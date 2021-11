–

De parte de A Las Barricadas November 8, 2021 21 puntos de vista

A ra铆z de un tuit que vi el otro d铆a que cuestionaba la supuesta falta de tiempo en la que muchas personas se excusan para no militar en un colectivo, organizaci贸n o sindicato (o tan siquiera colaborar espor谩dicamente con ellos), he decidido escribir unas palabras sobre ello.

Hace cerca de un mes se cumplieron seis a帽os desde que pis茅 mi primera asamblea. Durante estos seis a帽os han sido decenas de personas con las que he coincidido y varias de ellas con las que he forjado un v铆nculo personal muy fuerte que a煤n perdura. Decenas de personas que vienen y van, y que, bajo un pretexto u otro, acaban march谩ndose del entorno militante.

Una cuesti贸n que siempre me ha inquietado es la percepci贸n generalizada de lo que entendemos que es obligatorio en nuestra cotidaneidad, y lo que entendemos como “tiempo libre” y ocio. As铆, por lo general a nadie le cabe pensar en no ir a trabajar para tener m谩s tiempo libre, puesto que el trabajo se nos plantea como m茅todo de subsistencia; en cambio, cuando se trata de la militancia pol铆tica, s铆 que se cuestiona en ocasiones la obligatoriedad y necesidad de 茅sta en pos de “tener m谩s tiempo (libre)”, puesto que el tiempo se usa de una manera u otra, pero nunca falta como tal. Todos vivimos 24 horas al d铆a.

La militancia se basa en una contradicci贸n fundamental: luchar por lo que nosotros entendemos como libertad o emancipaci贸n colectiva y de clase, renunciando a establecer como prioridad las peque帽as libertades individuales que el sistema nos ofrece fuera de nuestra rutina laboral (quedar con amigos o familia, ocio, estudios, diferentes actividades socioculturales, etc). Contradicci贸n que no todo el mundo parece haber entendido en su paso por la militancia pol铆tica.

Resulta cuanto menos parad贸jica la situaci贸n en la que un n煤mero cuantioso de personas dejan la militancia por falta de tiempo (es decir, para reinvertir el tiempo en algo que no tiene que ver con la militancia pol铆tica), a pesar de que ese tiempo fuera de la jornada laboral se ha conseguido gracias a, precisamente, la militancia pol铆tica de miles de trabajadores. Entender la militancia como una especie de opci贸n temporal o un pasatiempos para intentar “cambiar” algo r谩pido y con lo que sentirse bien, y no como una obligatoriedad pr谩cticamente cotidiana y necesaria por nuestras condiciones de vida, hace que la militancia sea entendida para muchos como un tiempo que se puede reinvertir en otra cosa en un momento dado, y no como un eje permanente en nuestra vida previo a nuestra libertad individual.

Dicho esto, entre la militancia pol铆tica y el tiempo libre (entendido 茅ste para un militante pol铆tico el tiempo que uno no ya no s贸lo no est谩 trabajando, sino tampoco militando) hay una cierta complementaci贸n para el militante. El tiempo libre se presenta en muchos casos como colch贸n de la angustia, el cansancio y la saturaci贸n que supone la militancia, llegando a veces a crear un espectro arm贸nico e incluso jugar una funci贸n antirrepresiva; es decir, se hace necesario politizar el tiempo libre.

Son muchas las situaciones que un militante pol铆tico vive y que, como humanos que somos, nos producen miedo, temor, angustia y cansancio. Negar en contenido 鈥攓ue no en forma o lema鈥 que la represi贸n funciona, como m铆nimo, en el plano psicol贸gico-personal, ser铆a un ejercicio de infantilismo. La represi贸n funciona; ahora bien, 驴d贸nde encontramos ese colch贸n donde poder respirar, descansar, recomponerse y seguir hacia adelante?

Ese colch贸n es, precisamente, ese tiempo libre que nuestros ancestros pol铆ticos consiguieron con sangre. Lejos de poner un punto y final a sus reivindicaciones sobre los descansos dominicales o la jornada laboral de 9 o 8 horas, es una especie de gui帽o a trav茅s de la historia que nos hicieron a los futuros militantes para que sigui茅ramos adelante con el trabajo pol铆tico que nos corresponde. Un tiempo libre que lucharon y consiguieron por y para nosotros, para recomponernos fuera del trabajo, y cuya utilidad personal debe acabar recayendo en gran parte en la lucha por la emancipaci贸n colectiva.

Ese tiempo libre es el que nos da la verdadera tranquilidad que ni el trabajo, ni la militancia, ni el ocio del sistema nos ofrece. Que cuando vuelves a casa con much铆simo sue帽o tras haber estado de permanencias en un Stop Desahucios, con alg煤n que otro morat贸n, con la carga mental de “qu茅 se pod铆a haber hecho mejor”, y con una peque帽a derrota a tus espaldas; que cuando ves a tus compa帽eros cansados, estresados, porque las cosas no salen adelante o salen con un coste personal en cuanto a cansancio f铆sico o mental muy elevado; que cuando est谩s esperando una sentencia, tienes una causa abierta, o est谩s esperando m谩s multas; que, ante estas situaciones, encuentres el cuidado de los tuyos, las personas con las que poder pasar una tarde sentados en el parque hablando de vuestras vidas, o tumbado en el sof谩 con la persona con la que compartes con cari帽o tus miedos, tus esperanzas y tu trabajo pol铆tico; todo eso y m谩s, es el gui帽o hist贸rico que los que no tuvieron ni ese tiempo libre para recomponerse conquistaron para nosotros. Fueron ellos quienes nos ense帽aron a politizar nuestro tiempo libre, lejos de romantizarlo.

El sistema ya se encarg贸 hace mucho de que el tiempo libre de alguien que no milita y que lo entiende como intervalo entre jornada laboral y jornada laboral, sirviese ya no s贸lo como colch贸n de descanso entre salir y entrar al trabajo, sino tambi茅n, en parte, como espacio de tiempo donde mantener a los trabajadores alejados del entorno pol铆tico mediante una cultura del ocio basada, especialmente, en el alcohol, (el resto de) las drogas, las apuestas o los juegos de azar, y alguna actividad sociocultural de vez en cuando con la que matar tu tiempo antes de que el sistema acabe mat谩ndote a ti. El ocio ser铆a algo as铆 en parte como una especie de factor de prevenci贸n de organizaci贸n pol铆tica, si no lo usamos a nuestro favor o no sabemos en qu茅 c铆rculo de prioridad debemos tenerlo.

Cuida a los tuyos, y deja que los tuyos te cuiden. Pero que nunca se pierda de vista que esos cuidados deber铆an servir en gran parte para cuidar al militante y, por tanto, para dar alas a la militancia pol铆tica. Dejar atr谩s la militancia pol铆tica para “tener m谩s tiempo libre” conlleva, adem谩s de despolitizar tu tiempo, dar vida al sistema y dejar en clara situaci贸n de desamparo a tus compa帽eros y compa帽eras.

@Adrian_Pvk