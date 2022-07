–

Menos de un mes. El secretario de Estado de Trabajo, Joaqu铆n P茅rez Rey, ha avanzado este jueves que el Ministerio que dirige Yolanda D铆az tiene la intenci贸n de aprobar el decreto ley con el derecho al paro de las empleadas dom茅sticas y de cuidados este julio. La norma ampliar谩 adem谩s otros derechos para este colectivo de trabajadoras, sobre todo mujeres y muchas migrantes, y al que la justicia europea reconoci贸 que Espa帽a estaba discriminando por excluir de la protecci贸n de desempleo.

“Nuestro prop贸sito es aprobarlo en julio”, ha respondido Joaqu铆n P茅rez Rey a los periodistas, al t茅rmino de una reuni贸n entre el Ministerio y los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) sobre este tema.

El ‘n煤mero dos’ de Yolanda D铆az en Trabajo ha apuntado que la intenci贸n del Ministerio es que la norma pueda estar aprobada “antes del 煤ltimo Consejo de Ministros” previo al par贸n del verano. “Hay que poner remedio a esta discriminaci贸n hist贸rica”, ha repetido P茅rez Rey.

En estos momentos hay algo m谩s de 550.000 trabajadoras del hogar en Espa帽a, seg煤n los datos de la EPA, de las que casi 400.000 est谩n dadas de alta a la Seguridad Social.

Colectivos de empleadas dom茅sticas llevan a帽os denunciando su vulnerabilidad al no poder acceder al desempleo, un hecho que no solo las perjudica cuando no tienen trabajo, sino que les aboca en muchos casos a aguantar situaciones de gran precariedad e incluso de explotaci贸n por el miedo a quedarse sin ning煤n ingreso.

Efectos “inmediatos” para acceder al paro

A preguntas sobre cu谩ndo ser谩 efectiva la protecci贸n por desempleo para estas trabajadoras, el secretario de Estado de Trabajo ha explicado que “el calendario es inmediato”. As铆, la intenci贸n de Trabajo es aprobar el real decreto ley en el mes de julio y que “estos derechos entren en vigor inmediatamente”.

Las trabajadoras del hogar celebraron este mes de junio un hecho hist贸rico para su lucha: la ratificaci贸n de Espa帽a del Convenio 189 de la Organizaci贸n Internacional del Trabajo (OIT). Este convenio internacional obliga a la equiparaci贸n de derechos de este colectivo con el resto de trabajadores, una situaci贸n que ahora ha de legislarse.

Joaqu铆n P茅rez Rey ha reconocido que hay algunos “elementos t茅cnicos que hay que ir puliendo” en la Seguridad Social y los servicios p煤blicos de empleo y que suponen un “desaf铆o” para la puesta en marcha de la protecci贸n por desempleo de estas trabajadoras.

El responsable de Trabajo ha recordado que este colectivo nunca se ha relacionado previamente con el SEPE, salvo con el subsidio temporal que aprob贸 el Gobierno para ellas durante la pandemia, lo que supone un reto para poner en marcha esta prestaci贸n por primera vez. En esa ocasi贸n, las trabajadoras tardaron algunos meses en recibir los primeros pagos.

Paro y otros derechos

La vicepresidenta y ministra de Trabajo ya ha anunciado que el decreto ley no regular谩 solo el acceso al desempleo de las trabajadoras del hogar, sino tambi茅n otros derechos que no tienen a d铆a de hoy estas empleadas y s铆 el resto de asalariados. Por ejemplo, el acceso al FOGASA para que las proteja ante impago de indemnizaciones y salarios no abonados.

El secretario de Estado de Trabajo ha mencionado este jueves que la norma tambi茅n abordar谩 la inclusi贸n de las trabajadoras en la prevenci贸n de riesgos laborales y se prev茅 “establecer un mecanismo que las proteja adecuadamente frente al despido”. En el empleo del hogar hay una f贸rmula de despido sin causa, m谩s barato, conocido como “desistimiento”, que tambi茅n es otro foco de lucha de los colectivos de trabajadoras.

El Gobierno tambi茅n pretende incluir “est铆mulos necesarios para que las trabajadoras no se vean perjudicadas en sus empleos”, ha a帽adido Joaqu铆n P茅rez Rey. El ministro de la Seguridad Social, Jos茅 Luis Escriv谩, ha explicado que su ministerio prev茅 medidas para incluso aliviar a las familias el aumento del pago de cotizaciones sociales al a帽adir la cobertura de desempleo.

