiantes revisan sus tel茅fonos y beben de peque帽as botellas de licor.

La Organizaci贸n de Ayudantes Docentes (GEO) tiene una tienda de campa帽a instalada con caf茅 gratis y donas para los piqueteros. Hay cinco bolsas grandes llenas de pancartas y varios montones de volantes coloridos. Me despert茅 a las seis de la ma帽ana para llegar aqu铆 y el caf茅 reci茅n hecho sab铆a bien. Me da la energ铆a que necesitar茅 para el piquete de tres horas que viene. Lo beb铆 r谩pidamente, encontr茅 mi cartel y luego llegu茅 a mi lugar en el piquete.

Los trabajadores graduados de la Universidad de Michigan han estado en huelga desde el 29 de marzo. La Organizaci贸n de Ayudantes Docentes representa a m谩s de 2,000 estudiantes trabajadores. El GEO est谩 en huelga exigiendo salarios m谩s altos, un fondo de emergencia para estudiantes graduados internacionales, mejores planes de atenci贸n m茅dica para trabajadores transg茅nero, mejor atenci贸n relacionada con la salud mental, m谩s subsidios para el cuidado de ni帽os, entornos de trabajo m谩s seguros, pagos por ubicaciones de trabajos estudiantiles y clases m谩s peque帽as.

El GEO consta de 1,315 instructores de ayudantes docentes y asistentes de los empleados. En la Universidad de Michigan, los profesores estudiantes de posgrado imparten cursos de pregrado y, a cambio, reciben exenciones de cuotas de matr铆cula. Los asistentes ayudan con la programaci贸n adem谩s de otras tareas. Adem谩s de este trabajo de tiempo completo, tienen un horario completo de cursos para mantenerse al d铆a. Los ayudantes docentes no ganan un salario digno en comparaci贸n con los profesores titulares de tiempo completo, a pesar de hacer el mismo trabajo. Es un sistema explotador.

El GEO y la Universidad han estado negociando desde noviembre de 2022, pero la U-M no lo ha hecho de buena fe. Los recursos humanos universitarios s贸lo han ofrecido un ligero aumento en el salario, uno que no toma en cuenta los ajustes por costo de vida que piden los estudiantes de posgrado. El aumento salarial que ofrece Recursos Humanos es solo de 60 d贸lares adicionales al mes y no toma en cuenta la inflaci贸n. Mientras tanto, el aumento salarial propuesto en el campus de Dearborn es de solo 20 d贸lares m谩s al mes. Ninguna oferta es lo suficientemente buena.

El costo de vida en Ann Arbor es de aproximadamente $38,000 al a帽o, y los estudiantes de posgrado ganan solo $24,000 al a帽o: esto es un d茅ficit de m谩s de $10,000. Contribuyendo a la crisis inaceptable del costo de vida en los Estados Unidos.

Adem谩s, la UM se ubica constantemente en el 20 por ciento inferior del pago de graduados de instituciones parecidas. Teniendo en cuenta lo mucho que la universidad aporta a la ciudad (ganancias de $200 millones), es una verg眉enza para una universidad tan prestigiosa. El 95% de los miembros de GEO han votado a favor de la huelga.

Los estudiantes internacionales tienen m谩s dificultades que los estudiantes regulares y GEO busca cambiar eso. El GEO est谩 proponiendo un fondo de emergencia para estudiantes internacionales que pueden sufrir tarifas inesperadas.

En noticias recientes, la administraci贸n de la universidad ha decidido retener el pago de los estudiantes en huelga. Durante una acci贸n contra el rector de la universidad, Santa Ono, varios estudiantes que protestaban fueron detenidos brevemente. Ono estaba en una cena durante la acci贸n. Adem谩s, las negociaciones m谩s recientes han mostrado pocas muestras de mejorar, ya que la universidad se niega a escuchar las s煤plicas sobre la cobertura m茅dica y dental de los empleados trans.

Varias organizaciones activistas locales han brindado su apoyo a la huelga, incluso Detroit Will Breath, que don贸 mil d贸lares en fondos de solidaridad. Para donar, vaya aqu铆.

En una muestra de solidaridad, la facultad de la universidad se comprometi贸 a retener las calificaciones del semestre hasta el 12 de mayo si la administraci贸n de la UM no ofrec铆a un acuerdo adecuado con el GEO. Sorprendentemente, la Administraci贸n respondi贸 por inventar calificaciones para los estudiantes cuyas calificaciones fueron retenidas.

Existe un amplio apoyo entre los estudiantes de la UM, incluido el Gobierno Estudiantil de la UM y la Uni贸n de Estudiantes Negros. Esto representa una amplia coalici贸n de izquierda dentro de la Universidad de Michigan y sus alrededores. Nosotros, los Wobblies, miembros de los Socialistas Democr谩ticos de Am茅rica, varios sindicatos de profesores universitarios, miembros de GEO de otras universidades y activistas veteranas hemos estado en la l铆nea de piquete.

Hay mucho apoyo p煤blico en el piquete de graduaci贸n. Veo gente anim谩ndonos, golpe谩ndonos los pu帽os y aplaudi茅ndonos. Veo gente grab谩ndonos, sonriendo, salud谩ndonos en nuestro piquete. Tambi茅n hay muchas personas que nos maldicen, incluidos dos antiguos alumnos fracasados que nos dicen que 鈥淰olvamos al trabajo鈥. Tambi茅n hay resistencia entre las diversas manadas de chicos de fraternidad, todos borrachos y tratando de una manera impotente de gritar m谩s que nosotros. Veo a una chica se帽alarnos con el dedo mediano mientras pasa caminando. No importa. No hay nada que ellos o el equipo de recursos humanos de UM puedan hacer para detenernos.

La acci贸n continuar谩 durante la semana de ex谩menes finales y el comienzo del verano. Puedes apuntarte a un turno aqu铆. Est茅 atento al sitio web de GEO para obtener m谩s informaci贸n.

Foto de Graduate Employees鈥 Organization (GEO).

Publicado originalmente en el sitio web del Industrial Worker, Graduate Workers on Strike, el 31 de mayo 2023.