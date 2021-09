Datos que hay que destacar:



AtoS Spain 6 fij@s menos y 1 subcontratad@ más.



AtoS IT 13 fij@s más y 12 subcontratad@s menos (el número de trabajador@s fij@s en AtoS IT supera en 236 al de AtoS Spain… en total lo supera en 682).



Atos GDC Canarias 6 fij@s más y 43 subcontratad@s más.



Atos Consulting Canarias 1 fij@ menos y 14 subcontratad@ más.



Atos – New Scope – Spain aparece nuevo con 1 subcontratad@.



Wordline siguen apareciendo sus datos actualizados (545 Internal, 117 External, 21 Third party).