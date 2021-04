–

De parte de ANRed March 30, 2021 132 puntos de vista

Comenzó la cuarta semana del plan de lucha de los y las trabajadoras de salud pública de Neuquén que se autoconvocan para conseguir mejores condiciones salariales. Desde la mañana permanecieron en la Legislatura para exigir la convocatoria a una mesa de negociación salarial con los cuatro gremios, pase a planta permanente del personal eventual y discusión urgente de la Ley de carrera profesional. Diputados y diputadas de la oposición se comprometieron a elevar una nota a la ministra de gobierno y seguridad, Vanina Merlo solicitando una audiencia. Tras el encuentro, trabajadoras y trabajadores de salud aseguraron que si no hay convocatoria gubernamental el jueves cortarán la ruta nacional 22 en Arroyito. Por Manuela Wilhelm (ANRed)

Desde la mañana trabajadoras y trabajadores autoconvocadxs se movilizaron a Leloir al 800 de la capital para exigir en la Legislatura de la provincia de Neuquén una audiencia pública. Piden que sus reclamos sean escuchados tras un mes de iniciar un plan de lucha «por abajo» luego que la conducción de ATE y UPCN acordase un aumento del 12 % con el gobierno pese a que la mayoría de las bases había votado rechazar esa cifra.

Las y los referentes de salud fueron recibidos por diputados y diputadas del FIT, UNE y UCR, menos del Movimiento Popular Neuquino (MPN), partido del gobernador neuquino Omar Gutiérrez, a quien está dirigido el reclamo. En la audiencia los y las trabajadoras expusieron la urgente necesidad de una nueva convocatoria para discutir mejor salario y condiciones «tras un año en pandemia de mucho esfuerzo y mucho desgaste», además que sea efectivo el pase a planta permanente y la discusión de la carrera profesional que afecta a Enfermería.

De esta manera, trabajadoras/es de la primera línea durante la pandemia de coronavirus anunciaron que lograron un compromiso de parte de los funcionarios para elevar una nota a Vanina Merlo, ministra de gobierno y seguridad solicitando una audiencia antes del jueves. A su vez expresaron que si no hay respuesta del gobierno cortarán la Ruta nacional 22 a la altura de Arroyito.

El escenario de una movilización de trabajadoras y trabajadores en defensa de la salud pública a Arroyito en Semana Santa estremece por el crimen de Carlos Fuentealba el 4 de abril de 2007. El docente neuquino fue fusilado sobre la ruta 22 por el cabo Poblete durante la represión a la huelga docente ordenada por el gobernador del MPN Jorge Omar Sobisch.

Ayer lunes, la delegada del Ministerio de Trabajo de Nación, Asunción Miras Trabalon se hizo presente en el Hospital Castro Rendón en Neuquén Capital y constató «medidas típicas de prácticas antisindicales sancionadas por la Ley 551 de asociaciones sindicales». Luego de reunirse con el director del hospital firmó una carta donde aseguró: «Vamos a convocar a las partes a una audiencia de conciliación» y llamó a una audiencia para hoy con el Subsecretario de Salud Alejandro Ramella. El funcionario amenazó con realizar descuentos e iniciar sumarios a los y las trabajadoras de salud. Lejos de intimidarles, realizaron una asamblea interhospitalaria donde votaron profundizar el plan de lucha que sigue en pie hace un mes.

«La conducción de ATE provincial verde y blanca, Carlos Quintriqueo sale a deslegitimar nuestros reclamos haciendo énfasis con que nuestras medidas no son legales quedando claramente en evidencia su connivencia con el gobierno provincial del MPN» dijo Julieta, profesional de la salud en comunicación con un móvil de La Izquierda Diario esta mañana en la Legislatura neuquina.

Por su parte, desde el Sindicato Profesionales Salud Pública Nequén (SiProSaPuNe) y Sindicato de Enfermería de Neuquén (SEN) piden ser reconocidos legalmente y permanecen en pie de lucha en muchos puntos de la provincia como Rincón de los Sauces y Zapala, con cortes a la llamada «ruta del petróleo».

«En enfermería hace un año estamos sin aumento salarial, hay condiciones laborales que se manifiestan, no hay concursos para poder ascender en nivel» dijo Darío Mas, Secretario General de SEN luego de una conferencia en Casa de Gobierno. «Sabemos que salud es una cartera compleja que tiene muchas situaciones particulares y lo que necesitamos es que haya una mesa de salud. La propuesta del 12 % al básico es insuficiente y también hay mucha indignación por la discriminación que sufrimos todos los años en los cuales no se nos convoca y desde que asumió la ministra Merlo tampoco».

En el mismo sentido, César Dellali, Secretario General del SiProSaPune sostuvo: «Volvimos a prácticas que intentamos por años desterrar como no volver a tener sumas fijas no remunerativas en el salario que lo unico que hacen es achatar y deteriorar el mismo. Queremos que se conforme la mesa de negocioación salarial de salud habida cuenta que no podemos estar incluída en la misma discusión global que el resto de los trabajadores estatales porque salud tiene una particularidad tanto en su estructura y en la cararteristica de su tarea y en el impacto que ha sufrido a lo largo de toda la pandemia con una sobrecarga laboral»