–

De parte de Nodo50 June 9, 2021 11 puntos de vista

鈥El Pa铆s, un medio de comunicaci贸n que contrata con preferencia a j贸venes que han cursado su m谩ster privado de 12 mil euros, hablando en sus p谩ginas sobre los problemas econ贸micos de la juventud. Te tienes que re铆r鈥, este es el tweet de la usuaria Carmen Romero (@carmenrogo10) que se ha hecho viral en la red social. Acumula ya m谩s de 1.100 retweets, 5.300 likes y una gran cantidad de respuestas, incluso, de alumnos y exalumnos se帽alando 鈥渓a hipocres铆a鈥.

El Pa铆s, un medio de comunicaci贸n que contrata con preferencia a j贸venes que han cursado su m谩ster privado de 12 mil euros, hablando en sus p谩ginas sobre los problemas econ贸micos de la juventud. Te tienes que re铆r. 鈥 Carmen Romero 馃敾 (@carmenrogo10) June 7, 2021

En una sencilla b煤squeda a trav茅s de la Escuela de Periodismo de El Pa铆s, asociada a la Universidad Aut贸noma de Madrid (UAM), puede comprobarse la veracidad de la informaci贸n. Contratos de becario en calidad de pr谩cticas en medios relacionados con el grupo PRISA (As, Cadena SER, el propio diario o Cinco D铆as) y formaci贸n a cargo de 鈥榠conos鈥 del gigante comunicativo a cambio de 13.300 euros, que es el precio total del master privado.

Denuncian el 鈥減rivilegio鈥 de 鈥渃omprarse鈥 un puesto de trabajo a trav茅s de la realizaci贸n del t铆tulo propio. 鈥淎 m铆 esas personas me amargaron la existencia. Yo all铆 no di todo de m铆 porque iba a que me trataran mal. Encima eran los protegidos, se notaba. Y luego veo que los contratan a ellos en lugar de a un amigo m铆o que se mataba a currar鈥, cuenta Ara Reina. 鈥淓sos compa帽eros tienen pedigr铆 o son amiguetes de los de pedigr铆鈥.

鈥淓ntre carrera, las pr谩cticas curriculares, las pr谩cticas del M谩ster (6 meses “remuneradas” que no pagas ni una habitaci贸n y el transporte) solo llega a escribir en El Pa铆s gente de familias con dinero鈥, ejemplifica el usuario @logela_ sobre las condiciones que oferta, a pesar de que la empresa editora del medio de comunicaci贸n factur贸 m谩s de 128 millones de euros durante el ejercicio 2019.

El tweet cuenta tambi茅n con respuestas de antiguos alumnos que, aunque critican el tono, corroboran que su actual puesto de trabajo en el medio lo consiguieron mediante la realizaci贸n del master. Algo que tampoco ha tardado en recibir respuesta: 鈥淣ada de lo que dices quita lo ir贸nico e hip贸crita de las instituciones period铆sticas que mantienen en condiciones precarias a los j贸venes que tienen la suerte de ser contratados y pontifican sobre sus p茅simas condiciones de vida mientras abordan los problemas que genera鈥.

鈥淓s parte de la pol铆tica de las grandes empresas: si tus padres te pueden pagar un master de 12000鈧, es l贸gico pensar que perteneces a su misma cuerda, y por tanto, ni te vas a revelar por una injusticia, ni te vas a sindicar, ni te vas a negar a鈥︹, reflexiona otro usuario.

Asimismo, el peri贸dico ha recibido fuertes reproches en torno a la calidad de los puestos de trabajo que ofertan, lleg谩ndoles a considerar 鈥渆xpertos en precarizaci贸n laboral鈥, la de su formaci贸n y la 鈥渁rbitrariedad鈥 para asignar becas. 鈥淪铆, por un a帽o en pr谩cticas, y si no tienes enchufe o padrino te ponen a moderar los comentarios o a cubrir las noticias de sociedad de tu provincia鈥.