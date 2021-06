–

Antoni Puig Solé*. LQS. Junio 2021

El trabajo productivo en general

Al hablar de trabajo productivo empleamos dos palabras que parece que siempre deben unirse, pues todo trabajo pretende producir algo.

Trabajamos y producimos porque la naturaleza, por si sola, no nos garantiza la subsistencia y reproducci√≥n, lo que nos obliga a transformarla para disponer de valores de uso. En este trabajo empleamos tecnolog√≠as, que con el tiempo mejoran y establecemos distintas relaciones sociales, dando lugar a uno u otro modo de producci√≥n. Pero las maneras de trabajar, la tecnolog√≠a, la divisi√≥n del trabajo y las caracter√≠sticas de los productos mutan. Y en los √ļltimos tiempos lo han hecho a tal extremo que a veces ni se sabe qu√© producto final se va a crear.

Tomemos de ejemplo de estos cambios la edificaci√≥n de viviendas. En el pasado se part√≠a de un dise√Īo mental, que se materializaba empleando herramientas sencillas y lo que la naturaleza suministra (barro, ca√Īas, piedras, pieles, madera, etc.). Hoy, en cambio, al construir un bloque de pisos participan personas de variadas profesiones y algunas ni pisan la obra. Los arquitectos hacen un trabajo intelectual y una parte lo suelen subcontratar. Los obreros que levantan la obra pertenecen a varias empresas y algunos son aut√≥nomos. Los materiales y la tecnolog√≠a salen de procesos de trabajo realizados en otras partes. Tambi√©n participan trabajadores p√ļbicos y empresas ‚Äúde servicios‚ÄĚ habilitando el entorno y facilitando que llegue electricidad, agua o gas, dando paso a empresas que suministran ‚Äúestos servicios‚ÄĚ. Al desplazarse a la obra, los trabajadores utilizan ‚Äúservicios‚ÄĚ de transporte, p√ļblicos o privados, detr√°s de los cuales tambi√©n hay actividad productiva. No ser√≠a de extra√Īar que la comida les llegara a trav√©s de una empresa de catering que a su vez deriva el transporte de forma externa a una plataforma que desplazar√° alg√ļn joven en precario en bicicleta o moto. Y podr√≠amos extendernos a otras actividades productivas.

Todo esto que nos parece tan nuevo, Marx ya lo tenía en cuenta cuando afirmaba:

‚ÄúEl producto, antes fruto directo del productor individual, se transforma en general en el producto colectivo de un personal combinado de trabajo, cuyos miembros est√°n m√°s cerca o m√°s lejos del manejo del objeto de trabajo. Al ampliarse el car√°cter cooperativo del proceso laboral mismo, se ampl√≠a necesariamente, por consiguiente, el concepto de trabajo productivo y de su portador, el obrero productivo.‚ÄĚ (Marx) {Todas la citas que, como esta, vamos a reproducir, corresponden a alguno de los tres libros de El Capital, al VI capitulo ‚Äúin√©dito‚ÄĚ y a las Teor√≠as sobre la plusval√≠a}

Lo que aquí se dice es que el trabajo productivo toma el rostro del obrero colectivo, con una profunda división de tareas que hay que contextualizar en el sistema de relaciones sociales vigente.

El trabajo productivo seg√ļn el capital

Bajo el modo de producci√≥n capitalista, el capital organiza y domina la producci√≥n y este capital opera como dinero que se valoriza, o sea, que crece con la explotaci√≥n del trabajador. De ah√≠ que Marx a√Īada:

¬ęPero, por otra parte, el concepto de trabajo productivo se vuelve m√°s restringido. La producci√≥n capitalista no s√≥lo es producci√≥n de mercanc√≠a; es, en esencia, producci√≥n de plusval√≠a. El obrero no produce para s√≠, sino para el capital. Por tanto, ya no basta con que produzca en general. Tiene que producir plusval√≠a. S√≥lo es productivo el trabajador que produce plusvalor para el capitalista o que sirve para la autovalorizaci√≥n del capital.‚ÄĚ (Marx)

Al contextualizar, Marx agrega que el capital considera subsidiario y a veces innecesario o incluso despreciable, todo trabajo que no aporta plusval√≠a, ya que la plusval√≠a es lo que lo mueve. Por consiguiente, un programador de ordenadores, un artista de un gran circo internacional, un ayudante que cocina en una cadena de restaurantes, o un obrero de una empresa armament√≠stica pueden considerarse por el capital, como productivos, siempre que con sus tareas produzcan plusval√≠a. Por contra, una m√©dica o un enfermero de un hospital p√ļblico, que atienden gratis y salvan vidas, para el capital no ser√°n productivos.

Así, pese a que la definición de trabajo productivo, desde la óptica del capital sigue siendo aplicable para el obrero colectivo, ya no se cumple para cada uno de sus miembros y la producción capitalista ya no se basa en la simple creación de valores de uso, sino que se basa, fundamentalmente, en la generación de plusvalía.

Trabajo productivo en general: · Produce valores de uso.

Trabajo productivo para el capital: · Produce mercancías. · Produce plusvalía.

Este punto de vista no responde a los intereses de los trabajadores y las trabajadoras ni está arraigado en la mayoría de la población. Debe ser eliminado a la hora de construir una sociedad alternativa, no sujeta al dominio del capital, en la cual la producción tenga como objetivo satisfacer las necesidades de la gente. Sin embargo, bajo el capitalismo:“

‚Ķel trabajo productivo e improductivo se conciben desde el punto de vista del poseedor del dinero, des del punto de vista del capitalista, no desde el del obrero‚ÄĚ. (Marx)

Trabajos para la reproducción y circulación del capital

Esto no significa que el trabajo que no produce directamente plusvalía, pierda influencia en el capitalismo actual. Como se verá más adelante, el capital queda obligado a potenciar actividades que, si bien no contribuyen directamente a la producción de mercancías, son necesarias para la realización de la plusvalía o para la reproducción de la relación social capitalista. Con algunas de ellas, los capitalistas que las impulsan, valorizan su inversión.

Cabe recordar que cuando Marx habla del capital, establece una diferencia entre capital industrial, capital comercial y capital bancario. Este √ļltimo se incrementa con el cobro de intereses. Si bien s√≥lo es el capital industrial el que genera plusval√≠a, todos ellos operan bajo el modo de producci√≥n capitalista y se apropian de fracciones de la plusval√≠a producida.

Del capital industrial se desprende la primera caracter√≠stica del modo de producci√≥n capitalista, pero no la √ļnica. Lo que ocurre es que la definici√≥n marxista de capital industrial no va asociada, en exclusiva, a la actividad fabril o a la industria de tipo fordista, como a veces se cree. Es m√°s amplia. Entender su amplitud es necesario en unos momentos en los que las actividades denominadas servicios han pasado a ocupar un espacio cuantitativamente notorio en la producci√≥n mercantil.

El capital industrial

En el desarrollo del capital industrial fueron relevantes las grandes f√°bricas cuando la energ√≠a motriz era el vapor, especialmente en las primeras acumulaciones de capital y en la creaci√≥n del mercado interior que favoreci√≥ la formaci√≥n del estado-naci√≥n. Esto explica que en ocasiones -pero no siempre- Marx tome la f√°brica para ejemplificar los supuestos te√≥ricos. Tal ejemplificaci√≥n ocasiona que muchos asocien el capitalismo con los pa√≠ses llamados industriales -anta√Īo con grandes f√°bricas- olvidando que el capitalismo va m√°s all√°. Olvidan tambi√©n que la f√°brica y los centros de trabajo mutan y cambian su ubicaci√≥n al hacerlo la tecnolog√≠a y la organizaci√≥n del trabajo. No debemos interpretar estos cambios como la desaparici√≥n del capitalismo sino todo lo contrario: su expansi√≥n. Lo mismo acontece con la clase obrera que tambi√©n muta, se diversifica y se expande a la sombra del capital que la explota.

Marx, para ejemplificar la figura del trabajador productivo, no elige a un trabajador fabril, sino a uno de los que ahora se incluye en el llamado ‚Äúsector servicios‚ÄĚ.

‚ÄúSi se nos permite ofrecer un ejemplo al margen de la esfera de la producci√≥n material, digamos que un maestro de escuela, por ejemplo, es un trabajador productivo cuando, adem√°s de cultivar las cabezas infantiles, se mata trabajando para enriquecer al empresario. Que este √ļltimo haya invertido su capital en una f√°brica de ense√Īanza en vez de hacerlo en una f√°brica de embutidos, no altera en nada la relaci√≥n. El concepto de trabajador productivo, por ende, en modo alguno implica meramente una relaci√≥n entre actividad y efecto √ļtil, entre trabajador y producto del trabajo, sino adem√°s una relaci√≥n de producci√≥n espec√≠ficamente social, que pone en el trabajador la impronta de medio directo de valorizaci√≥n del capital. De ah√≠ que ser trabajador productivo no constituya ninguna dicha, sino una maldici√≥n.‚ÄĚ (Marx)

Este ejemplo adquiere ahora m√°s relevancia cuando ‚Äúlos servicios‚ÄĚ de educaci√≥n se est√°n mercantilizando cada vez m√°s como ocurre con otros valores de uso. Prueba de ello son las campa√Īas para convencer a las familias que la universidad p√ļblica no garantiza una formaci√≥n adecuada ni un futuro prometedor. Y lo mismo podr√≠amos decir, por ejemplo, de la sanidad.

El capital industrial en Marx

Marx puso el acento sobre el capital industrial en los dos primeros libros de El Capital. El primero se centra en el proceso de producci√≥n del capital industrial, desvelando como se extrae plusval√≠a. El segundo se centra en el proceso de circulaci√≥n de este mismo capital industrial, analizando sus mutaciones. El estudio del capital comercial y del capital bancario corresponden al Libro 3¬ļ, que tambi√©n aborda el capital ficticio y la renta de la tierra.

¬ŅQu√© es para Marx el capital industrial? De entrada, hay que se√Īalar que no es lo mismo capital industrial que capital productivo. Como veremos, el capital productivo es un momento del capital industrial en el cual opera el trabajo productivo. Para alcanzar este momento, el capital industrial debe dar unos pasos previos y otros posteriores. En ambos, este capital industrial aparece bajo sus formas elementales de dinero y mercanc√≠a.

El Libro segundo de El capital describe el capital industrial y su necesaria mutaci√≥n a partir del siguiente recorrido: D ‚Äď M [mP+fT] ‚Ķ P ‚Ķ M‚Äô ‚Äď D‚Äô.

Este recorrido del capital industrial, involucra la siguiente secuencia:

1. El capitalista aporta una determinada suma de dinero (D).

2. Este dinero permite comprar las mercancías (M) fuerza de trabajo (fT) y medios de producción (mP). Con ello, el dinero es intercambiado tanto por la capacidad de trabajo como por las condiciones objetivas para su utilización.

3. A partir de este momento puede prosperar el proceso productivo del que salen mercanc√≠as. Este proceso es la unidad de proceso de trabajo y proceso de valorizaci√≥n y se sit√ļa en el momento en el cual el capital se transmuta en capital productivo (P).

4. Una vez producidas, las mercancías (M’) ya incorporan la plusvalía (m) producida en el momento de la producción, siendo M’= M+m, donde M representa el valor de las mercancías fuerza de trabajo y medios de producción empleadas y m la plusvalía.

5. Finalmente, las mercancías, que una vez producidas ya son capital mercantil, al venderse reportarán un monto de dinero (D’) por encima del inicial, ya que, D’= D + d, siendo d la monetización de la plusvalía, monetizándose con ella el capital inicial consumido (D).

Prescindir conceptualmente del capital industrial y referirse al capital productivo, sin ubicarlo como momento del capital industrial, impide ver que las explotación del trabajo productivo no es posible sin la relación social capitalista y sin una sociedad mercantilizada y monetizada.

De manera resumida, podemos decir que es capital industrial el dinero destinado a la compra de fuerza de trabajo, productora de plusvalía con producción mercantil. Este capital industrial debe transitar el recorrido antes descrito.

La mercancía

Llegados a este punto cabe hacer una aclaraci√≥n sobre la mercanc√≠a. Como que Marx a veces habla del ‚Äúcuerpo de la mercanc√≠a‚ÄĚ o de ‚Äúla producci√≥n material‚ÄĚ, ha prosperado una visi√≥n que la limita a los valores de uso producidos que podemos ver y tocar. Al resto se los excluye y tipifica como servicios o se los asocia al mal llamado ‚Äútrabajo inmaterial‚ÄĚ. Se trata de una visi√≥n equivocada, ya que, a fin de cuentas, el trabajo siempre se hace con la materialidad del cuerpo y una mercanc√≠a satisface necesidades, sean naturales o construidas socialmente, sean corporales o imaginarias, sean materiales o espirituales.

En este sentido, el enfoque de Marx difiere del de los fisiócratas y de Smith, Malthus y Ricardo, que equiparan la producción con los valores de uso físicos y definen el trabajo productivo como trabajo dedicado a producir este tipo de valores de uso. Tal definición fisicalista excluye actividades que, como veremos, Marx considera productivas.

No se trata, pues, de dedicarse a observar la mercancía y darle vueltas para definir el trabajo como productivo o improductivo, o como material o inmaterial, en función de su cuerpo visible, lo cual es una manifestación más del fetichismo de la mercancía.

‚ÄúEl valor de uso de la mercanc√≠a en que se encarna el trabajo de un obrero productivo puede ser del tipo m√°s in√ļtil. (‚Ķ)la forma material determinada del trabajo y. por consiguiente de su producto, nada tiene que ver en si misma con esta distinci√≥n entre trabajo productivo e improductivo.‚ÄĚ(Marx).

En conclusi√≥n, cabe decir que el capital industrial y el trabajo productivo que explota no dependen de la forma final del producto, ni se limita a la producci√≥n f√≠sica de un valor de uso tangible, ni corresponden en exclusivo, al trabajo de f√°brica o mina. Depende de la relaci√≥n social especifica a trav√©s de la cual la mercanc√≠a se produce y circula. De ah√≠ que Marx diga que ‚Äúun trabajo de id√©ntico contenido puede ser productivo e improductivo‚ÄĚ.

El sector terciario

Estamos habituados a la división convencional de los sectores productivos entre primario, secundario y terciario. Marx no utilizó tal división; se centró en poner al descubierto cuál es la función del capital, si bien también hizo menciones puntuales a los servicios.

El ‚Äúsector terciario‚ÄĚ abarca actividades heterog√©neas, incluidas aquellas donde se producen directamente plusval√≠a, tambi√©n las que facilitan la producci√≥n de plusval√≠as en otros lugares, aquellas necesarias para la realizaci√≥n de la plusval√≠a y actividades ajenas al circuito del capital.

La concepci√≥n del capital industrial de Marx es aplicable, por tanto, a muchas de estas actividades, incluyendo parte de las que re√ļnen la condici√≥n de servicios. Otras tienen que ver con el capital dinerario y el comercial. Hay un tercer bloque que, ciertamente, corresponde a servicios no productivos y que, en la √©poca de Marx eran muy numerosos.

Veamos tres casos particulares de actividades insertadas en el sector terciario que pueden ser consideradas como actividades propias de capital industrial y que presentan características extensibles a otros supuestos de este mismo sector terciario.

Hotelería, restauración y turismo

Hoteler√≠a, restauraci√≥n y turismo vienen experimentando un gran crecimiento desde hace d√©cadas y se han convertido en uno de los grandes motores de la llamada tercerizaci√≥n. Son sectores muy fragmentados, integrados en su mayor parte por peque√Īas y medianas empresas, pero tambi√©n incorporan a grandes centros de trabajo, especialmente en la hoteler√≠a, por lo que, con buen criterio, se habla de industria hotelera. Algunas lumbreras les atribuyen la condici√≥n de ‚Äúsectores con amplia intensidad de mano de obra y bajo valor a√Īadido‚ÄĚ, lo cual es un ox√≠moron. Ello pone al descubierto su incomprensi√≥n de la ley del valor, lo que los lleva incuso a avergonzarse por lo que ocurre en los pa√≠ses donde estas actividades ocupan a mucha poblaci√≥n trabajadora y a tratarlas como actividades de ‚Äúorden inferior‚ÄĚ. Estamos ante un sector que mueve mucha mano de obra y que, por ello, produce mucho valor a√Īadido y plusval√≠a. Todo lo contrario de lo que algunos sostienen. El trabajo en estos sectores, por lo general, es altamente productivo.

Transporte y comunicaciones

El transporte no afecta a las propiedades físicas de la mercancía, salvo si durante el traslado se trabaja en ellas. La validación de la mercancía como valor de uso requiere su movimiento de un lugar a otro (por ejemplo, desde la fábrica asiática hasta los estantes de la gran superficie de los EE.UU.), acercándola a los lugares de su consumo.

Marx considera el transporte como una rama de producción y como un componente particular del capital industrial y, por consiguiente, tipifica como productivo al trabajo de este sector. Su actividad da continuidad al proceso de producción, aunque ello tiene lugar sobre la circulación y forma parte de ella. El circuito del capital que impulsa esta actividad tiene unas particularidades que lo abrevian: D-M [mP+fT] … P … D’.

Este circuito se acopla a los supuestos espec√≠ficos donde no se obtiene un producto objeto, como ocurre en el transporte de todo tipo (moviendo mercanc√≠as y personas, con trenes, aviones, camiones o bicicletas) o en la comunicaci√≥n (env√≠o de cartas y telegramas,‚Ķ). Lo mismo ocurre con los servicios (un corte de pelo, una representaci√≥n teatral, una visita tur√≠stica, etc.). En estos supuestos la producci√≥n y el consumo se superponen y el producto se paga en el momento en que se origina (o por adelantado). De ah√≠ que el √ļltimo paso no sea M‚Äô-D‚Äô, sino que quede reducido a D‚Äô ya que, ciertamente, M‚Äô es inmaterial, sin que por ello el trabajo que la produce lo sea.

Sin embargo, el valor de estos productos, como en las otras mercancías, viene de la suma del valor de los elementos (muchos de ellos materiales) utilizados en su producción y la plusvalía obtenida. Por ello, D’= D+d, siendo D=M . En cuanto al consumo de este valor, si es individual, el valor desaparece con el acto de consumo; si es productivo, se transfiere al bien producido, con lo que el proceso se asemeja al del resto de mercancías.

Los gastos de almacenamiento

Con las nuevas formas de organización del trabajo, el almacenamiento de materias primas y productos acabados se ha externalizado en mucho supuestos. Las empresas que lo llevan a cabo son movidas por el capital industrial.

El almacenamiento no modifica ni agranda las mercanc√≠as. En todo caso evita que disminuyan debido a robos, roturas o deterioros. Su funci√≥n consiste en conservar, en la medida de lo posible, valor ya creado. Aunque la mercanc√≠a ni cambia ni aumenta, el almacenamiento le a√Īade trabajo vivo al que se destina una parte del capital variable. Se trata de un caso particular de trabajo, que pese a no modificar el producto y aparentemente no aportarle nada, puede catalogarse, al igual que el transporte, como productivo.

Los servicios

Marx define la producción de servicios como un tipo de trabajo que no permite que los productos existan de manera independiente de los trabajadores que los producen y que, por lo tanto, existan como mercancías autónomas de forma separada de estos trabajadores. Es decir, la concepción de Marx no parece girar en torno a la forma final del producto (si es o no material), sino en torno a la relación social específica a través de la cual el producto se crea y circula. Esta no separación, esta no autonomía de los productos respecto de sus productores y respecto a la forma como se consumen, no impide que dichos productos adquieran carácter mercantil y que con su producción se arranque plusvalía.

Sin embargo, cuando Marx habla de ¬ęservicios¬Ľ con frecuencia se refiere a las actividades no capitalistas y a las actividades capitalistas que ponen en movimiento trabajo no productivo, ambas predominantes en su tiempo.

Como ya se ha explicado, Marx se ocupó del transporte y las comunicaciones y con ello dejó muchas pistas.

Hemos visto m√°s arriba el ejemplo del maestro que puede ser productivo o no para el capital, en funci√≥n de si trabaja en una escuela p√ļblica o privada. Al observar los transportes y las comunicaciones, hemos observado que las particularidades de su circuito del capital son extensibles a los servicios. Otro ejemplo que pone Marx es el del actor.

‚ÄúUn actor, incluso un clown, puede ser, por tanto, un obrero productivo si trabaja al servicio de un capitalista, de un patr√≥n, y entrega a √©ste una cantidad mayor en trabajo de la que recibe de √©l en forma de salario. En cambio, un sastre que trabaja a domicilio por d√≠as, para reparar los pantalones del capitalista, no crea m√°s que un valor de uso y no es, por tanto, m√°s que un obrero improductivo. El trabajo del actor se cambia por capital, el del sastre por renta. El primero crea plusval√≠a; el segundo no hace m√°s que consumir renta‚ÄĚ (Marx).

También amplía sus ejemplos con referencias a la cantante y al escritor, sea o no asalariado:

‚ÄúUna cantante que vende su canto por su propia cuenta es un trabajador improductivo. Pero la misma cantante si recibe de un empresario el encargo de cantar con el fin de hacer dinero para √©l, es un trabajador productivo, pues produce capital.‚ÄĚ (Marx) .

‚ÄúUn escritor es un trabajador productivo, no en la medida en que produce ideas, sino en la medida que enriquece al editor que comercia con sus libros, o cuando es un trabajador asalariado al servicio de un capitalista.‚ÄĚ (Marx)

Los ejemplos, especialmente el que contrapone el clown al sastre, permiten ver las determinaciones que llevan al capital a distinguir entre trabajo producto o improductivo, y que, de hecho, amplían lo que avanzó Adam Smith: un trabajador es productivo cuando produce capital, o sea, si agranda la inversión inicial con una plusvalía. No es productivo, cuando su actividad no hace otro cosa que absorber renta, limitándose a suministrar un valor de uso a quien lo adquiere.

‚ÄúLos cocineros y los camareros de un hotel ser√°n obreros productivos siempre y cuando su trabajo se traduzca en capital para su patr√≥n, y obreros improductivos si sus servicios representan simplemente la absorci√≥n de renta.‚ÄĚ (Marx).

Siendo cierto que Marx da poca relevancia a estos servicios e indica que en su √©poca s√≥lo un n√ļmero min√ļsculo pod√≠a considerarse productivos, advierte que a medida que entramos en una sociedad cada vez m√°s monetizada y mercantilizada, la cosa cambiar√°.

‚Äúcuanto m√°s prospera la producci√≥n en general como producci√≥n de mercanc√≠as, tanto m√°s cada uno quiere y debe convertirse en vendedor de mercanc√≠as, hacer dinero, sea con su producto, sea con su servicios ‚ÄĒcuando su producto, debido a su naturaleza, s√≥lo existe bajo la forma de servicio‚ÄĒ y ese hacer dinero aparece como el objetivo √ļltimo de todo g√©nero de actividad‚ÄĚ. (Marx)

Servicios de educación y salud. Reproducción de la relación social

La pandemia evidencia de nuevo que el servicios de salud ‚Äď y en menor grado de educaci√≥n- son imprescindibles. Su privatizaci√≥n, movida por la ambici√≥n de plusval√≠a, al igual que las campa√Īas para recortar los costes a ellos asociados, son perversas. Tal perversi√≥n es dif√≠cil de entender sin entender a su vez, la concepci√≥n del capital sobre el trabajo productivo. Cuando estos servicios los prestan empresas capitalistas y son rentables para el capital, se los considera trabajo productivo. Cuando se prestan de manera gratuita por el sector p√ļblico, incluso si son producidas por asalariados, no son considerados productivos.

¬ŅQu√© ocurre con la profesora que da clases particulares o con el personal sanitario que trabaja por cuenta propia?

La primero presenta pocas dudas. Para el capital, no es productivo, al no aportarle plusval√≠a. Sus ingresos salen de la remuneraci√≥n pagada con la renta de quienes lo contratan. Eso no niega su funci√≥n positiva en la reproducci√≥n de la relaci√≥n social capitalista: las clases al obrero o su prole, mejoran su formaci√≥n y el coste de ello recae sobre el salario del propio obrero, con lo que al capital le sale gratis. La diferencia, con las actividades p√ļblicas, como la sanidad o la educaci√≥n, radica en que, en estos √ļltimos casos, el capital puede verse obligado a financiarlas parcialmente con pago de impuestos.

Lo del personal sanitario por cuenta propia es m√°s delicado y coincide con las particularidades de otros trabajadores aut√≥nomos. Entre ellos hay trabajo de todo tipo. Unos subsumidos al capital, otros no. Los primeros realizan un trabajo que ‚Äúcoagula‚ÄĚ m√°s tiempo de trabajo socialmente necesario que el que coagula lo que cobran por su prestaci√≥n. La diferencia revierte a favor del capital, operando, as√≠ como trabajo productivo. Por esta raz√≥n, no resulta acertado decir que estos trabajadores se auto explotan. Lo que hacen es gestionar directamente las condiciones de su trabajo para su explotaci√≥n por el capital.

Los servicios financieros y la actividad comercial

En la época de Marx la organización capitalista de los servicios estaba poco avanzada. Las ramas más consistentes eran las improductivas tales como el comercio y la banca. Estas ramas se han seguido desarrollando y se han modificado con celeridad, con igual o incluso mayor intensidad que las vinculadas directamente al capital industrial.

Al tratar estos servicios, abandonamos el terreno del capital industrial, pese a estar vinculados indirectamente a √©l y vamos al capital comercial y al que se valoriza con intereses. Se trata de dos modalidades del capital previas al capital industrial. Marx las defini√≥ como prediluvianas, insinuando que el diluvio (capitalista) cay√≥ una vez el capital penetr√≥ en la esfera de la producci√≥n, dando lugar a la aparici√≥n del modo de producci√≥n capitalista y al capital industrial. Llegados aqu√≠, las actividades prediluvianas del capital, se amoldan a la situaci√≥n propiciada ‚Äúpor el diluvio universal‚ÄĚ que las ha ‚Äúregado‚ÄĚ y agrandado continuamente, mientras el capitalismo, tambi√©n se agranda.

En tiempos de Marx, la actividad bancaria consistía en prestar dinero con interés. En estos casos el capital se valoriza sin mutar en capital productivo y su circuito (D-D’) se acorta. El milagro está en la absorción de plusvalía procedente de otras modalidades del capital, a las que facilita liquidez, o con el arrebato de parte de los ingresos salariales, a cambio de préstamos. A esta actividad, se destina un tiempo de trabajo superior al de la reproducción de los trabajadores asalariados (y algunos falsos autónomos) que la realizan. Así, a los capitales que con ella se valorizan, les sale a cuenta llevarlas acabo con asalariados.

Ahora las entidades financieras realizan una variedad de tareas (ventas de seguros, asesoramiento financiero, cobros de recibo, gestión de salarios, etc.), operando como un puzle con actividades, algunas de las cuales ya corresponden al trabajo productivo, mientras otras siguen ubicadas en el trabajo improductivo.

El circuito del capital comercial (D-M-D’) es más simple que el del capital industrial, pero incorpora una mutación (D-M), que el capital dinerario se salta. Su actividad corresponde a gastos de circulación que en este caso el capital industrial pone en manos de este capital comercial. A cambio entrega una fracción de plusvalía.

‚ÄúEl cambio de estado[M-D y D-M]cuesta tiempo y fuerza de trabajo, pero no para crear valor, sino para provocar la conversi√≥n del valor de una a otra forma, y esto no cambia en nada por el intento rec√≠proco de apropiarse, en este caso, de una cantidad extra de valor. Este trabajo, acrecentado por las malas intenciones de ambas partes, no crea valor, as√≠ŐĀ como el trabajo que se lleva a cabo en un proceso judicial no aumenta la magnitud de valor del objeto litigioso‚ÄĚ. (Marx)

Al igual que el capital dinerario, estas actividades requieren tiempo de trabajo. De nuevo, el tiempo que los asalariados les dedican sobrepasa al necesario para su reproducción.

‚ÄúDel mismo modo que el trabajo no retribuido del obrero crea directamente plusval√≠a para el capital productivo, el trabajo no retribuido de los obreros asalariados comerciales crea para el capital comercial una participaci√≥n en aquella plusval√≠a‚ÄĚ

Marx acota la consideración de esta actividad como improductiva, a la transmisión del derecho de propiedad sobre la mercancía. La mayoría de empresas que hoy tipificamos como capital comercial realizan varias tareas. Los obreros de una gran superficie, por ejemplo, se encargan de trabajos previos al cambio de propiedad: trasladan mercancías a los almacenes, las mueven hacia las estanterías, limpian el pescado, cortan, pesan y envasan los embutidos, entregan mercancías a domicilio, etc… Son actividades vinculadas al traslado de las mercancías o a su mantenimiento o modificación. Se trata, en la mayoría de los casos, de trabajo productivo, como lo es la fabricación de papel para embalar las mercancías compradas, la de las bolsas de plástico o de papel dentro de la cuales los clientes colocan la mercancía, o la de los palés sobre las cuales las mercancías se mueven.

Por contra, un abogado privado o un notario ser√°n trabajadores no productivos.

Trabajos no subsumidos al capital

Hay trabajos que quedan al margen de la relación social capitalista. Su particularidad es que, si bien producen valores de uso mercantilizados, no lo hacen para el capital. Por lo tanto, para el capital no son trabajadores productivos, sin que ello los sume al listado de los improductivos. Participan en el mercado, en condición de vendedores, pero no como vendedores de fuerza de trabajo. Su venta, por consiguiente, no corresponde al intercambio entre trabajo y capital, por lo que no les son de aplicación las categorías de trabajadores productivos e improductivos. Como trabajadores, son productores de mercancías, a través de una actividad que no corresponde directamente a la forma capitalista de producción. No obstante, no operan en el limbo, sino en un mercado capitalista donde, la mayoría de ellos -salvo los artesanos, quizás- deben competir con las mercancías producidas de forma capitalista, lo que los coloca en una posición difícil.

¬ŅQu√© es trabajo asalariado?

Marx relaciona el trabajo productivo con el trabajo asalariado:

‚ÄúTrabajo productivo, en el sentido de la producci√≥n capitalista, es el trabajo asalariado, que, al ser intercambiado por la parte variable del capital (la parte del capital invertida en salarios) no s√≥lo reproduce esta parte del capital (o el valor de su propia capacidad de trabajo), sino que produce, adem√°s un plusvalor para el capitalista. [‚Ķ] Solamente es productivo el trabajo asalariado que produce capital. [‚Ķ] [Y] esto s√≥lo en el caso de que la capacidad de trabajo cuya valorizaci√≥n es mayor que su valor.‚ÄĚ (Marx)

Marx a√Īade que no todo el trabajo asalariado es productivo, con lo cual, el n√ļmero de asalariados supera al de los trabajadores productivos. Parecer√≠a que lo dicho puede resumirse diciendo que trabajo productivo es aquel que produce plusval√≠a con trabajo asalariado explotado directamente por el capital industrial, si bien, en nuestros d√≠as puede serlo por lo que se tipifica como capital comercial e incluso por el capital bancario, ya que todos estos capitales se interrelacionan y se implican en actividades variopintas. El resto caer√≠a en la categor√≠a de trabajo improductivo.

¬ŅTiene sentido esta teorizaci√≥n marxista sobre el trabajo productivo cuando en la producci√≥n capitalista hay partes del trabajo productor de mercanc√≠as donde la relaci√≥n entre el capital y el trabajo asalariado no existe de manera transparente y aparecen a diario nuevas modalidades de trabajo, lejanas de las tradicionales?

Un exponente del alejamiento lo tenemos en algunos trabajos por cuenta propia. Por ejemplo, un aut√≥nomo que hace trabajo de carpinter√≠a en un bloque de pisos en construcci√≥n, opera con sus herramientas, compra los materiales que emplea y al final cobra ‚Äúel servicio‚ÄĚ parece no confrontarse con el capital. Sin embargo, lo contrata el capitalista propietario del bloque que vende los pisos con el trabajo de carpinter√≠a incluido. Este trabajador, pese a llevar acabo una actividad directamente no organizada por el capital, est√° subsumido a √©l. Muchos aut√≥nomos son tan productivos como los asalariados con contrato de trabajo directo. El suyo es un trabajo con los aspectos perversos del trabajo asalariado, sin los positivos derivados de la negociaci√≥n colectiva laboral y de otros derechos. De ah√≠ que el movimiento sindical de clase, los tipifique de ‚Äúfalsos aut√≥nomos‚ÄĚ y los podamos considerar como perceptores de salario ‚Äúpor piezas‚ÄĚ.

Como es sabido, el tema del trabajo asalariado Marx no lo abord√≥ con la amplitud que deseaba. Quer√≠a dedicarle un libro aparte, pero la muerte, que le lleg√≥ a los 64 a√Īos, lo impidi√≥. Sin embargo, dej√≥ muchas p√°ginas y folletos sobre el tema.

Hoy prosperan nuevas formas de empleo, pero en muchos supuestos, se trata de trabajo asalariado (informal), que adem√°s es trabajo productivo.

La clase obrera, como clase, agrupa tanto a los trabajadores productivos como a los improductivos. Un trabajador de un banco, una empresa de seguros o un comercio son tan proletarios como burgu√©s es el patrono que los contrata. Como se ha visto, este patr√≥n se enriquece gracias a su trabajo. Est√° clase obrera, formada por trabajadores productivos e improductivos, incluyendo a una parte considerable de los trabajadores p√ļblicos, no desaparece, sino que crece y se diversifica. Todo ello complica la defensa de sus intereses, su unidad y su lucha y exige percatarse bien de cada uno de los aspectos de su diversidad y tambi√©n de todos los elementos que inciden sobre su subjetividad. La burgues√≠a no s√≥lo esta interesada en explotarla. Necesita reproducirla para perpetuar la relaci√≥n social capitalista. Para subsumirla al completo, empela est√≠mulos de todo tipo, incluyendo los tratos diferenciados, si bien la tendencia general que hoy impulsa el capital, va hacia la precarizaci√≥n generalizada de la mayor parte de la clase.

¬ŅHacia donde va la relaci√≥n social capitalista?

Para acabar, quiero se√Īalar que Marx, en cierto momento se interroga sobre un mundo con toda la producci√≥n subsumida al capital. Concluye que, en este extremo, todo el trabajo podr√≠a reunir ya la condici√≥n de trabajo asalariado, a√Īadiendo que esto puede ser formal o realmente:

‚Äú‚Ķ podemos pues suponer que todo el mundo de las mercanc√≠as, todas las ramas de la producci√≥n‚Ķ est√°n sujetas (formal o realmente) al modo de producci√≥n capitalista (una tendencia que cada d√≠a se hace m√°s real‚Ķ). De acuerdo con ese presupuesto, que denota el l√≠mite y tiende a ser cada vez m√°s la expresi√≥n exacta de la realidad, todos los trabajadores ocupados en la producci√≥n de mercanc√≠as son asalariados‚Ķ‚ÄĚ (Marx)

En otro momento, también se interroga sobre un mundo previsiblemente subsumido por completo al capital, con prácticamente todo el trabajo productor de valores de usos mercantilizando, incluidos los servicios personales y a domicilio. En este estadio, para el capital, prácticamente todo el trabajo podría ser productivo, siendo subsidiario el improductivo:

En la misma proporci√≥n que el capital domina toda la producci√≥n, es decir, en la misma proporci√≥n en que desaparece la forma de industria a peque√Īa escala y dom√©stica, dirigida al consumo personal que no produce mercanc√≠as, est√° claro que los trabajadores improductivos, cuyos servicios son cambiados directamente por renta, realizar√°n gran parte de los servicios personales exclusivamente, y exclusivamente la m√≠nima parte de ellos (como cocineras, costureras, sastres, etc.) producir√°n valores de uso objetivos. El hecho de que no produzcan mercanc√≠as est√° en la naturaleza de las cosas. Pues la mercanc√≠a en cuanto tal no es nunca la manera inmediata objeto de consumo, sino soporte de valor de cambio. En consecuencia, s√≥lo una parte totalmente insignificante de estos trabajadores improductivos puede participar de manera inmediata en la producci√≥n material de un modo de producci√≥n capitalista m√°s desarrollado. √önicamente mediante el cambio de sus servicios por renta participan en este. Esto no es obst√°culo para que, como observa A. Smith, el valor de los servicios de estos trabajadores improductivos sea determinado o determinable del mismo (o an√°logo) modo en que lo es el de los trabajadores productivos. A saber: mediante los costes de producci√≥n que cuesta el mantenimiento o producci√≥n de los mismos.‚ÄĚ.

La pregunta final que podr√≠amos formular, y que dejo abierta, ser√≠a: ¬ŅNos acercamos a una realidad como la que Marx sit√ļa como tendencia?

