De parte de CGT Cantabria July 7, 2021 3 puntos de vista

Cumplir a帽os y envejecer es algo que nos afectar谩 a todos y a todas. La lucha por unas condiciones de trabajo dignas es importante. Es una lucha por el aqu铆 y ahora, y tambi茅n por nuestro futuro y el de nuestras familias. Sin embargo, hace falta tener en cuenta una cuesti贸n m谩s para que esa lucha no carezca de verdadera perspectiva. Por ello, hay que empezar a pensar que el problema de las pensiones nos afecta a todos y a todas, y nos afecta mucho. Con independencia de la edad que tengamos y de nuestra situaci贸n actual, todos y todas aspiramos a que, alg煤n d铆a, podamos dejar de trabajar. Por ello, es imprescindible aclarar, en primer lugar, que las pensiones no s贸lo afectan a aquellas personas que ya est谩n jubiladas o que est谩n en una edad pr贸xima a la jubilaci贸n. Es m谩s, a quienes menos afecta el problema y el futuro de las pensiones es a quienes ya las est谩n cobrando. Las pensiones dependen en buena medida de los puestos de trabajo de las personas que se encuentran en activo. A mayor precariedad, m谩s incertidumbre en materia de pensiones. Por ello, la lucha para garantizar nuestro futuro debe ser integral, pensando no solo en el hoy, sino tambi茅n en el ma帽ana. El reciente Pacto de los mal llamados agentes sociales (CCOOUGT-CEOE-CEPYME) con el gobierno, normaliza la precarizaci贸n de las actuales pensiones, comprometiendo las futuras, con una intenci贸n clara de desmantelar el sistema p煤blico de pensiones para privatizarlas con el objeto de aumentar los beneficios de los m谩s ricos a costa del bienestar de la clase trabajadora. Declaraciones como las del ministro de Exclusi贸n, Seguridad Social y Migraciones, Jos茅 Luis Escriv谩, deber铆an de ponernos en guardia, m谩s si cabe. El ministro ha declarado que las personas nacidas entre 1950-1970 (los nacidos en el babyboom) tendr谩n que hacer un esfuerzo complementario, o lo que es lo mismo: jubilarse m谩s tarde y cobrar menos. Respecto a los nacidos despu茅s de 1970 la situaci贸n puede ser a煤n peor, si seguimos esta l贸gica.