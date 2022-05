–

De parte de CGT Unisono Madrid May 6, 2022 202 puntos de vista

Han pasado más de cinco años desde que nos respaldasteis con la mayoría absoluta de los votos en las pasadas elecciones. Y durante este tiempo la realidad cotidiana no ha hecho más que plantearnos nuevos retos y desafíos.

Honestamente, creemos haber cumplido con nuestro compromiso y habernos adaptado a esa realidad tan compleja. Porque cuando otros desaparecían con la pandemia, CGT ha estado más presente que nunca, pese a que el resto de sindicatos presentes en la empresa ha dispuesto de casi 8.000 horas sindicales más que CGT.

Pero no pretendemos hacer aquí una lista de esfuerzos y logros. Para ello hemos realizado un documento mucho más práctico y menos propagandístico, que es la guía de mejoras que hay en esta empresa por encima de convenio y que repartimos cada año.

Es momento de mirar al futuro, de plantearse objetivos para los próximos 4 años.

Objetivos realistas y que estén al alcance de nuestras posibilidades, porque no queremos engañar a nadie. No vamos a prometer aquello que no tengamos seguridad que podemos conseguir, ni vamos a prometer cheques restaurante, abonos del gimnasio, vacaciones en Marina D´or, guarderías, más tiempo de descanso y menos tiempo de trabajo.

Si lo hiciésemos estaríamos mintiendo. Porque sabemos cuál es la empresa que tenemos enfrente y el convenio que tenemos por culpa de CCOO y UGT.

Lo que si prometemos es trabajo y presencia en los centros de trabajo.

Lo que si prometemos es transparencia. Lo que si prometemos es que seguiremos vigilantes para que la empresa cumpla la ley, y cuando entendamos que no lo hace, presentaremos la demanda correspondiente, como hemos hecho siempre.

Denuncias como las que hemos presentado contra el abuso constante por parte de la empresa en relación a contratación por ETT, despidos sin causa, falta de medidas de prevención de riesgos, incumplimiento de las obligaciones de la empresa en materia de igualdad entre mujeres y hombres y tantas y tantas cuestiones que os hemos ido contando cada mes en nuestro boletín “Solidario”.

Otros pueden prometer la luna. Nosotros y nosotras sólo podemos ofreceros nuestro compromiso en el día a día. Nosotros y nosotras sólo podemos prometer que seguiremos trabajando de forma incansable para defender los derechos de todos y de todas.