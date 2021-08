–

Continuando con su plan de lucha, lxs trabajadorxs realizarán un corte en el Puente Pueyrredon el día de hoy viernes 20 de agosto a las 7 hs. Compartimos su comunicado de prensa:

Buenos Aires 16 de agosto de 2021.

Este viernes 20 volvemos al Puente Pueyrredón “SI NO HAY UNA RESPUESTA FAVORABLE DE LA REUNIÓN DEL JUEVES 19” por nuestra reincorporación y ante un hecho histórico que puede cambiar el futuro de los trabajadores.

El gobierno tiene que dar una solución a los despedidos en Pandemia. BASTA DEL COMPÁS DE ESPERA !!!!

Los trabajadores de EMA / EDESUR vamos a seguir profundizando la pelea por nuestra

reincorporación, re encuadramiento convencional como trabajadores de Luz y Fuerza del sector eléctrico y pase a planta permanente. En una reunión de solidaridad convocamos a todas las organizaciones sociales, políticas, sindicales,trabajadores/as y despedidos, así como también de derechos humanos a acompañarnos este viernes 20/08 desde las 7hs en un nuevo corte en el

Puente Pueyrredón.

Somos “inspectores de medidores” (Esa es la función que figura en nuestras credenciales para la cual fuimos capacitados y homologados por EDESUR y con su respectivo logo y propaganda de EMA y EDESUR), pero fuimos despedidos mientras algunos estaban de fiesta y en otros hace tiempo que padecen múltiples cortes de luz por la falta de inversiones y con trabajadores precarizados para solucionarlos.

Las protestas de los vecinos de zona Sur del Gran Buenos Aires se han solidarizado con nuestro reclamo de reincorporación para continuar con nuestras tareas de “guarda reclamo” que consiste precisamente en reponer el servicio eléctrico allí donde se produce un corte por falta de suministro electrico.

Desde principio de año reclamamos contra la precarización laboral, y desde mayo contra los

despidos que se produjeron por una represalia por parte de EDESUR. Nos movilizamos a la puerta de EDESUR y a la embajada de Italia donde pertenece ENEL la multinacional que controla EDESUR y no dieron respuestas. También al Ministerio de Trabajo donde nos vimos obligados a acampar en dos oportunidades, ni Claudio Moroni ni ningún funcionario intervino a favor de nuestro justo reclamo ante tal hecho de discriminacion y fraude laboral. También nos movilizamos a la Secretaría de Energía donde el secretario Federico Basualdo se comprometió a

interceder para destrabar este conflicto, pero tampoco obtuvimos una respuesta. Por eso realizamos numerosas protestas en el Obelisco, Quinta de Olivos, etc. En coordinación con otros trabajadores esenciales de la salud, ferroviarios despedidos y tercerizados y no esenciales como los Docentes, familias que luchan por vivienda digna y jóvenes repartidores entre otrxs en lucha, realizamos un corte en Puente Pueyrredón el pasado 11 de Julio dónde sufrimos la represión de la Prefectura Naval

Argentina resultando en compañeros hospitalizados y heridos gravemente. También realizamos una masiva juntada de firmas de vecinos en Quilmes con una manifestación en la puerta del municipio, donde la intendenta Maira Mendoza, también se comprometió a intervenir, pero luego se reunió con EDESUR y el ENRE, para donar transformadores, sin poner en la agenda nuestro reclamo.

Encima le dieron una multa a Edesur por su mala atención de 4 millones de pesos, una burla para el pueblo trabajador que padece los cortes de luz constantes. Para colmo, para paliar la multa, EDESUR con aval del gobierno aumentó un 9% sus tarifas.

Los trabajadores de EMA /EDESUR sufrimos múltiples atropellos. Desde el fraudulento encuadramiento como trabajadores de la construcción, cuando por las tareas corresponde al del Convenio de Luz y Fuerza, y la contratista “EMA” incluso tiene firmado

un convenio con el Sindicato de Luz y Fuerza desde el año 2010. También porque siendo

trabajadores esenciales fuimos despedidos en forma ilegal y discriminatoria, violando la “prohibición de despidos” en medio de la pandemia con un DNU firmado por el PRESIDENTE. Ya es hora de que el Gobierno Nacional y Provincial aporten una solución a este compás de espera de los trabajadores.

Claudio Moroni,ministro de Trabajo Nacional o Mara Ruiz Malec, ministra de trabajo de la provincia, en todos estos meses de reclamo ni siquiera dictaron una mísera conciliación obligatoria.

Por todo esto, y pese a las presiones,amenazas de la Empresa, y las necesidades económicas de nuestras familias, nos mantenemos Firmes en Lucha. Con la solidaridad y el acompañamiento de todos los trabajadores reclamamos una respuesta del gobierno y la reincorporación de todos los trabajadores

de EMA-EDESUR despedidos durante la Pandemia.

Delegados y trabajadores de EMA / EDESUR en lucha

