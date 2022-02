–

De parte de SAS Madrid February 8, 2022 77 puntos de vista

En los 煤ltimos meses se viene produciendo en Espa帽a una importante pol茅mica acerca del estado en el que se encuentran, en muchos casos desde hace d茅cadas, varios cientos de miles de trabajadores interinos que, en las distintas administraciones, desempe帽an sus servicios para 茅stas bajo una relaci贸n de car谩cter temporal que se renueva una y otra vez.

Para solucionar su situaci贸n, algunos invocan tanto la legislaci贸n emanada de Bruselas como las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea, con sede en Estrasburgo.

Este art铆culo se propone profundizar en ambas, con el fin de extraer los institutos jur铆dicos incluidos en ellas, a los efectos de conocer perfectamente los elementos que con autoridad leg铆tima cabe invocar en la discusi贸n de la cuesti贸n.

Como tel贸n de fondo aparece el problema de la relaci贸n entre el derecho comunitario y el derecho nacional. Sin entrar en 茅l, en esta ocasi贸n, con car谩cter general, s铆 se mencionar谩n las alusiones que a este respecto se hacen tanto en la directiva como en las sentencias y autos que se traen a colaci贸n referentes al caso concreto de los trabajadores p煤blicos interinos.

LA DIRECTIVA 1999/70/CE

El 28 de junio de 1999, el Consejo de la Uni贸n Europea aprob贸 la Directiva 1999/70/CE, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duraci贸n determinada[1].

Dicha directiva comunitaria tuvo por objeto aplicar el Acuerdo marco al que hab铆an llegado apenas tres meses antes, el 18 de marzo del mismo a帽o 1999, tres organizaciones interprofesionales europeas, a saber, la Uni贸n de confederaciones de la industria y de los empresarios de Europa (UNICE), el Centro Europeo de la empresa P煤blica (CEEP) y la Confederaci贸n europea de Sindicatos (CES).

Para ello, la Directiva obligaba a todos los Estados miembros de la Uni贸n a poner en vigor las disposiciones necesarias como m谩ximo hasta el 10 de julio de 2001, con un plazo adicional de gracia de un a帽o suplementario para su trasposici贸n (art铆culo 2). Lamentablemente, los distintos gobiernos de Espa帽a no han hecho los deberes a la altura de 2022, en que, con m谩s de veinte a帽os de retraso, todav铆a colea el desatino, ya con dimensiones bochornosas.

Y eso que ambos instrumentos, Directiva y Acuerdo marco, establec铆an un amplio margen de actuaci贸n a favor de los Estados miembros, lejos de establecerse una metodolog铆a de arriba a abajo. En efecto, por lo que se refiere a la relaci贸n entre derecho nacional y comunitario evocada en la introducci贸n, el considerando n煤mero 15 de la Directiva reconoce que 茅sta obliga 鈥渁 los Estados miembros en cuanto al resultado, dej谩ndoles, sin embargo, la elecci贸n de la forma y de los medios鈥. Esto es, simplemente, coherente con la propia naturaleza de la figura legislativa elegida por parte de las instituciones de Bruselas, a saber, una directiva, a diferencia de la del reglamento, que prever铆a, por el contrario, tambi茅n la forma y medios de abordar el trabajo con contrato de duraci贸n determinada.

Con igual falta de automatismo jer谩rquico, el Acuerdo marco, en su considerando n煤mero 10, recuerda que los principios generales y requisitos m铆nimos establecidos por el mismo precisan para su aplicaci贸n, posteriormente, de la acci贸n de los Estados miembros e interlocutores sociales, teniendo en cuenta no s贸lo la situaci贸n de cada Estado miembro sino tambi茅n 鈥渓as circunstancias de algunos sectores y ocupaciones, incluidas las actividades de car谩cter estacional鈥.

Tanto la Directiva como el Acuerdo marco reconocen el t茅rmino 鈥渁buso鈥, para referirse a determinadas situaciones indeseables derivadas de la utilizaci贸n de sucesivos contratos de trabajo de duraci贸n determinada o de relaciones laborales de este tipo. Ambos, Directiva y Acuerdo marco aplicado por la misma, se proponen impedir tales abusos. La Directiva lo expresa en su considerando n煤mero 14, con su consiguiente car谩cter interpretativo. Tal car谩cter no obsta al efecto jur铆dicamente vinculante del t茅rmino, por cuanto el Acuerdo marco lo incluye en su cl谩usula 1, apartado b.

No obstante, n贸tese que no toda utilizaci贸n de sucesivos contratos de trabajo de duraci贸n determinada o de relaciones laborales de este tipo ha de considerarse autom谩ticamente como abusiva. Como veremos, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea se ha encargado de precisar la noci贸n donde ni la Directiva ni el Acuerdo marco introducen mayores especificaciones.

Sin embargo, 茅stos s铆 establecen otros principios y requisitos m铆nimos que el trabajo de duraci贸n determinada debe cumplir para entenderse conforme al derecho de la Uni贸n. El primero de ellos es el de no discriminaci贸n. La Directiva lo menciona en su considerando 14; el Acuerdo marco, en el tercero de los p谩rrafos de su pre谩mbulo (equipar谩ndolo al t茅rmino de igualdad de trato) y en su cl谩usula 1 (apartado a).

La cl谩usula 4 lo desarrolla: En primer lugar, no debe tratarse a los trabajadores con un contrato de duraci贸n determinada 鈥渄e manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparables, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas鈥. Es decir, que la regla general es que las condiciones entre trabajadores temporales no pueden ser peores que las de sus hom贸logos fijos. Ahora bien, cabe la excepci贸n, si est谩 objetivamente justificada.

Como segundo corolario del principio de no discriminaci贸n se encuentra el subprincipio de pro rata temporis o de c谩lculo del tiempo efectivamente transcurrido. Es decir, que dicho tiempo ha de tenerse en cuenta a la hora de reconocer las condiciones de los trabajadores temporales. Pero, una vez m谩s, la norma comunitaria establece un ambiguo tenor de escape: 鈥渃uando resulte adecuado鈥. O sea, que, cuando exista tal adecuaci贸n, no ha de operar el citado subprincipio. Pero no hay gu铆a adicional alguna respecto de cu谩ndo ha de considerarse adecuada la aplicaci贸n del subprincipio y cu谩ndo no.

Tan s贸lo realiza la misma cl谩usula, en su tercer apartado, una remisi贸n a las instituciones legislativas, reglamentarias o administrativas de los Estados miembros y a sus interlocutores sociales, que han de definir las disposiciones de aplicaci贸n de tales subprincipios de prohibici贸n de trato menos favorable y pro rata temporis. Se trata, por tanto, de la tercera llamada que el 谩mbito comunitario hace al nacional.

Existe todav铆a un 煤ltimo corolario del principio de no discriminaci贸n, que el Acuerdo marco describe en el cuarto apartado de la misma cl谩usula 4: Nos referimos a la antig眉edad, cuyos criterios de determinaci贸n deben ser los mismos en relaciones temporales y en relaciones fijas.

Mas otra vez abren los seis firmantes del Acuerdo marco y el Consejo de la Uni贸n la espita para la introducci贸n de diferentes criterios de antig眉edad entre trabajadores fijos y trabajadores temporales: all铆 donde 鈥渧engan justificados por razones objetivas鈥 cabr铆a, pues, la aplicaci贸n de dos varas de medir.

Junto al principio de no discriminaci贸n, la cl谩usula 5 del Acuerdo marco enumera las tres medidas que, alternativamente, han de introducir las instituciones nacionales para evitar la utilizaci贸n abusiva de las contratos o relaciones laborales de duraci贸n determinada. Nos encontramos, como por los pronunciamientos judiciales seguidamente se comprender谩, ante el segundo gran bloque que, como requisitos m铆nimos, eleva la Directiva a rango normativo.

La primera de ellas consiste en el establecimiento de razones objetivas que justifiquen la renovaci贸n de los contratos o relaciones laborales de car谩cter temporal; la segunda es el establecimiento de la duraci贸n m谩xima total de los sucesivos contratos de trabajo o relaciones laborales de duraci贸n determinada; y la tercera es el establecimiento del n煤mero de renovaciones de tales contratos o relaciones laborales. Como veremos, el Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea ha declarado que dichas medidas no son cumulativas, sino que al menos ha de emplearse una de ellas en el plano nacional.

Nuestra valoraci贸n de la Directiva y del Acuerdo marco que la misma aplica es cr铆tica respecto a la gran ambig眉edad que entra帽a su explicitaci贸n del principio llamado de no discriminaci贸n. Una cosa es que, por su propia naturaleza, una directiva otorgue libertad de forma y medios para alcanzar el resultado que persigue. Pero de ah铆 a introducir tales v谩lvulas de escape, como se ha visto, en la descripci贸n de los subprincipios de prohibici贸n de trato menos favorable, de pro rata temporis y de antig眉edad, hasta el punto de poder convertirlos en papel mojado, va un trecho.

Uno se pregunta sobre la utilidad de la producci贸n de material legislativo por parte de unas instituciones comunitarias que tanto invocan un principio como su contrario, m谩s all谩 de la justificaci贸n formal de su existencia y su actividad.

Por lo que se refiere a las tres medidas posibles destinadas a evitar la utilizaci贸n abusiva de la contrataci贸n temporal, la primera otorga tambi茅n ampl铆simas oportunidades de excusa para la renovaci贸n prolongada de la interinidad. Las otras dos suponen, cuando menos, una previsi贸n por parte del empleador que le obligan a una planificaci贸n estrat茅gica y a un compromiso jur铆dicamente exigible, inexistentes hasta el momento en el caso espa帽ol.

Finalmente, no se ha de escapar al lector que Directiva y Acuerdo marco no distinguen entre trabajadores de los sectores p煤blico y privado, respectivamente, por lo que resultan aplicables a ambos, seg煤n ha confirmado la jurisdicci贸n de la Uni贸n[2]. Curiosamente, el problema del caso espa帽ol ha adquirido proporciones elefanti谩sicas s贸lo en el sector p煤blico, donde los sucesivos gobiernos han aplicado una pol铆tica que, de hecho, contrasta con la falta de indulgencia demostrada ante los empresarios privados que, potencialmente, pudieran incurrir en an谩logos abusos de temporalidad.

LA SENTENCIA DE 19 DE MARZO DE 2020

El 30 de enero y el 8 de junio de 2018, respectivamente, los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo n煤meros 8 y 14 de Madrid plantearon sendas peticiones de decisi贸n prejudicial al Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea relativas a la Directiva 1999/70/CE en relaci贸n con el Estatuto Marco del personal de salud de Espa帽a, establecido mediante Ley 55/2003, de 16 de diciembre.

Las peticiones tra铆an causa de los correspondientes dos litigios interpuestos contra la Comunidad de Madrid por seis empleados p煤blicos, todos ellos del Servicio Madrile帽o de Salud. Su relaci贸n temporal se hab铆a prolongado durante periodos de entre doce y diecisiete a帽os.

Mediante sentencia de 19 de marzo de 2020, la Sala Segunda del Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea[3] pronunci贸 cinco importantes declaraciones relativas a esta cuesti贸n.

Primero, el hecho de que un empleado haya desarrollado un mismo puesto de trabajo no implica que no quede protegido por las medidas de la Directiva 1999/70/CE para la utilizaci贸n de sucesivos contratos de trabajo de duraci贸n determinada o de relaciones laborales de este tipo.

En segundo lugar, en el caso de que las necesidades de personal sean 鈥減ermanentes y estables鈥, la renovaci贸n sucesiva de relaciones de servicio de duraci贸n determinada no se considera justificada por razones objetivas.

Tercero, les corresponde a los tribunales nacionales valorar si las medidas establecidas por las instituciones espa帽olas, en este caso, son adecuadas para prevenir y, en su caso, sancionar los abusos de la temporalidad.

Como cuarto pronunciamiento, el hecho de que un empleado haya consentido a la renovaci贸n sucesiva de sus contratos temporales no priva de car谩cter abusivo a dicha pr谩ctica.

Por 煤ltimo, la Sala hace interesantes consideraciones relativas a los l铆mites de la Directiva en su confrontaci贸n con el derecho nacional.

Examinemos con mayor detalle cada una de estas cinco facetas del fallo.

LA EXISTENCIA DE UNA 脷NICA RELACI脫N DE SERVICIO

Uno de los empleados demandantes del Servicio Madrile帽o de Salud, el Sr. S谩nchez Ruiz, inform谩tico de profesi贸n, hab铆a desempe帽ado durante diecisiete a帽os el mismo puesto de trabajo, renov谩ndose a帽o a a帽o su relaci贸n de servicio con la Comunidad de Madrid.

Los abogados de 茅sta pretendieron que ese 煤nico puesto de trabajo y relaci贸n de servicio, con identidad de funciones, exclu铆a al demandante de la protecci贸n de la Directiva 1999/70/CE, que expresamente habla, en sus cl谩usulas 4 y 5, de 鈥渟ucesivos contratos de trabajo de duraci贸n determinada鈥 o de 鈥渞elaciones laborales de este tipo鈥. Obs茅rvese el plural de ambos sintagmas, 鈥渃ontratos de trabajo鈥 y 鈥渞elaciones laborales鈥.

Antes de pronunciarse sobre si una 煤nica relaci贸n de servicio, con un contrato de trabajo sucesivamente renovado, e identidad de funciones desempe帽adas por el empleado, puede considerarse incluida en dicha protecci贸n, el Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea realiza una interesante referencia a una sentencia suya anterior, de 14 de septiembre de 2016[4], a los efectos de dos cuestiones de naturaleza preliminar.

Primero, la utilizaci贸n sucesiva de contratos o relaciones laborales de duraci贸n determinada se considera 鈥渇uente potencial de abusos en perjuicio de los trabajadores鈥. Segundo, la protecci贸n de la Directiva 1999/70/CE persigue evitar la 鈥減recarizaci贸n de la situaci贸n de los asalariados鈥; dicho de otro modo, promover la 鈥渆stabilidad en el empleo como un componente primordial de la protecci贸n de los trabajadores鈥.

Como se ha dicho antes respecto a la remisi贸n a las autoridades nacionales, y aun reconociendo la competencia general de los tribunales nacionales para la determinaci贸n del t茅rmino 鈥渟ucesivos鈥, los magistrados de Luxemburgo estiman que entender, en este supuesto, que tal sucesi贸n de contratos o relaciones no se da equivaldr铆a a vaciar de efecto 煤til a la Directiva.

Nos interesa recalcar, nuevamente, la referencia a la competencia nacional. Es la cuarta que hemos destacado, despu茅s de las tres referentes, respectivamente, a la Directiva y al Acuerdo marco y constituye una de las principales conclusiones que cabe extraer de este art铆culo. La competencia en la materia es, de forma preponderante, de los Estados miembros de la Uni贸n.

ELEMENTOS QUE JUSTIFICAN LA RENOVACI脫N DE CONTRATOS TEMPORALES POR RAZONES OBJETIVAS

Es 茅ste el considerando de mayor sentido com煤n y evidencia ante la deficiente y negligente practica por parte de los distintos gobiernos de Espa帽a.

Supuestas invocaciones de necesidad o urgencia, aun previstas en la normativa, no suponen 鈥渞azones objetivas鈥 que justifiquen la renovaci贸n de los contratos o relaciones laborales de car谩cter temporal en el sentido de la cl谩usula 5 del Acuerdo marco.

No se justifica ni por la especial naturaleza de las tareas o de sus inherentes caracter铆sticas, ni por la persecuci贸n de un objetivo leg铆timo de pol铆tica social, ni supone el establecimiento de criterios objetivos o transparentes que verifiquen la existencia de una necesidad autentica (medida indispensable para alcanzar dicho objetivo).

Estos elementos judiciales son relevantes para delimitar la ambig眉edad que hab铆amos se帽alado en la primera de las tres alternativas de la cl谩usula 5 del Acuerdo marco.

En todo caso, el desempe帽o 鈥渄e modo permanente y estable鈥 de funciones incluidas en la 鈥渁ctividad normal del personal fijo鈥 no puede justificar objetivamente la renovaci贸n de contratos de duraci贸n determinada. Diferente ser铆a el caso de funciones o necesidades de 鈥渃ar谩cter provisional鈥.

Por 煤ltimo, la Sala a帽ade una opci贸n adicional para la temporalidad, cual es la relativa a contratos de duraci贸n determinada como caracter铆sticos del empleo 鈥渆n algunos sectores o para determinadas ocupaciones y actividades鈥[5], sin mayor precisi贸n.

MEDIDAS DE PREVENCI脫N Y SANCI脫N DE ABUSOS

Recordemos las tres medidas que establec铆a la cl谩usula 5 del Acuerdo marco para evitar la utilizaci贸n abusiva de los contratos o relaciones laborales de duraci贸n determinada.

La sentencia confirma la jurisprudencia existente[6] a un doble efecto: Primero, dichas medidas son alternativas, no cumulativas; es decir, los Estados miembros deben poner en marcha, al menos, una de ellas, a su elecci贸n.

Segundo, los Estados miembros podr铆an prever, en su derecho interno, 鈥渕edidas legales equivalentes鈥 a las tres previstas por el Acuerdo marco, en lugar de 茅stas; teniendo en cuenta, nuevamente, las 鈥渘ecesidades de los distintos sectores o categor铆as de trabajadores鈥. El margen nacional, pues, vuelve a ser ampl铆simo. Y existe tambi茅n margen para que la no discriminaci贸n (o igualdad de trato) no se transforme en igualitarismo, tratando desigualmente a unos empleados u otros en funci贸n de los distintos sectores o categor铆as.

Por lo que se refiere a la segunda cuesti贸n de este considerando, esto es, la imposici贸n de sanciones en el supuesto de abusos relativos a la temporalidad, ni la Directiva ni el Acuerdo establecen previsi贸n alguna.

En su defecto, la Sala, cubriendo el vac铆o legal, reitera la misma jurisprudencia[7] que proclama que las sanciones deben ser, adem谩s de 鈥減roporcionadas鈥, 鈥渆fectivas y disuasorias鈥, para garantizar la plena eficacia de las normas de aplicaci贸n del Acuerdo marco. 驴Acaso no se exceden los se帽ores magistrados de 2018 y 2020 en su funci贸n jurisdiccional, olvidando el principio de legalidad en materia sancionadora?

Sea como fuere, la sentencia reconoce la competencia de los tribunales nacionales para valorar si las medidas de prevenci贸n y sanci贸n son adecuadas conforme a la Directiva. Ahora bien, a continuaci贸n no se resiste a 鈥渙rientar鈥 a dichos tribunales nacionales con algunos elementos adicionales relevantes a estos efectos.

La primera medida que, desde luego, se considerar铆a adecuada es la 鈥渙rganizaci贸n de procesos selectivos que tengan por objeto la provisi贸n definitiva de las plazas ocupadas provisionalmente鈥 por empleados (p煤blicos) temporales.

Ahora bien, dicha medida, que evita la perpetuaci贸n de la situaci贸n de precariedad de los empleados temporales, no puede eximir de sancionar debidamente la utilizaci贸n abusiva de sucesivos contratos y relaciones laborales temporales.

Y ello, por dos razones: primero, porque el resultado del proceso selectivo es incierto, por lo que el empleado temporal podr铆a no superarlo, quedando impune el da帽o que le fue causado; segundo, porque a dicho proceso selectivo podr铆an, en su caso, acudir candidatos que no fueron v铆ctima de abuso, por lo que no cabe entenderse, propiamente, como sanci贸n.

Respecto a la cuant铆a de la sanci贸n, el Tribunal europeo se pronuncia sobre la que equivale en importe al despido improcedente, se帽alando que el objeto de la indemnizaci贸n deber铆a ser espec铆ficamente el de 鈥渃ompensar los efectos de la utilizaci贸n abusiva de sucesivos contratos o relaciones laborales de duraci贸n determinada鈥. No obstante, vuelve a remitir al juez nacional para determinar si, con arreglo al derecho espa帽ol, cabr铆a entender que la indemnizaci贸n por despido improcedente compensa o no los efectos de la utilizaci贸n abusiva de la contrataci贸n temporal.

CONSENTIMIENTO DEL EMPLEADO

Quedan excluidos de la protecci贸n de la Directiva las relaciones que no sean laborales en el sentido del Derecho nacional (nueva remisi贸n al Estado miembro), as铆 como los trabajadores cedidos.

Sin embargo, por su posici贸n de debilidad frente al empleador, el consentimiento del empleado a la renovaci贸n sucesiva de su contrato temporal no le resta protecci贸n alguna frente al eventual abuso que tal pr谩ctica pueda suponer.

Como ocurre con el alcance general de la Directiva, esta consideraci贸n relativa al consentimiento del empleado se predica con independencia de que el mismo sea p煤blico o privado.

III.5. Relaci贸n de la Directiva con el derecho nacional

Los juzgados que plantearon la petici贸n de decisi贸n prejudicial al Tribunal de Justicia de la Uni贸n se preguntaban si habr铆an de dejar sin efecto una normativa nacional que, en su caso, vulnerase la referida cl谩usula 5 del Acuerdo marco.

Para responder a esta cuesti贸n, que en caso de soluci贸n positiva reconocer铆a al derecho comunitario primac铆a sobre el del Estado miembro, la Sala comienza por reiterar que las medidas establecidas por el Acuerdo marco no tienen efecto directo[8], es decir, no pueden ser invocadas por particulares ante un juez nacional; sino que precisan de su puesta en pr谩ctica a trav茅s de las instituciones, en este caso, espa帽olas.

Al no poder invocarse en un litigio, no pueden excluir la aplicaci贸n de una disposici贸n de Derecho nacional.

Ahora bien, la sentencia establece una diferencia entre dejar de aplicar el derecho nacional y hacerlo 鈥渆n la medida de lo posible a la luz de la letra y de la finalidad鈥 de la Directiva, obligaci贸n que para el juez nacional vendr铆a determinada por el art铆culo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Uni贸n Europea, como autoridad sujeta que es al resultado perseguido por la Directiva. As铆 se ha reconocido en jurisprudencia anterior del Tribunal[9], confirmada aqu铆.

Para los juzgados y tribunales espa帽oles, la cl谩usula del Acuerdo marco opera como 鈥渞eferencia鈥, sin que pueda traspasar los principios generales del Derecho, particularmente los de seguridad jur铆dica e irretroactividad, ni justificar una interpretaci贸n contra legem del Derecho nacional[10].

No podemos sino destacar esta apelaci贸n adicional a la normativa patria con preferencia sobre la emanada de Bruselas. Es, seg煤n se ha explicado aqu铆, nada menos que la quinta que realiza la Sentencia de 19 de marzo de 2020.

Por si fuera poco, en su apartado 130 la Sala hace una 煤ltima afirmaci贸n reconocedora del derecho espa帽ol. En 茅ste no cabe el acceso a la condici贸n de personal estatutario fijo salvo a trav茅s de la superaci贸n de un proceso selectivo, puesto que la transformaci贸n de una duraci贸n temporal sin tal proceso 鈥渆st谩 excluida categ贸ricamente鈥.

EL AUTO DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Aunque el esc谩ndalo producido por la contrataci贸n sucesiva de trabajadores p煤blicos temporales en Espa帽a es may煤sculo, el problema no es ajeno a otros Estados miembros de la Uni贸n, como por ejemplo Italia o Portugal.

Precisamente respecto a 茅ste se pronunci贸 la Sala Octava del Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea[11] en un asunto elevado, tambi茅n como petici贸n de decisi贸n prejudicial, por el Tribunal Administrativo Supremo de nuestro querido pa铆s vecino, con fecha de 7 de febrero de 2020.

El Ayuntamiento de la ciudad de Gondomar suscribi贸 cinco contratos sucesivos con la reclamante, empleada de la piscina municipal, a lo largo de un per铆odo de trece a帽os y tras m煤ltiples renovaciones entre noviembre de 2000 y noviembre de 2013, tras lo cual la administraci贸n contratante consider贸 resuelta la relaci贸n jur铆dica con su empleada.

Como en el caso de Espa帽a, la legislaci贸n portuguesa sobre el contrato de trabajo de funciones p煤blicas ha excluido tajantemente la transformaci贸n autom谩tica de una relaci贸n temporal en fija.

El Tribunal europeo confirma, de acuerdo con su propia jurisprudencia[12], que la Directiva no exige una tal transformaci贸n.

Lo que el Acuerdo marco aplicado por la Directiva requiere es, o bien que los Estados miembros adopten sus propias medidas de prevenci贸n y sanci贸n de la utilizaci贸n abusiva de la contrataci贸n temporal, o bien que elijan cuando menos una de las tres establecidas por la cl谩usula 5 del Acuerdo marco.

No hay novedad aqu铆, por tanto, respecto a lo declarado por la Sala Segunda apenas seis meses antes y presentado bajo el ep铆grafe III.2. Tampoco respecto al car谩cter proporcionado, efectivo y disuasorio de las sanciones para el supuesto de abuso de contrataci贸n temporal. Por eso nos encontramos ante un auto, y no una sentencia, al no introducirse novedades en la ratio decidendi.

S铆 nos interesa el Auto en cuanto que, obiter dicta, recuerda dos principios adicionales en sede comunitaria que no hemos mencionado antes: el principio de equivalencia y el principio de efectividad.

El principio de equivalencia supone que las normas nacionales que regulan las acciones derivadas del derecho de la Uni贸n, en este caso la Directiva, no pueden ser menos favorables que las establecidas para el ejercicio de las acciones de derecho interno, garantizando as铆 el mismo nivel de protecci贸n surgido en ambos 谩mbitos. El Auto se limita a recordar el principio, sin hacer mayor uso de 茅l en su resoluci贸n.

Junto al principio de equivalencia destaca la Sala Octava el principio de efectividad, que proh铆be que el ejercicio de los derechos derivados del 鈥渙rden jur铆dico de la Uni贸n鈥 resulten imposibles o excesivamente dif铆ciles de ser ejercidos en la pr谩ctica[13].

Existe una conexi贸n evidente entre el principio de efectividad invocado por el Auto y el car谩cter efectivo y disuasorio exigido para las sanciones en caso de abuso de la contrataci贸n temporal. Dichas sanciones han de ser 鈥渟uficientemente鈥 efectivas y disuasorias, recuerda la Sala.

Por otro lado, en aquellos Estados miembros en donde no es posible la transformaci贸n autom谩tica de una relaci贸n temporal abusiva en relaci贸n de car谩cter fijo, el Tribunal apunta a la necesidad de establecer alguna otra medida efectiva para evitar y, en su caso, sancionar la contrataci贸n temporal abusiva. Es 茅ste un pronunciamiento importante, que ser谩 confirmado por la sentencia de la Sala S茅ptima analizada bajo el ep铆grafe VI.

No era el caso del Concejo de Gondomar. El Tribunal confirma la vulneraci贸n por 茅ste de la Directiva. Sin embargo, no va mas all谩. Nos remitimos, por lo que se refiere a las consecuencias de tal vulneraci贸n, a lo dicho bajo el ep铆grafe III.5. La consecuencia de ese choque entre derecho interno y derecho comunitario no lleva a la anulaci贸n del primero.

EL AUTO DE 2 DE JUNIO DE 2021

M谩s recientemente, la Comunidad de Madrid volvi贸 a ser objeto de una reclamaci贸n procedente de trabajadores sanitarios. En esta ocasi贸n, fue el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n煤mero 24 quien, el 24 de enero de 2019, plante贸 petici贸n de decisi贸n prejudicial al Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea, ante el litigio surgido entre la Consejer铆a de Sanidad auton贸mica y dos sindicatos, SUSH y CGT.

Antes de pronunciarse, la Sala S茅ptima de la corte europea esper贸 a la sentencia dictada por la Sala Segunda y relatada bajo el ep铆grafe III anterior.

En su Auto, la Sala vuelve a recordar que son los tribunales nacionales quienes deben determinar si la normativa nacional cumple las exigencias de la Directiva y el Acuerdo marco. Al tribunal europeo le corresponde 煤nicamente 鈥渙rientar鈥 con sus precisiones la apreciaci贸n de los 贸rganos jurisdiccionales del Estado miembro.

Seguidamente, el Tribunal de Justicia con sede en Luxemburgo recuerda que 鈥渦na normativa nacional que permite la renovaci贸n de sucesivos contratos a la espera de cubrir puestos estructurales puede estar justificada por una raz贸n objetiva鈥. Recordemos, a este respecto, la ambig眉edad permitida por la primera de las medidas prevista por la cl谩usula 5 del Acuerdo marco, seg煤n se ha explicado en el ep铆grafe II anterior.

Por otra parte, la transformaci贸n de una relaci贸n temporal en otra diferente, pero de naturaleza igualmente temporal, no es soluci贸n aceptable para cubrir puestos estructurales, toda vez que no s贸lo se mantiene la situaci贸n de precariedad de los trabajadores, sino que 茅sta se convierte en permanente (p谩rrafo n煤mero 38).

Para describir las necesidades estructurales, el Auto utiliza un calificativo adicional al de 鈥減ermanente鈥 que no mencionaba la sentencia de 19 de marzo de 2020. Nos referimos al de necesidades 鈥渙rdinarias鈥 del servicio que, siendo adem谩s permanentes, no han de cubrirse a trav茅s de puestos de trabajo temporales.

Es preciso que la administraci贸n competente se vea obligada a cubrir 鈥渄e manera definitiva鈥 las necesidades permanentes y estables a trav茅s de la organizaci贸n de procesos selectivos. Desde el punto de vista del Tribunal comunitario, dichos procesos pueden revestir la forma de concurso para consolidar el empleo interino o temporal (p谩rrafos 40 a 44).

Como ocurri贸 en el supuesto estudiado bajo el ep铆grafe III.3, en caso de que el proceso selectivo est茅 abierto a candidatos que no han sido v铆ctimas del abuso de contrataci贸n eventual, no cabe entenderse como sanci贸n suficientemente efectiva y disuasoria contra dicho abuso (p谩rrafos 46 y 47). Es decir, que tal proceso selectivo abierto es decididamente posible, pero deber铆a ir adem谩s aparejado de medidas sancionadoras adicionales que eviten la impunidad de tales conductas frente a los trabajadores objeto de abuso.

Por otra parte, la Sala recuerda (p谩rrafo 51) que es posible tratar de forma diferente distintos contratos o relaciones laborales temporales 鈥渆n funci贸n del sector o categor铆a en que est茅 incluido el personal afectado鈥. La 煤nica condici贸n para hacerlo, conforme a la jurisprudencia del Tribunal (ver ep铆grafe III.3 anterior), estriba en el establecimiento, por parte de las instituciones del Estado miembro, de medidas legales equivalentes a las previstas por el Acuerdo marco en su cl谩usula 5 para prevenir o, en su caso, sancionar el abuso en la contrataci贸n temporal.

LA SENTENCIA DE 3 DE JUNIO DE 2021

S贸lo un d铆a despu茅s de su auto referido bajo el ep铆grafe anterior, la Sala S茅ptima no se resisti贸 a ampliar la doctrina jurisprudencial existente con la suya propia.

Y lo hizo siempre en relaci贸n con la Comunidad aut贸noma de Madrid en el reino de Espa帽a, esta vez en cabeza del IMIDRA, organismo de derecho p煤blico que lleva a cabo actividades tecnol贸gicas y de promoci贸n industrial y sectorial del medio natural en materia de investigaci贸n y desarrollo rural, agrario y alimentario.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid conoci贸 del litigio interpuesto contra dicho organismo aut贸nomo por una auxiliar de hosteler铆a suya y decidi贸 plantear petici贸n de decisi贸n prejudicial al Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea el pasado 23 de septiembre de 2019.

La empleada hab铆a sido originalmente contratada en junio de 2003; tras m煤ltiples renovaciones, su plaza fue adjudicada a otro empleado de car谩cter fijo en octubre de 2016. Es decir, que durante m谩s de trece a帽os se extendi贸 una relaci贸n temporal, con retraso evidente en la convocatoria de un proceso selectivo para tal plaza.

Ahora bien, conforme al derecho espa帽ol, nuestro Tribunal Supremo tiene establecido que la sucesi贸n de contratos temporales no transforma autom谩ticamente la relaci贸n laboral en indefinida (p谩rrafos 20 y 21).

Dos son, en s铆ntesis, los pronunciamientos del fallo de la Sala que suponen factores adicionales de inter茅s respecto a lo ya dicho:

Primero, una serie de consideraciones relevantes acerca de lo que el Tribunal entiende como medidas adecuadas de protecci贸n contra la temporalidad abusiva.

Segundo, la afirmaci贸n de que una crisis econ贸mica no constituye justificaci贸n absoluta para privar de protecci贸n a los trabajadores frente al abuso de su relaci贸n temporal.

Examin茅moslos, seguidamente, con algo m谩s de detalle, a fin de que de ellos quepan extraerse los elementos nuevos que el juez comunitario subraya para la soluci贸n jur铆dica de la cuesti贸n.

PLAZOS DE CONVOCATORIA DE PROCESOS SELECTIVOS, ASIMILACI脫N DE TRABAJADORES TEMPORALES E INDEMNIZACI脫N

Como en el caso del Auto relativo a la ciudad portuguesa de Gondomar estudiado bajo el ep铆grafe IV, la Sala comienza recordando que la Directiva comunitaria no exige, con car谩cter general, la transformaci贸n de las relaciones temporales en relaciones fijas.

Cabe, por el contrario, que una raz贸n objetiva justifique la renovaci贸n de tales contratos de trabajo existentes por tiempo determinado, como por ejemplo la sustituci贸n temporal de un trabajador. Ahora bien, ellos no deben servir para atender necesidades estructurales.

Aqu铆, la Sala utiliza un nuevo adjetivo, no empleado ni por la sentencia de 19 de marzo de 2020 ni por su propio auto del d铆a anterior. Si el car谩cter de las necesidades a cubrir no s贸lo es permanente, sino adem谩s 鈥渄uradero鈥, no se justifica el recurso a la contrataci贸n temporal. Sin embargo, no creemos que este segundo requisito aporte mucho a la permanencia, puesto que lo que no tiene limitaci贸n de tiempo, por su propia definici贸n, dura o puede durar mucho tiempo.

M谩s relevante parece la reiteraci贸n del t茅rmino 鈥減rovisional鈥, ya utilizado por la sentencia de la Sala Segunda, para describir las necesidades a las que s铆 puede leg铆timamente corresponder la contrataci贸n temporal. A necesidades provisionales corresponden contratos temporales; a necesidades permanentes, contratos no limitados en su duraci贸n.

La fijaci贸n de un plazo para que la Administraci贸n competente convoque tales plazas fijas s铆 se considera medida que evita el abuso de la contrataci贸n temporal. Mas es preciso que tal plazo no sea variable (prorrogable) ni incierto (susceptible de no ser puesto efectivamente en pr谩ctica), lo que lo convertir铆a en no adecuada a los efectos de la cl谩usula 5 del Acuerdo marco (p谩rrafos 61 y 67).

Tambi茅n lo ser铆a la asimilaci贸n del personal temporal al personal con relaci贸n de car谩cter indefinido (p谩rrafo 73).

Por el contrario, la sola indemnizaci贸n por extinci贸n de contrato no se estima medida suficientemente efectiva y disuasoria, en cuanto que sea 鈥渋ndependiente de cualquier consideraci贸n relativa al car谩cter il铆cito o abusivo de la utilizaci贸n de contratos de duraci贸n determinada鈥 y 鈥渟e abone 煤nicamente al termino de los contratos de duraci贸n determinada鈥.

Finalmente, la Sala hace un breve reproche impl铆cito al Tribunal Supremo de Espa帽a. Seg煤n la corte comunitaria, los 贸rganos jurisdiccionales nacionales est谩n obligados 鈥渁 modificar, en caso necesario, su jurisprudencia reiterada si esta se basa en una interpretaci贸n del Derecho interno incompatible con los objetivos de una directiva鈥 (p谩rrafo 86).

Es la 煤nica manifestaci贸n directa de primac铆a del derecho comunitario sobre el nacional en unas resoluciones que, por lo dem谩s, reconocen m谩s bien la relevancia del derecho de los Estados miembros sobre el derivado de las instituciones de la Uni贸n.

INCIDENCIA DE LAS CONSIDERACIONES ECON脫MICAS SOBRE LA TEMPORALIDAD ABUSIVA

En parte, pero s贸lo en parte, el abuso en Espa帽a de la contrataci贸n temporal se ha producido durante las crisis econ贸micas derivadas de la burbuja inmobiliaria en 2008 y, m谩s recientemente, de la pandemia Covid-19 a lo largo de los 煤ltimos dos a帽os.

La representaci贸n legal del IMIDRA utiliz贸 la consideraci贸n econ贸mica de la crisis de 2008 para justificar la falta de organizaci贸n de un proceso selectivo en el supuesto de autos.

El Tribunal europeo considera que, en efecto, las consideraciones econ贸micas, tales como las restricciones presupuestarias, pueden justificar la ausencia de convocatoria de procesos selectivos. Sin embargo, ello no obsta a que el Estado miembro deba emprender alguna otra medida para prevenir y, en su caso, sancionar el abuso en la temporalidad.

[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/ALL/?uri=CELEX:31999L0070.

[2] https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=160109&doclang=ES.

[3] https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=224584&doclang=ES.

[4] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A62015CJ0016.

[5] Ibid.

[6] https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=207949&doclang=ES.

[7] Ibid.

[8] https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&jur=C,T,F&num=C-268/06&td=ALL%20Impact.

[9] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62004CJ0212&from=FR, en adelante sentencia Adeneler.

[10] Ibid.

[11] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:62020CO0135.

[12] Sentencia Adeneler y https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207010&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=25810.

[13] Sentencia Adeneler y https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-494/16&language=ES.

Enlace relacionado ConfiLegal.com 05/02/2022.